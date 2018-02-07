 Минобороны в 2017 году освоило 99,9% выделенных из Госбюджета средств, - Полторак

Об этом сообщил глава Минобороны Степан Полторак в ходе заседания комитета ВР по нацбезопасности, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Средства, которые мы получили из Госбюджета, мы потратили на 99,9%", - сообщил Полторак.

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Часть средств, которая не была освоена, была возвращена в Госбджет из-за невыполнения условий контрактов поставщиками. Министр также, пообещал обнародовать названия поставщиков, которые не выполнили условия контрактов.

Кроме того, Полторак отметил, что Минобороны за последние годы смогло вернуть в свою собственность около 70 тыс. га земли и 50 объектов недвижимости. При этом, министерство не передало в собственность другим лицам за это время ни одного участка земли.

По данным министра, 7 млрд грн были потрачены на закупку вооружения и модернизацию военной техники.

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"Это дало нам возможность поставить и модернизировать 2650 единиц вооружения и техники. Это управляемые средства поражения, средства разведки и наблюдения, ракетно-артиллерийское и бронетанковое вооружение и техника. Кроме того, это и дефицитные боеприпасы, которые были нужны для поддержания боеспособности ВСУ", - рассказал Полторак.