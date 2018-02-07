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 Shell прекратил продажи масел в оккупированном Крыму из-за санкций против РФ

Англо-голландский концерн Shell вынужден был из-за санкций прекратить продажи масел на территории оккупированного Россией Крыма, однако на объемах продаж это почти не сказалось.

Об этом сообщил журналистам генеральный директор "Шелл нефть" Сергей Стародубцев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

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"Для нашего сегмента бизнеса влияние санкций было минимально. Практически не заметно. Мы, например, не продаем топливо в Крыму",- сказал он.

По его словам, объемы продаж масел в Крыму до его вхождения в РФ были минимальны и составляли не более 1% от общих продаж на рынке России, которые на текущий момент составляет 120 млн литров.

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Нефтегазовая компания Shell, которой в Крыму до его российской аннексии принадлежали 22 автозаправки, в 2014 году прекратила свою деятельность на полуострове.

Напомним, российскому бизнесмену Константину Малофееву, поддержавшему оккупацию Крыма и террористов на Донбассе, из-за введенных в отношении него в 2014 году западных санкций пришлось заморозить ряд проектов.

Также крупнейшая итальянская нефтегазовая компания Eni вынуждена из-за санкций приостановить разведочное бурение на Черном море в партнерстве с "Роснефтью".

Источник: https://censor.net.ua/n3049169
 
 
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А мы ... А мы ... А мы зато будем покупать газ у агрессора
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Да там кроме кацапского масла вообще ничьего не должно быть. А кацапское в свою очередь вылетает с нашего рынка накуй. И все дела!
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Почему наши не вводят практику - "работаешь с Крымом - теряешь рынок Украины" И пусть барыги считают где выручка больше - от подсанкционного Крыма или вся Украина. Адидас и Пума - торгуете штиблетами в Крыму?! Давай до свиданья. Конкуренты - заходи, место освободилось. Вот так надо с ними.
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Бо наших там немає.А посаду Президента в Україні займає Барига.
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Пусть Shell не переживает за это , наши барыги восполнят этот косяк Shell прекратил продажи масел в оккупированном Крыму из-за санкций против РФ - Цензор.НЕТ 151
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Налякали їжака голою дупою! Моторні оливи Щелл розливає по каністрах чи то Кострома, чи то Клин. Я перед черговим ТО завжди прискіпливо допитую старшого менеджера офіційної дистрибуторської компанії Шелл в Україні як не натрапити на кацапску бадягу. І про те що має бути під етикеткою, і під пробкою, і якого кольору має бути голограма. Плюс надрукована лазером дата розливу - пробийте по базі, чи постачався саме цей розлив із Германії до України. А тут - бідні крисокацапи, що вони литимуть у свої завіконні бензогенератори?
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что тут поделаешь-то, пока война гибридная тенденции ею вызванные тоже такие же, поэтому главное, что такая тенденция есть и усиливается
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, , ой , блин , все мутно , , как мы можем узнать , действительно прекратил шелл , , или тока заяву сделал , шоб моск санкционный не выносили. .? , , а шелл как делал бизнес так и продолжает ,,,
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Вони,як Сіменс,- то не ми ,ми до росії поставляємо,а вже вона - на Крим.
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та да , , нихто ж не проверит , , бо россияне не пустят делать перевірку , раз , як обсє , оон , не пущають , , и нікому воно ( окрім нас , українців ) , нах не треба ,,, , , ну , конкуренти можуть підсуєтиться ,,,
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В Торжке у "Шелл" завод по изготовлению автомобильного масла. Никто не мешает перекупам везти масло в Крым.
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, получается тема ниачем ,,, кацапи ж самі себе не сдадуть ,,,
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Как же без масел? Плохо совсем, однако. Керосинка не работает. Главное - половицы с червонцами притыренными не обгорели!!!
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А Олег Дерипаска имеет 30 процентов акций австрийской строительной компании. Если против него США вводит санкции , то и эта компания попадает?
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Злой Одессит‏ @zloy_odessit

Согласно исследованиям РАНХиГС в 2017 году для нужд российской промышленности было импортировано 93% сырья и продукции из за рубежа!Shell прекратил продажи масел в оккупированном Крыму из-за санкций против РФ - Цензор.НЕТ 8265 Импортзамещение проходит успешно!Shell прекратил продажи масел в оккупированном Крыму из-за санкций против РФ - Цензор.НЕТ 8265 http://uc.od.ua/columns/1533/1200038 …

Shell прекратил продажи масел в оккупированном Крыму из-за санкций против РФ - Цензор.НЕТ 4668
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"В 2017 году Украина импортировала 19 777,741 тыс. тонн угля на $2 744,062 млн. Из России за этот период было импортировано угля на $1 552,196 млн (56,57%), из США - на $682,014 млн (24,85%), из Канады - на $182,200 млн (6,64%), из других стран - на $327,653 млн (11,94%)"

Второе место в товарной структуре импорта из РФ заняли удобрения. За упомянутый период было закуплено удобрений на 408 млн долларов и рост по сравнению с 1-ым полугодием 2016 года составил 37,4%.
Украинские предприятия также не смогли диверсифицировать поставки котлов и машин - у заводов оккупанта было закуплено товаров почти на 300 миллионов долларов. Рост по сравнению с соответствующим периодом 2016 года - 6,3%.
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