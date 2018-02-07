 Суд над Януковичем: допрос Наливайченко, Тенюха и Цимбалюка. СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ

Цензор.НЕТ вел текстовую онлайн-трансляцию данного процесса.

17:25 Адвокат: "Почему Верховный главнокомандующий не ввел военное положение?"

Свидетель: "Это к нему вопрос. Я отвечаю за себя!"

Адвокат: "Вы видели обращение Мамчура с просьбой дать приказ на применение оружия?"

Свидетель: "Нет. Это в компетенции руководителя Генштаба".

Адвокаты спрашивают свидетеля, где хранятся его приказы о применении оружия.

Тенюх говорит, что они хранятся в Министерстве обороны.

Адвокаты говорят, что если верить материалам журналистских расследований, подобные приказы отсутствуют в министерстве.

Свидетель говорит, что часто военные не защищали свою честь, прикрываясь тем, что нет приказа из Киева. Он также отмечает, что у них есть устав.

Адвокат: ""Стоять, не провоцировать" - это ваши слова?"

Свидетель говорит, что имелось в виду не провоцировать за территорией части, а внутри части командиры хозяева и должны были открывать огонь.

Допрос окончен. Следующее заседание начнется завтра в 10 утра.

16:58 Тенюх рассказывает о своем общении с заместителем командира воинской части во время оккупации. По его словам, военные получили приказ на применение оружия, однако не выполнили его, что также являлось результатом действий Януковича и его команды.

Из 12 тысяч военных ВМС 10 тысяч перешло на сторону России, - утверждает свидетель.

Адвокат: "Вы скрывали или нет силы, которые были у Украины, чтоб противостоять агрессии?"

Свидетель: "Я ничего не скрывал!"

Адвокат говорит, что Мамчур свидетельствовал, что у армии были силы, чтобы противостоять.

Прокурор протестует и говорит, что эти высказывания не соответствуют действительности.

16:42 Свидетель говорит, что в Крыму были военные, которые были готовы защищать полуостров.

"Почему не была выполнена команда о полной боевой готовности?" - спрашивает Сердюк.

Свидетель говорит, что войска начали приводиться в полную боевую готовность с 28 февраля, добавив, что в начале процесса, 27 февраля, ему доложили, что Ильин отменил приведение ВМС ВС в полную боевую готовность.

"Потом у него случился так называемый гипертонический криз. И к нему каждый день приезжали российские генералы!" - вспоминает Тенюх.

Защита спрашивает, почему из Киева в Крым никто не поехал.

Тенюх говорит, что выступал за то, чтобы правительственная делегация отправилась в Крым. Однако это решение принято не было. Он вспоминает, как Яценюк сказал, что не стоит этого делать, потому что их в Крыму арестуют.

Когда правительство не согласилось с моим желанием идти на прорыв, я подал в отставку, говорит бывший и.о. главы Минобороны.

16:36 К допросу приступают адвокаты.

Отвечая на вопрос о назначении Тенюх говорит, что решение принималось на Совете Майдана по требованию афганцев. Яценюк тогда сказал, что должен быть гражданский человек, но кандидатуру тем не менее поддержали. Он утверждает, что был назначен не по квотам политсил, поэтому сразу после назначения сложил мандат члена ВО "Свобода".

Адвокат: "Сдача Крыма без боя - это было условием вашего назначения?"

Свидетель: "Ваша власть, которую вы сейчас защищаете, сдавала Крым!"

Адвокат: "Какую конкретную информацию вам сообщил Замана?"

Тенюх говорит, что Замана больше общался с Турчиновым, но та информация, которую он сообщал, часто не соответствовала действительности.

Адвокат: "Могли бы помочь ситуации на первоначальном этапе действия СБУ под руководством Наливайченко?"

Тенюх говорит, что не знает, было ли влияние у руководства СБУ и внутренних войск.

16:28 Свидетель говорит, что на заседании СНБО выступал за масштабную военную операцию. Однако против выступала Юлия Тимошенко, которая говорила, что это приведет к полномасштабной войне. Потом было принято решение о приведении ВС в боевую готовность, но без выхода из воинских частей. К тому же не было дано разрешение на использование авиации.

Прокуроры просят дать характеристику Ильину, Елисееву, Шакурову. Тенюх говорит, что "эти личности были не просто так назначены. Они пошли на службу России".

