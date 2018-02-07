 Суд разрешил заочное досудебное расследование в отношении Януковича, экс-главы СБУ Якименко и его заместителя Тоцкого, - ГПУ

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом она написала в Фейсбуке.

Сарган отметила: "Печерским районным судом. Киева предоставлено разрешение на осуществление специального (заочного) досудебного расследования в отношении экс-президента Виктора Януковича, экс-главы СБУ Александра Якименко и экс-первого заместителя СБУ Владимира Тоцкого.

В отношении еще трех фигурантов данного уголовного производства - В. Захарченко, В. Ратушняка и П. Федчука - подобные ходатайства прокуроров будут рассматриваться в ближайшее время.

Напомню, что речь идет о событиях на Евромайдане 18-20 февраля 2014 года.

Все шестеро фигурантов уголовного производства находятся в розыске, уклоняются от суда и следствия".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Досудебное расследование по "делам Майдана" в отношении Януковича, Захарченко и Якименко идет к завершению, - Луценко