 Многие думали, что меня уже не будет, - Сытник

Об этом заявил директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник во время отчета о своей работе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

"Скажу откровенно, многие не верили, что этот отчет буду представлять именно я", - сказал он.

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По его словам, представители власти и правоохранительных органов в конце 2017 года сделали немало для того, чтобы разрушить бюро и устранить его руководство.

"Представители власти, представители правоохранительных органов сделали все во втором полугодии 2017 года для того, чтобы уничтожить Бюро, чтобы устранить руководство Бюро от своих должностей. Но не смотря на это, сегодня я имею честь представлять этот отчет и это свидетельствует о том, что Бюро работает, имеет поддержку и общественности, и международных партнеров", - заявил Сытник.

"Я не привык переходить на личные оскорбления, в отличие от других представителей правоохранительных органов. Но тогда была психическая атака", - добавил он.

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"Когда у власти не выходит назначить аудитора, который в любом случае напишет, что у нас все плохо, наступает следующая стадия... Я был в Вашингтоне, и скажу, что все эти декабрьские попытки уничтожить НАБУ не добавили рейтинга Украине", - отметил он.

Сытник добавил, что не рассчитывает на улучшение ситуации: "Я не думаю, что это была последняя попытка. Каждое расследование может вызывать такие действия".

Сытник о конфликте с Луценко также заявил: "Я ни с кем ничего не начинал и ни с кем ничего не исчерпывал".

Напоминаем, 29 ноября вечером пресс-служба Госмиграции сообщила, что СБУ задержала агента НАБУ, сына экс-"регионала" Боярского, при попытке дачи взятки замглавы Госмиграции Пимаховой.



НАБУ, в свою очередь, заявило: "ГПУ и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию ". Вместе с тем, СБУ провела обыски в НАБУ.



А замглавы Госмиграции Пимахова, рассказывая подробности спецоперации, заявила: оказалось, что Титенков был Боярским и агентом НАБУ со спецтехникой.

По мнению НАБУ, это была спланированная диверсия в отношении сотрудников Бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, которая стала возможной из-за отсутствия в НАБУ права на автономное прослушивания.