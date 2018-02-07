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 Политика Украины
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 Экс-глава Генштаба Ильин отменил приказ о приведении войск в Крыму в боевую готовность, - адмирал Тенюх на допросе в Оболонском суде

Юрий Ильин, назначенный 19 февраля 2014 года экс-президентом Виктором Януковичем на должность начальника Генштаба ВСУ, отменил приказ о приведении армии в боевую готовность в момент оккупации Крыма российскими войсками.

Как информирует корреспондент Цензор.НЕТ, об этом заявил бывший и.о. министра обороны Игорь Тенюх в суде по делу о госизмене беглого экс-президента Виктора Януковича.

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"Когда я был назначен (и.о. главы МО - ред.), в 21:30 я зашел в кабинет министра обороны и спросил у Воробьева (на тот момент первый замначальника Генштаба ВСУ - ред.), почему ВМС не приведены в боевую готовность номер один", - сказал Тенюх, отметив, что был приказ о приведении войск в боевую готовность, который, как сообщил Воробьев, отменил тогдашний руководитель Генштаба Ильин.

"Я вышел по телефону на связь с Ильиным. Сказал, что он отстранен и должен срочно прибыть в Киев. Он сказал, что не приедет", - рассказал в суде Тенюх.

При этом он добавил, что Ильин тогда трижды склонял к предательству начальника военного лицея Гончаренко, но тот не согласился.

Сегодня, 7 февраля 2018 года, в Оболонском районном суде Киева состоялось 33-е заседание по сути в деле о госизмене и пособничестве ведению войны экс-президента Виктора Януковича. На нем в качестве свидетелей были допрошены экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, бывший и.о. министра обороны Игорь Тенюх и украинский дипломат Андрей Цимбалюк.

Напомним, Януковичу инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).

31 января адвокаты Януковича не явились на заседание суда по ряду причин, из-за чего оно было перенесено на 7 февраля. При это сторона обвинения "расценила это как очередной срыв заседания".

На позапрошлом (31-м) заседании допросили народного депутата Украины, главу Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова и двух бывших сотрудников Управления государственной охраны.

На 29-м заседании, 18 января, были допрошены 4 сотрудника УГО, которые охраняли Януковича и сопровождали его в момент бегства из Украины в феврале 2014 года.

17 января, показания в суде дали нынешний посол в Польше Андрей Дещица, замминистра иностранных дел Сергей Кислица и директор департамента противодействия угрозам РФ в Министерстве иностранных дел Украины Андрей Плахотнюк.

Также на данный момент уже допрошены народный депутат Украины Юлий Мамчур, командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, экс-замглавы АП Андрей Сенченко, заместитель начальника штаба ВМС Анатолий Бургомистренко и ряд других свидетелей.

На 21-м заседании, 11 декабря, в суде свидетельствовали Арсений Яценюк и Арсен Аваков. Кроме того, по просьбе обвиняемого в процесс вернулись его платные адвокаты Виталий Сердюк, Игорь Федоренко и Адриана Фозакош. 

Ранее Янукович объявил, что не будет участвовать в судебном процессе по делу о государственной измене якобы из-за того, что итог данного процесса заранее предопределен, а также отозвал своих адвокатов. Обвиняемому государством был предоставлен бесплатный адвокат Виталий Мешечек.

Бесплатный адвокат беглого Януковича поддерживал ту же линию, что и платная защита: "Позиция предыдущих адвокатов правовая и правильная". Однако позже он заявил, что дело является слишком сложным, и 17 августа Оболонский райсуд Киева удовлетворил его самоотвод. 21 августа региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве определил новым адвокатом Виктора Януковича в деле о государственной измене Максима Герасько.

На 7-м заседании суда 15 августа был допрошен экс-постпред Украины при ООН Юрий Сергеев, который присутствовал на заседании Совбеза ООН 3 марта 2014 года, где ныне покойный постпред РФ при ООН Виталий Чуркин показал фотокопию письма Януковича Путину с просьбой ввести войска в Украину. По его показаниям, письмо Януковича Путину было не только зачитано в ООН: Россия дала ему официальный статус. Также Сергеев отметил: "Подпись Януковича была под письмом к Путину о введении российских войск в Украину".

