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 Политика Украины, Общество
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Все про:Ахметов (1812) приватизация (842) Укртелеком (176) Фирташ (952)

 Компания олигарха Ахметова, стала ответчиком сразу в нескольких судебных процессах - на Кипре, в Лондоне и в Украине, из-за приватизации "Укртелекома". ВИДЕО

Несколько судебных процессов начались против компании СКМ, принадлежащей Ринату Ахметову, после того, как она приобрела компанию "Укртелеком". Как оказалось, к приватизации "Укртелекома" оказались причастными офшорные компании связанные с Дмитрием Фирташем.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо, компания СКМ во главе с Ринатом Ахметовым, который является владельцем "Укртелекома", стала ответчиком сразу в нескольких судебных процессах - на Кипре, в Лондоне и в Украине. И все из-за покупки этого телекоммуникационного актива. Для того, чтобы понять, кто и зачем судится с Ринатом Ахметовым, нужно тщательно разобраться в деталях этих соглашений, которых, как недавно выяснилось, было несколько. В частности, как стало известно, к приватизации "Укртелекома" причастны офшорные компании, связанные с Дмитрием Фирташем, у которых в свое время СКМ купил "Укртелеком".

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Читайте также: Передача акций "Укртелекома" в госсобственность станет возможна после снятия с них ареста, наложенного по просьбе ГПУ, - Трубаров

Источник: https://censor.net.ua/n3049152
 
 
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ничо не делается,с олигархами не борятся...
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неужели украинский суд в Украине борется, неужто Юга - пйокуйой? Компания олигарха Ахметова, стала ответчиком сразу в нескольких судебных процессах - на Кипре, в Лондоне и в Украине, из-за приватизации "Укртелекома" - Цензор.НЕТ 5931
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та он йобнутый. в Украине суд вынесет решение в пользу Рыжего.не даром ведь он торговый партнер мальдивского кабана
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Пэдряка не садит своих корешей - Фирташа, Ахметова и других. Бандовласть своих не сдает.
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ну и шо? там заплатит, здесь с рабов компенсирует
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Мабон

ну и шо? там заплатит, здесь с рабов компенсирует

Ты не дергайся...ты на вопрос ответь....Ты считаешь что в Лондоне суд продажный..???
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Да так....идиотов считаю...ты уже не первый....не радуйся...
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придурь, я не вижу решений украинских судов, может ссылку кинешь, шо там ахметка, попал на бабло?
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ТоваришЧ... этих судов еще не было...поэтому что либо увидеть...не возможно...
Ну разве что у тебя машина времени есть.... Компания олигарха Ахметова, стала ответчиком сразу в нескольких судебных процессах - на Кипре, в Лондоне и в Украине, из-за приватизации "Укртелекома" - Цензор.НЕТ 9907 И потому ты истеришь не просто так...а по поводу...

