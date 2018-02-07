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 Политика Украины, Экономика
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Материалы по теме:
Все про:арбитраж (100) Газ (8674) газовые переговоры (909) Газпром (2653) Стокгольм (111) Коболев (221)

 На протяжении февраля имплементируем решение Стокгольмского арбитража и в марте будет возобновлена покупка газа у Газпрома, - Коболев

НАК "Нафтогаз Украины" планирует на протяжении февраля имплементировать решение Стокгольмского арбитража по контракту на куплю-продажу газа с российским "Газпромом"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина об этом сообщил глава компании Андрей Коболев журналистам в среду.

"Мы провели несколько раундов переговоров, у нас есть документ, который, по нашим оценкам, очень близок к тому, что будет подписано, и мы надеемся на протяжении этого месяца имплементировать решение (арбитража) в части контракта купли-продажи", - сказал он.

По словам А.Коболева, подписание подобного документа позволит компании реализовать планы по возобновлению импорта газа по контракту с "Газпромом" уже с марта.

Также читайте: Переговоры между "Нафтогазом" и "Газпромом" по имплементации решений Стокгольмского арбитража начнутся в ближайшие дни, - Юрий Витренко

22 декабря Нафтогаз Украины заявил, что выиграл арбитраж против российского Газпрома по цене на газ. Также решение Стокгольмского арбитража означает, что украинская компания не должна платить за газ, поставленный Газпромом на оккупированный Донбасс.

В то же время, в российском Газпроме сообщили, что суд обязал Нафтогаз выплатить $ 2 млрд за потребленный газ.

Коммерческий директор Нафтогаза объяснил, что окончательная сумма взаимовыплат будет после решения по транзиту.

Источник: https://censor.net.ua/n3049136
 
 
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Ну как бы мы этот же российский газ покупаем в Словении и Польше в гораздо большем объеме. Проблема поднять контракты и доказать, что российский газ мы и так покупаем? Или лучше дать очередной козырь раше говорить - "какая война? вы о чем? У нас Украина напрямую газ закупает?"
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В Словении и Польше мы покупаем словенский и польский газ, где они его берут, у Нидерландов, той же паРаши или еще где, это уже их дело, с момента покупки это их газ.
Да, это козырь рашистской пропаганде, но я повторюсь, это Стокгольиский арбитраж обязал Украину докупить в 2018 году у параши 5 млрд. кубометров газа. Каким бы Порох мудаком не был, но это не его решение, тут к нему можно придраться разве что, в том, что адвокатов получше мог бы нанять, хотя не думаю, что это бы помогло.
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Что вам не понятно в слове "контракт"? В котором указано откуда поставлен газ в ЕС. И откуда этот газ транспортирован в Украину. Вопрос почему Нефтегаз этим не озаботился.
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Я не читал этих контрактов, поэтому не могу утверждать, откуда и куда, что там поставляется. Я не пойму, чего вы хотите, поставить ультиматум Словении с Польшей, мол "делайте, что хотите, но чтобы ни капли расеянского газа от вас к нам ни шло"? Вам не кажется, что это абсурд? Тем более Украина не в том положении, чтобы пальцы гнуть и перебирать, напрямую у рашки ничего не покупала, уже неплохо.
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)))) Не нужно мне приписывать ни ваших слов, ни ваших умозаключений. Вот они как раз абсурдны, ошибочны и вообще ни о чем.
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Так суть ваших претензий вы внятно сформулировать можете? И какие альтернативы предлагаете? Я кроме воды пока ничего не увидел.
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Я все доступно написала. Не вижу необходимости переливать из пустого в порожнее.
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Для вас может и доступно, я не настолько проницателен и не телепат, уж извините.
Тем не менее вы умудрились это делать на протяжении всего нашего диалога.
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Шо Лолита , шо Юльчик - обое подсажены на газ Залупутина . Они не могут спать спокойно без этого газа . Агент Лолита долго маскировал свое пристрастие , но уже нема мочи терпеть - уже в открытую заявляет , шо хочет заработать на газе агрессора На протяжении февраля имплементируем решение Стокгольмского арбитража и в марте будет возобновлена покупка газа у Газпрома, - Коболев - Цензор.НЕТ 6495
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На протяжении февраля имплементируем решение Стокгольмского арбитража и в марте будет возобновлена покупка газа у Газпрома, купрлю костюм с отливом и в Ялту!

