 "Фантом" обнаружил тайник боеприпасов в зоне проведения АТО: изъяты 4250 патронов, 61 граната и 50 запалов. ВИДЕО+ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
Около 4 утра, при осуществлении фискальным нарядом и бойцами "Днепр-1" совместного патрулирования территории вблизи линии соприкосновения на окраине указанного населенного пункта, в помещении заброшенного спортивного комплекса было замечено свет карманного фонаря. Подойдя к зданию, правоохранители увидели неизвестное лицо, которое при их приближении бросилось бежать в направлении линии соприкосновения, оставив при этом мешок.
В мешке, брошенном неизвестным, обнаружено патроны.
В дальнейшем в подвальном помещении здания найдены 4 мешка, в которых находились патроны, гранаты и запалы к ним. Рядом с тайником обнаружено приведенное в боевую готовность взрывное устройство (так называемая "растяжка").
На место происшествия была вызвана взрывотехническая служба.
Из тайника были изъяты 4250 патронов калибра 5,45 мм, 50 унифицированных запалов ручной гранаты модернизированных УЗРГМ, 57 ручных гранат "Ф-1" и 4 ручные гранаты "РГД-5".
Учитывая, что в действиях неустановленных лиц, которые организовали хранение вооружения, усматриваются признаки состава уголовного преступления, предусмотренного статьей 263 Уголовного кодекса Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", об указанном факте уведомлен Бахмутский отдел полиции ГУ Национальной полиции в Донецкой области.