EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Происшествия
  1508  60
Материалы по теме:
Все про:Крым (19424) Меджлис (703) Путин (23520) крымские татары (1725)

 Украинцы в оккупированном Крыму будут участниками преступления, если будут голосовать на выборах президента РФ, - член Меджлиса Бариев

Украинцы, проживающие на территории оккупированного Крыма, будут участвовать в преступных действиях, если пойдут на незаконные выборы президента РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського TV  рассказал председатель Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев.

"Это нарушение международного права: на оккупированной территории не могут проводиться выборы. Если наши соотечественники будут участвовать в выборах - они будут участвовать в этих преступных действиях ", - сказал он.

Бариев отметил, что выборы президента России, дату которых назначили на день аннексии Крыма 18 марта, нарушают даже российское законодательство.

"Согласно определению Конституционного суда РФ, 2 срока президентских полномочий является конституционной чертой. Его (Путина - ред.) не имели регистрировать в качестве кандидата. Это нарушение Конституции Российской Федерации", - добавил он.

При этом Бариев отметил, что те крымские татары, которые выразили свой бойкот и не будут голосовать на выборах, - никоим образом не повлияют на их результаты.

В России официально назначили выборы президента на день оккупации Крыма.

 

Источник: https://censor.net.ua/n3049203
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
І українці, і кримські татари.. Всі, хто проживав в Криму до середини лютого 2014 року й мав українське громадянство..
 показать весь комментарий
 
 
звиздёшь и к чему такое заявление, зачем он такое заявил и на кого играет.
 показать весь комментарий
 
 
Он правильно говорит. Перевожу:
Любая падла, которая поскачет на легитимизацию хуйленка на крысме повинна смерти.
Если их данные всплывут в списках голосовавших то их ждет наказание при пересечении админграницы. Жестокое наказание.
 показать весь комментарий
 
 
переведи как и что ты хочешь- жители стран Балтии тоже голосовали при совке, хоть были окупированы и ни один умник во всём Мире даже в своих мокрых снах ни одного из нас не обвинили в приступление из за того, что участвовали в тех выборах - ещё вопросы есть или осознал и сам себе ответишь - к чиму он несёт ту чушь и на чьи мельницы воду льёт.
 показать весь комментарий
 
ещё более, в конце концов наголосовали депутатов, которые очень хорошо развалили совок и смогли востоновить свою не зависимость - ну и как это прокоментировать - или тоже в приступники записывать - вот так вот - глупо говорить хоп за день до прижка через канаву.
 показать весь комментарий
 
жители балтийских стран в то время не имели украинских паспортов и не шастали за жрачкой лекарствами и документами на Херсонщину.
 показать весь комментарий
 
 
нет, не имели такой возможности, но те кто были за пределами совка и имели Латвиискии, Литовскии или Эстонскии паспорт не голосовали, в то же время, те кто по каким то причинам не уехали, те были вынуждены брать совковый паспорт (хоть и имели в то же время Латвиискии или ..... паспорт) голосовали. Да, полного совпадения не будет, но уверяю на все 100% - никто гражданских за это считать приступником не будет - вот и к чему его идиотское заявление- на чьи мельницы льёт он воду, разпростроняя запугивающую и не правдивую информацию.
 показать весь комментарий
 
 
ПОЛНЫЙ ПИПЕЦ - какой - то Бариев определяет кто преступник !!!!!!!!!!!!!!!!
 показать весь комментарий
 
С одной поправкой: в тоталитарном обществе у людей нет выбора, поскольку "отклонение от линии партии" чревато угрозой личной безопасности. Люди ходили голосовать за Сталина не потому что его любили, а потому что не хотели стать лагерной пылью.
 показать весь комментарий
 
 
При чём тут фифти-фифти ? Все ведь знают что эти "выборы" - фикция, просто шоу.
 показать весь комментарий
 
 
В тому то і справа, що всі знають, але не всі беруть участь
 показать весь комментарий
 
