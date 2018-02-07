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 Главного госисполнителя Святошинского района столицы задержали на взятке в 23 тысячи гривен, - прокуратура

Киевской местной прокуратурой №5 совместно с сотрудниками СБУ и Национальной полиции Украины за вымогательство и получение неправомерной выгоды задержаны главный госисполнитель Святошинского райотдела государственной исполнительной службы в городе Киеве и его сообщница.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение столичной прокуратуры, указанную сумму неправомерной выгоды чиновник потребовал за решение вопроса об отмене ареста с имущества должника.

Выше приведенные лица  были задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины 07.02.2018 сразу после получения неправомерной выгоды.

Действия злоумышленников квалифицированы по ч.3 ст. 368 (принятия предложения обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом по предварительному сговору группой лиц и сопряженное с вымогательством).

В настоящее время продолжаются обыски по месту работы фигуранта дела, и проводятся другие первоочередные следственные действия.

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Главного госисполнителя Святошинского района столицы задержали на взятке в 23 тысячи гривен, - прокуратура 01

Источник: https://censor.net.ua/n3049132
 
 
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год при должности и автоматом в турму начиная с херанта порядочных у корыта нет априори...
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Система под порядочных не заточена. Порядочным быть невыгодно, да и, прямо сказать, и просто тупо в Украине.
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Поразительно! Никто не мог такого ожидать!
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Взяточник - главный госиполнитель в районе столицы. Это же номенклатура Петренко! Того, который на "химию" украинцев отправлять собирается. В отставку, зажравшегося борова
До и сейчас
Главного госисполнителя Святошинского района столицы задержали на взятке в 23 тысячи гривен, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1175
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Да, борьба с коррупцией идёт по полной, с каждым днем не уменьшается, а наоборот увеличивается число взяточников. Ну что сказать - ВИЛЬНА УКРАИНА....
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Тобто ловити їх не треба? Нехай як при Овочі, чи як у вас, у раші, все шито-крито?
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молодцы - а когда уже хоть кого-то посадите
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