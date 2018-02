 Порошенко вывел из состава Нацинвестсовета Украины Ложкина и назначил врио секретаря совета Шимкива

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Вывести из состава Национального инвестиционного совета Б.Ложкина… Возложить на Шимкива Дмитрия Анатольевича - заместителя главы администрации президента Украины, члена Национального инвестиционного совета временное исполнение обязанностей секретаря Совета", - говорится в указе №23/2018.

Также этим указом в состав Национального инвестиционного совета введены председатель правления компании "Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. (Турецкая Республика) Ахмет Акча (по согласованию), председатель правления компании "Marubeni Corporation" (Япония) Теруо Асада (по согласованию), президент и генеральный директор группы компаний "Sumitomo Corp." (Япония) Кунихару Накамура (по согласованию).

Кроме этого П.Порошенко данным указом утвердил в составе Национального инвестиционного совета старшего вице-президента, финансового директора компании "General Electric" (США) Джейми Миллера - (по согласованию).

"Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования", - говорится в тексте обнародованном документа.

Напомним, Национальный инвестиционный совет основан 29 августа 2016 года. Согласно утвержденному составу Национального инвестиционного совета, он возглавляется президентом П.Порошенко.

В него также входят премьер-министр Украины Владимир Гройсман, министр финансов Александр Данилюк, первый вице-премьер - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, министр инфраструктуры Владимир Омелян, министр юстиции Павел Петренко. Также в состав совета включены глава администрации президента Украины Игорь Райнин и его заместитель Дмитрий Шимкив, а по согласию - председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

По согласию в состав совета включены президент Европейского банка реконструкции и развития Сумма Чакрабарти, руководство двух британских компаний - председатель правления и гендиректор компании "Arcelor Mittal Limited" Лакшми Нивас Миттал и генеральный директор компании "Unilever NV" Пол Палмен, двух нидерландских - председатель правления компании "Louis Dreyfus Holding B.V." Маргарита Луи-Дрейфус и гендиректор и президент группы компаний "Vitol Holding B.V" Ян Тейлор, одной германской - председатель правления компании "Меtro AG" Олаф Кох, и одной французской - генеральный директор компании "Еngie SA" Изабель Кочер,.

Кроме того, по согласию в состав Нацинвестсовета включено руководство ряда американских компаний: председатель правления и генеральный директор компании "Cargill Inc." Дэвид Макленнан, старший вице-президент "General Electric", президент и генеральный директор компании "GE Transportation" Джейми Миллер, генеральный директор отделения Европы, Ближнего Востока и Африки банка "Citigroup Inc" Джеймс Коулз, президент и генеральный директор компании "Holtec Іпternational, Inc" Крис Сингх, вице-президент корпорации "International Finance Corporation" Димитрис Цицирагос, гендиректор компании "Bunge Limited" Сорен Шродер.

Также в состав совета по согласию включены президент Государственной нефтяной компании Азербайджана "SOCAR" Ровнаг Абдуллаев, председатель правления и генеральный директор группы компаний "DP World" (Объединенные Арабские Эмираты) Султан Ахмед Бин Сулайем, председатель совета директоров компании "Huawei Technologies Co., Ltd" (Китай) Яфан Сунь, президент и гендиректор компании "Posco Daewoo Corporation" (Республика Корея) Ким Янг-Санг.