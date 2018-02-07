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 Политика Украины
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Все про:земля (1426) Киев (15320) Минюст (1235) рейдерство (734) Родовид (64) Сукманова Елена (3)

 Антирейдерская комиссия Минюста вернула "Родовид Банку" 113 га земли в Киеве стоимостью 3,7 млрд грн, - замминистра Сукманова. ВИДЕО

Антирейдерская комиссия Минюста вернула в собственность АО "Родовид Банк" 113 га земли в Киеве, которые были незаконно отчуждены. Тем самым Комиссия предотвратила нанесение ущерба государству на сумму 3,7 млрд грн. 

Об этом сообщила заместитель Министра юстиции по государственной регистрации Елена Сукманова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минюста.

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"В конце января в Комиссию с жалобой обратился представитель "Родовид Банка". В жалобе говорилось о незаконном переоформлении права собственности на один из наиболее ликвидных активов банка - 113 га земли в Киеве, приблизительной стоимостью 3,7 млрд грн", - сказала Сукманова.

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По ее словам, этот земельный участок, находящийся под арестом СБУ в рамках уголовного дела, был трижды перепродан через различных регистраторов.

"Рассмотрев жалобу Комиссия приняла решение отменить незаконное перерегистрацию этого земельного участка и вернуть ее в собственность банка", - отметила замминистра.

Она отметила, что Комиссия Минюста еще раз доказала, что она является эффективным и быстрым механизмом защиты имущественных прав. "Конечно, в этой ситуации можно было обратиться в суд, но каждый юрист понимает, что в судах это дело рассматривалось бы годами. В нашем же случае банку было быстро возвращено незаконно отчужденное имущество", - сказала заместитель Министра юстиции.

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В свою очередь, уполномоченное лицо Фонда гарантирования вкладов на ликвидации АО "Родовид Банк" Андрей Шевченко отметил: "Очевидно, что отвоевать эти активы и вернуть их в собственность банка удалось только благодаря слаженной и оперативной работе государственных институтов и тому резонансу, который вызвало это дело в обществе. К сожалению, факты незаконного отчуждения активов неплатежеспособных банков являются далеко нередки случаями. Учитывая те беспрецедентные методы, которые применяют мошенники, этот вопрос требует не только "точечных" побед, а системного решения".

Источник: https://censor.net.ua/n3049140
 
 
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В Кировоградщине рейдеры-мошенники обманом отобрали землю у крестьян, через подкупленных нотариусов оформляя фиктивные сделки дарения, а судьи все это узаконивали своими решениями.
Когда атошники попытались заступиться , то их Луценко закинул в в Мариупольский СИЗО, а нотариусы и судьи продолжают спокойненько работать.

И кто же с этим разберется и накажет виновных?!
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Задачка для 1-го класса
Антирейдерская комиссия Минюста вернула "Родовид Банку" 113 га земли в Киеве стоимостью 3,7 млрд грн, - замминистра Сукманова

А теперь вопрос - сколько денег от Родовид банка получила зам.министра Сукманова
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Зачем банку 113га. земли?
Капусту выращивает?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАнтирейдерская комиссия Минюста вернула "Родовид Банку" 113 га земли в Киеве стоимостью 3,7 млрд грн, - замминистра Сукманова. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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