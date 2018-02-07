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 Суд разрешил заочное досудебное расследование в отношении Януковича, экс-главы СБУ Якименко и его заместителя Тоцкого, - ГПУ

Пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган обнародовала информацию о том, что в отношении беглого Януковича, экс-главы СБУ Александра Якименко и его заместителя Владимира Тоцкого суд разрешил заочное досудебное расследование

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом она написала в Фейсбуке.

Сарган отметила: "Печерским районным судом. Киева предоставлено разрешение на осуществление специального (заочного) досудебного расследования в отношении экс-президента Виктора Януковича, экс-главы СБУ Александра Якименко и экс-первого заместителя СБУ Владимира Тоцкого.

В отношении еще трех фигурантов данного уголовного производства - В. Захарченко, В. Ратушняка и П. Федчука - подобные ходатайства прокуроров будут рассматриваться в ближайшее время.

Напомню, что речь идет о событиях на Евромайдане 18-20 февраля 2014 года.

Все шестеро фигурантов уголовного производства находятся в розыске, уклоняются от суда и следствия".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Досудебное расследование по "делам Майдана" в отношении Януковича, Захарченко и Якименко идет к завершению, - Луценко

Источник: https://censor.net.ua/n3049193
 
 
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После Тоцкого, нужно занятся Троцким, результат будет одинаковым. Главное не мешать красть нынешним.
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А шо там со сталиным и берией,югик определился кто будет вручать пидозру
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Мене це радує. Але якби я не знав би пласмасових суддів і судів- повірив би.
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Не прошло и года. Не с нашим счастьем,т.е не с профессиональным уровнем новой прокуратуры.
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Луценко... Луценко...
А це не той Луценко, у якого крутий палац в Стоянці під Києвом поруч із зачуханим палацом Пшонки?
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"Суд разрешил заочное досудебное расследование в отношении экс-главы СБУ Якименко и его заместителя Тоцкого".
Та невже треба було чекати дозволу майже чотири роки ? А щодо інших фігурантів - теж мабуть ще більше чекати. А там за давністю - і взагалі забудеться
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Cук№! Не прошло и четыре года! Что бы вы скоты посдыхали поскорее! Мрази!!!
За четыре года они только дибильного топаза еле засудили! А где те что 26 лет безбожно разрушал и разворовывал государство? Уничтожал народ и его потенциал! Мрази!
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСуд разрешил заочное досудебное расследование в отношении Януковича, экс-главы СБУ Якименко и его заместителя Тоцкого, - ГПУ
 
 
 
 
 
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