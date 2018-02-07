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Все про:геноцид (212) Голодомор (769) законопроект (1879) Израиль (818) парламент (758) Россия (67970)

 В парламент Израиля подан законопроект о признании Голодомора в Украине геноцидом, Россия уже высказалась против

Законопроект, поданный парламентарием центристской партии Акрамом Гассоном, предлагает объявить 6 декабря "Днем памяти украинского геноцида" в Израиле.

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, информирует Голос Америки со ссылкой на Reuters.

"Сейчас плохое время, чтобы обсуждать такое предложение", - заявил Леонид Фролов, заместитель посла России в Тель-Авиве, выступая на Радио Армии. "Это будет плохо. Это будет неправильный шаг".

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Он говорил о законопроекте, поданном парламентарием центристской партии, входящей в правящую коалицию, возглавляемой Биньямином Нетаньяху. Законопроект предлагает объявить 6 декабря "Днем памяти украинского геноцида" в Израиле.

Во время Голодомора 1932-1933 годов в Украине от голода погибло около 10 миллионов человек. Это преступление десятилетиями отрицали в Советском Союзе. В 2016 году Украина приняла резолюцию, призывая мир признать Голодомор геноцидом, что разозлило Москву.

Израильский законопроект на первых стадиях прохождения и уже стал предметом критики внутри правящей коалиции. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман назвал идею Акрама Гассона "бредом".

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Гассон пояснил Reuters, что он предложил принять закон после того, как три месяца изучал этот вопрос в Украине.

"Не знаю, как этим можно кого-то разозлить, и у меня нет обязательств кому-то угождать, - сказал он, - я работаю для парламента Израиля - демократической страны с ценностями гуманизма, основанной после геноцида. Почему мы не должны признавать этот геноцид?".

Правительство Нетаньяху давно пыталось развить хорошие отношения с Кремлем и Израиль не занимал позиции по кризису в Крыму даже после того, как США осудили Россию.

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"Израиль нуждается в поддержке не только Соединенных Штатов. Израиль нуждается в поддержке многих других стран, которые думают иначе", - сказал заместитель российского посла.

По данным правительства Украины, 17 стран, включая 8 стран постсоветского пространства, признали Голодомор геноцидом.

Источник: https://censor.net.ua/n3049165
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
И это решающий фактор в этом вопросе.Так шо кацапы приготовтесь платить бабосы!
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Щас, так вони і побігли за грошима. Хоча, увесь хай саме тому, але щось вихопити з пащеки людожера дуже важко, практично неможливо. Вони он позики своїх царів тільки у кінці 20-го століття почали повертати, та і то не усім і не усі В парламент Израиля подан законопроект о признании Голодомора в Украине геноцидом, Россия уже высказалась против - Цензор.НЕТ 516
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Оооо, ану браття з Тель - Авіва покажіть свою любов до матінки України ! В парламент Израиля подан законопроект о признании Голодомора в Украине геноцидом, Россия уже высказалась против - Цензор.НЕТ 9429
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Вони сотні років показували вже. Нуйогонах опше-то.
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про кацапів зрозуміло, у них же сталін герой
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"Россия уже высказалась против"......А её мнение кто то спрашивал? В парламент Израиля подан законопроект о признании Голодомора в Украине геноцидом, Россия уже высказалась против - Цензор.НЕТ 3693Или запоребрик считает себя центром земли? В парламент Израиля подан законопроект о признании Голодомора в Украине геноцидом, Россия уже высказалась против - Цензор.НЕТ 6826
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В общем-то таки спросили - для того и пригласили на радио зампосла.
Но чисто для интереса, конечно.
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парашкино мнение никого не интересует
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Хитро. Скажут: ну вот, мы хотели, но у нас много совков и они против. А теперь вы постройте-ка 200 памятников "холокосту" и оборудуйте все камерами и обеспечьте охрану. А мы в 2025-том опять будем голосовать за то что сейчас, может и примем, если ни один из памятников не обольют краской.
Пусть им обамы так же "дают" миллиарды и оружие, как они "ценят" интересы обам этих. Хотя... они и самим обамам могут настучать по рожам, попробуй не дать.
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ну как скажут-тогда и обьявишь...чо заранее то? В парламент Израиля подан законопроект о признании Голодомора в Украине геноцидом, Россия уже высказалась против - Цензор.НЕТ 4982
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Я че, на Парашенка задел? Ах да, в статье про статью(хи-хи) в газете писало что он Вальцман. Иди, шоле, нас*и там в комментах, раз пропустил.
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А это не вы т.н. крупный "порохобот" здесь? Чет седня кто-то вспоминал тя, мол где он, тут надо топить за "Пэцю". Только в какой новости - забыл.
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"нєправільний шаг", це здійснити вторгнення в сусідню незалежну державу і всьому світу брехати
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Что-то не верится что они это примут. Во-первых, там бОльшей частью только Холокост признают неноцидом. А во-вторых, Израиль таки-да не хочет злить Мокшандию. Так что врядле...
А мужик этот молодец, уважаю!
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Так, Народ, євреї допомагають нам воювати з кацапами ! Шось я поляків ненаблюдаю в АТО ! Тільки ножі в спину від поляків !


