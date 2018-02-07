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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Газ (8674) Нафтогаз (2381) Коболев (221)

 Если погода будет такая, как мы ожидаем, в подземных хранилищах даже останется 8-9 млрд кубометров газа, - Коболев

В НАК "Нафтогаз Украины" прогнозируют, что при благоприятной погоде удастся сохранить запас топлива в этот отопительный сезон.

Об этом заявил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter НАК "Нафтогаз".

"Если погода будет такая, как мы рассчитываем, то мы выйдем в промежутке между 8 и 9 млрд куб. м газа в подземных хранилищах газа", - цитирует Коболева пресс-служба.

Согласно сообщению, поставками газа в Украину сейчас занимаются исключительно частные компании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На протяжении февраля имплементируем решение Стокгольмского арбитража и в марте будет возобновлена покупка газа у Газпрома, - Коболев

"Мы такой необходимости не видим, у нас есть достаточно запасов, которые мы покупали еще летом по хорошей цене", - подчеркнул глава "Нафтогаза".

Если погода будет такая, как мы ожидаем, в подземных хранилищах даже останется 8-9 млрд кубометров газа, - Коболев 01

Также читайте: Цена на газ для населения в этом отопительном сезоне не будет меняться, - Гройсман

Источник: https://censor.net.ua/n3049175
 
 
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раз так, то слава Богу, Боже, храни Украину, чтобы было кому свергнуть пляшущую на спине зверя России щедро упоенную кровью праведных вавилонскую блудницу москву.
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Навіщо нам купляти газ у Газпрому? Як так сталось що рішення Стокгольмського арбітражу стало катастрофою для України? Всі очікували що арбітраж стане на сторону України і призначить Газпрому мільярдні виплати на користь України! Арбітраж навіть пропонував Нафтогазу та Газпрому домовитись кулуарно, бо позиція Газпрому була фактично програшна і хто ж ця тварина, яка кулуарно продала українські інтереси і знову нав'язала нам Газпромівський контракт??? Хто заключив мирову угоду з Газпромом і подав в арбітраж узгоджене з Газпромом рішення про продовження контракту???? Кого саджати як тимошенку у в'язницю???
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а шо? Если погода будет такая, как мы ожидаем, в подземных хранилищах даже останется 8-9 млрд кубометров газа, - Коболев - Цензор.НЕТ 6978катастрофа?а как себя газпрём почувает после таких решений?
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А яку зарплату очікує пан Коболeв, коли, як обіцяють, піднімуть ціну на газ для насeлeння? Вжe нe мільйон шістьсот, а мільйони три?
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Кобель, что бы вас удавить нам столько не понадобится!
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ну,если гниды еще поднимут цену на газ, то его еще намного больше останется.цены на все поднимают до европейского уровня,а зарплаты остаются украинскими.
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а ты меньше расходуй.

маленькая зарплата - это хороший стимул меньше расходовать.
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Трохи не в тему, а, може, й у тему.
За останні дві години нафта БРЕНТ подешевшала на 2 долари.
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ну и что, у нас все равно цены повысятся
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И эти кубометры можно будет впаритиь населению Украины по отъезжающей цене. Если погода будет такая, как мы ожидаем, в подземных хранилищах даже останется 8-9 млрд кубометров газа, - Коболев - Цензор.НЕТ 228
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зачем - можно дождаться повышение тарифов - двойной гешефт ишо нихто не отменял Если погода будет такая, как мы ожидаем, в подземных хранилищах даже останется 8-9 млрд кубометров газа, - Коболев - Цензор.НЕТ 6741
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А сколько дней , мы уже не закупаем газ у агрессора ?
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так они свой и добывают, ви тут при чем
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вот видишь, воротник у тебя теплый,
зачем тебе газ ?
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Практически все компании офшорные . Нет у нас газа.
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Так может ето помолимся всей Украиной на хорошую погоду. Жертву принесем. Я даже знаю кого можно в центре Майдана на костре сжечь чтобы хорошая погода была... Да и Гнойсман не забыл что ему еще у Рашки 4млрд. кубов газа закупить в етом году нужно
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Подымите цену до 20 гр . за куб . и он вообще не будет востребован .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕсли погода будет такая, как мы ожидаем, в подземных хранилищах даже останется 8-9 млрд кубометров газа, - Коболев
 
 
 
 
 
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