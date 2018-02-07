 Главного госисполнителя Святошинского района столицы задержали на взятке в 23 тысячи гривен, - прокуратура

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение столичной прокуратуры, указанную сумму неправомерной выгоды чиновник потребовал за решение вопроса об отмене ареста с имущества должника.

Выше приведенные лица были задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины 07.02.2018 сразу после получения неправомерной выгоды.

Действия злоумышленников квалифицированы по ч.3 ст. 368 (принятия предложения обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом по предварительному сговору группой лиц и сопряженное с вымогательством).

В настоящее время продолжаются обыски по месту работы фигуранта дела, и проводятся другие первоочередные следственные действия.

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