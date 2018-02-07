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 Политика Украины
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Все про:Луценко (6893) Янукович (30170)

 После завершения суда над Януковичем за госизмену будет следующий процесс - о том, кто дал преступный приказ стрелять по Майдану, - Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обнародовал информацию о том, что после суда над Януковичем за государственную измену начнется еще один процесс - о том, кто отдал преступный приказ стрелять по Майдану

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом он написал в Фейсбуке.

Луценко отметил: "С первого дня на посту я чувствовал своей главной задачей ответить на вопрос- кто виноват в смертях Небесной Сотни. За эти 1,5 года много было сделано. 280 исполнителей преступных приказов относительно насилия против майдановцев - в судах.

Но общество справедливо спрашивает: кто организатор расстрелов мирных демонстрантов.

Я до конца жизни буду помнить ребят сотен самообороны, которым 18 февраля разносил бронежилеты, а они отказывались, говорили, что пришли на Майдан умереть за Украину.

В их имя все это время шла большая следственная работа. Сегодня, после месяцев неоднозначных действий защиты Януковича, Печерским районным судом г. Киева предоставлено разрешение на осуществление специального (заочного) досудебного расследования в отношении экс-президента Виктора Януковича, экс-главы СБУ Александра Якименко и экс-первого заместителя СБУ Владимира Тоцкого по делу расстрелов на Майдане .

Это означает, что после завершения процесса по госизмене Януковича украинцы станут свидетелями следующего процесса - о преступном приказе против Майдана.

В отношении еще трех фигурантов данного уголовного производства - В. Захарченко, В. Ратушняка и П. Федчука - подобные ходатайства прокуроров будут рассмотрены в ближайшее время".

Также читайте: Суд разрешил заочное досудебное расследование в отношении экс-главы СБУ Якименко и его заместителя Тоцкого, - ГПУ

Источник: https://censor.net.ua/n3049198
 
 
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Я не спрашиваю где жить, я спрашиваю зачем жизнь при демократическом проевропейском честном и умном Порошенко сравнивать с жизнью при тоталитарном кровавом диктаторе?
Ты же не равняешься на бомжа, валяющегося на улице, правильно?

Потому что всего два варианта.
😙
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Там где мы посрали ,то уже наша советская земля.
маршал Тухачевскйи.1935 год.Дневник Негодяя
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Ты в каком райкоме сидел, что пенсия 10 штук?
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Видно в собесе работало чистильщиком нужников.
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Судя по бесполезности постов, он там работает и до сих пор! По завершенні суду над Януковичем за держзраду буде наступний процес - щодо того, хто віддав злочинний наказ стріляти по Майдану, - Луценко - Цензор.НЕТ 8039
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Ну ты и тормознутое существо. Ты разберись для начала, где мой, а где не мой вопрос. А то я так понимаю, у тебя в твоей больной голове множество форумнчан превратились в одного большого кацапа.
Короче, тебе надо сначала к доктору. В интернет только под присмотром.

Так зачем ты оставляешь свои комментарии под моим ответом на этот вопрос ?
У тебя проблемы какие то ?
Ты не понимаешь смысл вопроса и смысл ответа, но что то хочешь сказать ?
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Я тебе всего-навсего задал простой вопрос - почему ты берешь для сравнения самый плохой пример. А не средний хотя бы, не говоря о хороших примерах цивилизованных стран. Вменяемого ответа я конечно же не получил, ну а заместо него пошли высеры "ты кацап, ты за януковича".
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А эти ссуки захватившие власть на крови теперь на этой же крови устраивают цирковые представления...
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Вася чтец При овоще мы опережали Зимбабве по ВВП на душу населения А вот при офшорном иудее Зимбабве нас опережает Кстати и Гондурас опережает Думаю ето усьо агэнты крымля вычворяють Прикинь вася чтец в Гондурасе ни одного атомнго реактора Ни одной ГЭС ни одного металургического комбината Ни каких таких милионов гектаров чернозема никаких таких кондитерок \рошен\ в каждой области Ихний гондурасский президент Даже слепых и зрячих трастов в панаме не имеет Хоть от Гондураса к Панаме рукой подать А ВВП больше чем у нас средняя зарплата больше Говорю тебе вася чтец ет усьо агэнты крымля и Тимоха с Михо творят
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Тебе уже дали простой ответ на простой вопрос.
Причем несколько раз.
Потому что вопрос про " украинцы стали хуже жить при Порошенко ", подразумевает Януковича .
Если до Порошенко украинцы жили при Меркель ( это просто для примера цивилизованных стран) , то у тебя какая то странная фантазия.
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Кстати, если на то пошло по поводу "украинцы стали жить хуже при Порошенко" - хотя не я это вообще-то писал.
Ты будешь отрицать что жизнь в Украине стала гораздо хуже чем была при Овоще?
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Я вообще не склонен к фантазиям но при овоще моя пенсия была 120 баксов при Петручио стала менее 70-и Хлеб при нем стоил 4 грн при офшорнике 12 плавленый сырок при шапкокраде стоил 5 грн сейчас 20 грн Ето так короткий экскурс Что было до того как мы дурашки на Майдане скинули супостата Витька и трудоустроили Сеню и Петю
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Майдан працевлаштував турчинова,яценюка і кличка.Порошенка потім народ обрав президентом.
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Просто само собою вискакує продовження - "после завершения цього... бла-бла-бла" "будет следующий процесс - о том", як ГенпрокурорИ - Луценко, а до того Шокін, а до того Ярема, а ще до того Махніцький НЕ розслідували справу вбивства Небесної сотні.

