 Антикоррупционный комитет призвал спикера вынести на голосование Рады три кандидатуры на аудитора НАБУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Марта Борщ и Карлос Кастресан прошли конкурсный отбор в нашем комитете на аудитора НАБУ. Надо, чтобы Верховная Рада определилась по этим кандидатурам", - предложил член комитета, внефракционный народный депутат Юрий Деревянко на заседании комитета в среду.

Он также напомнил, что кандидат С.Гончаренко также прошел конкурс. За данное предложение проголосовало большинство членов комитета.

Марта Борщ (Martha Boersch) - американский прокурор, которая представляла обвинения на процессе бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренка. Карлос Кастресан - прокурор из Испании. Сергей Гончаренко - адвокат, представитель Академии адвокатуры.

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Комитет также поддержал предложение обратиться к А.Парубию для решения вопроса об избрании главы антикоррупционного комитета.

В настоящее врем работу комитету возглавляет первый заместитель председателя комитета, народный депутат фракции "Народный фронт" Юрий Савчук. Ранее комитет возглавлял народный депутат фракции "Самопомич" Егор Соболев, которого Верховная Рада отозвала с этой должности 7 декабря 2017 года.

Напомним, Верховная Рада с начала 2017 года не может назначить аудитора НАБУ. Выводы комиссии, в которую войдут еще два аудитора, могут стать основанием для увольнения директора Бюро.