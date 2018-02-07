 В 2018 году на переоборудование арсеналов и складов предусмотрено почти 500 миллионов гривен, - Полторак

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Проектная документация отработана. Сегодня завершается работа по проведению инспекции, оценки этой работы и я думаю, что в начале марта мы приступим к переговорам о начале строительства таких хранилищ", - сообщил генерал армии Украины Степан Полторак.

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Глава оборонного ведомства также отметил, что в 2018 году на повышение способности баз, арсеналов и складов предусмотрено 499 миллионов гривен.

По словам министра обороны Украины, это очень важная задача, ведь строительство закрытых хранилищ на военных складах необходимо для того, чтобы защитить арсеналы от диверсионных групп и авиационных ударов.