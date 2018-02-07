 "Не я его назначал, понимаете, а курирующие", - "экс-министр спорта" оккупированного Крыма о задержанном СБУ Камалове

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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"Его направили ко мне, вы же знаете, почему направили заместителем. Он талантливый, неплохой парень так сказать. Не я его назначал, понимаете, а курирующие... Кто именно, я сказать вам через телефон не могу. Тем не менее, последние месяцы он слушал мою команду, влился в коллектив. Я ему подписал пролонгацию еще на год, но курирующий в тот момент вице-премьер не подписал, и его убрали с должности", – заявил Шестак.



Он добавил, что Камалов к спорту никакого отношения не имел и попал в министерство исключительно благодаря рекомендации вышестоящих чиновников, фамилии которых Шестак по телефону называть отказался.



Фарух Камалов занимал должность оккупационного "заместителя министра спорта" Крыма ровно год: с 21 апреля 2015-го по 21 апреля 2016-го.

Напомним, сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали в пункте пропуска "Каланчак" на административной границе с Крымом бывшего "заместителя главы" российского "Министерства спорта Крыма".

"После освобождения от должности он продолжил антиукраинскую деятельность в составе рабочей группы по созданию Государственной программы оккупационной власти "Патриотическое (военно-патриотическое) воспитание граждан России в Крыму. В последнее время задержанный занимал должность секретаря регионального отделения в российской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флота России". Деятельность этой структуры направлена на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины", – говорится в сообщении.

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Следователи Главного управления СБ Украины в АР Крым открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия, отметили в ведомстве.

Херсонский городской суд 3 февраля избрал меру пресечения для задержанного накануне экс-замминистра российского Министерства спорта Крыма в виде содержания под стражей сроком один месяц.