Человек работает в бухгалтерии райсовета (или как оно там называется). Или воспитателем детсада. Или поваром в железнодорожной столовой. Они наняты государством; другой работы у них нет. Это бюджетники; если они не придут на "выборы", их просто уволят. У вас есть моральное право их осуждать ? У меня нет.
 показать весь комментарий
 
 
пусть пойдет и испортит бюллетень. В чем проблема?
 показать весь комментарий
 
 
Вроде речь тут идёт о самом факте явки или неявки, а не о том за кого голосовать. В Барнауле было предложение: за кота Барсика. Набрало абсолютное большинство.

Українці в окупованому Криму будуть учасниками злочину, якщо голосуватимуть на виборах президента РФ, - член Меджлісу Барієв - Цензор.НЕТ 1717
 показать весь комментарий
 
 
Что за хрень?
И Барсик не подал в суд на русню?
 показать весь комментарий
 
Наоборот мне Барс нравится. Не нравится то что его фотку с русней помещают.
 показать весь комментарий
 
 
Возможно, это было требование избирательной комиссии. Я не в курсе.
 показать весь комментарий
 
 
Так в Кримуне буде виборів, то фікція. Їх комісії підробляють результати та скажуть, що все відбулося.
 показать весь комментарий
 
 
я вам більше скажу, - в росії виборів також не буде. Намалюють що треба.
 показать весь комментарий
 
 
Голосование тайное. Наблюдателей полно, и от разных партий и иностранных. Я не стану спорить о возможных подтасовках и методах агитации, но точно знаю, что никто никого за отказ от выборов, не наказывает.
 показать весь комментарий
 
С того момента когда люди, не согласные с подтасовками на думских выборах в 2011-м году, были объявлены белог*ндонниками, подавляющее большинство населения считает все выборы фикцией; потому столь низкая явка. Власть только сейчас спохватилась, осознав что манипуляции с Конституцией ("два срока подряд"), вбросы и карусели, привели население в состояние равнодушия (в лучшем случае) по отношению к предстоящему мероприятию.
 показать весь комментарий
 
Щодо "лагерной пыли" - це радикальний варіант. А частіше проявляли активність, щоб бути як всі, а в разі вдалого збігу обставин, просунутися ближче до годівниці. Останній варіант популярний і тепер.
 показать весь комментарий
 
При Сталине неявка на "выборы" - однозначно лагерь.
 показать весь комментарий
 
Для кримських татар, які прийдуть на вибори путіна треба сказати, що вони зневажають пам'ять своїх предків.
 показать весь комментарий
 
 
Ще гірше, бо вони стануть манкуртами. Це їх предків кацапи вбивали голодом у 1920-23 роках і далі депортували з Криму...
 показать весь комментарий
 
 
Напряжение растёт! Многие вещи сейчас будут делаться ради принципа ! Плохо ли, тяжело ли, хорошо ли, прекрасно ли живётся это вопрос не первостепенный. Главное посильнее насолить врагу!
 показать весь комментарий
 
А как там с письмецом МИД Россеюшки на счет открыть в посольстве и консульствах по Украине участков для голосования на выборах Путена президентом Путеным? Дали добро? Ну так сидите тогда и не пистите. Заканчивался четвертый год оккупации РФ Крыма и ею же развязанной войны в Донбассе...
 показать весь комментарий
 
 
Я думаю такой подлости не произойдёт! Не на столько же безмозглые на верху сидят.
 показать весь комментарий
 
 
это как понимать....если при оккупации бегали с триколорами в попе .....а теперь вдруг не пойдут голосовать,то они искупят вину ? как то даже не уютно....надеемся у Турчинова списки в тумбочке имеются кому с чемоданом по керченскому мосту в сторону родных северов...
 показать весь комментарий
 
 
надо пришедших заснять, а потом депортировать.
 показать весь комментарий
 
 
не нужно никого снимать. там сама вата сбу всех сдаст с потрохами. за частичное погашение их иудиного греха. С кр. татарами еще проще , они живут компактно и прекрасно увидят кто из них был замешен в связях с мордвой.
 показать весь комментарий
 
