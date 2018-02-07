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Все про:киберпреступление (381) Минюст (1237) США (13235)

 Международную сеть киберпреступников, основанную украинцем Бондаренко, разоблачили в США

Основанная в 2010 году украинцем Святославом Бондаренко преступная группировка нанесла своими противоправными действиями ущерб на 530 миллионов долларов, утверждают в министерстве юстиции США.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

В среду, 7 февраля, в министерстве юстиции США сообщили о разоблачении сети киберпреступников Infraud. Именно эта группировка была основана 2010 году украинцем Святославом Бондаренко.

Группа киберпреступников действовала под лозунгом "In Fraud We Trust", т.е. "Мы верим в мошенничество". Злоумышленники создали разветвленную и хорошо организованную сеть, противозаконным путем получала личные данные интернет-пользователей, в том числе, которые предоставляли доступ к банковским и электронных счетов. Как считают следователи, члены группировки пытались получить данные о 4,3 миллионах кредитных карт и банковских счетов.

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За время существования группировки преступники нанесли своими действиями ущерб на более 530 миллионов долларов, отметили в министерстве юстиции США. Сейчас следователи считают причастными к преступной группировке всего 36 человек. 13 членов кибербанды уже арестовали. Аресты проводились в США, Австралии, Великобритании, Франции, Италии, Косово, Сербии и Албании, отмечается в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3049209
 
 
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Интересно кто представляет большую ценность для человечества: Илон Маск или президент Порошенко с его революционными реформами в самой большой стране Европы?
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Чого такий обмежений вибір? Бери ширше або ширку з людиною-пропелером.
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Достойный выбор.
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Вибір для тих у кого можна бігати, літати, їсти варення і жити на даху.
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В США ему наверное пожизненное светит ..
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Если он сам хакер, а не просто организатор, то возможно работа на АНБ.
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І хто цей «бондаренкo"- ?
Це реальне імя, чи псевдо?
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Интересно, он уже "избран" унас депутатом или еще только ведет переговоры с шоколадными?
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а надо было идти в киберполицию, или в сами по себе, взламывать российские сайты гос. учреждений, например Газпрома счета,... был бы героем Украины неофициально и богатым человеком, а так якийсь мигрант -преступник стыд позор и наверняка то псевдоним
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Свой девиз он явно у Порошенка слямзил.
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМеждународную сеть киберпреступников, основанную украинцем Бондаренко, разоблачили в США
 
 
 
 
 
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