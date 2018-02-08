 Украинский консул посетит Сущенко 8 февраля, – дипломаты

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода со ссылкой на директора департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергея Погорельцева.

"Консул передаст поздравления от руководства государства, родственников, проинформирует о текущей ситуации, расскажет, что происходит в Украине... Визит поддержки", – сообщил Погорельцев 8 февраля в Киеве.

По его словам, консул посещает журналиста каждый раз, когда удается получить разрешение на такой визит.

Ранее МИД и президент Украины Петр Порошенко поздравили Сущенко и заявили, что сделают все для его освобождения.

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8 февраля журналисту Сущенко исполнилось 49 лет.

ФСБ России задержала Сущенко 30 сентября 2016 года в Москве, назвав его сотрудником украинской разведки, который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии России, составляющих государственную тайну". Уголовное дело в отношении журналиста возбудили по статье "шпионаж".

Сущенко все обвинения отвергает. Украинская сторона называет обвинения против журналиста безосновательными и требует немедленно его освободить.

24 января суд в Москве продлил арест Сущенко до 30 марта 2018 года.