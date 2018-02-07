 БПП потратила 70% полученных в 2017 госсредств на работу своих терорганизаций, - секретарь партии Саврасов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы потратили 112 млн бюджетных средств… Почти 70% всех средств мы потратили на территориальные организации: финансирование заработных плат, офисов, коммунальные платежи", - сказал сообщил глава секретариата партии, народный депутат Максим Саврасов журналистам в среду в Киеве.
Кроме того, М.Саврасов подтвердил, что партия БПП сотрудничает с организацией "Фонд инноваций и развития", которая, в частности, помогала с подготовкой медицинской реформы, организовывала тренинги для членов партии.
"У нас есть несколько организаций, с которыми мы сотрудничаем, и которые помогают нам. "Фонд инноваций и развития", они помогали нам с медицинской реформой, НАБУ (законопроект о НАБУ – ИФ) они писали, Антикоррупционной суд (законопроект – Ред.) не с нами они писали. Мы им платили за тренинги, которые проходили на базе этой организации", - рассказал М.Саврасов.
Он также отметил, что партия подготовила финансовый отчет за 2017 год, который в ближайшее время передадут в Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК).
Между тем, М.Саврасов на пресс-конференции в среду в Киеве проинформировал, что в 2017 году увеличилось количество членов партии БПП с около 28 тыс. до почти 38 тыс. человек.
Согласно украинскому законодательству, партии, представленные в Верховной Раде, получают финансирование из государственного бюджета на свое функционирование.
Лень поднимать пресс-центр Рошена. Они там клятвенно заверили,что новая откроется в этом году в Калуге.
Пожалуйста, не называйте власть Януковича «найкорумпованішою владою в історії України». Потому что ваша власть обворовывает страну с куда большим цинизмом.
Штатный порохобот Виктор Уколов написал на УП блог, в котором обвинил Курченко, Коломойского и Al Jazeera - в совместной атаке на власть. И пишет, что я (!) «на это намекаю».
Так начал опубликованный только что пост в ФБ известный журналист-расследователь Александр Дубинский.
«Найближчим часом слід очікувати нової брудної хвилі проти української влади. Про те, що вона скоро вже прийде, прозоро натякає колишній журналіст Олександр Дубинський, який спеціалізується на інформаційних спецопераціях проти ворогів свого олігарха».
Уважаемый Уколов, я хочу вас поправить.
В тему - Тщательнее, господин Виктор Уколов, тщательнее!
Я специализируюсь на информационных спецоперациях против людей, которые обворовывают мою страну через механизмы доступа к власти.
То есть, это ваш начальник Порошенко и сотоварищи.
А насчет новой волны «брудной» информационной кампании против украинской власти - хотелось бы вас разочаровать.
Публикации о воровстве вашего патрона сотоварищи появляются не потому, что кто-то пытается их «оббрехати».
А потому что они тупые. И воруют так, что это очевидно даже школьнику.
И, пожалуйста, не называйте власть Януковича «найкорумпованішою владою в історії України». Потому что ваша власть обворовывает страну с куда большим цинизмом.
В тему - Почему Порошенко самый худший президент
Как минимум, потому, что ворует под прикрытием крови и смертей.
Кстати, спасибо, что предупредили о том, что «брудна хвиля від Al Jazeera, кажуть, буде обов'язково».
Значит, опять проворовались так, что об этом будет говорить весь мир.