 ФИФА начала допинговое расследование в отношении двух российских футболистов

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ТАСС.

Такую информацию озвучил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"Был список из 11 футболистов, на которых пришел запрос, по двоим — Камболову и Князеву — начали расследование. В данном случае РФС — это не субъект допинг-контроля, это не связано со сборной, мы просто можем запрашивать или давать информацию. Спортсмены тестируются на соревнованиях, еврокубках, в сборных. Мы абсолютно открыты, Камболов и Князев дали показания, посмотрим, куда это пойдет", — .рассказал Мутко.

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Осенью 2016 года ФИФА направила в РФС запрос по 11 футболистам, упомянутым в докладе WADA о нарушении российскими спортсменами антидопинговых правил. Мутко утверждал, что пробы 9 футболистов на допинг дали отрицательные результаты.

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