На протяжении февраля имплементируем решение Стокгольмского арбитража и в марте будет возобновлена покупка газа у Газпрома, - Коболев - Цензор.НЕТ 5284
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а надысь наша президент бил себя в грудь, радуясь что мы энергонезависимы от раши...
и шо теперь? бить себя в спину, чтобы выбить эту радость?
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Это же была главная фишка пэрэмог. Украина не покупает, соскочила с иглы, энергонезависима. Шо ж теперь лолита коконина мямлить будет？
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пздц .............купувати газ у фашистів -терористів .
бо шаломову(путіну) немає грошей сплачувати війну на сході України
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щоб там зрадобидло не казало, а газпром + нафтогаз = перемога! слава херанту!
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Твої пропозиції?
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Свиноботы вы тут на цензоре, уверяли что "Нафтогаз Украины" выиграл Стокгольмский арбитраж!
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Мета арбітражу знайти варіант, який максимально влаштовує одночасно обидві сторони спору.
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запитання до тих, хто спамить все підряд: ви дебіли? якщо немає чого заперечити по ділу, то закрий вкладку з новиною
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" На протяжении февраля имплементируем решение Стокгольмского арбитража и в марте будет возобновлена покупка газа у Газпрома "


СЛАВА УКРАИНЕ ! На протяжении февраля имплементируем решение Стокгольмского арбитража и в марте будет возобновлена покупка газа у Газпрома, - Коболев - Цензор.НЕТ 9184
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Кацапы хотели чтоб мы платили за газ поставляемый на Донбасс, Стокгольмский суд отбил эту претензию, но обязал покупать в 18 и 19 году по Юлькино контракту минимум 4 млрд. кубов, по цене ниже чем мы покупали кацапский газ через Европу. В чем проблема.
Санкции газа не касаются, Европа закупает весь кацапский газ, еще и нам перепродавала.
Так что вопли зрадафилов только тупость показывают.
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Подешевле это с апреля по 11.30. Ты лизать поставлен, вот и лижи
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Це різні питання, Ви не вірите що Кобилєв хоче імпортувати подешевше? Те що хоче подорожче продавати - так хто йому дасть ті 11.3?
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Тот, кто будет потреблять. Я однозначно, у меня в квартире АГВ и без газа я никуда. Кстати сегодня за январь заплатил 1200 грн. хотя при драконовских юлькиных договорах платил 500 грн в ГОД
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при такому підвищенні ціни газу перехід на електричне опалення у Вас окупиться за опалювальний сезон, але такої задертої ціни не буде, це чисто хотілки урвати в останній момент бабла на вибори
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Не сомневаюсь, что и на электрику поднимут, это первое, второе, кто мне разрешит поставить электрокотел в квартире
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ЕЛЕКТРОКОТЕЛ БЕЗ ПРОБЛЕМ!
но тільки відколи парашен рівноправний партнер по детек з ахметовим то ротер-в-дам++ будуть тільки підіймать =допоки таки нарід не підійметься і зробить їм в рот-ердам..
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Не виключено, зараз олігархи обленерго отримають кус - це буде +15-25 коп. за КВт*год до тарифу, як будуть рости оптові ціни на е\е важко прогнозувати
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Давай повний список всього,чим можна торгувати з окупантом.Про полонених і газ я вже зрозумів,давай далі.
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ядерные боеголовки на крылатые ракеты - или ты против?
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мы на разницу как раз запустим ядерный проект)) а шо можем теперь - но это же такой повод позрадничать))))
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Пердомога! По-ро-шен-ко, по-ро-шен-ко!
А что теперь будет со счётчиками сколько дней мы не покупаем газ у России?
Я буду по ним скучать!
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короче... все что до этого было - забудьте
только сейчас все перемоги и начинаются
(кстати... когда там предвыборная шняга начинается?)
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, , я не пойму , , хорошо это или плохо , , с одной стороны с агрессором-противником не то что торговать , базарить западло , , , с другой стороны если есть выгода для бюджета , необходимо экономные варианты выбирать , , и решение международного суда исполнять необходимо , , пусть политики решают , им с горы виднее ,,,
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Дешевый газ говорите, лолики. Это от того с апреля +62% к цене. Пэрэмога стопудовая.
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Це не відповідає дійсності, подібні "позиви" з боку Нафтогазу вже рік діагностуються, але Кабмін не йде назустріч
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Так мутняки везде. Где газ укрдобычи, который шаровый, кроме себестоимости？
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, , тема ценообразования тарифов , в частности газового , , секретнее , походу , чем военные тайны , , , политики / чиновники / хозяева концернов себя не обидят , , народ и и держбюджет , як завжди в пролете ,,,
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P.S. Вспомните, как пару месяцев назад Кобелев обещал, что в случае победы Украины в арбитраже цены на газ будут снижены.
Так вот - мы вроде как торжественно перемогли, но газ с апреля дорожает на 60%.

