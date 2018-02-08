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 Первые соревнования Олимпиады-2018 пройдут за день до открытия

За день до торжественного открытия зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане состоятся соревнования по керлингу и прыжкам на лыжах с трамплина.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Первыми на Олимпиаде-2018 будут соревноваться мастера керлинга. 8 февраля в дабл-миксте (смешанные пары) состоятся матчи предварительного раунда. Начало сессий в 02:05 и 13:05 по киевскому времени.

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В 14:30 начнутся квалификационные соревнования в прыжках на лыжах со среднего (HS125) трамплина.

Напомним, торжественная церемония открытия зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане начнется 9 февраля в 13:00. Первый украинский олимпиец выступит в этот же день. Мастер фристайла Татьяна Петрова попытается пройти квалификацию в могуле. Начало соревнований в 04:45.

Источник: https://censor.net.ua/n3049213
 
 
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С нетерпением жду публичных извинений кацапских спортсменов, как того потребовал МОК... Первые соревнования Олимпиады-2018 пройдут за день до открытия - Цензор.НЕТ 2921
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оп'ять названіє нє прідумиваєцца...

Первые соревнования Олимпиады-2018 пройдут за день до открытия - Цензор.НЕТ 2853
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там в олимпийской деревне шото на всех понос напал...
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
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Цензор.НЕТНовостиСпортПервые соревнования Олимпиады-2018 пройдут за день до открытия
 
 
 
 
 
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