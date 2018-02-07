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 С начала суток травмирован один воин. Враг применил минометы под Новозвановкой, Луганским, Троицким и Попасной. Из танка обстреляли наши позиции под Песками, - штаб АТО

В течение сегодняшнего дня российско-оккупационные группировки продолжали цинично игнорировать режим прекращения огня. Противник прицельно применял минометы и танковое вооружение по позициям, которые удерживают украинские защитники.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре АТО.

В вечерней сводке отмечается: "На Луганском направлении захватчики грубо нарушили режим тишины неподалеку Новозвановки, Луганского и Троицкого. Вблизи этих населенных пунктов противник вел огонь из 120 мм минометов. Также, утром, враг из миномета калибра 82 мм обстрелял украинских защитников вблизи Попасной.

На Донецком направлении захватчики, более часа, обстреливали из танка, гранатометов различных видов и крупнокалиберных пулеметов наши опорные пункты вокруг Песков. Также гранатометы и пулеметы оккупанты применили на приморской области нашей обороны у Широкино.

В общем, с начала суток, незаконные вооруженные формирования 9 раз нарушали режим тишины. В результате вражеских обстрелов получил боевую травму один украинский защитник".

Также читайте: Штаб АТО констатирует существенную активизацию врага на линии соприкосновения

Источник: https://censor.net.ua/n3049172
 
 
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Каждый день читаем такие сообщения. А где же Верховный главнокомандующий ???? Где его "мий мырный план". куда делось политико-дипломатическое освобождение ? или все кануло в недрах Антлантического океана ?
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Ты прежде чем про Лолиту писать,мальдивы проверь. Или в Вену к Фирташу загляни,вдруг опять на отдыхе.

А лучше у Медведчука под кроватью поискать.
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один в поле не воин. Если ваша путя не хочет мира, то Петя аж никак его не заставит.
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Тсссс!!! Пан Бляхер на Венский бал поехали. Им после Мальдив потанцевать охота а вы тут со своими мелочами...
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А почему нет ответки?

Наверное Пономарев не только 20 танков из строя вывел,но и все авто свои бодяжным маслом?
Да-да друзья,тот самый,который сегодня сотики у журналистов воровал.
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"В течение сегодняшнего дня российско-оккупационные группировки продолжали цинично игнорировать режим прекращения огня."

Из новости неясно главное - что делали в течении дня ВСУ. Стойко соблюдали режим прекращения огня и "не поддавались на провокации"?
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Да - да, что делали, где стоят, количество и вооружение
Вы, кацапы, такие любопытные)
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Передайте, пожалуйста, куратору, что пропагандистский репертуар 1937 года выпуска слегка устарел для современных условий.
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Учту твое пожелание, но сделаю так как сочту нужным
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Спасибо. И на брудершафт мы не пили. n'est-ce pas?
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ГШ готує звіт особисто для тебе. Незабаром надійде.
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А что, не готовит? А следовало бы. Этот ГШ, между прочим, с моих налогов существует и на меня, как представителя украинского народа работает.

Вот в этом позорном отношении к человеку как к скоту концентрированно заключена вся соль реформированной украинской армии и реформированного украинского государства. Конченым гнилым совком были, конченым гнилым совком и остались.
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А не бояться асвабадітєлі що по танку зарядять Джавеліном?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала суток травмирован один воин. Враг применил минометы под Новозвановкой, Луганским, Троицким и Попасной. Из танка обстреляли наши позиции под Песками, - штаб АТО
 
 
 
 
 
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