16:20 Прокурор спрашивает, что конкретно Тенюх предпринимал.

"Первое, что было сделано - я привел ВС в наивысшую степени боевой готовности, провел учения. Второе - перегруппировал войска в зависимости от расположения российских войск. Третье - выступил в ВР, рассказал, что из себя представляет армия на данный момент, - отвечает свидетель. - Выступил за то, чтобы было введено военное положение! Чтобы войска могли сопротивляться. Требовал скорейшей мобилизации. Я выступал за полную мобилизацию".

Тенюх отмечает, что общался с Шойгу, который заявлял, что российских военных там нет.

Свидетель говорит, что об обращении Януковича к Путину узнал из СМИ, равно как и об обращении Аксенова.

"Цель одна. Власть, которая была до этого промосковской. И действовала по распоряжению Москвы, поэтому там сейчас и находится. А цель письма - ввести в заблуждение мировую общественность", - заключает Тенюх.

16:14 Свидетель говорит, что блокирование воинских частей в Крыму началось 20 февраля 2014 года.

"Это делали переодетые кубанские казаки и "зелеными человечками", которые стояли за спинами гражданского населения. Это были верные РФ, с оружием и техникой" - вспоминает Тенюх, добавляя, что по данным разведки до 6 тысяч военных были дополнительно перекинуты в Крым к моменту начала оккупации.

16:10 Тенюх говорит, что Россия начала перекидывать войска различными путями и об этом было известно высшему руководству Украины: "Когда я был назначен, в 21:30 я зашел в кабинет министра обороны и спросил у Воробьева, почему ВМС не приведены в боевую готовность номер один".

Он отмечает, что был приказ о приведении в боевую готовность, который отменил тогдашний руководитель Генштаба Ильин. О том, что это было распоряжение Ильина Тенюху сказал Воробьев.

"Я вышел по телефону на связь с Ильиным. Сказал, что он отстранен и должен срочно прибыть в Киев. Он сказал, что не приедет", - вспоминает свидетель и говорит, что Ильин был в больнице якобы с приступом, и что к нему приехало руководство ЧФ РФ, и он там проводил консультации.

Тенюх говорит, что Ильин тогда трижды склонял к предательству начальника военного лицея Гончаренко, но тот не согласился.

16:04 "Захват Крыма начался давно. И Россия это планировала с момента обретения независимости Украиной. Сколько всего вытворял там Лужков, сколько там было создано пророссийских партий, обо всем это докладывалось!" - отмечает свидетель.

Отдавалась земля под строительство домов российским офицерам, у которых зарплата была гораздо выше, чем у украинских, продолжает он.

Тенюх: К силовому варианту перешли после того, как не удалось втянуть Украину в Таможенный союз. Тогадшний министр Лебедев знал об этом из данных разведки, но не обращал на это внимание. Потом массово начали поставлять технику из Новороссийска.

"Никто же не знает, что было в протоколах Харьковских соглашений!" - подчеркивает бывший и.о. главы МО.

16:00 "Как сказали некоторые источники, поступила команда из Москвы - "убрать этого бандеровца"", - так Тенюх ответил на вопрос о причинах своего увольнения в 2010 году.

"Проукраинская позиция и мое влияние на командиров - вот причины. У моих командиров было одно на устах: "Україна понад усе!" - подчеркивает свидетель.

Он отмечает, что харьковские соглашения и протоколы к ним сыграли ключевую роль в оккупации Крыма.

Тенюх говорит, что 27 февраля 2014 года был назначен и.о. министра обороны Украины.

15:52 Тенюх отмечает, что каждое правительство пыталось дать финансирование на содержание ВМС. А вот с 2010 года, когда пришел Янукович, началась кадровая зачистка. Уволили его, потом заместителя, потом командиров батальонов и т.д.

"Проукраинские командиры менялись на пророссийских", - подчеркивает свидетель.

По его словам, Лебедев стал сокращать ВС Украины, а после него и Саламатин. Была нарушена система управления, разрушена система комиссариатов. Поэтому в 2014 году, когда добровольцы пошли на фронт, комиссариаты просто не могли их принять. Морские силы перевели только на контрактников из числа жителей Крыма.

