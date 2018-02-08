 Россия демонстрирует нежелание реализовать "минские договоренности", - Кулеба обратился к министрам СЕ

Заявление делегации Украины на 1306-м заседании Комитета министров Совета Европы, которое прошло 7 февраля 2018 года в Страсбурге, опубликовано на сайте Министерства иностранных дел Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

В документе отмечается, что это ответ на заявление российской делегации относительно недавно принятого Закона Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях".

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"Закон базируется на двух основных принципах - восстановлении суверенитета и территориальной целостности над оккупированными территориями Украины в пределах ее международно признанных границ и совершенствовании механизмов решения социально-экономических вопросов с целью надлежащего обеспечения соответствующих потребностей людей в зоне конфликта. Закон декларирует, что Россия "осуществляет преступный акт агрессии" против Украины и "временно занимает часть ее территории", осуществляя контроль над Донбассом с помощью "оккупационной администрации", контролируемой Москвой. В этом признании нет ничего сенсационного. Законодатели просто назвали вещи своими именами", - подчеркивается в заявлении.

Там констатируют, что Украина и международное сообщество прилагают мирные усилия для обеспечения устойчивой деэскалации на основе Минских договоренностей, а "Россия, в свою очередь, демонстрирует нежелание реализовать минские обязательства, начиная с первичных положений безопасности".

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"Предлагаю взглянуть лишь на три примера: много надежд возлагалось на так называемое "рождественское" перемирие. Однако с 23 декабря 2017 года украинская сторона зафиксировала лишь один день без обстрелов и других видов нарушения режима прекращения огня. В то же время, начиная с 1 января 2018 года, украинская сторона в Общем центре по контролю и координации направила 40 заявлений на ремонтно-восстановительные работы. Другая сторона предоставила гарантии безопасности только в одном случае", - подчеркнул постпред Украины.

Он констатирует, что статистика по ограничению доступа наблюдателей СММ ОБСЕ также говорит сама за себя. "Во время так называемого "рождественского" перемирие незаконные вооруженные формирования, поддерживаемые Россией, 44 раза ограничивали свободу передвижения наблюдателей. На территории, подконтрольной правительству Украины, было зарегистрировано всего 3 подобных инцидента", - говорится в заявлении.

"Суть этого нового закона дает понять, что Украина остается преданной мирному урегулированию на Донбассе политико-дипломатическими средствами, конечной целью которого является восстановление суверенитета и территориальной целостности над оккупированными территориями Украины в пределах международно признанных границ нашего государства", - подчеркнул постпред, указав, что норма содержится в статье 4 документа.

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"Закон также является важным шагом вперед для наших граждан, пострадавших от этой агрессии. Среди прочего, этот нормативный акт: гарантирует права, включая права собственности на оккупированных территориях, для внутренне перемещенных лиц и жителей этих территорий; определяет механизмы документирования нарушений прав и свобод человека и надлежащего реагирования на такие нарушения. Принятие этого закона - законный шаг, направленный на восстановление мира и безопасности в нашей стране. Этот шаг не противоречит никаким международным обязательствам нашего государства, включая минские договоренности", - указано в документе.