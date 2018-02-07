 С начала суток травмирован один воин. Враг применил минометы под Новозвановкой, Луганским, Троицким и Попасной. Из танка обстреляли наши позиции под Песками, - штаб АТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре АТО.
В вечерней сводке отмечается: "На Луганском направлении захватчики грубо нарушили режим тишины неподалеку Новозвановки, Луганского и Троицкого. Вблизи этих населенных пунктов противник вел огонь из 120 мм минометов. Также, утром, враг из миномета калибра 82 мм обстрелял украинских защитников вблизи Попасной.
На Донецком направлении захватчики, более часа, обстреливали из танка, гранатометов различных видов и крупнокалиберных пулеметов наши опорные пункты вокруг Песков. Также гранатометы и пулеметы оккупанты применили на приморской области нашей обороны у Широкино.
В общем, с начала суток, незаконные вооруженные формирования 9 раз нарушали режим тишины. В результате вражеских обстрелов получил боевую травму один украинский защитник".
А лучше у Медведчука под кроватью поискать.
Наверное Пономарев не только 20 танков из строя вывел,но и все авто свои бодяжным маслом?
Да-да друзья,тот самый,который сегодня сотики у журналистов воровал.
Из новости неясно главное - что делали в течении дня ВСУ. Стойко соблюдали режим прекращения огня и "не поддавались на провокации"?
Вы, кацапы, такие любопытные)
Вот в этом позорном отношении к человеку как к скоту концентрированно заключена вся соль реформированной украинской армии и реформированного украинского государства. Конченым гнилым совком были, конченым гнилым совком и остались.