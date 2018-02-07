 Лавров согласился на переговоры в нормандском формате на Мюнхенской конференции

Об этом в среду заявил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

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"Сергей Лавров готов к такой встрече, если она состоится", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, есть ли договоренность о проведении министерских переговоров на конференции, которая пройдет 16 - 18 февраля.



Ранее Карасин сообщал, что такая встреча прорабатывается, но говорить о том, что она состоится, пока рано.

Напомним, глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что встреча глав внешнеполитических ведомств государств "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, РФ) может пройти 16 февраля в рамках Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

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"Во время этой встречи, если, конечно, Россия на нее согласится, будут консультироваться именно вопросы безопасности, освобождение наших заложников и политических узников, и доведение до России, что не существует никакой разумной альтернативы реальной миротворческой миссии на территории оккупированного Донбасса", - добавил П.Климкин.