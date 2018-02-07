 Если погода будет такая, как мы ожидаем, в подземных хранилищах даже останется 8-9 млрд кубометров газа, - Коболев

Об этом заявил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter НАК "Нафтогаз".
"Если погода будет такая, как мы рассчитываем, то мы выйдем в промежутке между 8 и 9 млрд куб. м газа в подземных хранилищах газа", - цитирует Коболева пресс-служба.
Согласно сообщению, поставками газа в Украину сейчас занимаются исключительно частные компании.
"Мы такой необходимости не видим, у нас есть достаточно запасов, которые мы покупали еще летом по хорошей цене", - подчеркнул глава "Нафтогаза".
маленькая зарплата - это хороший стимул меньше расходовать.
За останні дві години нафта БРЕНТ подешевшала на 2 долари.
зачем тебе газ ?