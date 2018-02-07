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Все про:Качиньский (315) Россия (67976) самолет (1999) Смоленск (96) Чапутович (10)

 Варшава не видит причин для пребывания обломков самолета Качиньского в России, - глава МИД Польши

Глава МИД Польши Яцек Чапутович встретился 7 февраля в Варшаве с послом России в Польше Сергеем Андреевым. В ходе встречи он заявил, что не видит оснований для того, чтобы Россия продолжала удерживать обломки правительственного самолета Ту-154М, разбившегося под Смоленском в апреле 2010 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Польша.

Читайте: Доказательств взрыва на борту Ту-154 Качиньского нет, - Следком РФ

Глава польской дипломатии потребовал возвращения обломков Польше.

Кроме того, Чапутович подчеркнул, что Польша ожидает "гарантии свободного доступа к месту катастрофы и возобновления работ по воздвижению памятника жертвам трагедии".

Глава МИД Польши также выразил готовность "разблокировать двусторонние контакты в избранных сферах", подчеркнув необходимость "смены тона общения и избегания негативных высказываний".

Согласно МИД Польши, встреча состоялась по просьбе российского посла. Во ходе встречи дипломаты также обсудили "состояние двусторонних отношений, сотрудничество в рамках Совета безопасности ООН и проблемы исторического диалога между Польшей и Россией".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экспертиза идентифицировала два взрыва на борту самолета Качиньского, точно описаны их диаметр и место возникновения, - Мацеревич

Напомним, в авиакатастрофе 10 апреля 2010 года на территории России погибли все 96 человек, находившихся на борту польского правительственного самолета, в частности - на то время президент РП Лех Качиньский.

Польская правительственная подкомиссия по расследованию причины катастрофы возобновила Смоленское следствие весной 2016 года. Одной из основных версий катастрофы рассматривается взрыв на борту самолета еще до его столкновения с землей.

Предыдущая польская правительственная комиссия, которая обнародовала свой рапорт в 2011 году, основной причиной авиакатастрофы назвала ошибки польских пилотов.

