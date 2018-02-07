 Горянский и Хостикоев дадут бесплатные представления на востоке Украины о толерантности

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Комедийное представление состоится при поддержке Программы развития ООН (ПРООН) в Краматорске и Северодонецке 9-10 февраля.

"Организация Объединенных Наций и, в частности, ПРООН, настроены на укрепление толерантности, способствуя развитию диалога для взаимопонимания между культурами и людьми, – говорит директор ПРООН в Украине Янтомас Химстра. – Толерантность означает уважение, принятие и понимание многообразия украинской культуры, ее проявлений и способов быть человеком. Мы верим, что инклюзивная и разнообразная среда способствует процветанию и миру".

Спектакль организовывает Программа развития Организации Объединенных Наций в Украине совместно с Международным центром перспективных исследований при финансовой поддержке Швеции и Швейцарии.

Мероприятие проводится в рамках коммуникационной кампании в поддержку толерантности и взаимопонимания в обществе #ВіднайтиПовагу. Целью проекта является уменьшение поляризации общественного настроения и усиление диалога между различными социальными группами.

"Благодаря актерской работе мне приходится примерять на себя огромное количество различных образов. Спектакль "Он моя сестра" не стал исключением. Острохарактерная и неординарная роль мужчины, который на самом деле чувствует себя женщиной, действительно, стала одной из самых интересных в моем репертуаре. Этот спектакль со множеством смешных моментов на самом деле о серьезных вещах – о толерантности и взаимопонимании. Ведь глубина произведения – чрезвычайная, – рассказал Владимир Горянский. – Мы поднялись над всеми стереотипами, и пришли к настоящим глубинным человеческим чувствам. Есть невероятно талантливые люди, которых я знаю... Они, возможно, отличаются от стандартных понятий, а возможно и нет. Они безумно талантливые, я не знаю благодаря чему, но меня это, откровенно говоря, мало волнует. Еще перед премьерой спектакля мы очень много думали... Не знали, как зритель воспримет такой откровенный спектакль. Но, когда спектакли один за другим стали проходить при полном аншлаге, тогда мы убедились, что сделали правильный выбор".

Своим мнением относительно толерантности и спектакля поделился исполнитель одной из главных ролей Анатолий Хостикоев: "Спектакль "Он моя сестра" и был задуман таким – на грани фола. Чтобы зритель частично был шокирован несвойственной для "большой сцены" манерой игры. Чтобы все называлось своими именами, без нарочитой скромности и ханжества. Только так, по замыслу режиссера и по нашим актерским убеждениям, можно разрушить зрительские стереотипы относительно вопросов пола, гомосексуализма и так далее. Ведь на самом деле, спектакль о том, что в любом теле, при любых взглядах на вопросы пола человек может оставаться Человеком. В нашем мире все имеют разные взгляды на жизнь. Важно, чтобы в какой-то момент люди находили между собой общий язык, понимали друг друга, а главное – хотели слышать".