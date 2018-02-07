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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:ВР (21593) нападение (1427) прокуратура (2946) Цензор.НЕТ (22) Пономарев Александр (1)

 Открыто производство по факту нападения нардепа Пономарева на журналиста Цензор.НЕТ, - прокуратура Киева

Прокуратура города Киева начала уголовное производство относительно препятствования народным депутатом Украины Александром Пономаревым профессиональной деятельности журналистов, в том числе, журналиста Цензор.НЕТ Ивана Марусенко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала прес-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

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"По результатам инцидента, который имел место 7 февраля в помещении Верховной Рады Украины, прокуратурой города Киева начато уголовное производство относительно препятствования народным депутатом Украины Александром Пономаревым профессиональной деятельности журналистов", - написалан она.

Также Максимец сообщила, что сведения внесены в Единый реестр досудебных расследования по ч. 1 ст. 171 (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) УК Украины.

Проведение досудебного расследования поручено следователям Службы безопасности Украины, прокуратура города Киева будет осуществлять надзор в форме процессуального руководства.

Эту информацию подтвердил и спикер ГПУ Андрей Лысенко.

Открыто производство по факту нападения нардепа Пономарева на журналиста Цензор.НЕТ, - прокуратура Киева 01

 Напомним, 7 февраля єкс-"регионал", нардеп из депутатской группы "Воля народа" Александр Пономарев в кулуарах Верховной Рады выхватил из рук и забрал мобильный телефон у парламентского корреспондента Цензор.НЕТ Ивана Марусенко, в то время как журналист снимал на камеру телефона комментарий нардепа.

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Редакция Цензор.НЕТ расценивает поступок Пономарева, как препятствование журналисткой деятельности и считает это основанием для открытия уголовного производства.

"За 7 лет работы парламентским корреспондентом не помню такого вопиющего и наглого отношения к журналистам со стороны депутатского корпуса. Депутат Пономарев малого того, что начал говорить журналистам, где и как они должны снимать, еще и выхватил камеру, лишив меня возможности выполнять свою работу. При этом, если бы не поднялся скандал, то я думаю, что своего телефона я бы больше не увидел. Кроме того, Пономарев недостойно прикрывался своей депутатской неприкосновенностью. Даже самые агрессивно настроенные "регионалы" не позволяли себе выхватывать и забирать камеру", - прокомментировал инцидент парламентский корреспондент Цензор.НЕТ Иван Марусенко.

Стоит отметить, что съемка и сам инцидент происходили в публичном месте - кулуарах Верховной Рады.

Источник: https://censor.net.ua/n3049159
 
 
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Ладно, писати про миршавого путьонка в ту мить, коли ракета Ілона Маска летить на Марс якось нецікаво. Тому хер йому на лисину, а дідусь ще раз висловить радість з приводу учорашнього успішного запуску Falсon Heavy. За яким ми всією родиною спостерігали у прямому ефірі, переживаючи, щоб все пройшло добре. Не знаю чому для Фалькона обрали саме таку конфігурацію, але під час потужного злету ракета чомусь подозрітєльно сильно змахувала на державний герб України ☺

Ну й коли показували Центр управління польотами "Mission Control" дідусь тримав кулаки за хлопчину, який сидів у першому ряду, у правому нижньому кутку. Тож коли ракетні двигуни повернулися на стартовий майданчик і приземлилися з фантастично красивою синхронністю, мене просто розпирала гордість за того хлопчину - за творця супер-складного програмного софту, що забезпечує роботу ракетних двигунів Олексія Пахунова з Житомира. Дружина якого працює в Лос-Анжелесі, у недільній школі вчителькою української мови. Знай наших

Але остаточно дідусь поняв, шо Маск наш хлопець, коли побачив що написано на приборній панелі Тесли Ростера, яка бороздить у цю мить космічні простори - "Don't panic". Це іменно те, до чого дідусь давно і невтомно закликає. Тому...

...зберігаємо бадьорий бойовий дух, тримаємо кулаки за полонених, продовжуємо допомагати Армії і не боїмося здійснювати свої мрії. Бо неможливого, як переконливо демонструє нам Ілон Маск, не буває.
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"За 7 лет работы парламентским корреспондентом не помню такого вопиющего и наглого отношения к журналистам со стороны депутатского корпуса. Источник: https://censor.net.ua/n3049159 - скоро і не таке побачите - розбудова поліцейської держави лише починається
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А почему не грабеж с использованием служебного положения?
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депутат не є службовцем ...
не підходить ця стаття - але можна підібрати іншу ..
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" Прокуратура города Киева начала уголовное производство относительно препятствования народным депутатом Украины Александром Пономаревым профессиональной деятельности журналистов "

