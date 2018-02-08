 Не "поездка на бал", а полноценный рабочий визит, - посол Щерба о посещении Порошенко Вены

Посол Украины в Австрии на своей странице в Facebook рассказал о подготовке этой поездки, сообщает Цензор.НЕТ.

"Безусловно, дипломатия состоит не только из визитов, но без визитов она просто невозможна. Такое событие - это переговоры, переговоры, интервью и снова переговоры. Большая работа Президента и не менее значительная закулисная работа дипломатов. Прошу уважать эту работу", - подчеркнул дипломат.

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Он уточнил, что Порошенко встретится с главой государства (федеральным президентом), главой правительства (федеральным канцлером), главой Национального Собрания Австрии (председателем парламента), представителями бизнеса, даст интервью ведущему австрийскому изданию и посетит Венский оперный бал.

"Венский оперный бал - это одно из главных протокольных событий года в Австрии. Недаром он называется "Государственный бал". Федеральный президент имеет право пригласить на него одного главу государства. Федеральный канцлер, соответственно, приглашает одного главу правительства (в этом году премьер-министр Ирландии), а министр иностранных дел - одного из глав МИД (в этом году министр иностранных дел Болгарии). И если (впервые в украинской истории) на этот бал приглашается Президент Украины - это честь, которую принимают с благодарностью. Знак уважения к стране и ее лидера. А еще Венский оперный бал - это место встречи влиятельных людей из мира политики и бизнеса, прежде всего из немецкоязычных стран. Поэтому, приглашение на бал - это не только честь, но и возможность для встреч. Времени на вальс у политиков, как правило, не остается", - пояснил Щерба.

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По его мнению, в политическом плане сейчас очень важный момент для посещения Вены. "Новый канцлер, новая коалиция. Австрия недавно председательствовала в ОБСЕ и будет председательствовать в этом году в ЕС. Те кто знают эту страну, понимают, насколько она сложна и важна с точки зрения европейской политики нашего государства. Поэтому и тайминг, и формат, и содержание этого визита для нас удачные и правильные," - пишет посол Украины.