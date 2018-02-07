 Работа НАПК так и не началась, этот инструмент борьбы с коррупцией сейчас под угрозой, - Сытник

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода, об этом он сказал в интервью агентству Reuters.
"Орган, ответственный за проверку этих деклараций, просто не работает ... Это неприятное обстоятельство, потому что электронное декларирование ... могло бы стать очень эффективным инструментом борьбы с коррупцией, но, к сожалению, поскольку этот орган (НАПК) никогда не был создан фактически , так и не начал свою работу, этот инструмент под угрозой сейчас ", - заявил Сытник.
В НАПК пока эти заявления директора НАБУ не комментировали.
Национальное агентство по предупреждению коррупции, которое фактически создано в 2016 году, среди прочего, осуществляет проверку деклараций, проводит мониторинг образа жизни чиновников, должностных лиц, госслужащих, судей, прокуроров.
Детективы НАБУ, созданного в 2015 году, среди прочего, расследуют уголовные правонарушения по декларированию недостоверной информации.
Относительно адекватности судей Мариупольского суда и Высшего совета правосудия, - координатор ИС
07.02.2018 - 15:00
В ноябре прошлого года я (со своей коллегой Ириной Фриз) выступил с резкой критикой решения Приморского районного суда города Мариуполя, который приговорил украинского пограничника Колмогорова к 13 годам тюрьмы за выполнение приказа остановить машину с нарушителями на блокпосту в сентябре 2014 года. Критика прозвучала ПОСЛЕ вынесения приговора суда (который, к счастью, позже был обжалован).
Судьи Мариупольского суда (Дзюба, Дьяченко, Митрофанова, Пантелеев, Сараев, Шишилин) тут же побежали жаловаться в Высший совет правосудия на то, что народные депутаты, дескать, оказывают на них давление и порочат украинское правосудие.
В свою очередь, Высший совет правосудия незамедлительно накапал на меня и И.Фриз руководству Верховной Рады Украины. С просьбой «принять меры по недопущению народными депутатами действий, подрывающих независимость судей и авторитет правосудия».
«Телегу» Высшего совета правосудия в Раду прилагаю. Но, поскольку там изобилие текста, вкратце отмечу, что изумляет.
Мариупольские судьи указывают, что моя критика (с цитатами: я назвал судей Мариупольского суда «судьями-ватниками», а сам Мариупольский суд - «отрыжкой русского мира») якобы (цитата) «привели к многочисленным призывам общественности, распространенных во многих социальных сетях, к немедленному физическому уничтожению здания Приморского районного суда города Мариуполя путем поджога и физической расправы над судьями этого суда».
Отмечу: я не отказываюсь от своих слов. Ватники - они и в Мариуполе ватники, а если украинский суд работает в унисон с заявлениями пропаганды РФ по дискредитации (и наказанию!) выполняющих свой долг украинских военнослужащих, то назвать его иначе, как «отрыжкой русского мира», у меня язык не повернется, не смотря ни на какие «телеги» в Раду.
Но давайте не врать. В моей критике не было ни намека на призывы к поджогу суда или к физической расправе. Там этого нет и близко. Подобная же «вольная интерпретация» (читай - манипуляции и враньё) мариупольскими судьями реальной картины - очередное яркое свидетельство, что речь идет не о судьях в привычном понимании этого слова, а, судя по всему, о горстке маргиналов, которые ничего о праве, юриспруденции и правосудии не слышали. Это, к слову, объясняет и их полностью заангажированное и не имеющее отношение к правосудию решение в деле пограничника Колмогорова.
К слову, интересны жалобы мариупольских судей, что я, как народный депутат Украины, обратился по их поводу в СБУ с просьбой о проверке. А ведь этой жалобой мариупольские судьи пытаются оспаривать мое право как народного депутата Украины, предоставленное мне ЗАКОНОМ УКРАИНЫ, обращаться с депутатскими запросами и обращениями в центральные органы исполнительной власти по резонансным и общественно важным вопросам.
Но к мариупольским судьям у меня вопросов нет - с ними всё ясно, удивительно лишь, что они до сих пор остаются судьями.
У меня вопросы к Высшему совету правосудия (Вища рада правосуддя - ВРП).
В частности, в своем послании Раде ВРП признает, что в моем случае "не установлено" факта вмешательства в деятельность судей Мариуполя (как я говорил - поскольку моя критика прозвучала ПОСЛЕ вынесения решения суда). И тут же (!) ВРП указывает, что я таки подрывал «независимость судей и авторитет правосудия», и просит Раду «принять меры».
Господа из ВРП. Объясняю на пальцах. Моя критика касается вполне определенных судей вполне определенного суда. Неправомерность их приговора Колмогорову, к слову, установил украинский суд иной инстанции, отменив «мариупольский приговор» и освободив Колмогорова. Но если вы считаете, что мариупольские судьи являются лицом ВСЕГО украинского правосудия и олицетворяют собой ВСЕ украинские суды - у меня нет слов. Мне искренне жаль украинское правосудие.
Остается лишь вопрос: о какой «судебной реформе» в Украине мы вообще говорим? Кому эта «реформа» пригрезилась? Там еще, простите, конь не валялся. Одна круговая порука.
Координатор группы ИС, народный депутат Украины Дмитрий Тымчук