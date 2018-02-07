 Международную сеть киберпреступников, основанную украинцем Бондаренко, разоблачили в США

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

В среду, 7 февраля, в министерстве юстиции США сообщили о разоблачении сети киберпреступников Infraud. Именно эта группировка была основана 2010 году украинцем Святославом Бондаренко.

Группа киберпреступников действовала под лозунгом "In Fraud We Trust", т.е. "Мы верим в мошенничество". Злоумышленники создали разветвленную и хорошо организованную сеть, противозаконным путем получала личные данные интернет-пользователей, в том числе, которые предоставляли доступ к банковским и электронных счетов. Как считают следователи, члены группировки пытались получить данные о 4,3 миллионах кредитных карт и банковских счетов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "По закону это и не товар, и не деньги. Такие преступления доказывать сложно", - из-за неопределенности статуса криптовалют Украина может стать гаванью кибермошенников. ВИДЕО

За время существования группировки преступники нанесли своими действиями ущерб на более 530 миллионов долларов, отметили в министерстве юстиции США. Сейчас следователи считают причастными к преступной группировке всего 36 человек. 13 членов кибербанды уже арестовали. Аресты проводились в США, Австралии, Великобритании, Франции, Италии, Косово, Сербии и Албании, отмечается в сообщении.