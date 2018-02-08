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 Сроки для отправки оценочной миссии в Украину еще не установлены, - МВФ

Группа экспертов МВФ, которые намерены на следующей неделе посетить Киев, не является оценочной миссией в рамках очередного пересмотра программы расширенного финансирования EFF для Украины.

Представители Фонда сосредоточатся на обсуждении технических вопросов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Йоста Люнгман (постоянный представитель МВФ в Украине, – ред.) действительно выступил с заявлением о том, что небольшая команда сотрудников МВФ посетит Киев 12-16 февраля", - подтвердили в Фонде.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Группа экспертов МВФ 12 февраля прибудет в Киеве для технических консультаций с властями

При этом, было подчеркнуто, что эксперты МВФ командируются "для технических обсуждений с представителями украинской власти".

Как отметили в МВФ, "это не оценочная миссия в рамках пересмотра программы МВФ; сроки для (отправки, – ред.) оценочной миссии еще не установлены".

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Напомним, в марте 2015 года МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с внедрением механизма расширенного финансирования (EFF) общим объемом $17,5 млрд сроком на четыре года. Первый транш на $5 млрд Украина получила в марте 2015 года, второй ($1,7 млрд) в августе 2015 года, третий ($1 млрд) в сентябре 2016 года, четвертый ($1 млрд) в апреле 2017 года. Ожидается, что пятый и шестой транши Украина получит в течение нынешнего года, если выполнит все условия программы.

Источник: https://censor.net.ua/n3049217
 
 
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Оценочная комиссия? Уже распродажа страны намечается?
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Придётся антикоррупционный суд создавать и быстренько, поскольку мамка сиську не даст! Сроки для отправки оценочной миссии в Украину еще не установлены, - МВФ - Цензор.НЕТ 2661
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Во как, они еще никуда не собираются, а Петя сказал в Давосе, что все уже порешал, деньги практически в кармане.
Интересно и кто пи***дит из них?
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаСроки для отправки оценочной миссии в Украину еще не установлены, - МВФ
 
 
 
 
 
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