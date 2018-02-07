 Экс-глава Генштаба Ильин отменил приказ о приведении войск в Крыму в боевую готовность, - адмирал Тенюх на допросе в Оболонском суде

Как информирует корреспондент Цензор.НЕТ, об этом заявил бывший и.о. министра обороны Игорь Тенюх в суде по делу о госизмене беглого экс-президента Виктора Януковича.
"Когда я был назначен (и.о. главы МО - ред.), в 21:30 я зашел в кабинет министра обороны и спросил у Воробьева (на тот момент первый замначальника Генштаба ВСУ - ред.), почему ВМС не приведены в боевую готовность номер один", - сказал Тенюх, отметив, что был приказ о приведении войск в боевую готовность, который, как сообщил Воробьев, отменил тогдашний руководитель Генштаба Ильин.
"Я вышел по телефону на связь с Ильиным. Сказал, что он отстранен и должен срочно прибыть в Киев. Он сказал, что не приедет", - рассказал в суде Тенюх.
При этом он добавил, что Ильин тогда трижды склонял к предательству начальника военного лицея Гончаренко, но тот не согласился.
Сегодня, 7 февраля 2018 года, в Оболонском районном суде Киева состоялось 33-е заседание по сути в деле о госизмене и пособничестве ведению войны экс-президента Виктора Януковича. На нем в качестве свидетелей были допрошены экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, бывший и.о. министра обороны Игорь Тенюх и украинский дипломат Андрей Цимбалюк.
Напомним, Януковичу инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).
31 января адвокаты Януковича не явились на заседание суда по ряду причин, из-за чего оно было перенесено на 7 февраля. При это сторона обвинения "расценила это как очередной срыв заседания".
На позапрошлом (31-м) заседании допросили народного депутата Украины, главу Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова и двух бывших сотрудников Управления государственной охраны.
На 29-м заседании, 18 января, были допрошены 4 сотрудника УГО, которые охраняли Януковича и сопровождали его в момент бегства из Украины в феврале 2014 года.
17 января, показания в суде дали нынешний посол в Польше Андрей Дещица, замминистра иностранных дел Сергей Кислица и директор департамента противодействия угрозам РФ в Министерстве иностранных дел Украины Андрей Плахотнюк.
Также на данный момент уже допрошены народный депутат Украины Юлий Мамчур, командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, экс-замглавы АП Андрей Сенченко, заместитель начальника штаба ВМС Анатолий Бургомистренко и ряд других свидетелей.
На 21-м заседании, 11 декабря, в суде свидетельствовали Арсений Яценюк и Арсен Аваков. Кроме того, по просьбе обвиняемого в процесс вернулись его платные адвокаты Виталий Сердюк, Игорь Федоренко и Адриана Фозакош.
Ранее Янукович объявил, что не будет участвовать в судебном процессе по делу о государственной измене якобы из-за того, что итог данного процесса заранее предопределен, а также отозвал своих адвокатов. Обвиняемому государством был предоставлен бесплатный адвокат Виталий Мешечек.
Бесплатный адвокат беглого Януковича поддерживал ту же линию, что и платная защита: "Позиция предыдущих адвокатов правовая и правильная". Однако позже он заявил, что дело является слишком сложным, и 17 августа Оболонский райсуд Киева удовлетворил его самоотвод. 21 августа региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве определил новым адвокатом Виктора Януковича в деле о государственной измене Максима Герасько.
На 7-м заседании суда 15 августа был допрошен экс-постпред Украины при ООН Юрий Сергеев, который присутствовал на заседании Совбеза ООН 3 марта 2014 года, где ныне покойный постпред РФ при ООН Виталий Чуркин показал фотокопию письма Януковича Путину с просьбой ввести войска в Украину. По его показаниям, письмо Януковича Путину было не только зачитано в ООН: Россия дала ему официальный статус. Также Сергеев отметил: "Подпись Януковича была под письмом к Путину о введении российских войск в Украину".
21 сентября на 10-м заседании по делу беглого экс-Президента Януковича суд начал рассматривать доказательства стороны обвинения.
На 16-м заседании, суд отстранил второго бесплатного адвоката Максима Герасько от участия в деле о госизмене Януковича из-за его "крайней непрофессиональности".
На 17-м заседании, 26 октября, Януковичу был предоставлен третий по счету бесплатный адвокат - Игорь Ляшенко. На ознакомление с материалами дела суд выделил ему время до 4 декабря.
Жарти-жартами,а на мене подіяло .Мені віра не дозволила бути на майдані,де Руслана здавала "провокаторів" мусорам.Де зараз закопані ті "провокатори"?До Руслани ж питань немає?
Агентура ФСБ відповідатиме по закону військового часу !
Всім вже зрозуміло, що Порошенко - політичний труп !
судячі зі всього так і є - Совок 26 років , як здох , а цій й досі в своїх кріслах !
Почему ООН не призывает агрессора прекратить агрессию, а призывает вести переговоры ?
А по факту - Банкова веде себе (і в ООН зокрема) як перший союзник Хуйла - і весь Світ сприймає її саме так ... Тож і питання - хто жертва ?
США моніторять і слідкують за всіма корупційними діями Офшорного Бариги і його падєльніків ! Так шо скоро ми станемо свідками розкулачення рошенівських шоколадних князьків ! Погане їх і їхні сім"ї чекає майбутнє........
Что должен делать Турчинов как главнокомандующий они знают, а что должна делать ООН они не знают.
Надоели уже эти крикуны локального значения.
Почему не едут в ООН и не протестут там ?
Решение сдать Крым без боя приняли Пашинский и Полторак, - протокол допроса экс-главы Минобороны Тенюха https://ukranews.com/news/545789-reshenye-ostavyt-krym-bez-boya-prynyaly-pashynskyy-y-poltorak-protokol-doprosa-ehks-glavy … на этом настаивали Тимошенко и Яценюк, а решение принял "три в одном" - Турчинов
+ ВИДЕО...
https://twitter.com/twitter/statuses/961160951398588416
Весь цивилизованный мир обвинил Грузию в том что она оборонялась.
Как вам такое ?
Більше того - банда Турчинова-Яйценюка так само спокійно збиралася здати ще 10 областей "новососії" - от тільки прості люди , українці , їм не дали цього зробити .
А что Банковая может сделать против второй армии в мире и для чего вообще существует ООН ?
Просили вернуться в Киев и выполнять соглашение от 21 февраля ?