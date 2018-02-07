 В 2018 году на переоборудование арсеналов и складов предусмотрено почти 500 миллионов гривен, - Полторак

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Проектная документация отработана. Сегодня завершается работа по проведению инспекции, оценки этой работы и я думаю, что в начале марта мы приступим к переговорам о начале строительства таких хранилищ", - сообщил генерал армии Украины Степан Полторак.
Глава оборонного ведомства также отметил, что в 2018 году на повышение способности баз, арсеналов и складов предусмотрено 499 миллионов гривен.
По словам министра обороны Украины, это очень важная задача, ведь строительство закрытых хранилищ на военных складах необходимо для того, чтобы защитить арсеналы от диверсионных групп и авиационных ударов.
А бамажка про перечислення все виправдує.
Это сколько будит квартир в Лондоне?
Это значит что боеприпасы складируем что бы легче было инопланетянам их подорвать НЛО атаковали склады боеприпасов под Винницей - начальник ...
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201710040128-iebs.htm
4 окт. 2017 г. - Генерал украинской армии Виктор Муженко выразил уверенность, что взрывы на складах в Калиновке были заранее спланированы, причем к этой акции оказались причастны неизвестные силы из космоса.
И это вто время когда наши родные солдаты ВСУ отбиваются рогатками от агрессивных русских на передовой Украинские силовики обстреляли ополченцев из гигантской рогатки!
https://www.youtube.com/watch?v=n8dYTbCKdEU
https://www.ssyoutube.com/watch?v=n8dYTbCKdEU