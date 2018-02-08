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Все про:Австрия (345) визит (2127) Порошенко (14248) Вена (46) Щерба (18)

 Не "поездка на бал", а полноценный рабочий визит, - посол Щерба о посещении Порошенко Вены

8 февраля президент Украины Петр Порошенко будет находиться с рабочим визитом в Австрии.

Посол Украины в Австрии на своей странице в Facebook рассказал о подготовке этой поездки, сообщает Цензор.НЕТ.

"Безусловно, дипломатия состоит не только из визитов, но без визитов она просто невозможна. Такое событие - это переговоры, переговоры, интервью и снова переговоры. Большая работа Президента и не менее значительная закулисная работа дипломатов. Прошу уважать эту работу", - подчеркнул дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко 8 февраля отправится в Австрию и посетит Венский бал в качестве почетного гостя

Он уточнил, что Порошенко встретится с главой государства (федеральным президентом), главой правительства (федеральным канцлером), главой Национального Собрания Австрии (председателем парламента), представителями бизнеса, даст интервью ведущему австрийскому изданию и посетит Венский оперный бал.

"Венский оперный бал - это одно из главных протокольных событий года в Австрии. Недаром он называется "Государственный бал". Федеральный президент имеет право пригласить на него одного главу государства. Федеральный канцлер, соответственно, приглашает одного главу правительства (в этом году премьер-министр Ирландии), а министр иностранных дел - одного из глав МИД (в этом году министр иностранных дел Болгарии). И если (впервые в украинской истории) на этот бал приглашается Президент Украины - это честь, которую принимают с благодарностью. Знак уважения к стране и ее лидера. А еще Венский оперный бал - это место встречи влиятельных людей из мира политики и бизнеса, прежде всего из немецкоязычных стран. Поэтому, приглашение на бал - это не только честь, но и возможность для встреч. Времени на вальс у политиков, как правило, не остается", - пояснил Щерба.

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По его мнению, в политическом плане сейчас очень важный момент для посещения Вены. "Новый канцлер, новая коалиция. Австрия недавно председательствовала в ОБСЕ и будет председательствовать в этом году в ЕС. Те кто знают эту страну, понимают, насколько она сложна и важна с точки зрения европейской политики нашего государства. Поэтому и тайминг, и формат, и содержание этого визита для нас удачные и правильные," - пишет посол Украины.

Не поездка на бал, а полноценный рабочий визит, - посол Щерба о посещении Порошенко Вены 01

Источник: https://censor.net.ua/n3049216
 
 
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А поездка на Мальдивы - это не отдых, а установление демократии и смена президента! Не "поездка на бал", а полноценный рабочий визит, - посол Щерба о посещении Порошенко Вены - Цензор.НЕТ 5838
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Судя по хвалебным речам посла Щербы, Петр Лексеевич даже когда спит и ходит в туалет - "полноценно работает".
Жесть, сколько холуев и лизоблюдов на бюджетных должностях!


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Вальсировать при погибших и раненных - это оказывается честь. Честь - это вежливый отказ со ссылкой на войну. И доказательство полной оторванности от реальности президента. Сначала скандал с кичевым отдыхом на Мальдивах, затем самые дорогие апартаменты в Давосе, теперь Венский бал. И это все о президенте самой бедной страны в Европе. И самой коррумпированной.
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"Сказки Венского леса" долетают в окно,
Это было недавно... это было давно...
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Сына когда отправишь из бара на фронт? Вот тогда и будешь гавкать про вальс. А сейчас прикрой пельку.
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Мальдіви, Давос, Відень, бал.
Як вол працює генерал...
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Я так думаю, что барыга мальдивский не столько на бал щимится, сколько с Фирташем втихаря решил пересечься, обсудить смутные времена и сгустившиеся тучи над блоком панамских патриотов. Фирташ ведь задёшево голоса своих шлюх отдавать не станет. Будет большой торг.
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Случайная встреча с Фирташем, в коридоре?
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пагандон - это ты сирожа, а я по мере сил борюсь с ложью, воровством и несправедливостью провластных ублюдков. Я за честную и прозрачную политику,и желаю Украине добра и процветания.
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Во время предвыборной кампании 2009-2010 годов был советником кандидата в президенты А. П. Яценюка.
В 2010-2013 годах - посол по особым поручениям МИД Украины.
В 2013-2014 годах - советник первого вице-премьер-министра Украины С. Г. Арбузова.
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Так это он советовал Арбузову вышки тырить,а куда таня черновол глядела?
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Или так: Україна воює, а прЕзИдент танцює...
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это типа федеральный президент Австрии имел право пригласить всего одного президента в гости и выбрал нашего Барыгу, который №2 в рейтинге коррупционных президентов мира?????????? австрияк гонит...
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Это посол, он же "непотопляемый", красивую байку народу втюхивает...
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Татьяна Помолова, не нужно отвечать мудаку-порохоботу, он на работе, просто кидайте в спам, как Гыгу, не читая его ересь.
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Тут кроме гыга шоколадной мрази полно.
Одни чтецы с сенаторами да чингачгуками с валентинами чего стоят.
И сплошь вранье.
Оказывается,это Саакашвили имеет в советниках кума Путлера Медведчука,это Юлька делает бизнес с Ниссаном Моисеевым и Медведчуком (кстати,тот тоже в Вене?. Поехали они не на бал,а к Фирташу с отчетами) сжиженным газом Путлера торгует.
Это Гриценко имеет 46 предприятий на правах полной или частичной собственности в стране-агрессоре и открывает новое в Калуге (так пресс-служба Рошен обьявила).
И ведь врут нагло,подло и мерзко.
Им плевать на убитых,вы на таких топиках их не увидите.
Зато все они,дружной толпой,сидят сутками на топиках про любого оппонента Шоколадного Барыги.
И гадят,гадят,гадят! Причем не подтираясь.
Мерзкие сволочи!
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Саакашвили вообще ничего не делает. Потому и советников у него нет, ни хороших ни плохих.
Юлька уже достаточно наделала.
Гриценко - балабол, 10 лет балаболит, а толку ноль.