Дуже сподіваюсь, що цей блазень -

alias колишній комсомоліст;

alias колишній морозо-соціаліст;

alias колишній самооборонець;

alias колишній ющовий міністр Унутрішніх справ, що підписав висновок невідомо кого про самогубство свого попередника Кравченко двома пострілами у голову - спочатку під щелепу, а потім у скроню та ані руш не зробив для реформи міліції,

нарешті сяде у зароблену та заслужену довгою та тяжкою працею в*язницю - разом з попередниками, а також своїми зверхниками.
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Кстати, если на то пошло по поводу "украинцы стали жить хуже при Порошенко" - хотя не я это вообще-то писал.

Ты вообще - то писал комментарий к моему ответу на этот вопрос.
Если ты не понимаешь что ответ как то связан по смыслу с вопросом, то это не мои проблемы.
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Ты будешь отрицать что жизнь в Украине стала гораздо хуже чем была при Овоще?

Вот видишь.
Значит при Овоще.
Так зачем ты отрицаешь что про Овоща, а не про Меркель ты говоришь ?
Это "средний хороший пример цивилизованных стран".
Кто тебе сказал что Крым не подходит для сравнения с жизнью при Порошенко ?
Сколько там что стоит ?
Сколько зарплата, квартплата ?

Лучше чем при Порошенко ?
И зачем ты начал белениться ?
Какие цивилизованные страны ты хотел подсунуть для сравнения ?
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Рост цен на газ или дефолт

Когда Украине грозил близкий дефолт?
Даже при овоще с кровосисей такого и близко не было.
Как и тотального обнищания населения.
Или запоешь счас песню про войну, которой юридически нет?
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Марина я уже неоднократно писал что Петручио и шайка аферистов которых он привел во власть и которые успешно ее оседлали Ведут себя один к одному Как волки забравшись в кошару к овцам Они вырезают всех Даже насытившись Режут просто ради удовольствия Инстинкт такой у них У етих тоже инстинкт Ты думаешь они задумываются что их проклинают Или что потом ети бабки отберут как у Лазаренко или думают о сроках тюремного заключения Ничуть не бывало У них инстинкт Они не думают
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Еще раз, для туго думающих. Мне не интересно сравнивать Крым с остальной Украиной. Я не знаю сколько там зарплата, квартплата и прочее и знать не хочу. Оставляю это таким спецам по Крыму как ты.

Ты мне написал про "украинцы стали хуже жить при Порошенко?" - и вот тут я в отличии от так интересного тебе Крыма, знаю как мне жилось до Порошенко и как живётся при нём и могу сравнивать.
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Может остров Крым и стал жить хуже при х\\\е Не был не знаю Но минимальная пенсия в раше 100 баксов а у нас 40 баксов И газ у них не 7 грн куб и електричество Даже в Крыму не 1.72 И с апреля они не получат платежек в которых газ будет 12 грн а електрика 2.60 квт Так им и надо не захотели чтобы добрые маланци их ротэрдамили во все дыры как нас Пущай иуды теперь мучаются
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Когда Украине грозил близкий дефолт ?

Лет 10 последних грозил.
А зачем Янукович брал у Путина 15 миллиардов ?
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Ну хватит уже тебе😂
То ты отрицал свое овощелюбие.
Теперь делаешь вид что чего то не понимаешь.
Если ты хочешь знать как тебе бы жилось при овоще смотри в сторону Крыма и РФ.
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Просто ты в меру своего скудоумия приравниваешь объективную статистику, при которой состояние нынешней Украины при Поросенко, которого ты тут защищаешь в пух и прах проигрывает Украине в 2013 с "овощелюбием".
Тогда заодно можешь приписать еще и ющенколюбие или тимошенколюбие - потому, что и тогда в том числе в Украине жилось в разы лучше чем сейчас.
А твой вождь откатил её в развитии на начало 2000-ых, на уровень банановых республик.

