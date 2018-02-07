 Антирейдерская комиссия Минюста вернула "Родовид Банку" 113 га земли в Киеве стоимостью 3,7 млрд грн, - замминистра Сукманова. ВИДЕО

Об этом сообщила заместитель Министра юстиции по государственной регистрации Елена Сукманова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минюста.

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"В конце января в Комиссию с жалобой обратился представитель "Родовид Банка". В жалобе говорилось о незаконном переоформлении права собственности на один из наиболее ликвидных активов банка - 113 га земли в Киеве, приблизительной стоимостью 3,7 млрд грн", - сказала Сукманова.

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По ее словам, этот земельный участок, находящийся под арестом СБУ в рамках уголовного дела, был трижды перепродан через различных регистраторов.

"Рассмотрев жалобу Комиссия приняла решение отменить незаконное перерегистрацию этого земельного участка и вернуть ее в собственность банка", - отметила замминистра.

Она отметила, что Комиссия Минюста еще раз доказала, что она является эффективным и быстрым механизмом защиты имущественных прав. "Конечно, в этой ситуации можно было обратиться в суд, но каждый юрист понимает, что в судах это дело рассматривалось бы годами. В нашем же случае банку было быстро возвращено незаконно отчужденное имущество", - сказала заместитель Министра юстиции.

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В свою очередь, уполномоченное лицо Фонда гарантирования вкладов на ликвидации АО "Родовид Банк" Андрей Шевченко отметил: "Очевидно, что отвоевать эти активы и вернуть их в собственность банка удалось только благодаря слаженной и оперативной работе государственных институтов и тому резонансу, который вызвало это дело в обществе. К сожалению, факты незаконного отчуждения активов неплатежеспособных банков являются далеко нередки случаями. Учитывая те беспрецедентные методы, которые применяют мошенники, этот вопрос требует не только "точечных" побед, а системного решения".