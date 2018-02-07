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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (10275) Донбасс (15394)

 Кабмин внес семь населенных пунктов на Донбассе в список неподконтрольных 

Кабинет Министров расширил список неподконтрольных властям населенных пунктов на Донбассе еще на 7, в перечень населенных пунктов, находящихся на линии столкновения, внесено 29.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинские новости", соответствующее распоряжение правительство приняло в среду.

В перечень неподконтрольных власти включены следующие населенные пункты: Доломитное, Травневое, Лозовое, Новониколаевка, Пикузы, Васильевка (все - Донецкая область) и Золотое (кроме Золотого-1, Золотого-2, Золотого-3, Золотого-4) Луганской области.

Указанные населенные пункты Донецкой области перенесены из перечня населенных пунктов, которые находятся на линии столкновения.

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В свою очередь в перечень находящихся на линии столкновения населенных пунктов внесены еще 29: Воздвиженка, Зайцево, Зеленополье, Кодема, Николаевка, Николаевка Вторая, Новолуганское, Семигорье, Богдановка, Викторовка, Новогнатовка, Николаевка, Сладкое, Водяное, Галициновка, Карловка, Новомихайловка, Победа, Водяное, Веселое, Каменка, Красногоровка, Невельское, Новоселовка Вторая, Первомайское, Троицкое, Северное, Нетайлово, Новокалиново (все - Донецкая область).

Из этого перечня исключены Виноградное, Пионерское, Приморское (все - Донецкая область).

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Источник: https://censor.net.ua/n3049154
 
 
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Кабмин внес семь населенных пунктов на Донбассе в список неподконтрольных  - Цензор.НЕТ 4307Роман Рябчук‏ @ryabtchuk_roman 1 ч.1 час назад
Гондон Рева протащил постановление 176, которое позволяет финансировать сепаров за счёт налогоплательщиков. Чинуши опять за откаты продают страну врагу. https://twitter.com/SemenKabakaev/status/961220409491361793 …

Кабмин внес семь населенных пунктов на Донбассе в список неподконтрольных  - Цензор.НЕТ 6122

Кабмин внес семь населенных пунктов на Донбассе в список неподконтрольных  - Цензор.НЕТ 55
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...і правильно роблять - чому б їм цього не робити , якщо громадяни України сидять на дупі рівно і їм не заважають ?
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Какой позор, Мы ещё с террористами торгуемся , где чье
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Нельзя отвоевывать. Минский договорняк свят и безальтернативен!
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Тоисть после 4-х лет "успешного продвижения"мы уменьшили нашу территорию,бля соевые дают.
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Сидение 4 года в окопах под обстрелами - лучший способ разложить армию, как уже отметил в нашумевшем письме известный шатун и агент Кремля Глен Грант.
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с такой помпой один населенный пункт исключали из списка, и тут же тихонечко 7+29 внесли?
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Были подконтрольные, а стали неподконтрольные?...
Опухоль растёт?...
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не знаю про остальные, но поселок Пикузы точно не на Донбассе находится, а под Мариуполем , в Кабмине об этом не знают даже - не удивительно ни разу
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин внес семь населенных пунктов на Донбассе в список неподконтрольных 
 
 
 
 
 
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