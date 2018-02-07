 Украинцы в оккупированном Крыму будут участниками преступления, если будут голосовать на выборах президента РФ, - член Меджлиса Бариев

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського TV рассказал председатель Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев.
"Это нарушение международного права: на оккупированной территории не могут проводиться выборы. Если наши соотечественники будут участвовать в выборах - они будут участвовать в этих преступных действиях ", - сказал он.
Бариев отметил, что выборы президента России, дату которых назначили на день аннексии Крыма 18 марта, нарушают даже российское законодательство.
"Согласно определению Конституционного суда РФ, 2 срока президентских полномочий является конституционной чертой. Его (Путина - ред.) не имели регистрировать в качестве кандидата. Это нарушение Конституции Российской Федерации", - добавил он.
При этом Бариев отметил, что те крымские татары, которые выразили свой бойкот и не будут голосовать на выборах, - никоим образом не повлияют на их результаты.
В России официально назначили выборы президента на день оккупации Крыма.
Любая падла, которая поскачет на легитимизацию хуйленка на крысме повинна смерти.
Если их данные всплывут в списках голосовавших то их ждет наказание при пересечении админграницы. Жестокое наказание.
И Барсик не подал в суд на русню?
"Из 12 тысяч в Военно-морских силах перешли на сторону врага 10 тысяч", - сообщил он.
Отметим, Игорь Тенюх руководил оборонным ведомством в течение месяца - с 27 февраля по 25 марта 2014 года.
Ранее сегодня в ходе допроса бывший глава СБУ Валентин Наливайченко рассказал, что только 20% офицеров спецслужбы покинули Крым после его захвата Россией. Они переместились на материковую Украину.https://112.ua/obshchestvo/eks-ministr-oborony-10-iz-12-tys-voennosluzhashhih-vms-v-krymu-pereshli-na-storonu-rossii-posle-anneksii-432174.html