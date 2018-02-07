 Украина и Венгрия согласовали позиции по "языковому вопросу" и пограничному контролю, - Боднар

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, сообщил замглавы МИД Украины Василий Боднар в Twitter.

"С осторожным оптимизмом можно сказать, что длительные переговоры с венгерской стороной завершились согласованием ключевых позиций: о путях урегулирования "языкового вопроса", внедрение совместного пограничного контроля, развитие пограничной инфраструктуры. Шаг за шагом к нормальности", - написал он.

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