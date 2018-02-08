 ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию бывшему узнику Кремля Афанасьеву

Как информиреут Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил сам Афанасьев.

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"ЕСПЧ полностью подтвердил правдивость моих слов и свидетельств относительно моей судьбы и условий содержания в Кремлевских застенках и в целом тех событий, которые происходили 767 дней моего заключения. Присуждены жалкие 2000 евро за пережитые мной издевательства свидетельствуют лишь о том, что суд пошел на поводу у российского правительства. Отмечу, ЕСПЧ сам нарушил конвенцию. Он должен был предложить Украине высказаться по существу моих жалоб, потому что я являюсь гражданином Украины. Этого не произошло...", - написал Афанасьев.

Афанасьев считает, что даже такое решение — это "крепкий козырь и аргумент в руках на будущее против всех тех, кто пытается оправдать российскую агрессию".

Правозащитник Эрнест Мезак, который представлял интересы Афанасьева, в свою очередь отметил, что он разочарован стратегией ЕСПЧ и не доволен размером компенсации.

По его словам, он подавал в ЕСПЧ жалобу на нарушение правительством России статтей 3 (Запрет пыток) и 13 (Право на эффективные средства защиты) Европейской Конвенции по правам человека.

В заявлении-жалобе защитой были изложены факты, которые засвидетельствовали, что во время перевозки Геннадия Афанасьева в тюремных железнодорожных вагонах (вагонзаках) по маршруту Воронеж-Ярославль-Ухта-Сыктывкар заключенный находился в нечеловеческих условиях: несколько суток страдал от холода, давки, антисанитарии, не имел возможности нормально спать и пользоваться туалетом.

Напомним, что с начала военной агрессии России против Украины Кремль взял в заложники несколько граждан Украины. Точное количество удерживаемых в кремлевском плену украинцев неизвестно. На данный момент, по информации, которую озвучивают официальные лица, речь идет приблизительно 20 украинцах, удерживаемых по политическим мотивам в российских тюрьмах или СИЗО, в том числе в оккупированном Крыму. Наибольший резонанс имела история с захватом в плен, похищением, судом и освобождением украинской летчицы Надежды Савченко.

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Геннадий Афанасьев и Юрий Солошенко были среди украинских политзаключенных, которых Кремль удерживал в плену. В частности, Афанасьев был приговорен в России по политически мотивированному "делу Сенцова-Кольченко" к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима. Он является фигурантом уголовного дела против украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного на 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению якобы в организации террористической группировки в оккупированном Крыму. Дело Афанасьева рассматривали в особом порядке, так как он дал показания против других фигурантов. Однако на процессе по делу Сенцова и украинского активиста Александра Кольченко, осужденного на 10 лет колонии строгого режима, Афанасьев отказался от показаний, заявив о пытках во время допроса.



Юрий Солошенко осужден в России к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима по статье о шпионаже: по версии кремлевских карателей, он якобы пытался вполне открыто, действуя от имени двух украинских предприятий, купить запчасти к комплексам противовоздушной обороны Украины - как утверждают в России, незаконно. Уже в кремлевском плену у него диагностировали рак первой стадии.



14 июня Президент Порошенко сообщил об освобождении украинских политзаключенных Афанасьева и Солошенко из кремлевского плена. Ранее, президент России Владимир Путин помиловал незаконно осужденных в России украинцев Геннадия Афанасьева и Юрия Солошенко. А глава Украинского государства помиловал одесского сепаратиста Диденко, а сепаратистке Глищинской, у которой в СИЗО родился ребенок, была изменена мера пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.