 Украинца задержали в США с рекордным арсеналом оружия

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, сообщают американские СМИ. "Мы убрали с улицы беспрецедентное количество оружия", - заявил полковник полиции города Цинциннати Майкл Джон.
Как отмечает издание WCPO.com, полиция Цинциннати сообщила, что Гибсона арестовали 1 февраля. При задержании у его машине нашли 10 единиц огнестрельного оружия, 100 грамм кокаина, 2 килограмма марихуаны, цифровые весы и 30 тыс. долларов наличными. В результате обыска квартиры Гибсона было изъято дополнительное количество огнестрельного оружия включая винтовки и полуавтоматическое оружие.
Гибсону предъявлено обвинение в незаконном обороте наркотиков и другие. За него назначен залог в 650 тыс. долларов.
В ходе пресс-конференции представитель местной полиции заявил, что Гибсон был рожден в Украине, но отметил, что правоохранители не владеют информацией об иммиграционном статусе задержанного в США. Известно лишь то, что находится в Америке он на законных основаниях.
Сообщается, что к расследованию подключились федеральные правоохранительные агентства. Правоохранители отметили, что отдельные экземпляры изъятого оружия превышают по мощности оружие в арсенале местной полиции.
Украинская служба "Голоса Америки" обратилась за комментарием в посольство Украины в США. Там не знали о задержании Гибсона и не смогли подтвердить или опровергнуть связь задержанного с Украиной. Дипломаты выясняют ситуацию.
Местная полиция также не была доступна для комментария по поводу личности Гибсона.
к вопросу о джавелинах
такие сроки дают за убийство третей степени
а в этом случае если он никого не убил, (наркота + оружие), а другие обвинения не известны, то думаю 20-30 лет получит, могут также и 10-15 дать, если будет сотрудничать и кого-то сдаст еще- они такое практикуют
из Купянска.
там все его знают.
а реальная фамилия у него могла быть, например- череззаборногузадерищенко
Украинская служба "Голоса Америки" обратилась за комментарием в посольство Украины в США. Там не знали о задержании Гибсона и не смогли подтвердить или опровергнуть связь задержанного с Украиной. Дипломаты выясняют ситуацию.
ещё ничего не известно а уже паникуют некоторые громкими заголовками..
1. 10 единиц огнестрельного оружия --- это с каких это пор это стало "предьявой" та ещё и в таком "стреляющем" штате как Ohio??? Шо за дела, вооще журналюги охренели шо-ли?
2. 100 грамм кокаина --- ну да, ну тут с трудом можно предьявить, возьмет адвоката и за пару-тройку тысяч долларов тот его отмажет. 100гр это мелочь...
3. 2 килограмма марихуаны --- за шо вооще??? Это-ж "сильске" --- тоже мне ещё... В Калифорнии уже давно легально, в техасе легально, давно пора в Охайо тоже сделать легальным --- это вооще не вопрос --- адвокат отмажет с ходу.
4. "цифровые весы и 30 тыс. долларов наличными..." --- это ещё шо за хрень, шо за дела? Та хоть 10 весов и миллиард наличкой --- кого волнует? С каких это пор это является преступлением --- шо за хрень???
5. С каких это пор 10 ружбаек стало "рекордным арсеналом оружия" в США? Та это так, шо на себе носишь, а вот дома там да, там полный арсенал --- могу месяц круговую оборону держать...
Вообщем вижу так шо демократически-настроенным журналюгам (не зря-ж это 2-я древнейшая профессия) просто писать не о чем. Так шо вся статья просто "ни о чем".