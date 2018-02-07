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 Политика Украины
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Все про:армия (6733) вооружение (2848) госбюджет (577) Минобороны (5040) финансирование (1238) Полторак (909)

 Минобороны в 2017 году освоило 99,9% выделенных из Госбюджета средств, - Полторак

Министерство обороны Украины освоило 99,9% бюджетных средств, выделенных в 2017 году.

Об этом сообщил глава Минобороны Степан Полторак в ходе заседания комитета ВР по нацбезопасности, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Средства, которые мы получили из Госбюджета, мы потратили на 99,9%", - сообщил Полторак.

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Часть средств, которая не была освоена, была возвращена в Госбджет из-за невыполнения условий контрактов поставщиками. Министр также, пообещал обнародовать названия поставщиков, которые не выполнили условия контрактов.

Кроме того, Полторак отметил, что Минобороны за последние годы смогло вернуть в свою собственность около 70 тыс. га земли и 50 объектов недвижимости. При этом, министерство не передало в собственность другим лицам за это время ни одного участка земли.

По данным министра, 7 млрд грн были потрачены на закупку вооружения и модернизацию военной техники. 

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"Это дало нам возможность поставить и модернизировать 2650 единиц вооружения и техники. Это управляемые средства поражения, средства разведки и наблюдения, ракетно-артиллерийское и бронетанковое вооружение и техника. Кроме того, это и дефицитные боеприпасы, которые были нужны для поддержания боеспособности ВСУ", - рассказал Полторак. 

Источник: https://censor.net.ua/n3049135
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Освоило... "осваивали" в советское время...
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Полторак маніпулює цифрами. Сьогодні на засідання Полторак сказав що на житло для військових було виділено 600 млн грн, але це брехня, було виділено 1млрд. грн. Від якої цифри Полторак рахував свої 99%?
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Від уточненого плану фінансування на 2017 рік. Який корегувався протягом листопада-грудня 2017. Тому й виконання на 99,9%. Якщо порівнювати з планом фінансування на 01.01.17 - гадаю відсоток був би сумним... (
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Смотрю на его лицо.... И представляю себе невозможное - в пентагоне выступает такая же заплывшая жиром рожа.
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Смотрю на общую ситуацию и вижу: обеспечение бойцов по уровню вещевого, технического оснащения, питания, материальной базы в разы лучше тех же 2000-2014 годов. Солдат больше не быдло и проедатель бюджета. Быть офицером Украины теперь не стыдно. А какое у него лицо мне абсолютно всё равно.
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Этот гавнюк Крым сдал за бесплатно вместе с Кроликом и Пастором. Сегодня об этом подтвердил и рассказал Наливайченко на допросе в суде.
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брешешь,как обычно...небыл он тогда министром обороны,и сдавать ничего не мог.
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физиогномист?или просто заздрощи заели? Минобороны в 2017 году освоило 99,9% выделенных из Госбюджета средств, - Полторак - Цензор.НЕТ 1740кацапня,ну шо вы до армии прикопались?украинцы всегда вас пибили и будут бить.независимо от ширины собственной морды или вашей.карма у вас такая.а все ваши "пабеды"-это только потому,что кацапаармия состояла больше чем на половину из иноземцев (земли за пределами мацковского улуса)
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Це брехня, виділених чи отриманих? Міністр заявив що витратили 99% отриманих коштів, а не виділених! Скільки недоотримали і не витратили????
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шо,вскрылась твоя утрешшняя брехня про 100 лярдов недоосвоенных средств? Минобороны в 2017 году освоило 99,9% выделенных из Госбюджета средств, - Полторак - Цензор.НЕТ 1518а ото не бреши...
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Кроме того, следует различать "освоили" и "присвоили"...
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"Кроме того, это и дефицитные боеприпасы, которые были нужны для поддержания боеспособности ВСУ" - 4 стратегических склада этих боеприпасов взлетело в тылу на воздух - это он о них?
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"Освояемость" средств отличная, а что на віходе ?
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нормальной якости...кацапне не нравится-значит сапоги зачетные Минобороны в 2017 году освоило 99,9% выделенных из Госбюджета средств, - Полторак - Цензор.НЕТ 7694
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Тут тіп масла продав на танки... і пару смартфонів хотів стиряти.. Танки зламались, телефони віддав... карочє весело бюджет засвоїли.. епічно.
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ну понятное дело - Мальдивы и Сейшелы в курсе ... Минобороны в 2017 году освоило 99,9% выделенных из Госбюджета средств, - Полторак - Цензор.НЕТ 2748
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а хуйло себе мальдивы позволить не может...бо изгой и страна у него вяликоизгоия Минобороны в 2017 году освоило 99,9% выделенных из Госбюджета средств, - Полторак - Цензор.НЕТ 4626
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Почему хуйло,не может,позволил же ,только назвал себя скромно кокориным ... Минобороны в 2017 году освоило 99,9% выделенных из Госбюджета средств, - Полторак - Цензор.НЕТ 4932
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Это да,кукарекать лолите придётся будь здоров ... Минобороны в 2017 году освоило 99,9% выделенных из Госбюджета средств, - Полторак - Цензор.НЕТ 318
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пуза і пики ростуть "синхронна с асваєнием"...
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суки! а мне командировочные за 17 год не выплатили, всего 17000 грн. Три месяца служил бесплатно, что бы в 2017 году 4е раза в командировку в интересах МО съездить за свой счет.
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это даже не обговаривается! верю!
где же тот 1 процент потерялся? неужели в казармы-палатки дошел?
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Майор израильской армии Виктор Верцнер, который с начала АТО помогает ВСУ, написал нелицеприятный пост об украинских вооруженных силах.

В записи на Facebook Верцнер заявил следующее:
1. Генералы с которыми имел «честь» общаться, абсолютно профессионально не пригодны, зачастую крайне тупы.
2. Отношение к солдату унизительно, часто издевательское.
3. Система обучения командного состава устарела и не соответствует современным стандартам и вызовам.
4. Нерациональное распределение бюджета.
5. Повсеместное кумовство.
6. Задницы вылизываются повсеместно.
7. Показуха превыше всего!
8. Коррупция и распилы.
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тредий день одну и ту же зраду таскаешь(на моей памяти).вам шо ее по карточкам выдают?не больше двух в одни руки? Минобороны в 2017 году освоило 99,9% выделенных из Госбюджета средств, - Полторак - Цензор.НЕТ 5515
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Почему я должен верить на слово этому борову??? Это обычные слова ничем не подтвержены.
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Слово освоить все говорит о произносящем его. Нормальный администратор произнес сколько было запланировано пунктов с какой стоимостью и какими сроками выполнения. А так освоили. Построили катеров и Богданов но армии они нахрена? На поощрение генералитета и парады потратили- нахрена? На третьи,четвертые квартиры офицерам генштаба нахрена? И это все освоение средств Полторасраками.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМинобороны в 2017 году освоило 99,9% выделенных из Госбюджета средств, - Полторак
 
 
 
 
 
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