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 Политика Украины
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 БПП потратила 70% полученных в 2017 госсредств на работу своих терорганизаций, - секретарь партии Саврасов

Партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" потратила все 112 млн грн, выделенных ей из госбюджета в 2017 году, в том числе на оплату услуг "Фонда инноваций и развития" и работу территориальных организаций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Мы потратили 112 млн бюджетных средств… Почти 70% всех средств мы потратили на территориальные организации: финансирование заработных плат, офисов, коммунальные платежи", - сказал сообщил глава секретариата партии, народный депутат Максим Саврасов журналистам в среду в Киеве.

Кроме того, М.Саврасов подтвердил, что партия БПП сотрудничает с организацией "Фонд инноваций и развития", которая, в частности, помогала с подготовкой медицинской реформы, организовывала тренинги для членов партии.

"У нас есть несколько организаций, с которыми мы сотрудничаем, и которые помогают нам. "Фонд инноваций и развития", они помогали нам с медицинской реформой, НАБУ (законопроект о НАБУ – ИФ) они писали, Антикоррупционной суд (законопроект – Ред.) не с нами они писали. Мы им платили за тренинги, которые проходили на базе этой организации", - рассказал М.Саврасов.

Он также отметил, что партия подготовила финансовый отчет за 2017 год, который в ближайшее время передадут в Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК).

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Между тем, М.Саврасов на пресс-конференции в среду в Киеве проинформировал, что в 2017 году увеличилось количество членов партии БПП с около 28 тыс. до почти 38 тыс. человек.

Согласно украинскому законодательству, партии, представленные в Верховной Раде, получают финансирование из государственного бюджета на свое функционирование.

Источник: https://censor.net.ua/n3049162
 
 
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Пишите уже по сути - Партия регионов Петра Порошенко.
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ригоАнали у шоці , Яник у відчаї кусає лікті - виявляється можна свої недопартії , що допомагають тобі обкрадати народ фінансувати з кишень цих же обкрадених людей -аби не обтяжувати кишені господарів-олігархів !
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Терорганизаторы от слова террор. Против украинцев.
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Как ловко подмечено "на роботу своих террористических организаций"
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Не закрыли,а законсервировали. А новую в этом году открывают...в Калуге? Нет?!
Лень поднимать пресс-центр Рошена. Они там клятвенно заверили,что новая откроется в этом году в Калуге.
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звичайно відкриється - Рошенко ж не може кацапів без роботи залишити ...
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о.темку для зрады подкинули...а то они уже на любых темах про лолиту... БПП потратила 70% полученных в 2017 госсредств на работу своих терорганизаций, - секретарь партии Саврасов - Цензор.НЕТ 6004
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В Україні немає ЖОДНОЇ народної партії - але ті що є , чомусь , повісили на шию людям , аби вони їх ще й утримували з власних кишень... Сюр якийсь ... БПП потратила 70% полученных в 2017 госсредств на работу своих терорганизаций, - секретарь партии Саврасов - Цензор.НЕТ 4294
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Журналист - порохоботу: ваш патрон сотоварищи - тупые и воруют так, что это очевидно даже школьнику Февраль 7, 2018Комментарии: 1Метки: Александр Дубинский, порохоботы, Уколов
БПП потратила 70% полученных в 2017 госсредств на работу своих терорганизаций, - секретарь партии Саврасов - Цензор.НЕТ 7796Пожалуйста, не называйте власть Януковича «найкорумпованішою владою в історії України». Потому что ваша власть обворовывает страну с куда большим цинизмом.
Штатный порохобот Виктор Уколов написал на УП блог, в котором обвинил Курченко, Коломойского и Al Jazeera - в совместной атаке на власть. И пишет, что я (!) «на это намекаю».
Так начал опубликованный только что пост в ФБ известный журналист-расследователь Александр Дубинский.
«Найближчим часом слід очікувати нової брудної хвилі проти української влади. Про те, що вона скоро вже прийде, прозоро натякає колишній журналіст Олександр Дубинський, який спеціалізується на інформаційних спецопераціях проти ворогів свого олігарха».
Уважаемый Уколов, я хочу вас поправить.
В тему - Тщательнее, господин Виктор Уколов, тщательнее!
Я специализируюсь на информационных спецоперациях против людей, которые обворовывают мою страну через механизмы доступа к власти.
То есть, это ваш начальник Порошенко и сотоварищи.
А насчет новой волны «брудной» информационной кампании против украинской власти - хотелось бы вас разочаровать.
Публикации о воровстве вашего патрона сотоварищи появляются не потому, что кто-то пытается их «оббрехати».
А потому что они тупые. И воруют так, что это очевидно даже школьнику.
И, пожалуйста, не называйте власть Януковича «найкорумпованішою владою в історії України». Потому что ваша власть обворовывает страну с куда большим цинизмом.
В тему - Почему Порошенко самый худший президент
Как минимум, потому, что ворует под прикрытием крови и смертей.
Кстати, спасибо, что предупредили о том, что «брудна хвиля від Al Jazeera, кажуть, буде обов'язково».
Значит, опять проворовались так, что об этом будет говорить весь мир.
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вот сцуки проклятые, на содержание дармоедов, алкоголиков, наркоманов, воров- членов террорганизаций, деньги в бюджете нашлись, а на вакцины гумманитарку выпрашиваем в виде вакцин. петя мог бы и за свои содержать своих жополизов! 10 дней не отдохнул и пять лет содержания для его прихлебателей жополизов!
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ага, ты шо, то ж его бабло, а за бабло он зароет любого
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вот ведь странно, Украина страдает потому, что народ ее лишают национальной идеи и заставляют находиться в неопределенном состоянии, в котором его интересы можно на любые другие подменить. А 112 млн. украинское государство тратит на деятельность партии, которая никоим образом такую неудовлетворительную для народа тенденцию не ломает. И даже больше, своим равнодушным отношением к этому усиливает ее. Между тем по Конституции Украины только народ обладает правом на власть в стране. Так неужели это именно народ так применяет власть, что ему только хуже становится?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБПП потратила 70% полученных в 2017 госсредств на работу своих терорганизаций, - секретарь партии Саврасов
 
 
 
 
 
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