 Эпидемический порог заболеваемости гриппом не превышен ни в одной из областей, - Минздрав

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава, за прошедшую неделю (29 января - 4 февраля) ОРВИ заболели почти 214 000 человек.

"Исследовано 190 образцов материалов от пациентов с подозрением на грипп и ОРВИ, в 48 случаях определены РНК вируса гриппа типа B и в 5 случаях - типа А. С начала сезона прививки против гриппа сделали 180 383 человека. Смертей из-за осложнений от гриппа на этой неделе не зафиксировано", - говорится в сообщении.

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Грипп - это острое респираторное заболевание, вызываемое вирусом. Легко передается от человека к человеку преимущественно через кашель, чихание или близкий контакт. Врачи отмечают, что организм человека с возрастом имеет все меньшую способность самостоятельно справляться с заболеваниями, поэтому рекомендуется сделать прививки от гриппа.