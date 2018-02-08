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 Украинца задержали в США с рекордным арсеналом оружия

В городе Цинциннати, штат Огайо, в результате двухлетнего расследования по поводу распространения наркотиков арестован Алексей Гибсон, родившийся в Украине 30-летний мужчина. У Гибсона изъяты 116 единиц оружия.

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, сообщают американские СМИ. "Мы убрали с улицы беспрецедентное количество оружия", - заявил полковник полиции города Цинциннати Майкл Джон.

Как отмечает издание WCPO.com, полиция Цинциннати сообщила, что Гибсона арестовали 1 февраля. При задержании у его машине нашли 10 единиц огнестрельного оружия, 100 грамм кокаина, 2 килограмма марихуаны, цифровые весы и 30 тыс. долларов наличными. В результате обыска квартиры Гибсона было изъято дополнительное количество огнестрельного оружия включая винтовки и полуавтоматическое оружие.

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Гибсону предъявлено обвинение в незаконном обороте наркотиков и другие. За него назначен залог в 650 тыс. долларов.

В ходе пресс-конференции представитель местной полиции заявил, что Гибсон был рожден в Украине, но отметил, что правоохранители не владеют информацией об иммиграционном статусе задержанного в США. Известно лишь то, что находится в Америке он на законных основаниях.

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Сообщается, что к расследованию подключились федеральные правоохранительные агентства. Правоохранители отметили, что отдельные экземпляры изъятого оружия превышают по мощности оружие в арсенале местной полиции.

Украинская служба "Голоса Америки" обратилась за комментарием в посольство Украины в США. Там не знали о задержании Гибсона и не смогли подтвердить или опровергнуть связь задержанного с Украиной. Дипломаты выясняют ситуацию.

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Местная полиция также не была доступна для комментария по поводу личности Гибсона.

Источник: https://censor.net.ua/n3049214
 
 
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к вопросу о джавелинах
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Лет 150 дадут. Когда 50 лет отсидит, разрешат подать прошение по УДО.
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я не исключаю вероятности, что благодаря нахождению в тюрьме именно США он имеет все шансы, в отличие от нас, попасть под какую-нибудь программу новых технологий и прожить больше 200 лет )))
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нет
такие сроки дают за убийство третей степени
а в этом случае если он никого не убил, (наркота + оружие), а другие обвинения не известны, то думаю 20-30 лет получит, могут также и 10-15 дать, если будет сотрудничать и кого-то сдаст еще- они такое практикуют
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цей сопля вирішив шо в Америці все можно....))
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Хвамилиё не украинское! Шо за хибсон такой? Украинца задержали в США с рекордным арсеналом оружия - Цензор.НЕТ 4139
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Мэл.
из Купянска.
там все его знают.
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да, Мел Колм-Килле Джерард у него еще кликуха)
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если это не его реальная фамилия и у него есть грин-карта или паспорт- то он мог вообще просто по приколу взять Гибсон при получении документов
а реальная фамилия у него могла быть, например- череззаборногузадерищенко
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Скорее всего, он мог взять фамилию жены(если она американка)
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Mel Gibson, який був одружений на Oksana Grigorieva.....відчуваєте зв'язок? вона ж з України ))))
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Думаю, що через мару років на студії "Коламбія пікчерз" з'явиться "Заснований на реальних подіях" бойовичок "Убить Гібсона" з Мелом Гібсоном в головній ролі.
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С "Цензора" какой-то хоплофил оторвался по полной.
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Да хоть тысячу единиц. У нас нет ограничений на количество огнестрельного оружия в одних руках. За торговлю кокаином могут дать 5-10 лет.
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с оружием там все зависит от того есть у него разрешение на оружие, потому что в Огайо как и в большинстве штатов- принцип "shall issue"
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давайте будем точны "родившийся в Украине 30-летний мужчина.Источник: https://censor.net.ua/n3049214" во-первых, мало ли кто мог родился в Украине, не только украинец, во-вторых причём тут Украина вообще, кроме того, у нас тоже есть граждане Америки что безобразничают тут, так мы ж не разбираем преступников по национальности Сотрудники Голосеевского райуправления милиции Киева вчера, 23 ноября, задержали по подозрению в мошеннических действиях в отношении украинских граждан организатора тренингового проекта «Как стать миллионером» гражданина США Роберта ФЛЭТЧЕРА. Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/society/164819-v-kieve-po-podozreniyu-v-moshennichestve-zaderjan-amerikanets-robert-fletcher.html
Украинская служба "Голоса Америки" обратилась за комментарием в посольство Украины в США. Там не знали о задержании Гибсона и не смогли подтвердить или опровергнуть связь задержанного с Украиной. Дипломаты выясняют ситуацию.

ещё ничего не известно а уже паникуют некоторые громкими заголовками..
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Рабинович, вы слышали этот ужас? В Штатах поймали украинца Лёшу Гибсона!
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"При задержании у его машине нашли 10 единиц огнестрельного оружия, 100 грамм кокаина, 2 килограмма марихуаны, цифровые весы и 30 тыс. долларов наличными." ---- так я так ни хрена как обычно и непонял --- поехали по пунктам:
1. 10 единиц огнестрельного оружия --- это с каких это пор это стало "предьявой" та ещё и в таком "стреляющем" штате как Ohio??? Шо за дела, вооще журналюги охренели шо-ли?
2. 100 грамм кокаина --- ну да, ну тут с трудом можно предьявить, возьмет адвоката и за пару-тройку тысяч долларов тот его отмажет. 100гр это мелочь...
3. 2 килограмма марихуаны --- за шо вооще??? Это-ж "сильске" --- тоже мне ещё... В Калифорнии уже давно легально, в техасе легально, давно пора в Охайо тоже сделать легальным --- это вооще не вопрос --- адвокат отмажет с ходу.
4. "цифровые весы и 30 тыс. долларов наличными..." --- это ещё шо за хрень, шо за дела? Та хоть 10 весов и миллиард наличкой --- кого волнует? С каких это пор это является преступлением --- шо за хрень???
5. С каких это пор 10 ружбаек стало "рекордным арсеналом оружия" в США? Та это так, шо на себе носишь, а вот дома там да, там полный арсенал --- могу месяц круговую оборону держать...
Вообщем вижу так шо демократически-настроенным журналюгам (не зря-ж это 2-я древнейшая профессия) просто писать не о чем. Так шо вся статья просто "ни о чем".
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семен могилевич алексей гибсон ренат ахметов дмитрий фирташ чисто украинцы)))
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
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Мел Гибсон крутой дядька в Голливуде,а Gibson Brothers Крутая музыкальная группа из Франции в составе 3 родных братьев
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомУкраинца задержали в США с рекордным арсеналом оружия
 
 
 
 
 
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