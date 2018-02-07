 Компания олигарха Ахметова, стала ответчиком сразу в нескольких судебных процессах - на Кипре, в Лондоне и в Украине, из-за приватизации "Укртелекома". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо, компания СКМ во главе с Ринатом Ахметовым, который является владельцем "Укртелекома", стала ответчиком сразу в нескольких судебных процессах - на Кипре, в Лондоне и в Украине. И все из-за покупки этого телекоммуникационного актива. Для того, чтобы понять, кто и зачем судится с Ринатом Ахметовым, нужно тщательно разобраться в деталях этих соглашений, которых, как недавно выяснилось, было несколько. В частности, как стало известно, к приватизации "Укртелекома" причастны офшорные компании, связанные с Дмитрием Фирташем, у которых в свое время СКМ купил "Укртелеком".

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