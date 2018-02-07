 Открыто производство по факту нападения нардепа Пономарева на журналиста Цензор.НЕТ, - прокуратура Киева

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала прес-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

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"По результатам инцидента, который имел место 7 февраля в помещении Верховной Рады Украины, прокуратурой города Киева начато уголовное производство относительно препятствования народным депутатом Украины Александром Пономаревым профессиональной деятельности журналистов", - написалан она.



Также Максимец сообщила, что сведения внесены в Единый реестр досудебных расследования по ч. 1 ст. 171 (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) УК Украины.



Проведение досудебного расследования поручено следователям Службы безопасности Украины, прокуратура города Киева будет осуществлять надзор в форме процессуального руководства.

Эту информацию подтвердил и спикер ГПУ Андрей Лысенко.

Напомним, 7 февраля єкс-"регионал", нардеп из депутатской группы "Воля народа" Александр Пономарев в кулуарах Верховной Рады выхватил из рук и забрал мобильный телефон у парламентского корреспондента Цензор.НЕТ Ивана Марусенко, в то время как журналист снимал на камеру телефона комментарий нардепа.

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Редакция Цензор.НЕТ расценивает поступок Пономарева, как препятствование журналисткой деятельности и считает это основанием для открытия уголовного производства.

"За 7 лет работы парламентским корреспондентом не помню такого вопиющего и наглого отношения к журналистам со стороны депутатского корпуса. Депутат Пономарев малого того, что начал говорить журналистам, где и как они должны снимать, еще и выхватил камеру, лишив меня возможности выполнять свою работу. При этом, если бы не поднялся скандал, то я думаю, что своего телефона я бы больше не увидел. Кроме того, Пономарев недостойно прикрывался своей депутатской неприкосновенностью. Даже самые агрессивно настроенные "регионалы" не позволяли себе выхватывать и забирать камеру", - прокомментировал инцидент парламентский корреспондент Цензор.НЕТ Иван Марусенко.

Стоит отметить, что съемка и сам инцидент происходили в публичном месте - кулуарах Верховной Рады.