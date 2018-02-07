 Варшава не видит причин для пребывания обломков самолета Качиньского в России, - глава МИД Польши

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Польша.

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Глава польской дипломатии потребовал возвращения обломков Польше.

Кроме того, Чапутович подчеркнул, что Польша ожидает "гарантии свободного доступа к месту катастрофы и возобновления работ по воздвижению памятника жертвам трагедии".

Глава МИД Польши также выразил готовность "разблокировать двусторонние контакты в избранных сферах", подчеркнув необходимость "смены тона общения и избегания негативных высказываний".

Согласно МИД Польши, встреча состоялась по просьбе российского посла. Во ходе встречи дипломаты также обсудили "состояние двусторонних отношений, сотрудничество в рамках Совета безопасности ООН и проблемы исторического диалога между Польшей и Россией".

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Напомним, в авиакатастрофе 10 апреля 2010 года на территории России погибли все 96 человек, находившихся на борту польского правительственного самолета, в частности - на то время президент РП Лех Качиньский.



Польская правительственная подкомиссия по расследованию причины катастрофы возобновила Смоленское следствие весной 2016 года. Одной из основных версий катастрофы рассматривается взрыв на борту самолета еще до его столкновения с землей.



Предыдущая польская правительственная комиссия, которая обнародовала свой рапорт в 2011 году, основной причиной авиакатастрофы назвала ошибки польских пилотов.