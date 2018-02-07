 Работа НАПК так и не началась, этот инструмент борьбы с коррупцией сейчас под угрозой, - Сытник

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода, об этом он сказал в интервью агентству Reuters.

"Орган, ответственный за проверку этих деклараций, просто не работает ... Это неприятное обстоятельство, потому что электронное декларирование ... могло бы стать очень эффективным инструментом борьбы с коррупцией, но, к сожалению, поскольку этот орган (НАПК) никогда не был создан фактически , так и не начал свою работу, этот инструмент под угрозой сейчас ", - заявил Сытник.

В НАПК пока эти заявления директора НАБУ не комментировали.

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Национальное агентство по предупреждению коррупции, которое фактически создано в 2016 году, среди прочего, осуществляет проверку деклараций, проводит мониторинг образа жизни чиновников, должностных лиц, госслужащих, судей, прокуроров.

Детективы НАБУ, созданного в 2015 году, среди прочего, расследуют уголовные правонарушения по декларированию недостоверной информации.

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