Плюс к этому речь идет не только о суде в Украине..а и о судах в Лондоне и на Кипре....
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А ты поплачь болезный....возможно и полегчает тебе...
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Сочувствую..но помочь ничем не могу...так что будешь носить старые треники....
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И что тебя в этом повествовании так возбудило..???
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То о чем говорит Ромамнеко..я и без него знал..причем давно....если для тебя это что то типа откровения...то я тебе не доктор.....
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в Украине без шансов, а где-нибудь в цивилизованном мире может и прищучат эту рыжую гниду. а там и кореш его, пэтя барыженко, под раздачу попадет.
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Не кто за нас грязную работу делать не будет .Хотите жить в дерьме живите , не хотите меняем .
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а как насчёт проверки законности вСЕХ когда-либо приватизованных Ахметовым объектов?..Причём не только по ценам,открытости,но и по ВЫПОЛНЕНИЮ ПРИВАТИЗАЦИОННЫХ обязательств с ПРИМЕНЕНИЕМ САНКЦИОННЫХ ДЕЙСТВИЙ И ВОЗВРАТА в госсобственность в случае невыполнения тех условий?...А параллельно провести независимую экспертизу соответствия цен по объектам поставок услуг для населения и производств...Такая проверка может стать толчком для общего уголовного производства против руководства антимонопольного комитета.
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Мне бы тоже хотелось такого аудита и не только по Ахметке,а и по всем олигархам,но к сожалению это из области фантастики((((
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Пам'ятаєте перл сейшельського югка про "попутника" Майдану? Компания олигарха Ахметова, стала ответчиком сразу в нескольких судебных процессах - на Кипре, в Лондоне и в Украине, из-за приватизации "Укртелекома" - Цензор.НЕТ 8981
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На секундочку про миллиардеров...Илон Маск и рыжий таракан - найди десять отличий. Один своим умом и трудом заработал, другой ... короче это отличие первое.
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теперича тарифы точно подымут на енту аликрическую энергию - на суды-то как-то надобно собрать по нитке...
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Соберите вече под радой...и потребуйте не судить ахметку.... в вожаки возьмите мишку карлсона....а деньги на акцию он у бабушки возьмет... Компания олигарха Ахметова, стала ответчиком сразу в нескольких судебных процессах - на Кипре, в Лондоне и в Украине, из-за приватизации "Укртелекома" - Цензор.НЕТ 9561
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Фирташ и Путлер создали РосУкрЭнерго с уставным капиталом 44 000 долларов.Через год у компании уже было 12 миллиардов долларов...
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Уставной капитал фирмочки Байкал-финанс-групп был 10 000 рублей,Но ЮКОС типа купила за 9,3 миллирда долларов... Компания олигарха Ахметова, стала ответчиком сразу в нескольких судебных процессах - на Кипре, в Лондоне и в Украине, из-за приватизации "Укртелекома" - Цензор.НЕТ 8049
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Порошенко введет очередной Роттердам++++++++
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Ахметка приватизировав Укртелеком тут же его похоронил!Вот за это он ответит?
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Прихватизировал Фирташ,Ахметкин выкупил после
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Ну тем более!Я прекрасно помню когда Укртелеком был гос предприятием.Хоть и из бюджета должного финансирования не было,но все же постепенно выкидывали старые совковые станции и меняли на новые цифровые...И в силу конкуренции со стороны мобильной связи,это было бы прекрасной заготовкой для выхода предприятия в лидеры по предоставлению интернет услуг.Но пришли вонючие олигархи и как всегда сделали все по своему...
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Тебе не нравится выбор операторов, спектр услуг, цены на услуги мобильной связи в Украине? По моему качество связи хорошие и цены доступные. Или ты с ДНР?
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Мне не нравятся олигархи,которые что не приватизируют,то выжмут последние соки и без модернизации успешно добьют!
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Хозяйственные споры решаются в Судах,и только в Судах...Голословная болтовня,это всего лишь мнения ее авторов... Компания олигарха Ахметова, стала ответчиком сразу в нескольких судебных процессах - на Кипре, в Лондоне и в Украине, из-за приватизации "Укртелекома" - Цензор.НЕТ 558по поводу или без оного...
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Угу. И Великий Чаус это подтвердил. Не верите ? Спросите у Гены.
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Хозсуд уже вернул Укртелеком в госсобственность, у тебя методичка устарела.
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РОма Абрамович драпает из Лондона в Швейцарию...,вот это номер...
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Давно пора Ахметову затиснути яйця дверьми
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в Украине в судах выиграть у ахметки шансов просто нет.. тысячи трупов в заброшенных шахтах и в терриконах тому подтверждение..
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Ахметов уже и аппеляцию проиграл, Укртелеком в госсобствености, а ты всё по старой методичке шпаришь!
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какие методички, сынок..? то, что он формально чист перед законом не значит, что не было убийств директоров предприятий, принципиальных ментов, своего босса в конце концов..
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Размер корыта резко уменьшается. Началась драка между своими. Лоита будет драться одновременно сдвух сторон.
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Не тот ли это Ахметов, который является гарантом независимости Украины, по словам другого патриота - Олега Ляшка?
Когда будут судить Ахметку, хорошо бы примомнить и таких мелких скунсов, подбирающих крохи с барского стола олигархов.
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Потрібно і колишнього віце-прем'єра притягати до відповідальності, який нічого "не знав". Насправді був договірняк.
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Порошенко пообещал бороться с олигархами, как Рузвельт

Четверг, 4 июня 2015, 12:20

Президент Петр Порошенко заявляет, что заставит монополистов мириться с жестким государственным регулированием или продавать свои доли.
Об этом он заявил, выступая с ежегодным обращением в Верховной Раде.
Президент отметил, что в настоящее время потери от картельных сговоров оцениваются от 10 до 22% ВВП, а до 40% товаров и услуг реализуются на монополизированных рынках.
По его словам, это убивает стимул к совершенствованию.
"Я дал установку новому главе АМКУ применить лучшие мировые антимонопольные практики. Я буду действовать с такой же решительностью, с которой 100 лет назад Теодор Рузвельт на основе антитрастовского законодательства прекратил злоупотребление олигархов и вернул США экономическую конкуренцию", - заявил Порошенко.Компания олигарха Ахметова, стала ответчиком сразу в нескольких судебных процессах - на Кипре, в Лондоне и в Украине, из-за приватизации "Укртелекома" - Цензор.НЕТ 6416 Порошенко пообещал быть решительным с олигархами, как Рузвельт. Фото пресс-службы президента
Он отметил, что следует принять политическое решение об ограничении максимальной доли на рынках уровнем максимум 50%, а в наиболее важных секторах и 30%.
"По этим новым правилам надо раздробить монополистов, оставить им такой выбор - или подчиняться жесткому регулированию государству, либо продавать долю свои присутствия ", - сказал Порошенко.
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКомпания олигарха Ахметова, стала ответчиком сразу в нескольких судебных процессах - на Кипре, в Лондоне и в Украине, из-за приватизации "Укртелекома". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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