 
Украина первая должна не признать легитимность выборов в РФ, если хоть один гражданин Украины в Крыму отдаст свой голос на выборах в президенты российской педерации
 показать весь комментарий
 
 
Крыма уже нет - есть южный федеральный округ...
 показать весь комментарий
 
не правильно это..государство Крым кацапам сдало, а теперь требует лояльного отношения к себе..
 показать весь комментарий
 
Бывший исполняющий обязанности министра обороны Игорь Тенюх рассказал, сколько военнослужащих ВМС, которые несли службу в Крыму, предали украинскую присягу после аннексии полуострова. Цифру он назвал в ходе допроса в Оболонском суде в рамках заседания по делу о госизмене Януковича, трансляцию вел телеканал "112 Украина".
"Из 12 тысяч в Военно-морских силах перешли на сторону врага 10 тысяч", - сообщил он.
Отметим, Игорь Тенюх руководил оборонным ведомством в течение месяца - с 27 февраля по 25 марта 2014 года.
Ранее сегодня в ходе допроса бывший глава СБУ Валентин Наливайченко рассказал, что только 20% офицеров спецслужбы покинули Крым после его захвата Россией. Они переместились на материковую Украину.https://112.ua/obshchestvo/eks-ministr-oborony-10-iz-12-tys-voennosluzhashhih-vms-v-krymu-pereshli-na-storonu-rossii-posle-anneksii-432174.html
 показать весь комментарий
 
 
персоналии тут значения не имеют..в конечном счёте этих людей сдало на поругу кацапу государство Украина..
 показать весь комментарий
 
 
Виходить, що роблять деякі вигляд забудькуватості і звинувачують лише кримських татар у непротидії окупації.
 показать весь комментарий
 
 
Их никто не обвиняет. Лично я был в Симферополе когда было первое выступление кр. татар. Я это видел и легко могу выступать как их адвокат. И видел как завозилась русня тогда и быдлобомжи.
 показать весь комментарий
 
 
Я багато подібного читав на Форумі. Пам'ятаю хто це писав і продовжує писати, але то не про Вас.
 показать весь комментарий
 
 
Те кто получили кацапский паспорт - уже не украинцы. А другие и не смогут проголосовать.
 показать весь комментарий
 
А ті, хто в роки окупації Києва отримав німецький аусвайс?
 показать весь комментарий
 
 
Аусвайс был бумажкой, не дающей гражданства Германии.
 показать весь комментарий
 
Навіть при УРСР в Севастополі такого не було!
 показать весь комментарий
 
 
крысьчанам повезло что такую красоту неописуемую не приехал лепить якуцкий зодчий. Видно климат не тот, быстро таят произведения мордовских искусств.
 показать весь комментарий
 
 
Атож! Такий витвір мистецтва може навіяти тільки рускій мір...
 показать весь комментарий
 
 
Окупанти сказали, що на виборах путлєра намалюють таку явку, як на рєфєрєндумє. Так що, "галасуй нє галасуй - всьоравно палучишь хуйло"). Кримська вата в шоці: підеш на вибори хуйла, - в Україну, Європу - зась. Ні ліків, ні нормальної їжі, якщо що, в Україні - в"язниця. Не підеш на вибори хуйла - екстремізм, конфіскація, тюрма.
 показать весь комментарий
 
Чем больше шума о выборах в чужой стране, тем легче добраться до кормушки персонажам типа Пороха, Сени, Йули и т.п. Украинцы, вы результатом своих "свободных" выборов президента довольны?
 показать весь комментарий
 
Компрадоров он вычищает безжалостно; это огромный плюс.
 показать весь комментарий
 
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУкраинцы в оккупированном Крыму будут участниками преступления, если будут голосовать на выборах президента РФ, - член Меджлиса Бариев
 
 
 
 
 
 вверх