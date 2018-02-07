 Украина и Венгрия согласовали позиции по "языковому вопросу" и пограничному контролю, - Боднар

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, сообщил замглавы МИД Украины Василий Боднар в Twitter.
"С осторожным оптимизмом можно сказать, что длительные переговоры с венгерской стороной завершились согласованием ключевых позиций: о путях урегулирования "языкового вопроса", внедрение совместного пограничного контроля, развитие пограничной инфраструктуры. Шаг за шагом к нормальности", - написал он.
А шо від нинішніх дебілоідів з головним пройдисвітом Вальцманом можна очікувати...
ЗДУЛИСЯ по "языковому вопросу" ...
Украина как суверенное независимое государство могла только согласовать такую позицию с условием что нацменшины в данном случаи венгры (да и остальные) получают украинский паспорт после сдачи экзамена по украинскому языку и историю Украины с ее борьбой за независимость.
Все остальное от лукавого и мракобесия.
Понятно, да?
барыги на все пойдут, продадут, и под всех прогнутся и на гнутся раком... лишь бы остаться у корыта и на коррумпционых старых схемах, а на национальные интересы им начхать! Контрабас как был там, так и остался на том участке границе, между мадярами и Украиной.
В языковом вопросе барыжная власть давно дала заднюю, и уступила в этом вопросе, там румыны, венгры выиграли. Была бы настоящая украинская власть, то все было бы по другому, национальные интересы отстаивались бы жестко, как это делает Израиль, вот таких странах нужно учится как свои интересы национальные отстаивать.