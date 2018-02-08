 Житель Балаклеи Усатенко выиграл суд у Минобороны о возмещении ущерба от взрывов на складе

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медиапорт", во время взрывов боеприпасов, которые начались в ночь на 23 марта 2017 года на территории арсенала (в/ч 1652), у жителя Балаклеи Андрея Усатенко сгорели автомобиль и гараж, получила повреждения квартира.

Пострадавший подсчитал нанесенные его семье убытки: 318 тысяч гривен материального ущерба и 300 тысяч морального истец требовал взыскать с воинской части и Минобороны. Еще 100 тысяч Усатенко хотел истребовать с СБУ.

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Разбирательства длились около года. Ответчики вину отрицали. Сегодня Киевский районный суд вынес вердикт: требования жителя Балаклеи удовлетворены частично — Министерство обороны должно выплатить пострадавшему 252 тысячи гривен. Компенсация за материальный ущерб составила 242 тысячи гривен, а за моральный — 10 тысяч.

Позицию Министерства обороны в суде представлял Николай Москов. Он указал, что суд привлек в качестве ответчика воинскую часть, а средства взыскал с Минобороны. Это разные юридические лица. По словам Москова, ведомство будет подавать апелляционную жалобу. В то же время, Усатенко думает о том, чтобы подать апелляцию и обжаловать сумму морального ущерба.

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Напомним, в 2017 году во время детонации боеприпасов в Балаклее погибла женщина, трое человек получили травмы. Одна из пострадавших умерла в больнице. Были разрушены и повреждены 392 объекта — жилые дома, три школы, а также здания социальной и промышленной сфер. По информации мэра Балаклеи Ивана Столбового, в список пострадавших вследствие взрывов на военном арсенале, внесли 3908 жителей города. 3109 из них обратились в горсовет за материальной помощью для восстановления жилья.