 После завершения суда над Януковичем за госизмену будет следующий процесс - о том, кто дал преступный приказ стрелять по Майдану, - Луценко

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом он написал в Фейсбуке.

Луценко отметил: "С первого дня на посту я чувствовал своей главной задачей ответить на вопрос- кто виноват в смертях Небесной Сотни. За эти 1,5 года много было сделано. 280 исполнителей преступных приказов относительно насилия против майдановцев - в судах.

Но общество справедливо спрашивает: кто организатор расстрелов мирных демонстрантов.

Я до конца жизни буду помнить ребят сотен самообороны, которым 18 февраля разносил бронежилеты, а они отказывались, говорили, что пришли на Майдан умереть за Украину.

В их имя все это время шла большая следственная работа. Сегодня, после месяцев неоднозначных действий защиты Януковича, Печерским районным судом г. Киева предоставлено разрешение на осуществление специального (заочного) досудебного расследования в отношении экс-президента Виктора Януковича, экс-главы СБУ Александра Якименко и экс-первого заместителя СБУ Владимира Тоцкого по делу расстрелов на Майдане .

Это означает, что после завершения процесса по госизмене Януковича украинцы станут свидетелями следующего процесса - о преступном приказе против Майдана.

В отношении еще трех фигурантов данного уголовного производства - В. Захарченко, В. Ратушняка и П. Федчука - подобные ходатайства прокуроров будут рассмотрены в ближайшее время".

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