"Это все планировалось заранее! Все делалось для того, чтоб ослабить ВМС в Крыму", - говорит Тенюх.

"Если севастопольский парень служит в Севастополе, то этот парень стрелять в своего соседа не будет. Местное население в своих стрелять не будет", - добавляет бывший и.о. главы МО, вспоминая, что РФ активно задействовала мирное население в агрессии и т.н. казачков.

15:48 Тенюх свидетельствует о том, что во время его командования ВМС Украины с 2006 по 2010 годы с ЧФ РФ были напряженные отношения.

При этом он говорит, что когда его назначили отношения были нормальными и рабочими: с командующим ЧФ РФ встречались на городских праздниках.

"С приходом Януковича к власти в 2010 году я был уволен без оснований", - отмечает свидетель.

15:40 В зал приглашается свидетель Игорь Тенюх.

Он говорит, что сейчас прибывает на пенсии и является депутатом Луганского облсовета.

15:36 Прокурор Крым говорит, что на следующего свидетеля адвокаты оказывают давление: вчера адвокат Сердюк опубликовал пост в Facebook со своими комментариями и разместил протокол допроса свидетеля.

Адвокат Сердюк говорит, что волен в своих действиях и подобные факты, которые свидетельствуют о причастности определенных лиц к преступлениям против Украины, должны придаваться огласке. Также он убежден, что подобную информацию должны публиковать прокуроры.

Прокурор Крым говорит, что если адвокат считает нормальным делать это до допроса свидетеля, то они впредь не будут открывать адвокатам имена свидетелей заранее, потому что это может влиять на ход судебного следствия, на допросы и на реакцию свидетелей.

Судья констатирует некорректное поведение адвоката и попытку влиять на свидетеля. Просит в дальнейшем такого не делать.

15:20 Адвокаты возвращаются к вопросу поездки свидетеля в Крым с Аваковым: говорят, что Наливайченко однажды заявлял о том, что ехал установить местоположение Януковича и задержать его.

Наливайченко: "Я ехал для того, чтобы Янукович ответил за свои преступления! А адвокаты при мне перекручивают мои же слова! Что же будет, когда меня рядом не будет!?"

Судья цитирует адвокатам статью, что не считается преступником тот, кто задерживает человека, совершившего преступление, добавив, что свидетель считал и считает Януковича преступником.

Допрос окончен. Следующим свидетелем по делу выступит бывший и.о. министра обороны Украины Игорь Тенюх.

15:02 Адвокаты продолжают допрос.

Спрашивают о том, был ли приказ документировать захват аэродрома "Бельбек".

Наливайченко говорит, что у всех сотрудников был приказ противодействовать российской агрессии, а документирование - это одна из составляющих. Ситуацию конкретно с аэропортом он не помнит.

На вопрос о заседании СНБО Наливайченко отвечает, что его инициатором был Турчинов.

Адвокат: "На заседании было около 50 человек, которые не имели отношения к СНБО. Обращались ли вы к Турчинову по этому поводу?"

Прокурор просит перечислить фамилии и подтвердить, что у них не было доступа к гостайне.

Судья Девятко говорит, что последние вопросы не имеют отношения к делу.

Защита спрашивает, почему на СНБО не проголосовали за введение военного положения.

Наливайченко говорит, что опирались на информацию о том, что у Украины не было армии, что было много предателей, оружие было разворовано, армия угроблена Януковичем, вся система захвачена: "Мы понимали, что можно и нужно защищать Киев и другие города".

Адвокат: "Почему вы отказались от предложения Гриценко поехать к Турчинову и срочно требовать назначения руководителя АТЦ?"

Наливайченко говорит, что не помнит такого разговора с Гриценко, но помнит, что подал Турчинову кандидатуру на назначение. А почему он был назначен 7 апреля, стоит спросить у Турчинова, добавляет Наливайченко.

Адвокат говорит, что Гриценко сообщал, где находятся Аксенов и Константинов и их можно арестовать.

Наливайченко говорит, что такого разговора не было и он не понимает о чем речь.

14:45 Защита спрашивает, получал ли свидетель видео от Могилева о захвате парламента Крыма.

Наливайченко говорит, что получил его от представителей контрразведки.

Адвокат, опираясь на показания Воронченко, говорит, что нужно было привлекать армию.

