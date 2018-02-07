 Исполнительным директором Украинского культурного фонда выбрана Юлия Федив

"Создание Украинского культурного фонда является важным событием для украинского культурного сообщества. Согласно закону, на него будут возложены важные функции поддержки качественных украинских культурных проектов, продвижение украинского культурного продукта в Украине и за ее пределами, поэтому считаю важным разработку качественной стратегии деятельности фонда на первый и будущие годы его деятельности", - цитирует Юлию Федив Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

По ее словам, в первую очередь необходимо определить структуру фонда, сформировать высокопрофессиональную команду, разработав прозрачные и конкурентоспособные критерии оценки проектных заявок, наладить постоянно действующий качественный канал коммуникации с основными стейкхолдерами культурной сферы Украины.

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Среди основных целей - содействие развитию и модернизации сектора культуры, поддержка культурного потенциала страны и развитие культурного креативного пространства, создания грантовых программ, привлечения опыта лучших европейских практик и создание профессиональных экспертных советов.

Как пишет пресс-служба Минкульта, во время представления нового руководителя глава ведомства Юрий Нищук заметил: "В этом году на реализацию культурных программ предусмотрено около 200 млн. грн. Пусть определенная часть пойдет на функционал и запуск института, но вместе с тем, есть средства, которые имеют четко установленный конкурсный прозрачный отбор. Лучшие проекты смогут получать также и поддержку европейских партнеров, а также получат определенную гарантию на поддержку со стороны государства".

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Отметим, что Юлия Федив была руководителем Национального бюро программы ЕС "Креативная Европа" в Украине. На место исполнительного директора Украинского культурного фонда претендовали 13 кандидатов.