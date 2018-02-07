EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины
  651  11
Все про:инвестиции (803) Порошенко (14246) указ (269) Ложкин (141) Шимкив (116)

 Порошенко вывел из состава Нацинвестсовета Украины Ложкина и назначил врио секретаря совета Шимкива

Президент Украины Петр Порошенко своим указом изменил состав Национального инвестиционного совета, выведя из него секретаря Совета, советника главы государства Бориса Ложкина и назначив врио секретаря Нацинвестсовета замглавы администрации президента Дмитрия Шимкива.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте: Порошенко: "2017-й стал для Украины годом инвестиций". ВИДЕО

"Вывести из состава Национального инвестиционного совета Б.Ложкина… Возложить на Шимкива Дмитрия Анатольевича - заместителя главы администрации президента Украины, члена Национального инвестиционного совета временное исполнение обязанностей секретаря Совета", - говорится в указе №23/2018.

Также этим указом в состав Национального инвестиционного совета введены председатель правления компании "Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. (Турецкая Республика) Ахмет Акча (по согласованию), председатель правления компании "Marubeni Corporation" (Япония) Теруо Асада (по согласованию), президент и генеральный директор группы компаний "Sumitomo Corp." (Япония) Кунихару Накамура (по согласованию).

Кроме этого П.Порошенко данным указом утвердил в составе Национального инвестиционного совета старшего вице-президента, финансового директора компании "General Electric" (США) Джейми Миллера - (по согласованию).

"Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования", - говорится в тексте обнародованном документа.

Напомним, Национальный инвестиционный совет основан 29 августа 2016 года. Согласно утвержденному составу Национального инвестиционного совета, он возглавляется президентом П.Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коррупция в Украине является преградой для иностранных инвесторов, – посол Швейцарии Шойрер

В него также входят премьер-министр Украины Владимир Гройсман, министр финансов Александр Данилюк, первый вице-премьер - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, министр инфраструктуры Владимир Омелян, министр юстиции Павел Петренко. Также в состав совета включены глава администрации президента Украины Игорь Райнин и его заместитель Дмитрий Шимкив, а по согласию - председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

По согласию в состав совета включены президент Европейского банка реконструкции и развития Сумма Чакрабарти, руководство двух британских компаний - председатель правления и гендиректор компании "Arcelor Mittal Limited" Лакшми Нивас Миттал и генеральный директор компании "Unilever NV" Пол Палмен, двух нидерландских - председатель правления компании "Louis Dreyfus Holding B.V." Маргарита Луи-Дрейфус и гендиректор и президент группы компаний "Vitol Holding B.V" Ян Тейлор, одной германской - председатель правления компании "Меtro AG" Олаф Кох, и одной французской - генеральный директор компании "Еngie SA" Изабель Кочер,.

Кроме того, по согласию в состав Нацинвестсовета включено руководство ряда американских компаний: председатель правления и генеральный директор компании "Cargill Inc." Дэвид Макленнан, старший вице-президент "General Electric", президент и генеральный директор компании "GE Transportation" Джейми Миллер, генеральный директор отделения Европы, Ближнего Востока и Африки банка "Citigroup Inc" Джеймс Коулз, президент и генеральный директор компании "Holtec Іпternational, Inc" Крис Сингх, вице-президент корпорации "International Finance Corporation" Димитрис Цицирагос, гендиректор компании "Bunge Limited" Сорен Шродер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": IT-предприниматель Джон Сунг продал миллиардный бизнес в США и развивает стартап в Киеве: "Я вижу потенциал в Украине"

Также в состав совета по согласию включены президент Государственной нефтяной компании Азербайджана "SOCAR" Ровнаг Абдуллаев, председатель правления и генеральный директор группы компаний "DP World" (Объединенные Арабские Эмираты) Султан Ахмед Бин Сулайем, председатель совета директоров компании "Huawei Technologies Co., Ltd" (Китай) Яфан Сунь, президент и гендиректор компании "Posco Daewoo Corporation" (Республика Корея) Ким Янг-Санг.

Источник: https://censor.net.ua/n3049142
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Когда в борделе падают посещения, то там не постели переставляют местами, а полностью меняют проституток
 показать весь комментарий
 
 
Шимкив - плещущееся на волнах околополитических кругов непотопляемое "корытце". Сначала Шимкив отвечал за реформы в АП, которые так "успешно" пошли, что стоило бы ему ответить за них в судебном порядке и перед народом. Но нужным человеком не разбрасываются. Теперь после назначения Порохом Шимкива врио секретаря Нацинвестсовета с нетерпением ожидаем "снежной лавины" больших инвестиций в Украину.
 показать весь комментарий
 
Ого, списочек! Впечатляет. А этот Шимкив там не затеряется? Волнуюсь я чего-то... Порошенко вывел из состава Нацинвестсовета Украины Ложкина и назначил врио секретаря совета Шимкива - Цензор.НЕТ 3111
 показать весь комментарий
 
а зря раньше он возглавлял майкрософт Украина,растет человек и вполне заслуженно - я сказал)))
 показать весь комментарий
 
у нас шота возглавлять кожен дурень зможе..а вот шось робити..тут вже важче Порошенко вивів зі складу Націнвестради України Ложкіна і призначив т.в.о. секретаря ради Шимківа - Цензор.НЕТ 2865
 показать весь комментарий
 
это не теорема - доказывать не надо - тех кто не умеет работать, не делают главой майкрософт на территории - пиндосы они и в Украине пиндосы
 показать весь комментарий
 
Не зря я волновался! Там, после него, красивая женщина командовала. Долго. А щас- ушла, по собственному желанию! В Штаты поехала...
 показать весь комментарий
 
невже Вілкіна не знайшлося? капєц інвєстіціям
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко вывел из состава Нацинвестсовета Украины Ложкина и назначил врио секретаря совета Шимкива
 
 
 
 
 
 вверх