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 Политика Украины
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Все про:комитет (309) Минобороны (5045) нацбезопасность (77) Полторак (915)

 В 2018 году на переоборудование арсеналов и складов предусмотрено почти 500 миллионов гривен, - Полторак

Во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны глава профильного ведомства Степан Полторак сообщил, что в начале марта начнутся переговоры о начале строительства крытых хранилищ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Проектная документация отработана. Сегодня завершается работа по проведению инспекции, оценки этой работы и я думаю, что в начале марта мы приступим к переговорам о начале строительства таких хранилищ", - сообщил генерал армии Украины Степан Полторак.

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Глава оборонного ведомства также отметил, что в 2018 году на повышение способности баз, арсеналов и складов предусмотрено 499 миллионов гривен.

По словам министра обороны Украины, это очень важная задача, ведь строительство закрытых хранилищ на военных складах необходимо для того, чтобы защитить арсеналы от диверсионных групп и авиационных ударов.

Источник: https://censor.net.ua/n3049204
 
 
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Хвала петрикові.. Не все ще вибухнуло після нальотів НЛО ..
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Подивимось, чи склади дійсно зведуть, чи також розкрадуть державні гроші, як і при будівництві на кордоні не стіни для захисту від ворога, а якогось бордюрчику "а ля Яценюк".
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А кто понесет ответственность и покроет ущербы уже на взорванных. Назовите мне хоть одну страну, где бы не понесли наказание за такое.
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А склады были взорваны иза чьей-то халатности?
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Да нее вы что!Сами по себе рвался склад за складом в условиях войны для того что бы скрыть коррупцию В 2018 году на переоборудование арсеналов и складов предусмотрено почти 500 миллионов гривен, - Полторак - Цензор.НЕТ 8105
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То есть во время войны склады взрываются не врагом, а коррупционерами, таким образом заметающие следы? И активизировались коррупционеры почему-то именно во время войны
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Новобогдановка рвалась во время войны???Но сейчас не об этом!В любой уважающей себя стране министр обороны пошел бы добровольно в отставку если не под трибунал как и все ответственные за это!Но только не в Украине,как и за котлы никто не ответил,как и толком за Небесну сотню...Вам самим то не тошно от такого?
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В мутной воде и ловят рыбку! Склады, скорее всего, взорвали инопланетяне, поскольку Мужеложенко примерно так и говорил - ... были отключены связь и энергообеспечение, над военным арсеналом были замечены космические аппараты. У 2018 році на переобладнання арсеналів і складів передбачено майже 500 мільйонів гривень, - Полторак - Цензор.НЕТ 9628
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А под военным арсеналом - самогонные аппараты и пришельцы, которые ловко с ними управлялись. Охрана была в доле. У 2018 році на переобладнання арсеналів і складів передбачено майже 500 мільйонів гривень, - Полторак - Цензор.НЕТ 5103
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Пипл, хорош прикалываться. Склады боеприпасов были подорваны врагом. И наказывать кого-то за это--бессмысленно и глупо.
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Я лично свечки не держал на каждом складе и не знаю был ли это пьяный солдат с сигаретой,кацапский дрон со взрывчаткой или умышленно со стороны правительства по скрытию коррупции или бесплатной утилизации боеприпасов у которых уже сроки поджимают...Но вот учитывая тотальную коррупцию в Украине,шансов версии о коррупции больше чем всех остальных вплоть до НЛО У 2018 році на переобладнання арсеналів і складів передбачено майже 500 мільйонів гривень, - Полторак - Цензор.НЕТ 6244
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Врагам выгодно разгонять тему коррупции. Этим они пытаются деморализовать украинцев, чтобы сделать страну слабее. Разгоняя тему зрады, ты или проявляешь себя как враг, или полезный путину идиот
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Коррупционерам тоже выгодно разгонять тему "не шатайте лодку,агенты кремля и путин нападьот"так удобнее красть!Просто дело в том,что если кацапия нам враг,а весь цивилизованный мир машет пальчиком нашей власти по поводу коррупции,то как бы весь мир врагом быть уж никак не может.И более того мировое сообщество во главе со штатами не раз утверждали о коррупции в оборонной сфере Украины.Я не раз повторял и буду повторять что коррупция для Украины самый сильнейший враг и она страшнее войны,по ее вине гораздо больше людей умирает....
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Здесь главное не торопиться.... Проектная документация уже отработана ... - вот главное уже сделано... Наверное это было самое сложное - такие укрытия никто раньше не строил....
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Я сегодня слушал и удивлялся -- ЖБУ --- стоянок сегодня от брошенных истребителей , бомбардировщиков и Хранилища арсеналов ядерных боевых частей --их было сотни в Украине -- т д . в Украине хоть пруд пруди -- только МО этого не знает -- аж странно как то !! Я понимаю ,что он не военный -- но все же уже столько на должности -- пора бы и советников завести от Военных .
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это та самая кацапня и зрада,шо возмущались недостаточным финансированием складов ща тут зраду гонит?я не ошибся?
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то не була б зрада, як би наказали винних, а так- гроші невідомо кому і куди підуть.
А бамажка про перечислення все виправдує.
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Ще в далекому 1984 році під час строкової мені довелося приймати участь в навчаннях на семипалатинському полігоні.. Мета навчань - визначення висоти обвалування й безпечних відстанях при такому обвалування для розміщення складів вибухівки й артилерійських боєприпасів.. Шукали висоту обвалування, відстані між складами й ємкість самих складів, щоб при дентонації боєприпасів в одному складі змогли встояти рядом розташовані склади.. Вибухівку ( протитанкові міни , ящики з тротилом, та артилерійські снаряди) ешелонами завозили на станцію Конєчная, закладали в сховища, й підривали.. Невже в Україні немає цієї інформації ?
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В 2018 году на переоборудование арсеналов и складов предусмотрено почти 500 миллионов гривен, - Полторак

Это сколько будит квартир в Лондоне?
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По хорошему, по понятиям - процентов 80! А остальное доворуют прапорщики! У 2018 році на переобладнання арсеналів і складів передбачено майже 500 мільйонів гривень, - Полторак - Цензор.НЕТ 7558
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В 2018 году на переоборудование арсеналов и складов предусмотрено почти 500 миллионов гривен, - Полторак

Это значит что боеприпасы складируем что бы легче было инопланетянам их подорвать НЛО атаковали склады боеприпасов под Винницей - начальник ...

https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201710040128-iebs.htm


4 окт. 2017 г. - Генерал украинской армии Виктор Муженко выразил уверенность, что взрывы на складах в Калиновке были заранее спланированы, причем к этой акции оказались причастны неизвестные силы из космоса.
И это вто время когда наши родные солдаты ВСУ отбиваются рогатками от агрессивных русских на передовой Украинские силовики обстреляли ополченцев из гигантской рогатки!
https://www.youtube.com/watch?v=n8dYTbCKdEU
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Банит меня цензорпипанет по 100500, ну ХСН! :
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Ето копейки...за такие деньги и один артсклад не оборудовать....Опять наступают на те же грабли.Когда они уже поумнеют.....Жуть.
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ 2018 году на переоборудование арсеналов и складов предусмотрено почти 500 миллионов гривен, - Полторак
 
 
 
 
 
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