Может это потому, что перемога еще более потужная чем ожидалось?!
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а в цифрах это сколько?, прошу прощения за незнание... например было 100 гр в месяц, а станет 160, так?
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Печалька))) а как же мыздобулы и кривой тризубец над кремлем? Зато Украина ни одной тонны навоза не купила в рашке, у нас порохоботы его производят в несметных количествах! Пасибо родные
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Так-так,щось Тризуб над кремлем не зовсім рівно стоїть.Хочу,щоб рівно.
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Для полной перемоги есть предложение начать обучение войск агрессора в Украине, а затем продажу, гарантийное и техническое обслуживание военной техники для рф. Мы же так будем зарабатывать очень нужную для страны валюту.
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та не мешай троллям веселиться - им детей кормить надо)))
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А ти дітей припаши за тебе каменти писати На протяжении февраля имплементируем решение Стокгольмского арбитража и в марте будет возобновлена покупка газа у Газпрома, - Коболев - Цензор.НЕТ 9343
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надо у цапов для пионов снаряды с тактическим ядерным зарядом купить - ну если они нам за деньги стратегическое сырье продают ,кто бы мог подумать ,а еще для крылатых ракет ядерные боеголовки с искандеров как раз подойдут)))))))))
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Скажи,що по мені лупитимеш - так дадуть,ще й доплатять.
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Вас с гыгом какой то ерундой пичкают. Одинако стремительно деградируете
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куплять руский газ и его же качать на запад это финансирование армии путина на деснтки миллиардов долларов.
Вот кого надо расстреливать!
нашли вредителей -певиц
Минстець, слабо работаешь.
Хочу видеть статьи по которым петь это зрада а финансировать оккупанта это хорошо
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США добивают мацковию ростом добычи нефти. Свежая инфа , за неделю добыча в США выросла ещё на 332 000 баррелей в день . Хорошо.
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Про 0,33мбд за тиждень це якась твоя фантазія, за рік амер.видобуток виріс на 1мбд, "мацковії" почхати якщо продовжуватиметься ріст попиту та ціна буде близько 70 за бочку
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пересчитали добычу штаты за 2017 год , всё за карлика топишь , ну - ну
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А тобі все карлики спати не дають, краще скажи що думаєш про прогноз скорочення видобутку газу в США? На протяжении февраля имплементируем решение Стокгольмского арбитража и в марте будет возобновлена покупка газа у Газпрома, - Коболев - Цензор.НЕТ 8412
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на тебе ещё от твоих хозяев инфа , Рынок нефти вернулся к падению на торгах в четверг на фоне еженедельной статистики американского Минэнерго, показавшей, в хранилищах возобновился рост запасов сырья и продуктов его переработки, а собственная добыча в стране вышла на исторический рекорд.
Стоимость сорта Brent рухнула почти на 3% за час: к 19.38 мск фьючерсы с поставкой в апреле продавались по 65,41 доллара за бочку - минимальной в этом году цене, хотя еще утром стоили почти 68.
Баррель американского эталона WTI дешевел до 61,62 доллара, потеряв 2,7% по сравнению с уровнями вторника и оформив минимум с 8 января.
