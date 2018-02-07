 На протяжении февраля имплементируем решение Стокгольмского арбитража и в марте будет возобновлена покупка газа у Газпрома, - Коболев

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина об этом сообщил глава компании Андрей Коболев журналистам в среду.

"Мы провели несколько раундов переговоров, у нас есть документ, который, по нашим оценкам, очень близок к тому, что будет подписано, и мы надеемся на протяжении этого месяца имплементировать решение (арбитража) в части контракта купли-продажи", - сказал он.

По словам А.Коболева, подписание подобного документа позволит компании реализовать планы по возобновлению импорта газа по контракту с "Газпромом" уже с марта.

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22 декабря Нафтогаз Украины заявил, что выиграл арбитраж против российского Газпрома по цене на газ. Также решение Стокгольмского арбитража означает, что украинская компания не должна платить за газ, поставленный Газпромом на оккупированный Донбасс.

В то же время, в российском Газпроме сообщили, что суд обязал Нафтогаз выплатить $ 2 млрд за потребленный газ.

Коммерческий директор Нафтогаза объяснил, что окончательная сумма взаимовыплат будет после решения по транзиту.