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 Житель Балаклеи Усатенко выиграл суд у Минобороны о возмещении ущерба от взрывов на складе

Киевский районный суд Харькова 7 февраля вынес вердикт: Министерство обороны должно выплатить пострадавшему 252 тысячи гривен.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медиапорт", во время взрывов боеприпасов, которые начались в ночь на 23 марта 2017 года на территории арсенала (в/ч 1652), у жителя Балаклеи Андрея Усатенко сгорели автомобиль и гараж, получила повреждения квартира.

Пострадавший подсчитал нанесенные его семье убытки: 318 тысяч гривен материального ущерба и 300 тысяч морального истец требовал взыскать с воинской части и Минобороны. Еще 100 тысяч Усатенко хотел истребовать с СБУ.

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Разбирательства длились около года. Ответчики вину отрицали. Сегодня Киевский районный суд вынес вердикт: требования жителя Балаклеи удовлетворены частично — Министерство обороны должно выплатить пострадавшему 252 тысячи гривен. Компенсация за материальный ущерб составила 242 тысячи гривен, а за моральный — 10 тысяч.

Позицию Министерства обороны в суде представлял Николай Москов. Он указал, что суд привлек в качестве ответчика воинскую часть, а средства взыскал с Минобороны. Это разные юридические лица. По словам Москова, ведомство будет подавать апелляционную жалобу. В то же время, Усатенко думает о том, чтобы подать апелляцию и обжаловать сумму морального ущерба.

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Напомним, в 2017 году во время детонации боеприпасов в Балаклее погибла женщина, трое человек получили травмы. Одна из пострадавших умерла в больнице. Были разрушены и повреждены 392 объекта — жилые дома, три школы, а также здания социальной и промышленной сфер. По информации мэра Балаклеи Ивана Столбового, в список пострадавших вследствие взрывов на военном арсенале, внесли 3908 жителей города. 3109 из них обратились в горсовет за материальной помощью для восстановления жилья.

Источник: https://censor.net.ua/n3049219
 
 
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Житель Балаклеи стопудово зрадофил и провокатор, активно внедряет в жизнь план "Шатун", роняет честь и достоинство нашего святого реформированного минобороны...
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
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В этой жизни выигравший суд вряд-ли увидит возмещение ущерба,так как приговоры наших судов о возмещениях ущерба скорее рекомендация чем обязанность,особенно если выплачивать обязан тот у кого кошелек толще.
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Вы не до конца поняли всю суть,он скорее всего готовить базу документов для ЕСПЧ Житель Балаклеи Усатенко выиграл суд у Минобороны о возмещении ущерба от взрывов на складе - Цензор.НЕТ 7407
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Так і має бути.
Хтось повинен компенсувати збитки.
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