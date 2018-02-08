 ЮНИСЕФ призвал делать больше, чтобы защитить детей Донбасса от мин

"Дети продолжают испытывать немыслимые страдания на востоке Украины", - написал Детский фонд ООН ЮНИСЕФ в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

Трое детей, 14, 9 и 3 лет пострадали от разрыва боеприпасов в Красногоровке. Двое из них потеряли пальцы, говорится в сообщении. Напомним, о происшествии проинформировал 7 февраля глава Донецкой областной государственной администрации Павел Жебривский.

ЮНИСЕФ призвал делать больше, чтобы защитить детей от рисков, связанных с минами и неразорвавшимися боеприпасами.

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