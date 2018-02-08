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 ЮНИСЕФ призвал делать больше, чтобы защитить детей Донбасса от мин

Трое детей, 14, 9 и 3 лет пострадали от разрыва боеприпасов в Красногоровке, двое из них потеряли пальцы.

"Дети продолжают испытывать немыслимые страдания на востоке Украины", - написал Детский фонд ООН ЮНИСЕФ в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

Трое детей, 14, 9 и 3 лет пострадали от разрыва боеприпасов в Красногоровке. Двое из них потеряли пальцы, говорится в сообщении. Напомним, о происшествии проинформировал 7 февраля глава Донецкой областной государственной администрации Павел Жебривский.

ЮНИСЕФ призвал делать больше, чтобы защитить детей от рисков, связанных с минами и неразорвавшимися боеприпасами.

ЮНИСЕФ призвал делать больше, чтобы защитить детей Донбасса от мин 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3049212
 
 
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Зато у харьковского судьи новая машина и домик в Крыму.

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Дык, можно нарыть и умышленное, если покопаться, шо хронические недуги, бо сознательно села за руль, зная , шо несет для окружающих определенные риски... пусть выкидывают деньги на ветер...
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
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