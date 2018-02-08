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 Политика Украины
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 Многие думали, что меня уже не будет, - Сытник

Все декабрьские попытки уничтожить НАБУ не добавили рейтинга Украине

Об этом заявил директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник во время отчета о своей работе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

"Скажу откровенно, многие не верили, что этот отчет буду представлять именно я", - сказал он.

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По его словам, представители власти и правоохранительных органов в конце 2017 года сделали немало для того, чтобы разрушить бюро и устранить его руководство.

"Представители власти, представители правоохранительных органов сделали все во втором полугодии 2017 года для того, чтобы уничтожить Бюро, чтобы устранить руководство Бюро от своих должностей. Но не смотря на это, сегодня я имею честь представлять этот отчет и это свидетельствует о том, что Бюро работает, имеет поддержку и общественности, и международных партнеров", - заявил Сытник.

"Я не привык переходить на личные оскорбления, в отличие от других представителей правоохранительных органов. Но тогда была психическая атака", - добавил он.

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"Когда у власти не выходит назначить аудитора, который в любом случае напишет, что у нас все плохо, наступает следующая стадия... Я был в Вашингтоне, и скажу, что все эти декабрьские попытки уничтожить НАБУ не добавили рейтинга Украине", - отметил он.

Сытник добавил, что не рассчитывает на улучшение ситуации: "Я не думаю, что это была последняя попытка. Каждое расследование может вызывать такие действия". 

Сытник о конфликте с Луценко также заявил: "Я ни с кем ничего не начинал и ни с кем ничего не исчерпывал".

Напоминаем, 29 ноября вечером пресс-служба Госмиграции сообщила, что СБУ задержала агента НАБУ, сына экс-"регионала" Боярского, при попытке дачи взятки замглавы Госмиграции Пимаховой.

НАБУ, в свою очередь, заявило: "ГПУ и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию ". Вместе с тем, СБУ провела обыски в НАБУ.

А замглавы Госмиграции Пимахова, рассказывая подробности спецоперации, заявила: оказалось, что Титенков был Боярским и агентом НАБУ со спецтехникой.

По мнению НАБУ, это была спланированная диверсия в отношении сотрудников Бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, которая стала возможной из-за отсутствия в НАБУ права на автономное прослушивания.

Источник: https://censor.net.ua/n3049356
 
 
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хто тут абіжаєт нашєго борцуна за зімакарасію?
ну-ну-ну, працівні!
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цілий день ниття як йому всі недають робити вже третій рік одне і теж ! хто недає хто хоче знищити назві імена механізми ! відмити злочевського і довгого сильонок вистачило ?
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Ща порохоботы подтянутся 🐓💨🍫💨🍫💨🍫

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Шо то я не понял, что мне надо писать о Сытнике? Методичку еще не принесли...
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порошенко их на мальдивы отправил, место разогревать
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владі працююче не за їхніми "правилами" НАБУ не потрібне
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Не знаю, кто такой Сытник, но в остальном охотно верю.
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ещё одна жертва режима будет обсирать на международной арене, щас побежит агитировать как "антикоррупционеры" которые хотели сорвать безвиз и соглашение об ассоциации.
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НАБУ закрило провадження проти нардепа Довгого - ЗМІ

Справа закрита через недоведеність провини.

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрили 26 грудня кримінальне провадження проти народного депутата Олеся Довгого (група "Воля народу"), якого підозрюють у незаконному виділенні землі заказника "Острів Жуків" під забудову. Про це пишуть з посиланням на джерело в антикорупційних органах.
За інформацією ЗМІ, справа закрита через недоведеність провини Довгого в інкримінованому злочині.
Зазначається, що матеріали закритої справи передані в прокуратуру Києва.
Як повідомлялося 22 вересня, генпрокурор Юрій Луценко особисто підписав підозру народному депутату Олесю Довгому. 25 вересня Довгому вручили підозру.
Нардепа обвинувачують у незаконному виділенні землі заказника Острів Жуків під забудову. В поданні фігурував епізод лише по кооперативу "Технолог", але 1 жовтня 2007 року Довгий провів через сесію Київраду мінімум 11 однотипних рішень по кооперативах з підставними членами, де виділив землі природоохоронного фонду.
11 липня Верховна Рада проголосувала за зняття депутатської недоторканності та притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Олеся Довгого.
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мдяя Аудит все ближче і пачка откормлена не стухає... Правильно нада бігом полізти в телевізор....
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Мы все прекрасно знаем, что дальше будет только хуже! Надо выходить на мирные, многочисленные акции протеста и требовать отставки президента! Если сидеть на жопе - ничего не изменится.
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Кто против НАБУ, тот либо сам кормится от власти, либо дебил. Нах Пете и его команде менять коррупционные схемы?!?!? Игровые автоматы, как были , так и есть ! Лес как безжалостно вырубали без копейки в казну, так и рубят! Недрадобытчики даже не являются ФОПами, получая миллионы в карманы! А чай в Буковеле за 40 грн. пили?!?!? Бл: , о чём дальше говорить?!?!?
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Появились фото шикарной резиденции Ирины Геращенко. И она проголосует за антикоррупционный суд? Воровали, воруют и хотят воровать дальше! Сейчас они боятся только НАБУ и восставших, доведенных до отчаяния людей, которые могут спалить ихние поместья!

https://www.youtube.com/watch?v=t7t-mFj-eaM
https://www.youtube.com/watch?v=80FnwtqTNvM
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От тільки яка користь від того, що він є, комусь крім нього самого? Декілька дрібних справ для піару - при мільярдному фінансуванні. Нагадало бородатий анекдот про "Невловимого Джо", який невловимий не тому, що ніхто не може спіймати, а тому що нікому нафіг не треба його ловити.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМногие думали, что меня уже не будет, - Сытник
 
 
 
 
 
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