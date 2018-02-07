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Все про:Сытник (495) электронное декларирование (570) НАПК (565)

 Работа НАПК так и не началась, этот инструмент борьбы с коррупцией сейчас под угрозой, - Сытник

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявляет, что электронное декларирование под угрозой.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода, об этом он сказал в интервью агентству Reuters.

"Орган, ответственный за проверку этих деклараций, просто не работает ... Это неприятное обстоятельство, потому что электронное декларирование ... могло бы стать очень эффективным инструментом борьбы с коррупцией, но, к сожалению, поскольку этот орган (НАПК) никогда не был создан фактически , так и не начал свою работу, этот инструмент под угрозой сейчас ", - заявил Сытник.

В НАПК пока эти заявления директора НАБУ не комментировали.

Также читайте: За год НАПК проверила почти 8,4 тысячи деклараций претендентов на высокие должности

Национальное агентство по предупреждению коррупции, которое фактически создано в 2016 году, среди прочего, осуществляет проверку деклараций, проводит мониторинг образа жизни чиновников, должностных лиц, госслужащих, судей, прокуроров.

Детективы НАБУ, созданного в 2015 году, среди прочего, расследуют уголовные правонарушения по декларированию недостоверной информации.

Также читайте: НАПК вынесло предписание Сытнику из-за е-декларации его первого заместителя Углавы 

Источник: https://censor.net.ua/n3049208
 
 
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Какая бля_ь борьба с коррупцией. К этим сукам давно пора применять карательные меры.

Относительно адекватности судей Мариупольского суда и Высшего совета правосудия, - координатор ИС

