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Все про:грипп (359) Минздрав (1454)

 Эпидемический порог заболеваемости гриппом не превышен ни в одной из областей, - Минздрав

Министерство здравоохранения заявляет, что в Украине ни в одной из областей эпидемический уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ не превышен, активность гриппа остается низкой.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава, за прошедшую неделю (29 января - 4 февраля) ОРВИ заболели почти 214 000 человек.

"Исследовано 190 образцов материалов от пациентов с подозрением на грипп и ОРВИ, в 48 случаях определены РНК вируса гриппа типа B и в 5 случаях - типа А. С начала сезона прививки против гриппа сделали 180 383 человека. Смертей из-за осложнений от гриппа на этой неделе не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За неделю в Украине корью заболели 930 человек, с начала года - 3554 человека, - Минздрав

Грипп - это острое респираторное заболевание, вызываемое вирусом. Легко передается от человека к человеку преимущественно через кашель, чихание или близкий контакт. Врачи отмечают, что организм человека с возрастом имеет все меньшую способность самостоятельно справляться с заболеваниями, поэтому рекомендуется сделать прививки от гриппа.

Источник: https://censor.net.ua/n3049195
 
 
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то есть 15 детей из класса, в котором 28 = это норма? странно, еще два года назад это был карантин
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це по головному лікарю України, точніше все ще виконуючій обов"язки....
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Что у нас наш Минздрав вместе с и о министра курят Люди прекратите чартерные рейсы для чиновников минздрава в Нидерланды и в Колумбию Эпидемический порог заболеваемости гриппом не превышен ни в одной из областей, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3228
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На больных наживается, в первую очередь, аптечная мафия, нагло повышая цены на лекарства именно в период повышения количества заболеваний. Это вместо того, чтобы снижать и дать возможность пролечиться большинству людей.

"Благополучие врача-отоларинголога держится на соплях.
Доходы офтальмологов растут на глазах."
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Лично я и моя семья в этом году гриппом не болели после привики наверное. тьфу тьфу тьфу
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
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Цензор.НЕТНовостиЗдоровьеЭпидемический порог заболеваемости гриппом не превышен ни в одной из областей, - Минздрав
 
 
 
 
 
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