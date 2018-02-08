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 Украинский консул посетит Сущенко 8 февраля, – дипломаты

Украинский консул посетит удерживаемого в России украинского журналиста Романа Сущенко 8 февраля, в день его рождения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода со ссылкой на директора департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергея Погорельцева.

"Консул передаст поздравления от руководства государства, родственников, проинформирует о текущей ситуации, расскажет, что происходит в Украине... Визит поддержки", – сообщил Погорельцев 8 февраля в Киеве.

По его словам, консул посещает журналиста каждый раз, когда удается получить разрешение на такой визит.

Ранее МИД и президент Украины Петр Порошенко поздравили Сущенко и заявили, что сделают все для его освобождения.

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8 февраля журналисту Сущенко исполнилось 49 лет.

ФСБ России задержала Сущенко 30 сентября 2016 года в Москве, назвав его сотрудником украинской разведки, который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии России, составляющих государственную тайну". Уголовное дело в отношении журналиста возбудили по статье "шпионаж".

Сущенко все обвинения отвергает. Украинская сторона называет обвинения против журналиста безосновательными и требует немедленно его освободить.

24 января суд в Москве продлил арест Сущенко до 30 марта 2018 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3049353
 
 
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