07.02.2018 - 15:00

В ноябре прошлого года я (со своей коллегой Ириной Фриз) выступил с резкой критикой решения Приморского районного суда города Мариуполя, который приговорил украинского пограничника Колмогорова к 13 годам тюрьмы за выполнение приказа остановить машину с нарушителями на блокпосту в сентябре 2014 года. Критика прозвучала ПОСЛЕ вынесения приговора суда (который, к счастью, позже был обжалован).
Судьи Мариупольского суда (Дзюба, Дьяченко, Митрофанова, Пантелеев, Сараев, Шишилин) тут же побежали жаловаться в Высший совет правосудия на то, что народные депутаты, дескать, оказывают на них давление и порочат украинское правосудие.
В свою очередь, Высший совет правосудия незамедлительно накапал на меня и И.Фриз руководству Верховной Рады Украины. С просьбой «принять меры по недопущению народными депутатами действий, подрывающих независимость судей и авторитет правосудия».
«Телегу» Высшего совета правосудия в Раду прилагаю. Но, поскольку там изобилие текста, вкратце отмечу, что изумляет.
Мариупольские судьи указывают, что моя критика (с цитатами: я назвал судей Мариупольского суда «судьями-ватниками», а сам Мариупольский суд - «отрыжкой русского мира») якобы (цитата) «привели к многочисленным призывам общественности, распространенных во многих социальных сетях, к немедленному физическому уничтожению здания Приморского районного суда города Мариуполя путем поджога и физической расправы над судьями этого суда».
Отмечу: я не отказываюсь от своих слов. Ватники - они и в Мариуполе ватники, а если украинский суд работает в унисон с заявлениями пропаганды РФ по дискредитации (и наказанию!) выполняющих свой долг украинских военнослужащих, то назвать его иначе, как «отрыжкой русского мира», у меня язык не повернется, не смотря ни на какие «телеги» в Раду.
Но давайте не врать. В моей критике не было ни намека на призывы к поджогу суда или к физической расправе. Там этого нет и близко. Подобная же «вольная интерпретация» (читай - манипуляции и враньё) мариупольскими судьями реальной картины - очередное яркое свидетельство, что речь идет не о судьях в привычном понимании этого слова, а, судя по всему, о горстке маргиналов, которые ничего о праве, юриспруденции и правосудии не слышали. Это, к слову, объясняет и их полностью заангажированное и не имеющее отношение к правосудию решение в деле пограничника Колмогорова.
К слову, интересны жалобы мариупольских судей, что я, как народный депутат Украины, обратился по их поводу в СБУ с просьбой о проверке. А ведь этой жалобой мариупольские судьи пытаются оспаривать мое право как народного депутата Украины, предоставленное мне ЗАКОНОМ УКРАИНЫ, обращаться с депутатскими запросами и обращениями в центральные органы исполнительной власти по резонансным и общественно важным вопросам.
Но к мариупольским судьям у меня вопросов нет - с ними всё ясно, удивительно лишь, что они до сих пор остаются судьями.
У меня вопросы к Высшему совету правосудия (Вища рада правосуддя - ВРП).
В частности, в своем послании Раде ВРП признает, что в моем случае "не установлено" факта вмешательства в деятельность судей Мариуполя (как я говорил - поскольку моя критика прозвучала ПОСЛЕ вынесения решения суда). И тут же (!) ВРП указывает, что я таки подрывал «независимость судей и авторитет правосудия», и просит Раду «принять меры».
Господа из ВРП. Объясняю на пальцах. Моя критика касается вполне определенных судей вполне определенного суда. Неправомерность их приговора Колмогорову, к слову, установил украинский суд иной инстанции, отменив «мариупольский приговор» и освободив Колмогорова. Но если вы считаете, что мариупольские судьи являются лицом ВСЕГО украинского правосудия и олицетворяют собой ВСЕ украинские суды - у меня нет слов. Мне искренне жаль украинское правосудие.
Остается лишь вопрос: о какой «судебной реформе» в Украине мы вообще говорим? Кому эта «реформа» пригрезилась? Там еще, простите, конь не валялся. Одна круговая порука.
Координатор группы ИС, народный депутат Украины Дмитрий Тымчук
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Не розумію,що така авторитетна людина,як пан Тимчук ,робить в "народному",а фактично антинародному "фронті" ,який зовсім не фронт.
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А иначе зачем алкопрокурор собирает компромат на него и совершает должностное преступление - раскрывает агентов НАБУ под прикрытием?
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Ви вірите в українське правосуддя,що український суд може винести справедливий вирок?Якщо ні,то всі слідчі органи до суда - така ж фікція,як і суд.
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Корчак нужно выбрасывать на помойку вместе с должностным креслом, она с него не слезет, ее не отдерешь даже под угрозой смерти.
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Соевую гниль можно только радикальными мерами очистить!
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У НАЗК Корчак заробляє близько 100 тисяч, премії сягають 450%. Оце насправді "хлібне" місце для "своїх".
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Та ясно,вся влада зконцентрована в узурпатора.Що робити?Бо всі знають,що робити,треба ще шукати,хто з дрючками на кулемети піде.
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Я пропоную вже 3 роки створювати національно-визвольний рух на кшталт солідарності леха валенса, займатися просвітництвом серед населення, піднімати людей- "втрати в боротьбі будуть значно меньшими за ті, які ми зазнаємо у покрорі "(Василь Шкляр)
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Усі вони пов'язані одним ланцюгом, який може стати зашморгом на їхній шиї, якщо вони не зупиняться. А вони не зупиняться.
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Вони не зупиняться, бо в нас не нація, а населення, споживацьке суспільство: неважливо хто при владі, важливо що в кишені
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Наивно полагать шо отрыжка народного фронта будет бороться с коррупцией. Училка Петренко и яценюка...
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создали антикоррупционных органов очень много, а вот толку от них совершенно никакого нету. нельзя ответственности ни от кого дождаться
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Все вірно! Безвідповідальність керівників - основа безладу системи.
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набу і сап не мають реальних повноважень, а суспільство в стані анабіозу: сон розуму породжує чудовиськ
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Походу Сытник сейчас лучший кандидат в президенты из тех которые себя достойно зарекомендовали!! Уверен, порохоботы будут рады, не Юля, и уж тем более не Саакашвили его сам Петя благословил на борьбу с коррупцией если что, ну как благословил, пожал руку и посмотрел невинными глазами)))) Вы же тарасы-пи мечтаете снять его с должности в НАБУ, голосуйте за него на выборах...а то он вашей кровушки еще попьёт немеряно как директор бюро)))))
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Таких людей нельзя подпускать к власти,так как много знают и могут крутить всеми, они также могут в БУФЕРНОЙ Украине работать больше на соседей чем на государство Украина Работа НАПК так и не началась, этот инструмент борьбы с коррупцией сейчас под угрозой, - Сытник - Цензор.НЕТ 4563
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Сытник такой наивный, пора уже выступить с речью против коррумпированных властей.
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Пока что только Саакашвили говорит правду, и мотивирует народ бороться с коррупцией, и олигархами. В миллионной Украине, правду говорит, и борется за народ Украины один Грузин ..
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"Народный фронт" Яценюка уже мёртв, как и БПП. Кого выбрать?
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Нужно вначале объединить народ Украины с украинским народом,а потом выбирать достойного или сейчас от народа Украины назначать вице Президента Украины,что бы потом сделать цельным УКРАИНСКИЙ НАРОД.
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Помню Ющенко на финише ,когда получил от Януковича один миллиард долларов подкупных ,единственно правильно сказал, что украинцы не готовы к государственности.Если взять туже бабулю пенсионерку,она тоже такое может сказать , получив пакет гречки. Украинцы ,скажите почему вы/мы ленимся управлять своим государством? Работа НАПК так и не началась, этот инструмент борьбы с коррупцией сейчас под угрозой, - Сытник - Цензор.НЕТ 175
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Так этот орган и не предполагался как инструмент борьбы с коррупцией.Он нужен кругу компании у власти для торможения работы НАБУ и взятии дел "на изучение" с целью уничтожения доказательств и волокиты времени с юридическими последствиями задержек (отпуск фигурантов,прекращение дела и др.) Поэтому Порошенко и проталкивал туда своих людей.
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Nickol Nickols...то что знает Сытник, не составляет и тысячной доли что знает половина украинцев...иглу в мешке не утаишь...его задача лишь доказательства собирать иногда запуская агентов в среду обитания подозреваемых!
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ФСБ шники легко вербуют корытных,а потом с них плетут верёвки
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инструмент борьбы с коррупцией сейчас под угрозой, - Сытник В Украине если нормально сядет один ,то тогда сядут все Нужно украинцам веру менять,чтобы избавиться от КУМОВСТВА.
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Я предлагаю ввести в государстве Украина, тринадцать ступеней ЕДИНОГО НАЛОГА на коррупцию для всех слоёв населения,от Президента до простого украинца ,включая пенсионеров,когда соберём деньги ,то на них ...дальше фантазируйте сами Работа НАПК так и не началась, этот инструмент борьбы с коррупцией сейчас под угрозой, - Сытник - Цензор.НЕТ 419
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРабота НАПК так и не началась, этот инструмент борьбы с коррупцией сейчас под угрозой, - Сытник
 
 
 
 
 
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