 Shell прекратил продажи масел в оккупированном Крыму из-за санкций против РФ

Об этом сообщил журналистам генеральный директор "Шелл нефть" Сергей Стародубцев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
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"Для нашего сегмента бизнеса влияние санкций было минимально. Практически не заметно. Мы, например, не продаем топливо в Крыму",- сказал он.
По его словам, объемы продаж масел в Крыму до его вхождения в РФ были минимальны и составляли не более 1% от общих продаж на рынке России, которые на текущий момент составляет 120 млн литров.
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Нефтегазовая компания Shell, которой в Крыму до его российской аннексии принадлежали 22 автозаправки, в 2014 году прекратила свою деятельность на полуострове.
Напомним, российскому бизнесмену Константину Малофееву, поддержавшему оккупацию Крыма и террористов на Донбассе, из-за введенных в отношении него в 2014 году западных санкций пришлось заморозить ряд проектов. Источник: https://censor.net.ua/n3049169
Также крупнейшая итальянская нефтегазовая компания Eni вынуждена из-за санкций приостановить разведочное бурение на Черном море в партнерстве с "Роснефтью".
Согласно исследованиям РАНХиГС в 2017 году для нужд российской промышленности было импортировано 93% сырья и продукции из за рубежа! Импортзамещение проходит успешно! http://uc.od.ua/columns/1533/1200038 …
Второе место в товарной структуре импорта из РФ заняли удобрения. За упомянутый период было закуплено удобрений на 408 млн долларов и рост по сравнению с 1-ым полугодием 2016 года составил 37,4%.
Украинские предприятия также не смогли диверсифицировать поставки котлов и машин - у заводов оккупанта было закуплено товаров почти на 300 миллионов долларов. Рост по сравнению с соответствующим периодом 2016 года - 6,3%.