Слава Україні Героям Слава ! В парламент Израиля подан законопроект о признании Голодомора в Украине геноцидом, Россия уже высказалась против - Цензор.НЕТ 2936
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йопрст! А бригади польських снайперів!хоча звичайно ти їх не побачиш .снайпера не так легко побачити)
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Лично я бы подождал пока утвердят, а потом бы кричал Ура...
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та даже если не утвердят...осадочек то уже останется
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Израильский законопроект на первых стадиях прохождения и уже стал предметом критики внутри правящей коалиции. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман назвал идею Акрама Гассона "бредом"...не пройдет там этот законопроект при нынешнем руководстве Израиля...
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При любом!
Ини не дураки чтобы:
а) вывалять в смоле троцких и ко.
б) им конкурент не нужен - можид мы тоже будем везде и всегда вонять об этом, потребуем компенсаций, придумаем слово "антиукрит"))
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когда кто-то из мокшанского безыдейного стада начинает свой скулеж про правильное и неправильное, то это ничего кроме брезгливого недоумения не вызывает. Откуда им знать-то, этому стаду при кремлевском альфа-козле, что правильное, а что неправильное, если им известно лишь то, что за альфа-козлом надо брести как тот скажет? У этих существ нет никаких нравственных, моральных, интеллектуальных, духовных ориентиров, они легко называют добро злом и зло добром по велению своего барина, живут прикрываясь чужим именем, которому не соответствуют и проливают человеческую кровь ради своих вырожденческих бредней. Кто станет помогать им и дальше всем этим заниматься, кто захочет разделить с московитами их вечную подлость.
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Я теж сумніваюсь шо приймуть... Але то би було сильно збоку Ізраєля !

п.с. Блін, люблю там відпочавати з сім"єю..... В парламент Израиля подан законопроект о признании Голодомора в Украине геноцидом, Россия уже высказалась против - Цензор.НЕТ 6402
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А північні сусіди і сюди (в Ізраїль) свій п"ятак вставляють.
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Та пускай готь цапы побеснуются...
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Доречі, колись на Галичині спокійно собі жили євреї з українцями ...... Поки всякі ляхи з москалями захотіли знищити наші великі НАРОДИ !
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Неа, не попрут евреи против рашки. Там очень тонкий баланс противостояния Израиль-Рашка-США-дикари/смертники (марионетки рашкованские)
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Браво! Израильтянам пламенный привет от бандеровцев. откуда у нас столько пархатых? А евреев можно на пальцах посчитать. прям удивительно, как не пархатый так жид, как услышал слово, - финансист, бухгалтер, банкир т.д. сразу возникает образ маленькой невзрачной птички с удавленной головой почти по самые плечи и клювиком который клюет все то, что можно взять безнаказанно принадлежащее не им. такая маленькая и невзрачная, что не никто особо не обращает внимания на неё, а она потихонечку все подымает процент.
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убийца против - шо это вы творите здесь русофобию здесь затеваете, гады!... В парламент Израиля подан законопроект о признании Голодомора в Украине геноцидом, Россия уже высказалась против - Цензор.НЕТ 5682
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если кацапнья как вы говорите не при чем так че задницу рвете-значит при том
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акститесь укры- неужели вы поверили что Израиль примет этот Закон?
Такие попытки уже были и не один раз
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в других ситуациях, но не в этом, т.к в этом случае Израиль не самостоятельный- и как скажет кацапия, так он и сделает, потому что ему ой как не хочется ссорится с кацапией из-за Голодомора
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> "Сейчас ко-ко-ко-о-ок-к-ко-ко-о-ооо, чтобы ку-ка-ре-ку-у-ууу!!!", - раздался истошный вскукарек Леонида Фролова, заместителя посла росиси в Тель-Авиве, на Радио Армии. "Это будет куд-кудах. Это будет квох-пок-пок-пок-пок!" <


fixed
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Неожиданно... хоть он наверняка не будет принят, но это приятная новость, что в Израиле начинаются подвижки с признанием Голодомора.
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Якщоб в Україні була проукраїнська влада зараз, то давно б Ізраїль визнав голодомор !
А так у нас при владі бариги і корупціонери, для яких Україна це просто банк з халявним баблом.....
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Погромы будут? Израильтяне прекрасно видят неадекватность мерзкого карлика и стада репоедов, по-этому стараются угодить рашистам. С Гитлером тоже заигрывали и бабло давали, за что потом и получили благодарность в виде газовых камер и крематориев. Политика хитрожопых иудеев.
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поляки і москалі віками знищували українців і євреїв !


Польські концтабори, сталінські концтабори....................


Пілсудський - герой польщі, друг Гітлера ненавидів і допомагав знищувати українців і євреїв !


Сталін - герой росії, на якого і зараз моляться москалі теж знищував українців і євреїв !


Україці і євреї віками знищувались московитами і ляхами !
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Да неужели??????!!!!!!!! А то смотрите, не признаете Голодомор, не признаю Холокост!
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Поляки вже не признають Холокост...... І москалі боготворять Сталіна, який вбивав тисячі євреїв В парламент Израиля подан законопроект о признании Голодомора в Украине геноцидом, Россия уже высказалась против - Цензор.НЕТ 237
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Цікаво, як депутати Кнесету відносяться до того, що москалі боготворять того, який вбив тисячі євреїв ! То не плівок на пам"ять невинно убієнних євреїв ?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ парламент Израиля подан законопроект о признании Голодомора в Украине геноцидом, Россия уже высказалась против
 
 
 
 
 
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