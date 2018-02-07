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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (2130) аудит (218) ВР (21593)

 Антикоррупционный комитет призвал спикера вынести на голосование Рады три кандидатуры на аудитора НАБУ

Комитет по вопросам предотвращения и противодействия коррупции обратится к председателю Верховной Рады Андрею Парубию вынести на голосование парламента кандидатуры, предложенные ранее комитетом на должность независимого аудитора Национального антикоррупционного бюро Украины: Марту Борщ, Карлоса Кастресана и Сергея Гончаренко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Читайте: Аудитором НАБУ должен стать иностранный специалист, - Парубий

"Марта Борщ и Карлос Кастресан прошли конкурсный отбор в нашем комитете на аудитора НАБУ. Надо, чтобы Верховная Рада определилась по этим кандидатурам", - предложил член комитета, внефракционный народный депутат Юрий Деревянко на заседании комитета в среду.

Он также напомнил, что кандидат С.Гончаренко также прошел конкурс. За данное предложение проголосовало большинство членов комитета.

Марта Борщ (Martha Boersch) - американский прокурор, которая представляла обвинения на процессе бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренка. Карлос Кастресан - прокурор из Испании. Сергей Гончаренко - адвокат, представитель Академии адвокатуры.

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Комитет также поддержал предложение обратиться к А.Парубию для решения вопроса об избрании главы антикоррупционного комитета.

В настоящее врем работу комитету возглавляет первый заместитель председателя комитета, народный депутат фракции "Народный фронт" Юрий Савчук. Ранее комитет возглавлял народный депутат фракции "Самопомич" Егор Соболев, которого Верховная Рада отозвала с этой должности 7 декабря 2017 года.

Напомним, Верховная Рада с начала 2017 года не может назначить аудитора НАБУ. Выводы комиссии, в которую войдут еще два аудитора, могут стать основанием для увольнения директора Бюро. 

Источник: https://censor.net.ua/n3049156
 
 
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Призывать идиота со справкой . Что то новое в навшей политике.
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Там все патентованные идиоты! Им просто справки не нужны. Американка и испанец - отвлекающий маневр в борьбе с НАБУ?
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Кто все эти люди?

А что - аудитор ФБР никак не подошел? Не смогли купить?
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Знаете кто будет аудитором? мммм....Гончаренко))) Кто такая Борщ? Гончаренко вот фигура из трёх пальцев!
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101% - две для прикрытия, а выберут Гончаренко.
всё, как в игре "напёрстки"
шулера хреновы
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педра суне бульдозером, щоб
не пов'язали до виборів..
дефолт все одно наближається,
а за гончаренка грошей не дадуть
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А седне парламентарии прогуляли день чтоб за антикор суд не голосовать или чтоб Пукин не напал?
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