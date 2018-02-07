 На протяжении февраля имплементируем решение Стокгольмского арбитража и в марте будет возобновлена покупка газа у Газпрома, - Коболев

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина об этом сообщил глава компании Андрей Коболев журналистам в среду.
"Мы провели несколько раундов переговоров, у нас есть документ, который, по нашим оценкам, очень близок к тому, что будет подписано, и мы надеемся на протяжении этого месяца имплементировать решение (арбитража) в части контракта купли-продажи", - сказал он.
По словам А.Коболева, подписание подобного документа позволит компании реализовать планы по возобновлению импорта газа по контракту с "Газпромом" уже с марта.
22 декабря Нафтогаз Украины заявил, что выиграл арбитраж против российского Газпрома по цене на газ. Также решение Стокгольмского арбитража означает, что украинская компания не должна платить за газ, поставленный Газпромом на оккупированный Донбасс.
В то же время, в российском Газпроме сообщили, что суд обязал Нафтогаз выплатить $ 2 млрд за потребленный газ.
Коммерческий директор Нафтогаза объяснил, что окончательная сумма взаимовыплат будет после решения по транзиту.
Да, это козырь рашистской пропаганде, но я повторюсь, это Стокгольиский арбитраж обязал Украину докупить в 2018 году у параши 5 млрд. кубометров газа. Каким бы Порох мудаком не был, но это не его решение, тут к нему можно придраться разве что, в том, что адвокатов получше мог бы нанять, хотя не думаю, что это бы помогло.
Тем не менее вы умудрились это делать на протяжении всего нашего диалога.
и шо теперь? бить себя в спину, чтобы выбить эту радость?
бо шаломову(путіну) немає грошей сплачувати війну на сході України
СЛАВА УКРАИНЕ !
Санкции газа не касаются, Европа закупает весь кацапский газ, еще и нам перепродавала.
Так что вопли зрадафилов только тупость показывают.
но тільки відколи парашен рівноправний партнер по детек з ахметовим то ротер-в-дам++ будуть тільки підіймать =допоки таки нарід не підійметься і зробить їм в рот-ердам..
А что теперь будет со счётчиками сколько дней мы не покупаем газ у России?
Я буду по ним скучать!
только сейчас все перемоги и начинаются
(кстати... когда там предвыборная шняга начинается?)
Так вот - мы вроде как торжественно перемогли, но газ с апреля дорожает на 60%.
Может это потому, что перемога еще более потужная чем ожидалось?!
Вот кого надо расстреливать!
нашли вредителей -певиц
Минстець, слабо работаешь.
Хочу видеть статьи по которым петь это зрада а финансировать оккупанта это хорошо
Стоимость сорта Brent рухнула почти на 3% за час: к 19.38 мск фьючерсы с поставкой в апреле продавались по 65,41 доллара за бочку - минимальной в этом году цене, хотя еще утром стоили почти 68.
Баррель американского эталона WTI дешевел до 61,62 доллара, потеряв 2,7% по сравнению с уровнями вторника и оформив минимум с 8 января.
Как сообщило управление энергетической информации, на минувушей неделе американские нефтяники качали в среднем 10,25 млн баррелей каждый день и превзошли максимум техасского нефтяного бума, зафиксированный в 1970 году.
Согласно недельным данным, добыча взлетела на 337 тысяч баррелей в в сутки по сравнению с концом января и почти на 700 тысяч, если сравнивать с серединой прошлого месяца.
На деле такого скачка не было, объясняет аналитик CitiFutures Филл Флинн: Минэнерго пересмотрело данные за прошлый год и пришло к выводу, что рост добычи оказался вдвое больше, чем оценивалось изначально. Уже в ноябре, согласно уточненной оценке, в США добывалось 10,044 млн баррелей в сутки (вместо 9,682 млн, по первым данным). В наступившем году в среднем в неделю добыча росла на 20-30 тысяч баррелей в день, оценивает Флинн.
