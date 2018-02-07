 Украинцы в оккупированном Крыму будут участниками преступления, если будут голосовать на выборах президента РФ, - член Меджлиса Бариев

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського TV рассказал председатель Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев.

"Это нарушение международного права: на оккупированной территории не могут проводиться выборы. Если наши соотечественники будут участвовать в выборах - они будут участвовать в этих преступных действиях ", - сказал он.

Бариев отметил, что выборы президента России, дату которых назначили на день аннексии Крыма 18 марта, нарушают даже российское законодательство.

"Согласно определению Конституционного суда РФ, 2 срока президентских полномочий является конституционной чертой. Его (Путина - ред.) не имели регистрировать в качестве кандидата. Это нарушение Конституции Российской Федерации", - добавил он.

При этом Бариев отметил, что те крымские татары, которые выразили свой бойкот и не будут голосовать на выборах, - никоим образом не повлияют на их результаты.

В России официально назначили выборы президента на день оккупации Крыма.