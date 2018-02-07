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 Политика Украины, За рубежом
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 Украина и Венгрия согласовали позиции по "языковому вопросу" и пограничному контролю, - Боднар

Урегулирование "языкового вопроса", пограничный контроль и инфраструктура — об этом удалось договориться во время переговоров с венгерской стороной.

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, сообщил замглавы МИД Украины Василий Боднар в Twitter.

"С осторожным оптимизмом можно сказать, что длительные переговоры с венгерской стороной завершились согласованием ключевых позиций: о путях урегулирования "языкового вопроса", внедрение совместного пограничного контроля, развитие пограничной инфраструктуры. Шаг за шагом к нормальности", - написал он.

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Украина и Венгрия согласовали позиции по языковому вопросу и пограничному контролю, - Боднар 01

Источник: https://censor.net.ua/n3049200
 
 
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Мадярошшаг оказался умней паньства польскего..
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Щодо домовленостей по "мовному питанню" - хотілося б більш розгорнутої інформації.. Занадто багато істерики будо від угорського мзс...
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Очікувати можна всього.. Щось не віриться мені в черговий "здобуток" нашої влади..
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Нещодавно проскочила інфа про відтермінування введення в дію цієї статті Закону про освіту до 2023 року.... думаю це і влаштувало мадярів.
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Якщо це так, то ... Україна й Угорщина узгодили позиції з "мовного питання" та прикордонного контролю, - Боднар - Цензор.НЕТ 4285
А шо від нинішніх дебілоідів з головним пройдисвітом Вальцманом можна очікувати...
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Контрабандний рух налагодили, в мовних питаннях поступились.
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Ви я так розумію були присутні на перемовах? Чи аби гівна кинути на вентилятор?
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"внедрение совместного пограничного контроля Источник: https://censor.net.ua/n3049200" - Это как?
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Боднар - фамилие то венгерская Украина и Венгрия согласовали позиции по "языковому вопросу" и пограничному контролю, - Боднар - Цензор.НЕТ 7219. А кто ж Украину представлял?
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...о путях урегулирования "языкового вопроса"...Источник: https://censor.net.ua/n3049200
ЗДУЛИСЯ по "языковому вопросу" ...
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Интересно на какие уступки мадярам пошла "наша" власть?
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Скорее всего, введение языкового закона отложили до 2100 года. Это осторожный оптимизм
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В условиях войны с кацапами когда на Украину кидаются как шакалы все остальные соседи,то местами иногда хочется "диктаторского" правительства с националистическим настроем Украина и Венгрия согласовали позиции по "языковому вопросу" и пограничному контролю, - Боднар - Цензор.НЕТ 4820
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Не спешите хвастаться, еще кремлевские кураторы свое слово скажут. Денег подвезут.
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Украина и Венгрия согласовали позиции по "языковому вопросу" и пограничному контролю, - Боднар

Украина как суверенное независимое государство могла только согласовать такую позицию с условием что нацменшины в данном случаи венгры (да и остальные) получают украинский паспорт после сдачи экзамена по украинскому языку и историю Украины с ее борьбой за независимость.
Все остальное от лукавого и мракобесия.
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Мадьяры. мадьярские паспорта у вас уже есть, а украинские аннулируют. И досведось. ....
Понятно, да?
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Что они там добились интересно, по контрето можно? Это как можно понять? За сколько национальные интересы слили?! Опять компромиссы, еще год-два и половину Закарпатье отдадут мадярам...
барыги на все пойдут, продадут, и под всех прогнутся и на гнутся раком... лишь бы остаться у корыта и на коррумпционых старых схемах, а на национальные интересы им начхать! Контрабас как был там, так и остался на том участке границе, между мадярами и Украиной.
В языковом вопросе барыжная власть давно дала заднюю, и уступила в этом вопросе, там румыны, венгры выиграли. Была бы настоящая украинская власть, то все было бы по другому, национальные интересы отстаивались бы жестко, как это делает Израиль, вот таких странах нужно учится как свои интересы национальные отстаивать.
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина и Венгрия согласовали позиции по "языковому вопросу" и пограничному контролю, - Боднар
 
 
 
 
 
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