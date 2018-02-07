 После завершения суда над Януковичем за госизмену будет следующий процесс - о том, кто дал преступный приказ стрелять по Майдану, - Луценко

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом он написал в Фейсбуке.
Луценко отметил: "С первого дня на посту я чувствовал своей главной задачей ответить на вопрос- кто виноват в смертях Небесной Сотни. За эти 1,5 года много было сделано. 280 исполнителей преступных приказов относительно насилия против майдановцев - в судах.
Но общество справедливо спрашивает: кто организатор расстрелов мирных демонстрантов.
Я до конца жизни буду помнить ребят сотен самообороны, которым 18 февраля разносил бронежилеты, а они отказывались, говорили, что пришли на Майдан умереть за Украину.
В их имя все это время шла большая следственная работа. Сегодня, после месяцев неоднозначных действий защиты Януковича, Печерским районным судом г. Киева предоставлено разрешение на осуществление специального (заочного) досудебного расследования в отношении экс-президента Виктора Януковича, экс-главы СБУ Александра Якименко и экс-первого заместителя СБУ Владимира Тоцкого по делу расстрелов на Майдане .
Это означает, что после завершения процесса по госизмене Януковича украинцы станут свидетелями следующего процесса - о преступном приказе против Майдана.
В отношении еще трех фигурантов данного уголовного производства - В. Захарченко, В. Ратушняка и П. Федчука - подобные ходатайства прокуроров будут рассмотрены в ближайшее время".
Ты же не равняешься на бомжа, валяющегося на улице, правильно?
Потому что всего два варианта.
😙
маршал Тухачевскйи.1935 год.Дневник Негодяя
Короче, тебе надо сначала к доктору. В интернет только под присмотром.
Так зачем ты оставляешь свои комментарии под моим ответом на этот вопрос ?
У тебя проблемы какие то ?
Ты не понимаешь смысл вопроса и смысл ответа, но что то хочешь сказать ?
Причем несколько раз.
Потому что вопрос про " украинцы стали хуже жить при Порошенко ", подразумевает Януковича .
Если до Порошенко украинцы жили при Меркель ( это просто для примера цивилизованных стран) , то у тебя какая то странная фантазия.
Ты будешь отрицать что жизнь в Украине стала гораздо хуже чем была при Овоще?
Дуже сподіваюсь, що цей блазень -
alias колишній комсомоліст;
alias колишній морозо-соціаліст;
alias колишній самооборонець;
alias колишній ющовий міністр Унутрішніх справ, що підписав висновок невідомо кого про самогубство свого попередника Кравченко двома пострілами у голову - спочатку під щелепу, а потім у скроню та ані руш не зробив для реформи міліції,
нарешті сяде у зароблену та заслужену довгою та тяжкою працею в*язницю - разом з попередниками, а також своїми зверхниками.
Ты вообще - то писал комментарий к моему ответу на этот вопрос.
Если ты не понимаешь что ответ как то связан по смыслу с вопросом, то это не мои проблемы.
Вот видишь.
Значит при Овоще.
Так зачем ты отрицаешь что про Овоща, а не про Меркель ты говоришь ?
Это "средний хороший пример цивилизованных стран".
Кто тебе сказал что Крым не подходит для сравнения с жизнью при Порошенко ?
Сколько там что стоит ?
Сколько зарплата, квартплата ?
Лучше чем при Порошенко ?
И зачем ты начал белениться ?
Какие цивилизованные страны ты хотел подсунуть для сравнения ?
Когда Украине грозил близкий дефолт?
Даже при овоще с кровосисей такого и близко не было.
Как и тотального обнищания населения.
Или запоешь счас песню про войну, которой юридически нет?
Ты мне написал про "украинцы стали хуже жить при Порошенко?" - и вот тут я в отличии от так интересного тебе Крыма, знаю как мне жилось до Порошенко и как живётся при нём и могу сравнивать.
Лет 10 последних грозил.
А зачем Янукович брал у Путина 15 миллиардов ?
То ты отрицал свое овощелюбие.
Теперь делаешь вид что чего то не понимаешь.
Если ты хочешь знать как тебе бы жилось при овоще смотри в сторону Крыма и РФ.
Тогда заодно можешь приписать еще и ющенколюбие или тимошенколюбие - потому, что и тогда в том числе в Украине жилось в разы лучше чем сейчас.
А твой вождь откатил её в развитии на начало 2000-ых, на уровень банановых республик.
Это объективная реальность и ничего более. Всё легко доказуемо такими факторами как ВВП Украины, миграцией, зарплатами и проч.
Тебе нравится и ладно.
Только зачем ты пытаешься подсунуть для сравнения " средние цивилизованные страны" ?
Если ты хочешь вернуться в 2013 год , то ты должен понимать ,что есть два варианта выхода из него.
Как при Януковиче и как при Порошенко.
Если ты хочешь пойти как при Януковиче, то Украина вошла бы в союз с россией и было бы как в Крыму сейчас по всей Украине.
Это обьективная реальность , которую ты подменяешь своими фантазиями про другой третий вариант , который ты называешь "средним как в цивилизованных странах", что является твоей фантазией.
И хоть ты усрись со своими "Украина вошла бы в союз с россией и было бы как в Крыму сейчас по всей Украине." это именно что фантазии, которые ты мне приписываешь. А я говорю лишь про факты.
Потрох - это самый ублюдочный презик из всех(это уже моё личное оценочное суждение). И те, кто оправдывает его мародёрство и то до какого состояния он со своим кагалом довёл Украину, чем угодно, хоть своими фантазиями про кабы да если бы было бы еще хуже, ничего кроме отвращения и желания плюнуть им в харю не вызывают.
Больше мне сказать нечего. С твоим воображением спорить я не собираюсь.И желаю вылечить твою аллергию на кнопку "ответить".
😉
Блд. Только сейчас сообразила: это в те дни, когда Квасневский, отвечающий за евроинтеграцию Украины, мотался сюда, дабы вести переговоры с Януком по поводу Майдана, ему мило презентовали долю в бизнесе Злочевского.
Получается, некая гуппа регионалов пообещала Квасьневскому не поддерживать Януковича и презентовала ему кусочек вкусного пирога. В обмен на что - можем только догадываться.
Я склоняюсь к версии, что знали, что янук задействует силовой вариант, и понимали реакцию Запада. Таким образом уходили из-под санкций
Статья за 30 января 2014 года. Нормальная, вроде статья. Если не знать, что Квасневский только что получил от рыгов аппетитный кусок Бурисмы
Нет, это не фантазии это факты, которые изложены в телефонных переговорах овощной команды и команды путина.
Не пойму почему ты это отрицаешь и подсовываешь какую то чушь про " средние цивилизованные страны" ?
Кого ты хочешь обмануть ?
ТАКУЮ ЖЕ БЕЗДАРНУЮ , КАК сам .
если в стране нет интеллигенции ее место занимает ,то что осталось . очевидно назревает вопрос почему уезжает "цвет народа "? это у них спросить надо,,,, а некому ,,,