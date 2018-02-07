 "Фантом" обнаружил тайник боеприпасов в зоне проведения АТО: изъяты 4250 патронов, 61 граната и 50 запалов. ВИДЕО+ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

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Около 4 утра, при осуществлении фискальным нарядом и бойцами "Днепр-1" совместного патрулирования территории вблизи линии соприкосновения на окраине указанного населенного пункта, в помещении заброшенного спортивного комплекса было замечено свет карманного фонаря. Подойдя к зданию, правоохранители увидели неизвестное лицо, которое при их приближении бросилось бежать в направлении линии соприкосновения, оставив при этом мешок.

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В мешке, брошенном неизвестным, обнаружено патроны.

В дальнейшем в подвальном помещении здания найдены 4 мешка, в которых находились патроны, гранаты и запалы к ним. Рядом с тайником обнаружено приведенное в боевую готовность взрывное устройство (так называемая "растяжка").









На место происшествия была вызвана взрывотехническая служба.

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Из тайника были изъяты 4250 патронов калибра 5,45 мм, 50 унифицированных запалов ручной гранаты модернизированных УЗРГМ, 57 ручных гранат "Ф-1" и 4 ручные гранаты "РГД-5".

Учитывая, что в действиях неустановленных лиц, которые организовали хранение вооружения, усматриваются признаки состава уголовного преступления, предусмотренного статьей 263 Уголовного кодекса Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", об указанном факте уведомлен Бахмутский отдел полиции ГУ Национальной полиции в Донецкой области.