Источник: https://censor.net.ua/n3049199
 
 
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Польша уже лет 5 как шлет пачками запросы о возврате этих обломков а Козлостану пох...
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А прийняти сеймом закон проти утримувачів уламків літака президента Республіки Польша - слабо? Тим більш - проти його вбивць?
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Закон проти рашизму був би саме те що потрібно.
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Немає його.. Невже шляхетне панство боїться? Варшава не видит причин для пребывания обломков самолета Качиньского в России, - глава МИД Польши - Цензор.НЕТ 2908
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президенд Польщі - один...,а близнюків було двоє...
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Сейм, больше беспокоит, тени бандеровцев, за ними удобнее гоняться.
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Пускай закон примут - кто причастен к убийству Президента Польши и польской элиты, к фальсификациям вещдоков, к мародерству вещей жертв и не отдает обломки самолета - тем год тюрьмы. Ну, в самом деле, они же не такие страшные для поляков, как носители бандеровской идеологии.
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Ссут. Только против Украины, которая находится в сложном положении, можно гадости делать. Украинцы теперь должны любыми способами ездить на работу западнее, пусть думают перед принятием закона. Украина при помощи национализма старается выжить и выкорчевать русомир. Пусть зарубят себе это на носу.
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Нафталі Беннет(министр образования Израиля) повідомив, що його відмовилися приймати в Польщі, так як він нагадав про відповідальність поляків за вбивство близько 200 тис. євреїв за часів Голокосту.
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ой-вЄй! Израїль єто сильно огорчит...
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Выступление Саакашвили в сенате США которое не показано Украинском ТВ
https://www.youtube.com/watch?v=yEp9Ya8vj_c
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а кацапи не бачать причин в повернені уламків полякам, вони ж собі не вороги...
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Качинський, той що ще живий, знав більше. Бо не полетів...
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Більше того, Чорновіл каже, що вони з братом ворогували. І Ярослав за вісім років жодним словом про брата не згадав. Ярослав люто заздрив Лєху.
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шо,пришла команда из гэбни кровавой расширять трещину в отношениях Украина-Польша? Варшава не видит причин для пребывания обломков самолета Качиньского в России, - глава МИД Польши - Цензор.НЕТ 7295.дык расеюшка то все равно развалится,вам это не поможет
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Ця тріщина настільки давня й велика, що
1) розширяти вже нікуди
2) її не залатати жодним шоколадом
P.S.: Гебняві команди поступають через батончики з генно модифікованої сої Варшава не видит причин для пребывания обломков самолета Качиньского в России, - глава МИД Польши - Цензор.НЕТ 7963
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ну то есть враг опять на банковой ,а не в кремле...
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Якщо ворог в кремлі, то це аж ніяк не означає, що на Банковій друг... І ні ті, ні інші не доказують, що над Віслою не вороги...
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Порошенко с Качинським залижут трещинки!
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Глава МИД Польши также выразил готовность "разблокировать двусторонние контакты в избранных сферах", подчеркнув необходимость "смены тона общения и избегания негативных высказываний".
С кацапнёй тон менять,а с Украиной на ножи?
Боюсь,что следующего (очередного) своего исчезновения с карты Польша может и не пережить,ибо упрямство - признак тупости..
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Да ну!!!
Не может быть
Проще законами воевать с Бандерой? Да, пшеки?
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Це все Бандера винуватий. Це він дострілював на землі польских урядовців, видно ж на відіо.
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Целый год самолет,самолет по зомбоящику Польши,второй год та же песня самолет ,самолет... Варшава не видит причин для пребывания обломков самолета Качиньского в России, - глава МИД Польши - Цензор.НЕТ 9594 Третий год самолет уже всех поляков задолбал,пора придраться к немцам,украинцам и переписать историю,потом опять самолет,самолет Варшава не видит причин для пребывания обломков самолета Качиньского в России, - глава МИД Польши - Цензор.НЕТ 9594
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Ти глянь - згадали.
Плюньте, з бандерівцями йдіть воюйте, придурки.
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А як збили? Я підтримую версію маячка,поставленого для зміни висоти
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У Козломордії навіть маячки не треба ставити. Козломорді досі користуються системою координат, магнітних поправок і так званою "балтійською шкалою висот" від 1943 року (мапи Генштабу) що окрім них самих ніхто за цими даними літати не зможе. І до того ж радіостанція "дальнього приводу" в Смоленську розташована за 6 км від торця, а зазвичай її ставлять за 4 км. Лапті же.
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Варшава не бачить причин для перебування уламків літака Качинського в Росії, - глава МЗС Польщі - Цензор.НЕТ 2081 OldCat

У Козломордії навіть маячки не треба ставити. Козломорді досі користуються системою координат, ......

Это вряд ли. система координат им не ведома ... Их же ГЛОНАСС ПЕРЕИМЕНОВАЛИ В СИСТЕМУ СУСАНИН.
Есть такой анекдот. Гонится российская подлотка за американцами. Потеряли американцев, всплывают, видят чукча сидит на берегу. Его и спрашивают. Чукча куда поплыли американцы ?
-Чукча, 75°42'N 128°32'E. -РУССКИЕ. Чукча ты не мудри,ты пальцем покажи...)))
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Дело в том что путлер тоже не видит Варшаву.
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https://www.facebook.com/sas.vishen.1
Для того,шоб перемогти РФ,керовану сатаністами, треба повернутися до джерел і очистити астральний простір,залучивши Вищі Небесні Сили та Небожителів,
відмовившись від трупоїдства і заборонивши вбивства живих істот,насаджені прибульцями для самознищення людства і знищення Землі,про шо йдеться в найдавнішій відомій біблії від Єноха,яку церква приховує,прийнявши рішення про непотрібність її вивчення,користуючись новоробами та підробками.Особливу загрозу несе т.зв.експорт м*яса=трупів наших співгромадян по життю,коли вся чорна енергія,завжди виникаюча при вбивствах,та чорні сили,які її використовують і є подільниками сатаністів РФ,залишаються та нагромаджуються в Україні.
Шось подібне до створення в Україні звалища для радіаційних відходів від АЕС та ядерної зброї під виглядом АЕС з усього Світу,в т.ч. ворогів та окупантів.
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дивна річ.. А поводяться так, ніби то видят причины для пребывания обломков самолета Качиньского в России..
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Модні поляки закон про бандерізм ви можете зробити, а обломки літака з россіі ви забрати не можете, сидите як миші під віником .
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Боюся, чи не закон о бандерізмі був платою за уламки самольоту.
Але ж коли прикормлюєш людожера , нема гарантіі що він тебе не зжере.
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основная причина очевидна-наличие остатков взрыва на деталях самолета
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вот придурки. Про москву и драгоценный самолет они боятся закон принять, а против Украины они храбрые.Утешает что мы с Израилем оказались в одной компании, может это нам поможет..
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Предыдущая польская правительственная комиссия, которая обнародовала свой рапорт в 2011 году, основной причиной авиакатастрофы назвала ошибки польских пилотов.Источник:https://censor.net.ua/n3049199

