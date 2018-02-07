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Все про:Россия (67976) РФС (6) ФИФА (189) допинг-контроль (257)

 ФИФА начала допинговое расследование в отношении двух российских футболистов

Международная федерация футбола (ФИФА) начала расследование в отношении футболистов Руслана Камболова и Ивана Князева по подозрению в употреблении ими допинга.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ТАСС.

Такую информацию озвучил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"Был список из 11 футболистов, на которых пришел запрос, по двоим — Камболову и Князеву — начали расследование. В данном случае РФС — это не субъект допинг-контроля, это не связано со сборной, мы просто можем запрашивать или давать информацию. Спортсмены тестируются на соревнованиях, еврокубках, в сборных. Мы абсолютно открыты, Камболов и Князев дали показания, посмотрим, куда это пойдет", — .рассказал Мутко.

Также читайте: Сенаторы США призвали ФИФА лишить Россию ЧМ-2018 из-за эксплуатации северокорейских рабочих на строительстве стадионов

Осенью 2016 года ФИФА направила в РФС запрос по 11 футболистам, упомянутым в докладе WADA о нарушении российскими спортсменами антидопинговых правил. Мутко утверждал, что пробы 9 футболистов на допинг дали отрицательные результаты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ФИФА получила от ВАДА информацию о российских футболистах из базы антидопинговой лаборатории в Москве

Источник: https://censor.net.ua/n3049211
 
 
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Тю, а кацапы такие - у них в крови довести собеседника до белой горячки, да еще в такой мелочевке, мол, хоть ты и - кацап, но клиент всегда прав. Иначе - беспредел.
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"исламизация Европы.. " А причем здесь расея? Каким боком мокшане стали европейцами?
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бо раньше у мокшанских сепаров капитал сити был Киев - а это центр Европы.
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не могу поверить что чемпионат все-таки состоится в рф, и Гордон проиграет 300 баксов...
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И какие могут быть проблемы для удалого молодца. Он, вон, кого только в студию не приглашает... Последний раз даже сопливая Ленусик Бондаренчиха прорвалась пропиариться перед синяками , если еще и остались из бело-голубых. Там от нее только пошлина перекрывает все растраты на пару месяцев вперед. То пусте, шо Ленусик, конает на людях бомжихою - вытирает пальцем сопли.
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"Осенью 2016 года ФИФА направила в РФС запрос по 11 футболистам", - довго равлик Феміди повзе. А треба ж встигнути з результатами до червня.
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где поставить ставки - я ставлю на - плакаль чемпионат мира в рассеие.
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Не спугните : пусть больше подвяжутся...
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Так це вони ще й під допінгом були? Я не ічого не переплутав? Просрать усе, що можна, будучи під допінгом!? Іншими словами, без допінга і до поля б не дійшли?
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Да у этих второстепенных мячпинальщиков с марихуаной проблемы. Какой там допинг. В кальян смесь покруче добавили.
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомФИФА начала допинговое расследование в отношении двух российских футболистов
 
 
 
 
 
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