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 Политика Украины
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 "Не я его назначал, понимаете, а курирующие", - "экс-министр спорта" оккупированного Крыма о задержанном СБУ Камалове

Российский оккупационный "экс-министр спорта" Крыма Георгий Шестак рассказал, как был назначен его "заместитель" Фарух Камалов, ранее задержанный СБУ на админгранице с аннексированным полуостровом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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"Его направили ко мне, вы же знаете, почему направили заместителем. Он талантливый, неплохой парень так сказать. Не я его назначал, понимаете, а курирующие... Кто именно, я сказать вам через телефон не могу. Тем не менее, последние месяцы он слушал мою команду, влился в коллектив. Я ему подписал пролонгацию еще на год, но курирующий в тот момент вице-премьер не подписал, и его убрали с должности", – заявил Шестак.

Он добавил, что Камалов к спорту никакого отношения не имел и попал в министерство исключительно благодаря рекомендации вышестоящих чиновников, фамилии которых Шестак по телефону называть отказался.

Фарух Камалов занимал должность оккупационного "заместителя министра спорта" Крыма ровно год: с 21 апреля 2015-го по 21 апреля 2016-го.

Напомним, сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали в пункте пропуска "Каланчак" на административной границе с Крымом бывшего "заместителя главы" российского "Министерства спорта Крыма".

"После освобождения от должности он продолжил антиукраинскую деятельность в составе рабочей группы по созданию Государственной программы оккупационной власти "Патриотическое (военно-патриотическое) воспитание граждан России в Крыму. В последнее время задержанный занимал должность секретаря регионального отделения в российской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флота России". Деятельность этой структуры направлена на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины", – говорится в сообщении.

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Следователи Главного управления СБ Украины в АР Крым открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия, отметили в ведомстве.

Херсонский городской суд 3 февраля избрал меру пресечения для задержанного накануне экс-замминистра российского Министерства спорта Крыма в виде содержания под стражей сроком один месяц.

Источник: https://censor.net.ua/n3049202
 
 
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Его чего, ихтамнетом сделали? 😁😁😁
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Може це був наш бандерівець в тилу окупанта - фео? Давно його не видно на форумі..
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видно арки моста минирует - так-что можно понять его отсутствие...)
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Може й так.. Але я чув , що йому доручили севастопольські бухти замінувати.. Навіть вибухівку передали.. Декілька тон.. Й чутливі детонатори..
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В Феодосии пропал интернет, автоматом пропал и тролль Фео..
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Відправте його на ЗУ і нехай там судять.
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Я думаю что на херсонской зоне этому ренегату уже дырки разработали и развальцевали по полной.
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Судя по фамилии многие крымские татары в душе таки украинцы.
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вот как раз этот чертила не совсем кр. татарин, скорее всего это полукровка и помесь с узбеком или таджиком.
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Там були випадки, що привозили казанських татар. А потім для тих, хто не розуміє різницю між кримськими і казанськими обговорювали взагалі татар.
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Судя по его блестящей карьере при тотальных репрессиях его народа, наверное таки помесь с украинцем.
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Чет путаешь. Блестящая карьера при русских репрессиях для татарина в крысме возможна, если он процентов на 80 - русский...
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та чого сперечатися, КАЦАП - він! звичайний кацап без роду і племені "Не я його призначав, розумієте, а ті, хто курирує", - "екс-міністр спорту" окупованого Криму про затриманого СБУ Камалова - Цензор.НЕТ 707
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Йому ще вата держзраду має вліпити. Займався "патріотичним вихованням" младовати, а поперся за українським паспортом
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Не я его назначал, понимаете, а курирующие", - "экс-министр спорта" оккупированного Крыма о задержанном СБУ Камалове
 
 
 
 
 
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