И ведь врут нагло,подло и мерзко.
Им плевать на убитых,вы на таких топиках их не увидите.
Зато все они,дружной толпой,сидят сутками на топиках и топят про Шоколадного Барыгу.
И гадят,гадят,гадят! Причем не подтираясь.
Мерзкие сволочи!
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Продовжуйте просувати Саакашвілі😁, бо тим приємніше буде виявлена дурість після його провалу в Україні.
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Ага. А пів ляма на Мальдіви від інкогніто в умовах війни - це ніщо інше як конструктивні домовленності в рамках 178 реформи по покращенню умов відпочинку середнього класу українців. Ви там у Відні дивіться, бо після таких візитів всяке може статись. Хоч протипожежну систему зайвий раз перевірте.
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А еще Венский оперный бал - это место встречи влиятельных людей из мира политики и бизнеса, прежде всего из немецкоязычных стран.Источник: https://censor.net.ua/n3049216

Чую фаланут Петюню на дурное дело.Облепят сладкого як осы,та будут гудеть,що из за Украины страждаем,недополучаем прибыли
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Его и так уже "отфаловали" все кому не лень. Трамп после такого даже поздоровкаться счел за западло. Поимел барыга черную метку, дни его в должности сочтены. Ни кто с ним больше дел иметь не станет.
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Не расстраивайся за него. Он плевал на санкции.
Вон,только сегодня новость,что более 20 уродов в Лугандонии,под санкции попали.
А весь их бизнес,не в Европе,а в .......Украине!!!!
Под крышей Шоколадного Мудилы с мальдивской пропиской и под охраной Сейшельского Страдальца.
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Та да, и за кореша своего, Фирташа замолвит словечко, чтобы злым пиндосам не выдали. То, что австрияки не поддерживают санкции против РФ то мелочь, главное на балу светануться, мало ли, может когда-нибудь придется туда бежать, да чтоб как Фирташа не выдавали.
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Їде на перемовини з пісаючим хлопчиком.
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Ты все пела?! - это дело.
Так езжай же попляши...
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
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Іще один Рошер побудує. Або перенесе з Ліпецька до Австрії.
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Кондитер опустил РАБссию с НовоОтсоссией до Одессы и Приднестровья плешивого вот и беситесь от злобы Не "поездка на бал", а полноценный рабочий визит, - посол Щерба о посещении Порошенко Вены - Цензор.НЕТ 4612 Не "поездка на бал", а полноценный рабочий визит, - посол Щерба о посещении Порошенко Вены - Цензор.НЕТ 2152
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Кстати Напролеон когда разбил РАБссию под Аустерлицем,пригласил сЦаря Вонючку Александра Первого на Бал в Вене Не "поездка на бал", а полноценный рабочий визит, - посол Щерба о посещении Порошенко Вены - Цензор.НЕТ 8740
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Долбодятел Гор,я очень хорошо учился в Саратовской школе и закончил её с Золотой медалью и тщательно изучал историю Вонючки РАБссии Не "поездка на бал", а полноценный рабочий визит, - посол Щерба о посещении Порошенко Вены - Цензор.НЕТ 6035в институте тоже кстати было что изучать про РАБсею сраную... Не "поездка на бал", а полноценный рабочий визит, - посол Щерба о посещении Порошенко Вены - Цензор.НЕТ 3528
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....емеля , читая твои тупорылые и бессмысленные высеры напрашивается один вывод , что у тебя за плечами токи 3 класса церковно-приходской школы. Не "поездка на бал", а полноценный рабочий визит, - посол Щерба о посещении Порошенко Вены - Цензор.НЕТ 7765
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бывшее МВТУ имени Баумана,хорошее учебное заведение было в ССРе дохлом.Не парься фуфел Не "поездка на бал", а полноценный рабочий визит, - посол Щерба о посещении Порошенко Вены - Цензор.НЕТ 1407
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНе "поездка на бал", а полноценный рабочий визит, - посол Щерба о посещении Порошенко Вены
 
 
 
 
 
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