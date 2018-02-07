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 Политика Украины, Общество
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Все про:культура (586) Министерство культуры (291) фонд (70) Нищук (105)

 Исполнительным директором Украинского культурного фонда выбрана Юлия Федив

По результатам открытого заседания наблюдательного совета Украинского культурного фонда по конкурсному отбору на должность исполнительного директора фонда большинством голосов членов наблюдательного совета была избрана кандидатура Юлии Федив.

"Создание Украинского культурного фонда является важным событием для украинского культурного сообщества. Согласно закону, на него будут возложены важные функции поддержки качественных украинских культурных проектов, продвижение украинского культурного продукта в Украине и за ее пределами, поэтому считаю важным разработку качественной стратегии деятельности фонда на первый и будущие годы его деятельности", - цитирует Юлию Федив Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

По ее словам, в первую очередь необходимо определить структуру фонда, сформировать высокопрофессиональную команду, разработав прозрачные и конкурентоспособные критерии оценки проектных заявок, наладить постоянно действующий качественный канал коммуникации с основными стейкхолдерами культурной сферы Украины.

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Среди основных целей - содействие развитию и модернизации сектора культуры, поддержка культурного потенциала страны и развитие культурного креативного пространства, создания грантовых программ, привлечения опыта лучших европейских практик и создание профессиональных экспертных советов.

Как пишет пресс-служба Минкульта, во время представления нового руководителя глава ведомства Юрий Нищук заметил: "В этом году на реализацию культурных программ предусмотрено около 200 млн. грн. Пусть определенная часть пойдет на функционал и запуск института, но вместе с тем, есть средства, которые имеют четко установленный конкурсный прозрачный отбор. Лучшие проекты смогут получать также и поддержку европейских партнеров, а также получат определенную гарантию на поддержку со стороны государства".

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Отметим, что Юлия Федив была руководителем Национального бюро программы ЕС "Креативная Европа" в Украине. На место исполнительного директора Украинского культурного фонда претендовали 13 кандидатов.

Источник: https://censor.net.ua/n3049197
 
 
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О очередной ФОНД, давайте ещё соответствующее Нацагенство или лучше Министерство, ну некуда в этой стране деть 200 млн, ну просто некуда, давайте срочно этот ФОНД, как же мы без фонда то 20 лет жили.
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Це вона буде працювати замість мальдівської гімнастки?
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Ещё одна мойша на должность залезла
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИсполнительным директором Украинского культурного фонда выбрана Юлия Федив
 
 
 
 
 
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