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Все про:суд (20416) государственная измена (197) Безъязыков (47)

 Суд продлил арест полковника Безъязыкова, подозреваемого в госизмене, до 7 апреля

Шевченковский районный суд Киева продлил на два месяца мера пресечения в виде содержания под стражей полковнику Вооруженных сил Украины Ивану Безъязыкову.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщает Радио Свобода. 

Полковника обвиняют в государственной измене, а также в участии в террористической организации во время пребывания в плену. Сторона защиты Безъязыкова заявляет, что нет конкретных обвинений, которые могут быть причиной продлении меры пресечения.

Следующее заседание по этому делу состоится 1 марта в 12:00.

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Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, украинские спецслужбы обвиняют полковника ВСУ Ивана Безъязыкова в участии в террористической организации. 

Безъязыков содержится в СИЗО с декабря 2016 года без возможности освобождения под залог.

Безъязыкова обвиняют в госизмене (ч.1 ст. 111 УКУ), а также в участии в террористической организации "ДНР" (ч.1 ст.258-3 УКУ). По версии следствия, во время пребывания в плену в Донецкой области он перешел на сторону террористов "ДНР" и занимал должности в их структуре разведки. Безъязыков почти 2 года провел в плену наемников РФ и был освобожден в результате спецоперации в середине 2016 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3049141
 
 
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