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Все про:Лавров (1466) Донбасс (15403) нормандская четверка (445)

 Лавров согласился на переговоры в нормандском формате на Мюнхенской конференции

Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в министерских переговорах в нормандском формате" на Мюнхенской конференции по безопасности, если эта встреча будет организована.

Об этом в среду заявил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

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"Сергей Лавров готов к такой встрече, если она состоится", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, есть ли договоренность о проведении министерских переговоров на конференции, которая пройдет 16 - 18 февраля.

Ранее Карасин сообщал, что такая встреча прорабатывается, но говорить о том, что она состоится, пока рано.

Напомним, глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что встреча глав внешнеполитических ведомств государств "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, РФ) может пройти 16 февраля в рамках Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

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"Во время этой встречи, если, конечно, Россия на нее согласится, будут консультироваться именно вопросы безопасности, освобождение наших заложников и политических узников, и доведение до России, что не существует никакой разумной альтернативы реальной миротворческой миссии на территории оккупированного Донбасса", - добавил П.Климкин.

Источник: https://censor.net.ua/n3049207
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Ну в минске лямку 4 года протянули теперь нормандский формат будут тянуть... Какие переговоры могут быть если Рашка хочет одного, окупацию крыма и уничтожение Украины? О чем можно сойтись на компромисах? О том что сдадим всего половину Украины а вторую половину чуть позже? Переговоры ведутся только тогда когда обе стороны согласны оставить на даный момент ситуацию так как есть.
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И Лолите и Хуйлу такая ситуация выгодна! Хуйло для своих мохнорылых избирателей - херой, защитник рузькага мира, а Лолита тупо косит бабло! Лавров согласился на переговоры в нормандском формате на Мюнхенской конференции - Цензор.НЕТ 9223
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Да уж! Свинособаки это редкостная гадость! Топят за Педро!
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І після того мюнхенського зговору в самому Мюнхені буде довго смердіти конячим лайном і місцеві почнуть спілкуватися іржанням🐎
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Еще как полетит:стоит только приоткрыть вентиль и подлить маслеца...
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А родственники этих космонавтов на шарика коржиков накушаются ( на девятый день)...
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ЗЫ... тока баллоны нужно перезакрепить вверх ногами...
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ну он бы довно был согласен, вот только он как раб выполнял поручение хуилёнка.
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Всегда готов, потому что пластинка всегда одна заезженная* хунта,хвошизды, гражданская война,ихтамнет*, ссссу...
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Тю. а когда уже будут собираться по будапештским договоренностям... Лавров согласился на переговоры в нормандском формате на Мюнхенской конференции - Цензор.НЕТ 699
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Говорящяя лошадь будет на этой встрече выть "нас там нет",а Германия и Франция выразит очередную озабоченность. На этом встреча закончится
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Я думаю, что Монголия, таки нападёт на Финляндию, или наоборот.
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЛавров согласился на переговоры в нормандском формате на Мюнхенской конференции
 
 
 
 
 
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