Как сообщило управление энергетической информации, на минувушей неделе американские нефтяники качали в среднем 10,25 млн баррелей каждый день и превзошли максимум техасского нефтяного бума, зафиксированный в 1970 году.
Согласно недельным данным, добыча взлетела на 337 тысяч баррелей в в сутки по сравнению с концом января и почти на 700 тысяч, если сравнивать с серединой прошлого месяца.
На деле такого скачка не было, объясняет аналитик CitiFutures Филл Флинн: Минэнерго пересмотрело данные за прошлый год и пришло к выводу, что рост добычи оказался вдвое больше, чем оценивалось изначально. Уже в ноябре, согласно уточненной оценке, в США добывалось 10,044 млн баррелей в сутки (вместо 9,682 млн, по первым данным). В наступившем году в среднем в неделю добыча росла на 20-30 тысяч баррелей в день, оценивает Флинн.
За год же нефтяники добавили 1,273 млн баррелей ежедневных поставок и компенсировали две трети объемов, которые убрали с рынка страны ОПЕК и Россия, заключившие в декабре прошлого года соглашение о стабилизации цен.
"Главную роль в достижении пика играют роль сланцевые добытчики, не только увеличившие количество нефтяных вышек, но и заметно улучшившие технологии, что позволило заметно снизить издержки на производство сырой нефти", - говорит аналитик Nordea Денис Давыдов: за год объемы бурения на сланцевых месторождениях выросли в 1,6 раза, а на прошлой неделе, по данным Baker Hughes, количество буровых увеличилось еще на 6 единиц (до 768).
Согласно данным Минэнерго, собственная добыча в Штатах уже сейчас покрывает 60% потребностей американских НПЗ (16,7 млн баррелей в сутки), а к 2020-му году она перекроет внутренний спрос и сделает США чистым экспортером "черного золота".
Пока же экспорт остается ниже прошлогодних максимумов - на минувшей неделе за рубеж США продавали 1,287 млн баррелей в сутки.
В результате избыток сырья снова начинает оседать в хранилищах: на минувшей неделе запасы сырой нефти выросли на 1,9 млн. Спрос на бензин оказался меньше объемов его производства на 3,4 млн баррелей; дистиллятов было произведено на 3,926 млн баррелей, чем смог переварить рынок.
По оценке Rystad Energy, себестоимость одного сланцевого барреля с уровней в 70-80 долларов в начале 2010х упала до 35, а при ценах выше 50 США смогут увеличивать добычу на 1,2 млн баррелей в сутки каждый год вплоть до 2020-го.
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Да и жижа, толи на фоне падения Доуджонса, толи по какой другой причине только за вчера и сегодня сьехала на 3 доллара.
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нет , главный фактор - рост добычи нефти в США , ну и попутно рост запасов и увеличение кол-ва действующих буровых вышек в США. На этом фоне инвесторы и спекулянты фиксируют прибыль и сбрасывают контракты на повышение цены на нефть. Всё в кучу , и вот результат.
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Спешат закупать газ у врага так, что аж из штанов выпрыгивают. Лолита хуйловская - это главный позор Украины.
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У хуйла бабло закончилось. На протяжении февраля имплементируем решение Стокгольмского арбитража и в марте будет возобновлена покупка газа у Газпрома, - Коболев - Цензор.НЕТ 3814
Это матпомощь от Украины?
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Тимошенко подписала газовый договор с мацковией , в котором Украина обязывалась покупать 52 млрд. кубов газа в год на мацковии . Спасибо , зозуля кремливська.
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Вихід один. У квітні загерметизувати усю цю братію у їх приміщеннях і запустити той газ. Дати у руки свічки та вимкнути світло!
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тех , кто в 2009 договор подписал от имени Украины.