Это объективная реальность и ничего более. Всё легко доказуемо такими факторами как ВВП Украины, миграцией, зарплатами и проч.
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Кстати живут же как то люди.
Тебе нравится и ладно.
Только зачем ты пытаешься подсунуть для сравнения " средние цивилизованные страны" ?
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Потому, что мы вроде как в Европу идём, не? А не в Таможенный союз или в племена тумба-юмба. Логично при этом равняться на европейские страны, а не совок? Но это конечно неприятный процесс для пороховаты, ведь только РФийская коррупция может как-то сглаживать острые углы нашей собственной.
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Потому что ты в силу своего скудоумия не понимаешь ,что существует процесс в движении и вернуться в какую то точку ,которая тебе нравится и сидеть там не получится.
Если ты хочешь вернуться в 2013 год , то ты должен понимать ,что есть два варианта выхода из него.
Как при Януковиче и как при Порошенко.
Если ты хочешь пойти как при Януковиче, то Украина вошла бы в союз с россией и было бы как в Крыму сейчас по всей Украине.
Это обьективная реальность , которую ты подменяешь своими фантазиями про другой третий вариант , который ты называешь "средним как в цивилизованных странах", что является твоей фантазией.
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Повторяю, тупица. При Потрохе живётся гораздо хуже чем в период 2005-2013 - хоть при Овоще, хоть при Юще - это просто факт, данность.
И хоть ты усрись со своими "Украина вошла бы в союз с россией и было бы как в Крыму сейчас по всей Украине." это именно что фантазии, которые ты мне приписываешь. А я говорю лишь про факты.
Потрох - это самый ублюдочный презик из всех(это уже моё личное оценочное суждение). И те, кто оправдывает его мародёрство и то до какого состояния он со своим кагалом довёл Украину, чем угодно, хоть своими фантазиями про кабы да если бы было бы еще хуже, ничего кроме отвращения и желания плюнуть им в харю не вызывают.

Больше мне сказать нечего. С твоим воображением спорить я не собираюсь.И желаю вылечить твою аллергию на кнопку "ответить".
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Ну вот я о том и говорю, что ты идешь с Януковичем в Европу, а не в Таможенный союз.
😉
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Луиза Чкалова‏ @luiza4kalova

Блд. Только сейчас сообразила: это в те дни, когда Квасневский, отвечающий за евроинтеграцию Украины, мотался сюда, дабы вести переговоры с Януком по поводу Майдана, ему мило презентовали долю в бизнесе Злочевского.

По завершенні суду над Януковичем за держзраду буде наступний процес - щодо того, хто віддав злочинний наказ стріляти по Майдану, - Луценко - Цензор.НЕТ 6811

Получается, некая гуппа регионалов пообещала Квасьневскому не поддерживать Януковича и презентовала ему кусочек вкусного пирога. В обмен на что - можем только догадываться.

Я склоняюсь к версии, что знали, что янук задействует силовой вариант, и понимали реакцию Запада. Таким образом уходили из-под санкций
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Луиза Чкалова‏ @luiza4kalova 1 час назад

Статья за 30 января 2014 года. Нормальная, вроде статья. Если не знать, что Квасневский только что получил от рыгов аппетитный кусок Бурисмы

По завершенні суду над Януковичем за держзраду буде наступний процес - щодо того, хто віддав злочинний наказ стріляти по Майдану, - Луценко - Цензор.НЕТ 5466
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Ніхто, нікуди, не йде. Був клан януковича - грабив народ, клан вінницьких здійснив переворот з метою захоплення влади - і дальше народ граблять. Народ все дальше - бідніший.
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И хоть ты усрись со своими "Украина вошла бы в союз с россией и было бы как в Крыму сейчас по всей Украине." это именно что фантазии, которые ты мне приписываешь. А я говорю лишь про факты.

Нет, это не фантазии это факты, которые изложены в телефонных переговорах овощной команды и команды путина.

Не пойму почему ты это отрицаешь и подсовываешь какую то чушь про " средние цивилизованные страны" ?
Кого ты хочешь обмануть ?
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После полученных в Брюсселе " пилюль ", отказе в поездке в США Юрий Витальевич сел на опу,немножко сбавил наезды на НАБУ и СТАЛ ИМИТИРОВАТЬ БУРНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ !
ТАКУЮ ЖЕ БЕЗДАРНУЮ , КАК сам .
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нет никакой философии , нет сути из которой можно сделать вывод ,очевидный фактаж
если в стране нет интеллигенции ее место занимает ,то что осталось . очевидно назревает вопрос почему уезжает "цвет народа "? это у них спросить надо,,,, а некому ,,,
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПосле завершения суда над Януковичем за госизмену будет следующий процесс - о том, кто дал преступный приказ стрелять по Майдану, - Луценко
 
 
 
 
 
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