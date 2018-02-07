 Shell прекратил продажи масел в оккупированном Крыму из-за санкций против РФ

Об этом сообщил журналистам генеральный директор "Шелл нефть" Сергей Стародубцев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

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"Для нашего сегмента бизнеса влияние санкций было минимально. Практически не заметно. Мы, например, не продаем топливо в Крыму",- сказал он.

По его словам, объемы продаж масел в Крыму до его вхождения в РФ были минимальны и составляли не более 1% от общих продаж на рынке России, которые на текущий момент составляет 120 млн литров.

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Нефтегазовая компания Shell, которой в Крыму до его российской аннексии принадлежали 22 автозаправки, в 2014 году прекратила свою деятельность на полуострове.

Напомним, российскому бизнесмену Константину Малофееву, поддержавшему оккупацию Крыма и террористов на Донбассе, из-за введенных в отношении него в 2014 году западных санкций пришлось заморозить ряд проектов.



Также крупнейшая итальянская нефтегазовая компания Eni вынуждена из-за санкций приостановить разведочное бурение на Черном море в партнерстве с "Роснефтью".