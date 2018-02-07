 Варшава не видит причин для пребывания обломков самолета Качиньского в России, - глава МИД Польши

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Польша.
Глава польской дипломатии потребовал возвращения обломков Польше.
Кроме того, Чапутович подчеркнул, что Польша ожидает "гарантии свободного доступа к месту катастрофы и возобновления работ по воздвижению памятника жертвам трагедии".
Глава МИД Польши также выразил готовность "разблокировать двусторонние контакты в избранных сферах", подчеркнув необходимость "смены тона общения и избегания негативных высказываний".
Согласно МИД Польши, встреча состоялась по просьбе российского посла. Во ходе встречи дипломаты также обсудили "состояние двусторонних отношений, сотрудничество в рамках Совета безопасности ООН и проблемы исторического диалога между Польшей и Россией".
Напомним, в авиакатастрофе 10 апреля 2010 года на территории России погибли все 96 человек, находившихся на борту польского правительственного самолета, в частности - на то время президент РП Лех Качиньский.
Польская правительственная подкомиссия по расследованию причины катастрофы возобновила Смоленское следствие весной 2016 года. Одной из основных версий катастрофы рассматривается взрыв на борту самолета еще до его столкновения с землей.
Предыдущая польская правительственная комиссия, которая обнародовала свой рапорт в 2011 году, основной причиной авиакатастрофы назвала ошибки польских пилотов.
https://www.youtube.com/watch?v=yEp9Ya8vj_c
1) розширяти вже нікуди
2) її не залатати жодним шоколадом
P.S.: Гебняві команди поступають через батончики з генно модифікованої сої
С кацапнёй тон менять,а с Украиной на ножи?
Боюсь,что следующего (очередного) своего исчезновения с карты Польша может и не пережить,ибо упрямство - признак тупости..
Не может быть
Проще законами воевать с Бандерой? Да, пшеки?
Плюньте, з бандерівцями йдіть воюйте, придурки.
У Козломордії навіть маячки не треба ставити. Козломорді досі користуються системою координат, ......
Это вряд ли. система координат им не ведома ... Их же ГЛОНАСС ПЕРЕИМЕНОВАЛИ В СИСТЕМУ СУСАНИН.
Есть такой анекдот. Гонится российская подлотка за американцами. Потеряли американцев, всплывают, видят чукча сидит на берегу. Его и спрашивают. Чукча куда поплыли американцы ?
-Чукча, 75°42'N 128°32'E. -РУССКИЕ. Чукча ты не мудри,ты пальцем покажи...)))
Для того,шоб перемогти РФ,керовану сатаністами, треба повернутися до джерел і очистити астральний простір,залучивши Вищі Небесні Сили та Небожителів,
відмовившись від трупоїдства і заборонивши вбивства живих істот,насаджені прибульцями для самознищення людства і знищення Землі,про шо йдеться в найдавнішій відомій біблії від Єноха,яку церква приховує,прийнявши рішення про непотрібність її вивчення,користуючись новоробами та підробками.Особливу загрозу несе т.зв.експорт м*яса=трупів наших співгромадян по життю,коли вся чорна енергія,завжди виникаюча при вбивствах,та чорні сили,які її використовують і є подільниками сатаністів РФ,залишаються та нагромаджуються в Україні.
Шось подібне до створення в Україні звалища для радіаційних відходів від АЕС та ядерної зброї під виглядом АЕС з усього Світу,в т.ч. ворогів та окупантів.
Але ж коли прикормлюєш людожера , нема гарантіі що він тебе не зжере.
Пилоты были очень квалифицированными, обладали большим опытом. «Смоленская трагедия»: умышленное убийство руководства ...
Оно то понятно что польше лучше гавкать на Украину, а не на россию. Но согласитесь, это подло.
Даже как то жалко смотреть на этих поляков ...
▶ 3:18
https://www.youtube.com/watch?v=LzRFh_z_rWc
7 февр. 2016 г. - Добавлено пользователем Chan uaЛюбительское видео с места катастрофы польского самолета ТУ-154 подСмоленском в апреле 2010 года. На видео 3 неизвестных на месте катастрофы добивают ...
Авиакатастрофа и убийства под Смоленском - YouTube
▶ 5:05
https://www.youtube.com/watch?v=WIUhk2YH-B8
29 июн. 2010 г. - Добавлено пользователем lavr200413 июня польское издание "Gazeta wyborcza" опубликовала статью "Straszny film spod Smoleńska". Некторые польские ребята обвиняют ...
Как русские добивали правительство Польши. - YouTube
▶ 3:18
https://www.youtube.com/watch?v=K2FXdav8a4c
16 янв. 2012 г. - Добавлено пользователем Holdemjoker Baroevтрагедия, борт, номер, один,Smolensk,catastrophe, the president of Poland, Lech Kaczynski ,crashed ,fsb,russia,putin ...
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14 дек. 2017 г. - Самолет Ту-154 с высшим польским руководством, потерпевший крушение в российском Смоленске в апреле 2010 года, был взорван, а уцелевших пассажиров расстреляли сотрудники спецслужб РФ, сообщил в интервью изданию "ГОРДОН" бывший народный депутат и член ПАСЕ, Герой ...
В жилом доме под Варшавой был найден мёртвым 42-летний Ремигиуш Мусь, которого в Польше называли «ключевым свидетелем по делу о смоленской катастрофе».
Мусь был бортинженером польского самолёта Як-40, который приземлился на аэродроме «Смоленск-Северный» за час до катастрофы. Через бортовую рацию он слышал переговоры российского авиадиспетчера и пилотов самолёта президента Польши Леха Качиньского.
В своих показаниях Мусь утверждал, что, несмотря на густой туман, дежурный разрешил польскому самолёту снизиться до «высоты принятия решения» в 50 метров - точно так же, как перед этим разрешили снизиться до 50 метров его борту (Як-40). По официальной же версии, диспетчер не разрешал снижаться ниже 100 метров.
Следователи окружной прокуратуры в Варшаве уже объявили, что Мусь был найден повешенным и единственной версией происшедшего является самоубийство.Он слишком много знал?