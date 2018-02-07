 Компания олигарха Ахметова, стала ответчиком сразу в нескольких судебных процессах - на Кипре, в Лондоне и в Украине, из-за приватизации "Укртелекома". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо, компания СКМ во главе с Ринатом Ахметовым, который является владельцем "Укртелекома", стала ответчиком сразу в нескольких судебных процессах - на Кипре, в Лондоне и в Украине. И все из-за покупки этого телекоммуникационного актива. Для того, чтобы понять, кто и зачем судится с Ринатом Ахметовым, нужно тщательно разобраться в деталях этих соглашений, которых, как недавно выяснилось, было несколько. В частности, как стало известно, к приватизации "Укртелекома" причастны офшорные компании, связанные с Дмитрием Фирташем, у которых в свое время СКМ купил "Укртелеком".
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ну и шо? там заплатит, здесь с рабов компенсирует
Ты не дергайся...ты на вопрос ответь....Ты считаешь что в Лондоне суд продажный..???
Ну разве что у тебя машина времени есть.... И потому ты истеришь не просто так...а по поводу...
Плюс к этому речь идет не только о суде в Украине..а и о судах в Лондоне и на Кипре....
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fhvylya.net%2Finterview%2Fpolitics2%2Fyuriy-romanenko-demografiya-stavit-tochku-na-sushhestvuyushhey-modeli-gosudarstvennosti-ukrainyi.html&h=ATN3wX6UIFbMlipWRdXZ4v4uC3BdoaobFQe3m4Yq8AawmHCQwP2ksuiJEAG-h-wT5IFMpgKhQTKr-Qox3erxz7_jwpZpeYb7JTcjeMwLjR-NR3c3TMJviWo1dlx2dLSa8l7k0J3YsFpgBqZc4yKoKTZeRdvUvG_7yDvKy_2Nwq4IFREQr1Jugu2cKIQoRi8IpnxYufOxOkozUySWPwsxmGdMjJOF8f7JQGZ9DpcsQc3-YIu9R5ROz7FL1hsc4cuHgjk1f04ylh6Z
Когда будут судить Ахметку, хорошо бы примомнить и таких мелких скунсов, подбирающих крохи с барского стола олигархов.
Четверг, 4 июня 2015, 12:20
Президент Петр Порошенко заявляет, что заставит монополистов мириться с жестким государственным регулированием или продавать свои доли.
Об этом он заявил, выступая с ежегодным обращением в Верховной Раде.
Президент отметил, что в настоящее время потери от картельных сговоров оцениваются от 10 до 22% ВВП, а до 40% товаров и услуг реализуются на монополизированных рынках.
По его словам, это убивает стимул к совершенствованию.
"Я дал установку новому главе АМКУ применить лучшие мировые антимонопольные практики. Я буду действовать с такой же решительностью, с которой 100 лет назад Теодор Рузвельт на основе антитрастовского законодательства прекратил злоупотребление олигархов и вернул США экономическую конкуренцию", - заявил Порошенко. Порошенко пообещал быть решительным с олигархами, как Рузвельт. Фото пресс-службы президента
Он отметил, что следует принять политическое решение об ограничении максимальной доли на рынках уровнем максимум 50%, а в наиболее важных секторах и 30%.
"По этим новым правилам надо раздробить монополистов, оставить им такой выбор - или подчиняться жесткому регулированию государству, либо продавать долю свои присутствия ", - сказал Порошенко.