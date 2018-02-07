 Кабмин внес семь населенных пунктов на Донбассе в список неподконтрольных 

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинские новости", соответствующее распоряжение правительство приняло в среду.

В перечень неподконтрольных власти включены следующие населенные пункты: Доломитное, Травневое, Лозовое, Новониколаевка, Пикузы, Васильевка (все - Донецкая область) и Золотое (кроме Золотого-1, Золотого-2, Золотого-3, Золотого-4) Луганской области.

Указанные населенные пункты Донецкой области перенесены из перечня населенных пунктов, которые находятся на линии столкновения.

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В свою очередь в перечень находящихся на линии столкновения населенных пунктов внесены еще 29: Воздвиженка, Зайцево, Зеленополье, Кодема, Николаевка, Николаевка Вторая, Новолуганское, Семигорье, Богдановка, Викторовка, Новогнатовка, Николаевка, Сладкое, Водяное, Галициновка, Карловка, Новомихайловка, Победа, Водяное, Веселое, Каменка, Красногоровка, Невельское, Новоселовка Вторая, Первомайское, Троицкое, Северное, Нетайлово, Новокалиново (все - Донецкая область).

Из этого перечня исключены Виноградное, Пионерское, Приморское (все - Донецкая область).

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