 В парламент Израиля подан законопроект о признании Голодомора в Украине геноцидом, Россия уже высказалась против

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, информирует Голос Америки со ссылкой на Reuters.
"Сейчас плохое время, чтобы обсуждать такое предложение", - заявил Леонид Фролов, заместитель посла России в Тель-Авиве, выступая на Радио Армии. "Это будет плохо. Это будет неправильный шаг".
Он говорил о законопроекте, поданном парламентарием центристской партии, входящей в правящую коалицию, возглавляемой Биньямином Нетаньяху. Законопроект предлагает объявить 6 декабря "Днем памяти украинского геноцида" в Израиле.
Во время Голодомора 1932-1933 годов в Украине от голода погибло около 10 миллионов человек. Это преступление десятилетиями отрицали в Советском Союзе. В 2016 году Украина приняла резолюцию, призывая мир признать Голодомор геноцидом, что разозлило Москву.
Израильский законопроект на первых стадиях прохождения и уже стал предметом критики внутри правящей коалиции. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман назвал идею Акрама Гассона "бредом".
Гассон пояснил Reuters, что он предложил принять закон после того, как три месяца изучал этот вопрос в Украине.
"Не знаю, как этим можно кого-то разозлить, и у меня нет обязательств кому-то угождать, - сказал он, - я работаю для парламента Израиля - демократической страны с ценностями гуманизма, основанной после геноцида. Почему мы не должны признавать этот геноцид?".
Правительство Нетаньяху давно пыталось развить хорошие отношения с Кремлем и Израиль не занимал позиции по кризису в Крыму даже после того, как США осудили Россию.
"Израиль нуждается в поддержке не только Соединенных Штатов. Израиль нуждается в поддержке многих других стран, которые думают иначе", - сказал заместитель российского посла.
По данным правительства Украины, 17 стран, включая 8 стран постсоветского пространства, признали Голодомор геноцидом.
Но чисто для интереса, конечно.
Пусть им обамы так же "дают" миллиарды и оружие, как они "ценят" интересы обам этих. Хотя... они и самим обамам могут настучать по рожам, попробуй не дать.
А мужик этот молодец, уважаю!
Слава Україні Героям Слава !
Ини не дураки чтобы:
а) вывалять в смоле троцких и ко.
б) им конкурент не нужен - можид мы тоже будем везде и всегда вонять об этом, потребуем компенсаций, придумаем слово "антиукрит"))
п.с. Блін, люблю там відпочавати з сім"єю.....
Такие попытки уже были и не один раз
fixed
А так у нас при владі бариги і корупціонери, для яких Україна це просто банк з халявним баблом.....
Польські концтабори, сталінські концтабори....................
Пілсудський - герой польщі, друг Гітлера ненавидів і допомагав знищувати українців і євреїв !
Сталін - герой росії, на якого і зараз моляться москалі теж знищував українців і євреїв !
Україці і євреї віками знищувались московитами і ляхами !