Шо за тупой популизм ? Все прекрасно знают , шо все закончится пшиком Открыто производство по факту нападения нардепа Пономарева на журналиста Цензор.НЕТ, - прокуратура Киева - Цензор.НЕТ 316
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Молодость вспомнил. Отжал трубу, не удержался.
Бывает...
)))
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Сущность не меняется. Человек - это с детства. Или - никогда. И никакой костюм от Бриони не скроет дефектов воспитания. У меня есть коллега, который всегда ведет себя нравственно;объясняет тем, что его так научили и чтобы никто не сказал: кто тебя воспитал? какие твои родители. А эта погань, ставшая депутатом за деньги, всегда была хамом и сволочью, такое воспитание ему дали его родители... Вспомним, хряка, возомнившего себя президентом, с малолетства величали хряком. А его сегодняшние адвокаты пытаются доказать, что хряк - это человек...
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Только "за препятствие деятельности...", а за воровство или скорее грабеж? Телефон же себе в карман положил.
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о чем вы говорите, господа? Вот тетя-ирма уже блеет и млеет о добром януковиче, как обидели хорошего хозяина. Вышиватник не менее опасное явление, чем ватник, их роднит полное отсутствие мозгов и совести.

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"Набил бы я тебе рыло,-мечтательно сообщил Остап,-только Заратустра не позволяет.Ну,пошел к чертовой матери"...(с)
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Стаття 187 , до того ж обтяжлива обставина - злочин скоєно групою осіб (нардеп + помічниця) = від 8 до 15 з конфіскацією !
Чекаємо реакції Югіка ...
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"Чекаємо реакції Югіка ..."
NNN, Вы надеетесь. Нам бы Ваш оптимизм....

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нардеп пономарев напоминает мне стрелка нардепа пашинского , , такой же отмороженный
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тут интерес не в том что открыто, а какое наказание понесет депутат с его неприкосновенностью.
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, да ниче не будет , , , отмороженный , типа пашинского , , но , по сути , чи ни преступление -- выхватил мобилку , , , у молодежи , воров . довольно распространенный промысел ,,,
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Ой , не могу!!! Відкрито провадження за фактом нападу нардепа Пономарьова на журналіста Цензор.НЕТ, - прокуратура Києва - Цензор.НЕТ 2083 ахахах!! клоуны, вы его еще на лукьяновку отвезите, ахаха!
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а лучше на вертолете в наручниках... под софитами... для плебса
а потом в сауне, под водочку запотевшую с огурчиком... извиниться-покаяться.. для души
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Рыг бывший. Впрочем, бывших рыгов не бывает. Рыги - служители сатаны.
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Цензор, напиши про митинг военных пенсионеров под радой! У меня ещё есть сомнения в том, что это продажный ресурс. Но они уверенно рассеиваются.
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приєднуюсь ...
і до речі - мітинг військових пенсів був не тільки під ВР - в багатьох областях люди сьогодні виходили протестувати !
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Саме так. Наскільки мені відомо вони збирались перекривати траси, якщо з ними не вийде на перемовини Парубій. Люди налаштовані дуже рішуче.
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Так , але найцікавіше - таке враження , що і депутатам ВР і навіть Полтораку взагалі пофігу на все те - вони взагалі ніяк не реагують
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Помічниця там явно в долі треба було б і її як подільника притягнути.Славно дзявоніла ,папіка гроші відпрацьовувала.
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"Прокуратурою відкрито провадження"...Що це означає в реаліях України?Дуже просто - ще один голос до голосування "коаліціі" і ще одна оплачена поїздка генпрокурора на острова.Ну оплачена сином,звісно.
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Уявляю новину - "...конгресмен відібрав , у журналіста , телефон в будівлі Сенату США.." Відкрито провадження за фактом нападу нардепа Пономарьова на журналіста Цензор.НЕТ, - прокуратура Києва - Цензор.НЕТ 7116
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За движением уголовного дела следить, а особенно за прокуратурой, горе-депутата довести до логического конца.
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Цікаво - скільки днів знадобиться , аби лохотрат забув і цей випадок ?
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не переживай, очень скоро - но не лохторат, а прокуратура. Шо то не слышно про брулянтовых пгокугогив, не слышно и про расследование одесской трагедиим(надеюсь хоть воспитательку еще не посадили)
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, , а у нас , в Украине , уголовное преследование , кажись , начинается если вещь стоит более 600 грн , , так , или ошибаюсь ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОткрыто производство по факту нападения нардепа Пономарева на журналиста Цензор.НЕТ, - прокуратура Киева
 
 
 
 
 
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