21 сентября на 10-м заседании по делу беглого экс-Президента Януковича суд начал рассматривать доказательства стороны обвинения.

На 16-м заседании, суд отстранил второго бесплатного адвоката Максима Герасько от участия в деле о госизмене Януковича из-за его "крайней непрофессиональности".

На 17-м заседании, 26 октября, Януковичу был предоставлен третий по счету бесплатный адвокат - Игорь Ляшенко. На ознакомление с материалами дела суд выделил ему время до 4 декабря.

Источник: https://censor.net.ua/n3049160
 
 
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Если правды расскажут хоть наполовину, то вместе с Януковичем надо еще и теперешних половину садить.
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Ітак з того нічого не буде ! Ніхто не сяде! Всі під кришею Лоліти!
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мля,одни прокуроры и прокурорши на цензоре...а как назначить в прокуратуру-так и некого Экс-глава Генштаба Ильин отменил приказ о приведении войск в Крыму в боевую готовность, - адмирал Тенюх на допросе в Оболонском суде - Цензор.НЕТ 5156
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я люблю этот язык, простите за поправку.автоматом
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Ну сейчас будут друг на друга да яныща валить,лишь бы жопу прикрыть свою Экс-глава Генштаба Ильин отменил приказ о приведении войск в Крыму в боевую готовность, - адмирал Тенюх на допросе в Оболонском суде - Цензор.НЕТ 713
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пока вон бойко отмазывают Экс-глава Генштаба Ильин отменил приказ о приведении войск в Крыму в боевую готовность, - адмирал Тенюх на допросе в Оболонском суде - Цензор.НЕТ 7182.говорят не его вышки
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вроде бы как решили бойко во второй тур тянуть.
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да погодите вы со вторым туром Экс-глава Генштаба Ильин отменил приказ о приведении войск в Крыму в боевую готовность, - адмирал Тенюх на допросе в Оболонском суде - Цензор.НЕТ 8343.а вдруг петруха решит прислушаться к голосу зрады и обьявит ваенное положение?
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, ищут козла отпущения , или процесс для галочки , , мол и справедливость восторжествует , виновника войны / оккупации / всех прочих украинских негараздив отыщем , и как бы правоохранительная система работает , не зря хлеб с маслом хавает ,,,
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Теперь понятен смысл этого шоу. Повесить всех собак на Овоща и закрыть свой зад от обвинений в трусости и предательстве. Не получится. Рано или поздно за это придется отвечать.
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Не провокувати,світити ліхтариками й гудіти.Але найголовніше - не провокувати !
Жарти-жартами,а на мене подіяло .Мені віра не дозволила бути на майдані,де Руслана здавала "провокаторів" мусорам.Де зараз закопані ті "провокатори"?До Руслани ж питань немає?
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Всі покази задокументовано і зберігаються в США !


Агентура ФСБ відповідатиме по закону військового часу !