За год же нефтяники добавили 1,273 млн баррелей ежедневных поставок и компенсировали две трети объемов, которые убрали с рынка страны ОПЕК и Россия, заключившие в декабре прошлого года соглашение о стабилизации цен.
"Главную роль в достижении пика играют роль сланцевые добытчики, не только увеличившие количество нефтяных вышек, но и заметно улучшившие технологии, что позволило заметно снизить издержки на производство сырой нефти", - говорит аналитик Nordea Денис Давыдов: за год объемы бурения на сланцевых месторождениях выросли в 1,6 раза, а на прошлой неделе, по данным Baker Hughes, количество буровых увеличилось еще на 6 единиц (до 768).
Согласно данным Минэнерго, собственная добыча в Штатах уже сейчас покрывает 60% потребностей американских НПЗ (16,7 млн баррелей в сутки), а к 2020-му году она перекроет внутренний спрос и сделает США чистым экспортером "черного золота".
Пока же экспорт остается ниже прошлогодних максимумов - на минувшей неделе за рубеж США продавали 1,287 млн баррелей в сутки.
В результате избыток сырья снова начинает оседать в хранилищах: на минувшей неделе запасы сырой нефти выросли на 1,9 млн. Спрос на бензин оказался меньше объемов его производства на 3,4 млн баррелей; дистиллятов было произведено на 3,926 млн баррелей, чем смог переварить рынок.
По оценке Rystad Energy, себестоимость одного сланцевого барреля с уровней в 70-80 долларов в начале 2010х упала до 35, а при ценах выше 50 США смогут увеличивать добычу на 1,2 млн баррелей в сутки каждый год вплоть до 2020-го.
Это матпомощь от Украины?
В недельном отчете Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA) сказано, что добыча нефти в США выросла на 3,3% до исторического максимума 10,25 млн баррелей в сутки, приблизившись к показателям России и Саудовской Аравии.
Отчет также показал, что запасы сырой нефти в США за неделю, которая завершилась 2 февраля, выросли на 1,9 млн баррелей. Аналитики рынка ожидали роста запасов сырой нефти приблизительно на 3,1 млн баррелей, но в ночь на среду Американский институт нефти (API) сообщил о снижении запасов на 1,1 млн баррелей.
В отчете EIA указано, что за прошлую неделю избыточные запасы нефти в Кушинге (штат Оклахома, США), который является ключевой точкой поставки для нефти на NYMEX, снизились на 711 тыс. баррелей.
Общие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе оказались на значении 420,3 млн баррелей, что в EIA считают на уровне среднего диапазона в это время года.
Отчет также показал, что запасы бензина в США выросли на 3,4 млн баррелей против ожидаемого повышения на 0,4 млн баррелей. Согласно отчету Минэнерго США запасы дистиллятов, включая дизельное топливо, выросли на 3,9 млн баррелей.
В 18:35 МСК фьючерсы на нефть WTI снизились на $0,62 или приблизительно на 1% до $62,77 за баррель. До публикации данных о запасах цены на нефть WTI находились на уровне около $63,69.
Фьючерсы на нефть Brent снизились на $0,27 или приблизительно на 0,4% до $66,60 за баррель.
Во вторник нефть подешевела третью сессию подряд на фоне резкого обвала котировок на фондовых биржах, а также из-за продолжающегося роста добычи в США, нивелирующего усилия ОПЕК по восстановлению баланса между спросом и предложением на нефтяном рынке.
Фьючерсы на бензин остались стабильными на уровне $1,821 за галлон, а цены на печное топливо незначительно изменились на позиции $1,990 за галлон.
Фьючерсы на природный газ выросли на $0,016 или на 0,6% до $2,776 за миллион британских тепловых единиц (BTU).
що зможете знову ще більше красти нна кацапердівському газі???
Кстати, и уголь берем у них же (или в ордло, что одно и то же).
И торговля выросла на 70 % с агрессором.
В общем, лолита уже и не скрывает, что она - агент путина.