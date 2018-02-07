 В парламент Израиля подан законопроект о признании Голодомора в Украине геноцидом, Россия уже высказалась против

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, информирует Голос Америки со ссылкой на Reuters.

"Сейчас плохое время, чтобы обсуждать такое предложение", - заявил Леонид Фролов, заместитель посла России в Тель-Авиве, выступая на Радио Армии. "Это будет плохо. Это будет неправильный шаг".

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Он говорил о законопроекте, поданном парламентарием центристской партии, входящей в правящую коалицию, возглавляемой Биньямином Нетаньяху. Законопроект предлагает объявить 6 декабря "Днем памяти украинского геноцида" в Израиле.

Во время Голодомора 1932-1933 годов в Украине от голода погибло около 10 миллионов человек. Это преступление десятилетиями отрицали в Советском Союзе. В 2016 году Украина приняла резолюцию, призывая мир признать Голодомор геноцидом, что разозлило Москву.

Израильский законопроект на первых стадиях прохождения и уже стал предметом критики внутри правящей коалиции. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман назвал идею Акрама Гассона "бредом".

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Гассон пояснил Reuters, что он предложил принять закон после того, как три месяца изучал этот вопрос в Украине.

"Не знаю, как этим можно кого-то разозлить, и у меня нет обязательств кому-то угождать, - сказал он, - я работаю для парламента Израиля - демократической страны с ценностями гуманизма, основанной после геноцида. Почему мы не должны признавать этот геноцид?".

Правительство Нетаньяху давно пыталось развить хорошие отношения с Кремлем и Израиль не занимал позиции по кризису в Крыму даже после того, как США осудили Россию.

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"Израиль нуждается в поддержке не только Соединенных Штатов. Израиль нуждается в поддержке многих других стран, которые думают иначе", - сказал заместитель российского посла.

По данным правительства Украины, 17 стран, включая 8 стран постсоветского пространства, признали Голодомор геноцидом.