Всім вже зрозуміло, що Порошенко - політичний труп !
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труп - не труп , а зла Україні наробив вже багато... і ще встигне наробити дуже багато !
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, , ну , аднака , , а под чьим керивныцтвом бюджет пилить будут ? , , без рошена , ящитаю , небагато наоффшорят ,,,
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невже зомбі ...? Экс-глава Генштаба Ильин отменил приказ о приведении войск в Крыму в боевую готовность, - адмирал Тенюх на допросе в Оболонском суде - Цензор.НЕТ 2225
судячі зі всього так і є - Совок 26 років , як здох , а цій й досі в своїх кріслах !
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, , бандеровец , , вы не экономны , , закройте колпачком черный маркер , и пишите обычной шариковой-гелевой ручкой , , или считаете форумчан незрячими ?
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...Аваков говорит, что не принимал участия в штурмах административных зданий. Но принимал участие, когда были конфликты вокруг. Например, 18 февраля, когда был подожжен Дом профсоюзов...Он рассказал, как спасал беркутовцев, которые попали в окружение протестующих.Источник: https://censor.net.ua/n3038600
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А ООН когда будет отвечать за минские соглашения ?
Почему ООН не призывает агрессора прекратить агрессию, а призывает вести переговоры ?
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Бо агресор має в оон більше прав,ніж жертва,це ж очевидно.Ви як дитя мале.
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Не знаю - тобі видніше ..))
А по факту - Банкова веде себе (і в ООН зокрема) як перший союзник Хуйла - і весь Світ сприймає її саме так ... Тож і питання - хто жертва ?
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Щоб ви знали, такі як Наливайченко і Тенюх давно дали свідчення спецслужбам США !
США моніторять і слідкують за всіма корупційними діями Офшорного Бариги і його падєльніків ! Так шо скоро ми станемо свідками розкулачення рошенівських шоколадних князьків ! Погане їх і їхні сім"ї чекає майбутнє........
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Я наблюдаю за дитями малыми.
Что должен делать Турчинов как главнокомандующий они знают, а что должна делать ООН они не знают.
Надоели уже эти крикуны локального значения.
Почему не едут в ООН и не протестут там ?
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Экс-глава Генштаба Ильин отменил приказ о приведении войск в Крыму в боевую готовность, - адмирал Тенюх на допросе в Оболонском суде - Цензор.НЕТ 4891Жизнь в Резервации‏ @CleanAuthoritie 8 ч.8 часов назад
Решение сдать Крым без боя приняли Пашинский и Полторак, - протокол допроса экс-главы Минобороны Тенюха https://ukranews.com/news/545789-reshenye-ostavyt-krym-bez-boya-prynyaly-pashynskyy-y-poltorak-protokol-doprosa-ehks-glavy … на этом настаивали Тимошенко и Яценюк, а решение принял "три в одном" - Турчинов

+ ВИДЕО...
https://twitter.com/twitter/statuses/961160951398588416
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Для ЗША Україна - предмет торгу з росією,ЗША за себе сцуть достойно відповісти росії,"аби не спровокувати".На жаль,на мою непрофесійну думку,Хуйло вже другий десяток років випереджає Америку на два-три кроки.До прикладу,який складно заперечити,-доки ці намагались "перезавантажити стосунки ",якісь дурні кнопки тиснули показушно - той Північну Корею добряче озброїв - багатохуйловочка вийшла.
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. Пригадай напал твоїх сородичів на Грузію. Михо абсолютно правильно, цілком у межах своїх повноважень, наказав відкрити вогонь по сепарах і кацапах. І потім довго мусив мало не виправдовуватися перед цивілізованим світом.

Весь цивилизованный мир обвинил Грузию в том что она оборонялась.
Как вам такое ?
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Крим здали тихо і спокійно - це факт
Більше того - банда Турчинова-Яйценюка так само спокійно збиралася здати ще 10 областей "новососії" - от тільки прості люди , українці , їм не дали цього зробити .
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Яценюка цікаво послухати лише в контексті торгівлі газом ,як воно дні рахувало .
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по даній темі - сьогодні Тенюх сбрехав , коли казав що ніхто з нового уряду не прилітав до Криму в той час - прилітали Аваков і Порошенко , аби вмовити Яника повернутись в Київ , просили його залишатись президентом й надалі ...
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А по факту - Банкова веде себе (і в ООН зокрема) як перший союзник Хуйла - і весь Світ сприймає її саме так ...

А что Банковая может сделать против второй армии в мире и для чего вообще существует ООН ?
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по даній темі - сьогодні Тенюх сбрехав , коли казав що ніхто з нового уряду не прилітав до Криму в той час - прилітали Аваков і Порошенко , аби вмовити Яника повернутись в Київ , просили його залишатись президентом й надалі ...

Просили вернуться в Киев и выполнять соглашение от 21 февраля ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭкс-глава Генштаба Ильин отменил приказ о приведении войск в Крыму в боевую готовность, - адмирал Тенюх на допросе в Оболонском суде
 
 
 
 
 
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