Пилоты были очень квалифицированными, обладали большим опытом. «Смоленская трагедия»: умышленное убийство руководства ...

Оно то понятно что польше лучше гавкать на Украину, а не на россию. Но согласитесь, это подло.
Даже как то жалко смотреть на этих поляков ...
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Как под Смоленском добивали польское правительство в 2010 году ...

Варшава не бачить причин для перебування уламків літака Качинського в Росії, - глава МЗС Польщі - Цензор.НЕТ 5057▶ 3:18

https://www.youtube.com/watch?v=LzRFh_z_rWc

7 февр. 2016 г. - Добавлено пользователем Chan uaЛюбительское видео с места катастрофы польского самолета ТУ-154 подСмоленском в апреле 2010 года. На видео 3 неизвестных на месте катастрофы добивают ...

Авиакатастрофа и убийства под Смоленском - YouTube

Варшава не бачить причин для перебування уламків літака Качинського в Росії, - глава МЗС Польщі - Цензор.НЕТ 5057▶ 5:05

https://www.youtube.com/watch?v=WIUhk2YH-B8

29 июн. 2010 г. - Добавлено пользователем lavr200413 июня польское издание "Gazeta wyborcza" опубликовала статью "Straszny film spod Smoleńska". Некторые польские ребята обвиняют ...

Как русские добивали правительство Польши. - YouTube

Варшава не бачить причин для перебування уламків літака Качинського в Росії, - глава МЗС Польщі - Цензор.НЕТ 5057▶ 3:18

https://www.youtube.com/watch?v=K2FXdav8a4c



16 янв. 2012 г. - Добавлено пользователем Holdemjoker Baroevтрагедия, борт, номер, один,Smolensk,catastrophe, the president of Poland, Lech Kaczynski ,crashed ,fsb,russia,putin ...
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Омельченко: Группа зачистки ФСБ пристрелила всех выживших в ...

gordonua.com › Новости › ОБЩЕСТВО


14 дек. 2017 г. - Самолет Ту-154 с высшим польским руководством, потерпевший крушение в российском Смоленске в апреле 2010 года, был взорван, а уцелевших пассажиров расстреляли сотрудники спецслужб РФ, сообщил в интервью изданию "ГОРДОН" бывший народный депутат и член ПАСЕ, Герой ...
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КАТЫНЬ-2. Gazeta Polska: Россия пыталась скрыть запись ...

В жилом доме под Варшавой был найден мёртвым 42-летний Ремигиуш Мусь, которого в Польше называли «ключевым свидетелем по делу о смоленской катастрофе».
Мусь был бортинженером польского самолёта Як-40, который приземлился на аэродроме «Смоленск-Северный» за час до катастрофы. Через бортовую рацию он слышал переговоры российского авиадиспетчера и пилотов самолёта президента Польши Леха Качиньского.
В своих показаниях Мусь утверждал, что, несмотря на густой туман, дежурный разрешил польскому самолёту снизиться до «высоты принятия решения» в 50 метров - точно так же, как перед этим разрешили снизиться до 50 метров его борту (Як-40). По официальной же версии, диспетчер не разрешал снижаться ниже 100 метров.
Следователи окружной прокуратуры в Варшаве уже объявили, что Мусь был найден повешенным и единственной версией происшедшего является самоубийство.Он слишком много знал?
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Ляхи ще не показали портрет Бандери відзнятий випадковим фотографом в салоні того нещасного літака?
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВаршава не видит причин для пребывания обломков самолета Качиньского в России, - глава МИД Польши
 
 
 
 
 
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