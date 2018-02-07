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 Происшествия, За рубежом
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 Трамп намерен дать показания спецпрокурору Мюллеру, несмотря на советы юристов не делать этого, - "CNN"

Президент США Дональд Трамп хочет дать показания спецпрокурору по так называемому "российскому делу" Роберту Мюллеру, несмотря на советы юристов не делать этого

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом утверждает телеканал CNN со ссылкой на источник.

"Он думает, что может это сделать. Он не понимает, насколько высоки ставки", - сказал телеканалу источник, знакомый с размышлениями Д.Трампа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ФБР изучает второе досье на Трампа по делу о связях с Россией, - The Guardian

Ранее американские СМИ сообщали, что адвокаты Д.Трампа еще обсуждают с командой Р.Мюллера детали по возможному допросу президента.

Юристы президента США считают, что ему следует отказаться от встречи с Р.Мюллером, расследующим якобы имевшее место вмешательство России в американскую предвыборную президентскую кампанию. Согласно источникам The New York Times, юристы опасаются, что по итогам разговора с Р.Мюллером президента могут обвинить в лжесвидетельстве.

Сам Д.Трамп ранее заявлял, что готов ответить на вопросы Р.Мюллера под присягой.

Также читайте: Спецпрокурор Мюллер допросил главу ЦРУ Помпео по "российскому делу", - "Reuters"

Американские спецслужбы уверены, что российские власти стоит за хакерскими атаками на сайт Демократической партии и предвыборную команду кандидата от этой партии Хиллари Клинтон с целью повлиять на результат выборов.

Россия, а также сам Трамп неоднократно отвергали эти обвинения.

Источник: https://censor.net.ua/n3049210
 
 
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а ведь это под клятвой и если чуть сбрешит, то это не будет как с журналистами - на там имел в виду бла бла бла.
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А шо, сошлется на возраст, все же 72 года, и на каждый вопрос ответит "не помню". Делов то... Трамп намерен дать показания спецпрокурору Мюллеру, несмотря на советы юристов не делать этого, - "CNN" - Цензор.НЕТ 2833
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Попав чувак(
На негатив
Не варто мати справу з рашею, навіть з далеку
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А Мюллер родич того самого Мюллера😱
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Трампу уже Байден сказал, чтоб лучше не шел на допрос к Мюллеру, потому что не отвечает за свои слова. Сначала назвал демократов предателэми и неамериканцами, а потом сказал что пошутил, оскорбляет сенаторов, потом говорит что пошутил, ну точно как херло мацковское. Так вот Байден сказал что если он неправильно пошутит на допросе то может нешуточно получить правильные проблемы.
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Не удивлюсь, если юристы работают га рашу. В практике юристов сдавать секреты клиентов конкурентам. В Украине точно есть такой Зароботок
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Его "правда" для демократов не будет иметь никакого значения! их задача - поливать Трампа грязью до конца его срока...
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Я бы сравнила Трампа с Гулливером , а его окружение с лилипутами. Потому он постоянно на когото неуклюже наступает - масштабная личность
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корова тоже в свои лепешки вступает - масштабная личность, как трамп!
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТрамп намерен дать показания спецпрокурору Мюллеру, несмотря на советы юристов не делать этого, - "CNN"
 
 
 
 
 
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