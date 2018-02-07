 Трамп намерен дать показания спецпрокурору Мюллеру, несмотря на советы юристов не делать этого, - "CNN"

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом утверждает телеканал CNN со ссылкой на источник.

"Он думает, что может это сделать. Он не понимает, насколько высоки ставки", - сказал телеканалу источник, знакомый с размышлениями Д.Трампа.

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Ранее американские СМИ сообщали, что адвокаты Д.Трампа еще обсуждают с командой Р.Мюллера детали по возможному допросу президента.

Юристы президента США считают, что ему следует отказаться от встречи с Р.Мюллером, расследующим якобы имевшее место вмешательство России в американскую предвыборную президентскую кампанию. Согласно источникам The New York Times, юристы опасаются, что по итогам разговора с Р.Мюллером президента могут обвинить в лжесвидетельстве.

Сам Д.Трамп ранее заявлял, что готов ответить на вопросы Р.Мюллера под присягой.

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Американские спецслужбы уверены, что российские власти стоит за хакерскими атаками на сайт Демократической партии и предвыборную команду кандидата от этой партии Хиллари Клинтон с целью повлиять на результат выборов.

Россия, а также сам Трамп неоднократно отвергали эти обвинения.