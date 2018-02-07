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 Политика Украины
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 Арбузов отмывал для Януковича деньги, украденные при покупке буровых вышек, - Чорновол

Народный депутат из фракции "Народный фронт" Татьяна Чорновол подтвердила информацию Генерального прокурора Юрия Луценко, что выгоду от закупки скандальных буровых вышек получил экс-президент Виктор Янукович.

Об этом народный депутат заявила во время брифинга в Верховной Раде Украины. Чорновол также рассказала, что незаконно полученные средства Янукович направил на покупку государственных облигаций Украины.

"Хочу заметить, что в своем следствии прокуратура подтвердила те факты, которые стали мне известны как журналисту-расследователю еще в начале 2012 года о том, что название "вышки Бойко" на самом деле является некорректным названием этой операции. Правильное название - "вышки Януковича", - заявила Чорновол.

Она также рассказала новые подробности в расследование дела, пишет РБК Украина.

По словам Чорновол, в 2012 году к ней попали документы, которые указывали, что компания, которая участвовала в тендере по закупке буровых установок, имеет отношение к оффшорным компаниям, которые были владельцами дачи Виктора Януковича в Крыму. "И мне тогда как журналисту еще в начале 2012 года удалось получить факты, что эти фирмы, которые продали Украине вышки по завышенной цене, были близко аффилированы с другой фирмой, которая на тот момент была владельцем крымской дачи Януковича в Массандре, которая имела кодовое название "Чайный дом". То есть, однозначно факты указывали, что это были "вышки Януковича", - сообщила Чорновол.

Она также объяснила роль экс-главы НБУ Сергея Арбузова в скандальной закупке "вышек". Чорновол рассказала, что роль Арбузова заключалась в отмывании незаконных средств, полученных от покупки "вышек Януковича". "Также в этом уголовном деле засветился господин Арбузов. Он как раз занимался выводом этих средств из Украины. Перед Януковичем стоял вопрос их легализации. Сначала воровались средства на вышках, затем эти средства попадали в офшорные компании, затем они заводились снова в Украину и покупались облигации. И когда Украина гасила эти облигации, то Янукович получал на руки уже легальные средства", - заявила Чорновол. Она заявила и о фактах затягивания расследования дела "вышек Януковича" со стороны главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса. "Расследование дела "вышек Януковича" могло быть завершено еще год назад, но на тот момент это расследование заблокировал военный прокурор Матиос. То есть из-за Матиоса это дело не было расследовано еще год назад", - заявила Чорновол.

Источник: https://censor.net.ua/n3049147
 
 
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а бойко белый и пушистый, кто бы сомневался Арбузов отмывал для Януковича деньги, украденные при покупке буровых вышек, - Чорновол - Цензор.НЕТ 3992
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нє.. он сєдой і у нєго простата... но дєржицца Арбузов відмивав для Януковича гроші, вкрадені під час купівлі бурових вишок, - Чорновол - Цензор.НЕТ 1010
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ща зрада нам расскажет что нифига не отмывал,потому что об этом саобчила чорновол
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Ну отмывал,ну и что.Утрись и не выступай.И бойко в шоколаде,и бондаренко ленка,и лукаш в шоколаде,и все сепары. И крым сдали,и ни одного преступления не раскрыли,и бизнес малый завалили.И жить стали по-новому. Дальше что?
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жить надо дальше...и работать.а не зраду по стаканам разливать
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И это все,что у тебя в методичке написано?А про работящих шахтеров мы уже проходили.Когда вся Украина на майдане стояла,они работали,не поднимая головы.Вот так работая,и профукали свой Донбасс.Так что не всегда работать полезно.
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вся украина на майдане не стояла...многие работали. и многие днем работали-а ночью на майдан приходили.ну или наоборот.то есть уже врешь...
а профукали донбасс не потому что работали-а потому что раиськи в свой дом хотели.или просто безразлично им было.
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я фкурсе...когда буду писать тебе письмо или заяву на тебя в сбу-так и сделаю.а в тырнете-извини так.у меня капслок поломался
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Вот и вылезла натура стукача. А после 19 что делать будешь? На Мальдивы-Панамские тебя один хрен не возьмут
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не считаю стукачеством сообщить сбу о врагах Арбузов відмивав для Януковича гроші, вкрадені під час купівлі бурових вишок, - Чорновол - Цензор.НЕТ 3989
то у вас в расеюшке,где одна половина уже отсидела,а вторая готовится все боятся стукачей.и все друг на друга доносы пишут.потому все и сидят Арбузов відмивав для Януковича гроші, вкрадені під час купівлі бурових вишок, - Чорновол - Цензор.НЕТ 772.за что боретесь-на то скрепненько и напарываетесь.
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Враги это кто? Это те которым сепарам условно дают? Кто коррупционеров оправдывает? Кто на Мальдивах отдыхает и на Панаме офшорится. или твои друзья? Лечись, дебил соевый
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Такие пидоры всегда краску имеют под рукой, чтоб перекраситься.
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Гыг. Украина, Майдан пишутся с большой буквы. Для начала. А Донбасс "профукали" и Яныка отпустили, потому что твои соевые жидко обгадились И Яйценюх и Пастор и прочие
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Я бы ей простил всё, если бы она сама одела на себя смирительную рубашку и пошла сдаваться психиатру ...
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ни один псих себя психом не признает
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У них всегда получаются виноваты те, кто свалил на россию.
А остальные банально откупились. Пете нужно много денюжков.
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конечно якуневич, его ж нет - на него можно все валить
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Коли після загибелі батька Тарас Чорновіл вперше балотувався у ВР я жив тоді на Пасічній і за нього голосував.Молодий,придавлений горем неглупий хлопчина,гарно говорить,знаходячи нестандартні,цікаві аргументи...Тому я маю право сказати про нього наступне.Він виявився типовим галицьким хрунем,зрадником,таким собі песиком,якого можна за гроші натравити на будь кого.При Ющенкові він гавкав на Тимошенко,про Януковичі - на Ющенка...Його "круглі важки предмети",що летіли в збитого яйцем Янека стали анекдотом.Зараз він служить Порошенкові,славить і захищає його на кожному телеканалі,на які у нього зелена дорога і яких він за вечір може обійти чотири-п"ять...Від нього вже нема спасіння,всюди як не він,то трясуча голова відомого радикала...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАрбузов отмывал для Януковича деньги, украденные при покупке буровых вышек, - Чорновол
 
 
 
 
 
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