 Не "поездка на бал", а полноценный рабочий визит, - посол Щерба о посещении Порошенко Вены

Посол Украины в Австрии на своей странице в Facebook рассказал о подготовке этой поездки, сообщает Цензор.НЕТ.
"Безусловно, дипломатия состоит не только из визитов, но без визитов она просто невозможна. Такое событие - это переговоры, переговоры, интервью и снова переговоры. Большая работа Президента и не менее значительная закулисная работа дипломатов. Прошу уважать эту работу", - подчеркнул дипломат.
Он уточнил, что Порошенко встретится с главой государства (федеральным президентом), главой правительства (федеральным канцлером), главой Национального Собрания Австрии (председателем парламента), представителями бизнеса, даст интервью ведущему австрийскому изданию и посетит Венский оперный бал.
"Венский оперный бал - это одно из главных протокольных событий года в Австрии. Недаром он называется "Государственный бал". Федеральный президент имеет право пригласить на него одного главу государства. Федеральный канцлер, соответственно, приглашает одного главу правительства (в этом году премьер-министр Ирландии), а министр иностранных дел - одного из глав МИД (в этом году министр иностранных дел Болгарии). И если (впервые в украинской истории) на этот бал приглашается Президент Украины - это честь, которую принимают с благодарностью. Знак уважения к стране и ее лидера. А еще Венский оперный бал - это место встречи влиятельных людей из мира политики и бизнеса, прежде всего из немецкоязычных стран. Поэтому, приглашение на бал - это не только честь, но и возможность для встреч. Времени на вальс у политиков, как правило, не остается", - пояснил Щерба.
По его мнению, в политическом плане сейчас очень важный момент для посещения Вены. "Новый канцлер, новая коалиция. Австрия недавно председательствовала в ОБСЕ и будет председательствовать в этом году в ЕС. Те кто знают эту страну, понимают, насколько она сложна и важна с точки зрения европейской политики нашего государства. Поэтому и тайминг, и формат, и содержание этого визита для нас удачные и правильные," - пишет посол Украины.
Жесть, сколько холуев и лизоблюдов на бюджетных должностях!
Это было недавно... это было давно...
Як вол працює генерал...
В 2010-2013 годах - посол по особым поручениям МИД Украины.
В 2013-2014 годах - советник первого вице-премьер-министра Украины С. Г. Арбузова.
Одни чтецы с сенаторами да чингачгуками с валентинами чего стоят.
И сплошь вранье.
Оказывается,это Саакашвили имеет в советниках кума Путлера Медведчука,это Юлька делает бизнес с Ниссаном Моисеевым и Медведчуком (кстати,тот тоже в Вене?. Поехали они не на бал,а к Фирташу с отчетами) сжиженным газом Путлера торгует.
Это Гриценко имеет 46 предприятий на правах полной или частичной собственности в стране-агрессоре и открывает новое в Калуге (так пресс-служба Рошен обьявила).
И ведь врут нагло,подло и мерзко.
Им плевать на убитых,вы на таких топиках их не увидите.
Зато все они,дружной толпой,сидят сутками на топиках про любого оппонента Шоколадного Барыги.
И гадят,гадят,гадят! Причем не подтираясь.
Мерзкие сволочи!
Юлька уже достаточно наделала.
Гриценко - балабол, 10 лет балаболит, а толку ноль.
И ведь врут нагло,подло и мерзко.
Им плевать на убитых,вы на таких топиках их не увидите.
Зато все они,дружной толпой,сидят сутками на топиках и топят про Шоколадного Барыгу.
И гадят,гадят,гадят! Причем не подтираясь.
Мерзкие сволочи!
Чую фаланут Петюню на дурное дело.Облепят сладкого як осы,та будут гудеть,що из за Украины страждаем,недополучаем прибыли
Вон,только сегодня новость,что более 20 уродов в Лугандонии,под санкции попали.
А весь их бизнес,не в Европе,а в .......Украине!!!!
Под крышей Шоколадного Мудилы с мальдивской пропиской и под охраной Сейшельского Страдальца.
Так езжай же попляши...