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nvesting.com - В среду цены на золото перешли к снижению после выхода отчета о том, что на прошлой неделе добыча нефти в США превысила 10 млн баррелей в сутки.
В недельном отчете Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA) сказано, что добыча нефти в США выросла на 3,3% до исторического максимума 10,25 млн баррелей в сутки, приблизившись к показателям России и Саудовской Аравии.
Отчет также показал, что запасы сырой нефти в США за неделю, которая завершилась 2 февраля, выросли на 1,9 млн баррелей. Аналитики рынка ожидали роста запасов сырой нефти приблизительно на 3,1 млн баррелей, но в ночь на среду Американский институт нефти (API) сообщил о снижении запасов на 1,1 млн баррелей.
В отчете EIA указано, что за прошлую неделю избыточные запасы нефти в Кушинге (штат Оклахома, США), который является ключевой точкой поставки для нефти на NYMEX, снизились на 711 тыс. баррелей.
Общие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе оказались на значении 420,3 млн баррелей, что в EIA считают на уровне среднего диапазона в это время года.
Отчет также показал, что запасы бензина в США выросли на 3,4 млн баррелей против ожидаемого повышения на 0,4 млн баррелей. Согласно отчету Минэнерго США запасы дистиллятов, включая дизельное топливо, выросли на 3,9 млн баррелей.
В 18:35 МСК фьючерсы на нефть WTI снизились на $0,62 или приблизительно на 1% до $62,77 за баррель. До публикации данных о запасах цены на нефть WTI находились на уровне около $63,69.
Фьючерсы на нефть Brent снизились на $0,27 или приблизительно на 0,4% до $66,60 за баррель.
Во вторник нефть подешевела третью сессию подряд на фоне резкого обвала котировок на фондовых биржах, а также из-за продолжающегося роста добычи в США, нивелирующего усилия ОПЕК по восстановлению баланса между спросом и предложением на нефтяном рынке.
Фьючерсы на бензин остались стабильными на уровне $1,821 за галлон, а цены на печное топливо незначительно изменились на позиции $1,990 за галлон.
Фьючерсы на природный газ выросли на $0,016 или на 0,6% до $2,776 за миллион британских тепловых единиц (BTU).
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А до этого мы типа покупали другой газ. Зрадодроты, вопрос энерго независимости в том , что не выполнялся Йулин контракт по 500$. А газ из Европы по Европейским 250$ шел кацапский, реверсом. А теперь по решению суда, будет идти напрямую и дешевле. А тем кто против, предлагаю дома топить дровами, ТЕЦ законсервировать, а ВСУ заправлять технику сжатым воздухом, вот это будет патриотично, и тогда победим...
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Словаки обиделись наверное....не хорошо...пришлось аж в суд обращаться,чтобы вырвоться от словацкой газовой иглы
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КОБЕЛЬ-то чому ти ссс...чара радієш???
що зможете знову ще більше красти нна кацапердівському газі???
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А чем же тогда гррйсман и ко будут хвастать, что мы уже энное (по счетчику) количество времени не берем газ у агрессора?
Кстати, и уголь берем у них же (или в ордло, что одно и то же).
И торговля выросла на 70 % с агрессором.
В общем, лолита уже и не скрывает, что она - агент путина.
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А Захід повинен санкцій дотримуватись?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа протяжении февраля имплементируем решение Стокгольмского арбитража и в марте будет возобновлена покупка газа у Газпрома, - Коболев
 
 
 
 
 
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