 Минобороны в 2017 году освоило 99,9% выделенных из Госбюджета средств, - Полторак

Об этом сообщил глава Минобороны Степан Полторак в ходе заседания комитета ВР по нацбезопасности, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Средства, которые мы получили из Госбюджета, мы потратили на 99,9%", - сообщил Полторак.
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Часть средств, которая не была освоена, была возвращена в Госбджет из-за невыполнения условий контрактов поставщиками. Министр также, пообещал обнародовать названия поставщиков, которые не выполнили условия контрактов.
Кроме того, Полторак отметил, что Минобороны за последние годы смогло вернуть в свою собственность около 70 тыс. га земли и 50 объектов недвижимости. При этом, министерство не передало в собственность другим лицам за это время ни одного участка земли.
По данным министра, 7 млрд грн были потрачены на закупку вооружения и модернизацию военной техники.
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"Это дало нам возможность поставить и модернизировать 2650 единиц вооружения и техники. Это управляемые средства поражения, средства разведки и наблюдения, ракетно-артиллерийское и бронетанковое вооружение и техника. Кроме того, это и дефицитные боеприпасы, которые были нужны для поддержания боеспособности ВСУ", - рассказал Полторак.
пибили и будут бить.независимо от ширины собственной морды или вашей.карма у вас такая.а все ваши "пабеды"-это только потому,что кацапаармия состояла больше чем на половину из иноземцев (земли за пределами мацковского улуса)
где же тот 1 процент потерялся? неужели в казармы-палатки дошел?
Майор израильской армии Виктор Верцнер, который с начала АТО помогает ВСУ, написал нелицеприятный пост об украинских вооруженных силах.
В записи на Facebook Верцнер заявил следующее:
1. Генералы с которыми имел «честь» общаться, абсолютно профессионально не пригодны, зачастую крайне тупы.
2. Отношение к солдату унизительно, часто издевательское.
3. Система обучения командного состава устарела и не соответствует современным стандартам и вызовам.
4. Нерациональное распределение бюджета.
5. Повсеместное кумовство.
6. Задницы вылизываются повсеместно.
7. Показуха превыше всего!
8. Коррупция и распилы.