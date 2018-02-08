 Украинца задержали в США с рекордным арсеналом оружия

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, сообщают американские СМИ. "Мы убрали с улицы беспрецедентное количество оружия", - заявил полковник полиции города Цинциннати Майкл Джон.

Как отмечает издание WCPO.com, полиция Цинциннати сообщила, что Гибсона арестовали 1 февраля. При задержании у его машине нашли 10 единиц огнестрельного оружия, 100 грамм кокаина, 2 килограмма марихуаны, цифровые весы и 30 тыс. долларов наличными. В результате обыска квартиры Гибсона было изъято дополнительное количество огнестрельного оружия включая винтовки и полуавтоматическое оружие.

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Гибсону предъявлено обвинение в незаконном обороте наркотиков и другие. За него назначен залог в 650 тыс. долларов.

В ходе пресс-конференции представитель местной полиции заявил, что Гибсон был рожден в Украине, но отметил, что правоохранители не владеют информацией об иммиграционном статусе задержанного в США. Известно лишь то, что находится в Америке он на законных основаниях.

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Сообщается, что к расследованию подключились федеральные правоохранительные агентства. Правоохранители отметили, что отдельные экземпляры изъятого оружия превышают по мощности оружие в арсенале местной полиции.

Украинская служба "Голоса Америки" обратилась за комментарием в посольство Украины в США. Там не знали о задержании Гибсона и не смогли подтвердить или опровергнуть связь задержанного с Украиной. Дипломаты выясняют ситуацию.

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Местная полиция также не была доступна для комментария по поводу личности Гибсона.