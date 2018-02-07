 С начала суток травмирован один воин. Враг применил минометы под Новозвановкой, Луганским, Троицким и Попасной. Из танка обстреляли наши позиции под Песками, - штаб АТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре АТО.

В вечерней сводке отмечается: "На Луганском направлении захватчики грубо нарушили режим тишины неподалеку Новозвановки, Луганского и Троицкого. Вблизи этих населенных пунктов противник вел огонь из 120 мм минометов. Также, утром, враг из миномета калибра 82 мм обстрелял украинских защитников вблизи Попасной.

На Донецком направлении захватчики, более часа, обстреливали из танка, гранатометов различных видов и крупнокалиберных пулеметов наши опорные пункты вокруг Песков. Также гранатометы и пулеметы оккупанты применили на приморской области нашей обороны у Широкино.

В общем, с начала суток, незаконные вооруженные формирования 9 раз нарушали режим тишины. В результате вражеских обстрелов получил боевую травму один украинский защитник".

Также читайте: Штаб АТО констатирует существенную активизацию врага на линии соприкосновения