EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Общество
  3037  10
Все про:Гидрометцентр (544) погода (2387) снегопад (584) ГСЧС (1284)

 Сильные снегопады могут привести к остановке движения транспорта и перебоям в электроснабжении по Украине, - ГСЧС

По данным Укргидрометцентра, в результате влияния активного циклона в Украине 8-9 февраля ожидаются сложные погодные условия.

"Ночью 8 февраля в большинстве областей Правобережья - снег и мокрый снег, в южных и центральных областях - с дождем, днем ​​в Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой областях - сильный снег (прирост снежного покрова 8-10 см), в Черкасской и Кировоградской областях сильные мокрый снег и дождь , в Одесской и Николаевской областях сильный дождь. В северных и западных областях местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы ГСЧС.

Днем 8 февраля в Одесской, Николаевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской областях - сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, местами - гололед, налипание мокрого снега.

Ветер юго-восточный, восточный, 7-12 м/с, днем ​​на Левобережье - отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, в Черниговской и Сумской до 10° мороза, на западе и юге страны около 0°; днем от 2° мороза до 3° тепла, в южной части 4-9° тепла.

Днем 8 февраля и в ночью 9 февраля в Киеве ожидается умеренный мокрый снег (прирост снежного покрова 5-10 см), налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

В течение 9 февраля: в Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Черкасской, местами Киевской и Черниговской областях сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, метели (прирост снежного покрова 10-20 см), на дорогах гололедица, в Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях сильный дождь и мокрый снег, местами гололед и налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Ветер - юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12, ночью на Левобережье отдельные порывы 15-20 м/с. Температура в западных областях ночью и днем ​​0-5° мороза; на остальной территории от 2° мороза до 3° тепла, на юге страны 1-6° тепла.

8 февраля в Украине и ночью 9 февраля усиление ветра до 15-20 м/с.

"Такие погодные условия могут привести к нарушению и прекращению движения транспорта на отдельных участках дорог, работы электрических сетей, коммунального хозяйства в большинстве областей страны (кроме южных)", - предупреждают в ГСЧС.

Источник: https://censor.net.ua/n3049206
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А шо це ти постиш картинки з кацапських ресурсів?
 показать весь комментарий
 
 
Ты вроде взрослый мужик, а рассуждаешь, как подросток! Интернет огромен и если картинка соответствует статье, мне по хрену откуда она. Если тебе только это важно, тогда твои 5 копеек суй не сюда!
 показать весь комментарий
 
 
це ж не агресору податки з ліпєцька плотити мільярдами рублєй=що є спонсуруванням тероризму=раз то ато..
 показать весь комментарий
 
 
Ну хоть из Донецка хорошие новости, а то всё снег, снег...

 показать весь комментарий
 
 
Поховають москалів край дороги , видно руки , видно ноги , видно роги 😀
 показать весь комментарий
 
 
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоСильные снегопады могут привести к остановке движения транспорта и перебоям в электроснабжении по Украине, - ГСЧС
 
 
 
 
 
 вверх