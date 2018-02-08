 Первые соревнования Олимпиады-2018 пройдут за день до открытия

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Первыми на Олимпиаде-2018 будут соревноваться мастера керлинга. 8 февраля в дабл-миксте (смешанные пары) состоятся матчи предварительного раунда. Начало сессий в 02:05 и 13:05 по киевскому времени.

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В 14:30 начнутся квалификационные соревнования в прыжках на лыжах со среднего (HS125) трамплина.

Напомним, торжественная церемония открытия зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане начнется 9 февраля в 13:00. Первый украинский олимпиец выступит в этот же день. Мастер фристайла Татьяна Петрова попытается пройти квалификацию в могуле. Начало соревнований в 04:45.