 Открыто производство по факту нападения нардепа Пономарева на журналиста Цензор.НЕТ, - прокуратура Киева

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала прес-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.
"По результатам инцидента, который имел место 7 февраля в помещении Верховной Рады Украины, прокуратурой города Киева начато уголовное производство относительно препятствования народным депутатом Украины Александром Пономаревым профессиональной деятельности журналистов", - написалан она.
Также Максимец сообщила, что сведения внесены в Единый реестр досудебных расследования по ч. 1 ст. 171 (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) УК Украины.
Проведение досудебного расследования поручено следователям Службы безопасности Украины, прокуратура города Киева будет осуществлять надзор в форме процессуального руководства.
Эту информацию подтвердил и спикер ГПУ Андрей Лысенко.
Напомним, 7 февраля єкс-"регионал", нардеп из депутатской группы "Воля народа" Александр Пономарев в кулуарах Верховной Рады выхватил из рук и забрал мобильный телефон у парламентского корреспондента Цензор.НЕТ Ивана Марусенко, в то время как журналист снимал на камеру телефона комментарий нардепа.
Редакция Цензор.НЕТ расценивает поступок Пономарева, как препятствование журналисткой деятельности и считает это основанием для открытия уголовного производства.
"За 7 лет работы парламентским корреспондентом не помню такого вопиющего и наглого отношения к журналистам со стороны депутатского корпуса. Депутат Пономарев малого того, что начал говорить журналистам, где и как они должны снимать, еще и выхватил камеру, лишив меня возможности выполнять свою работу. При этом, если бы не поднялся скандал, то я думаю, что своего телефона я бы больше не увидел. Кроме того, Пономарев недостойно прикрывался своей депутатской неприкосновенностью. Даже самые агрессивно настроенные "регионалы" не позволяли себе выхватывать и забирать камеру", - прокомментировал инцидент парламентский корреспондент Цензор.НЕТ Иван Марусенко.
Стоит отметить, что съемка и сам инцидент происходили в публичном месте - кулуарах Верховной Рады.
Ну й коли показували Центр управління польотами "Mission Control" дідусь тримав кулаки за хлопчину, який сидів у першому ряду, у правому нижньому кутку. Тож коли ракетні двигуни повернулися на стартовий майданчик і приземлилися з фантастично красивою синхронністю, мене просто розпирала гордість за того хлопчину - за творця супер-складного програмного софту, що забезпечує роботу ракетних двигунів Олексія Пахунова з Житомира. Дружина якого працює в Лос-Анжелесі, у недільній школі вчителькою української мови. Знай наших ☺
Але остаточно дідусь поняв, шо Маск наш хлопець, коли побачив що написано на приборній панелі Тесли Ростера, яка бороздить у цю мить космічні простори - "Don't panic". Це іменно те, до чого дідусь давно і невтомно закликає. Тому...
...зберігаємо бадьорий бойовий дух, тримаємо кулаки за полонених, продовжуємо допомагати Армії і не боїмося здійснювати свої мрії. Бо неможливого, як переконливо демонструє нам Ілон Маск, не буває.
не підходить ця стаття - але можна підібрати іншу ..
Шо за тупой популизм ? Все прекрасно знают , шо все закончится пшиком
Бывает...
)))
Отак просто - працюєш на Хуйла , заробляєш бабло і бикуєш депутатом ВР ...і це все на 4-й рік Революції Гідності ?!
Чекаємо реакції Югіка ...
NNN, Вы надеетесь. Нам бы Ваш оптимизм....
а потом в сауне, под водочку запотевшую с огурчиком... извиниться-покаяться.. для души
і до речі - мітинг військових пенсів був не тільки під ВР - в багатьох областях люди сьогодні виходили протестувати !