Свидетель отмечает, что военные силы отказались и не могли приобщиться к АТО: "Конкретный пример. Ситуация под Славянском. СБУ пошли в бой, рядом стояли военные."

Адвокат: "Если вы не решились на штурм крымского парламента, почему вы тогда хотя бы не организовали его блокаду?"

Наливайченко говорит, что откидывает подобные формулировки, и что он противостоял российской агрессии.

Адвокат: "Почему вы разрешили крымским депутатам зайти в захваченное здание и проголосовать за референдум?"

Наливайченко говорит, что не давал такого разрешения.

Адвокат говорит, что, например, могли выключить свет.

Наливайченко говорит, что у него не было таких полномочий.

"Глава СБУ должен был противодействовать! Когда офисы бизнеса штормили, делали все! И свет выключали, и заковывали в наручники!" - говорит Сердюк.

"Это вранье!" - кричит Наливайченко.

Судья Девятко: "Может ли это ваше поведение и то, что вы срываете процесс, свидетельствовать о том, что у вас закончились вопросы по сути?"

14:42 Свидетель утверждает, что он быстро и своевременно реагировал на все события в Крыму.

"Приказ 24-го был отдан руководителю АТЦ Тоцкому, назначенному Януковичем. После 26-го, когда Тоцкий был уволен, приказы отдавались Циганку, Левусу...", - говорит Наливайченко, добавляя, что все его приказы можно истребовать в СБУ и ГПУ.

Адвокаты спрашивают конкретно о том, почему не штурмовали здание правительства АРК.

Наливайченко говорит, что охрана административных зданий находится в ведении МВД.

"Парламент был отдан крымской милицией российским оккупантам", - говорит Наливайченко.

Адвокат отмечает, что в таком случае была необходимость проведения антитеррористической операции.

14:35 Наливайченко говорит, что после 24 февраля были найдены распоряжения Якименко, например, о слежке за ним.

23 февраля во время заседания в ВР он докладывал как уполномоченный ВР по ситуации в СБУ, отмечает адвокат.

Наливайченко говорит, что действовал в рамках полномочий народного депутата, а орган в тот день еще не возгалвлял - возглавил его только 24-го.

Адвокат: В том же выступлении свидетель говорил, что встречался ночью с представителями РФ.

Наливайченко это не подтверждает и говорит, что таких слов не помнит.

Защита интересуется, каким транспортом свидетель пользовался в Крыму во время поездки туда с Аваковым.

Наливайченко говорит, что это были автомобили МВД.

14:15 Сердюк: "Почему при Януковиче был мир, Крым был в составе Украине, не было погибших, не было войны, а при вашем руководстве Украина умылась кровью?!"

Судья Девятко не дает ответить свидетелю: "Я не допускаю оскорблений в адрес государства Украины. Поскольку вы не хотите переформулировать вопрос, я его снимаю".

Сердюк: "Почему во время Януковича не было войны, мы жили в мире и спокойствии, а после вашего прихода ситуация изменилась?"

Наливайченко: "Факт сдачи Украины начался с Харьковских соглашений. Они вернули ФСБ России в Крым, хотя я в 2009-ом добился вывода их из Крыма. Было понятно, что они готовились к оккупации и аннексии... Умылись кровью и сдали страну Янукович и его подельники. И они должны быть в этом суде".

14:00 "С первых же заседаний СНБО, а они проходили почти каждую ночь, я докладывал о ситуации. На всех заседаниях я докладывал, что это ВС РФ, что имеет место массовое предательство, что есть множество коллаборантов. И что делается это при пособничестве коллаборанта Виктора Януковича. В кабинете Турчинова в ВР, который отказался переезжать в АП, почти каждую ночь проводились заседания", - вспоминает Наливайченко.

Адвокат спрашивает, кто должен отвечать за невведение военного положения.

Наливайченко говорит, что вводить нужно было с 20 февраля 2014-го. Говорит, что было много предателей и коллаборнатов. Например, глава СБУ в Херсонской области лично передавал деньги для подготовки оккупации Херсонской области.

Также он отмечает, что Турчинов постоянно говорил о необходимости жестко противостоять российской агрессии.

13:52 Адвокат Федоренко: "Почему вы не использовали ту группу "Альфы", которая ехала с вами на захват Януковича, для деблокирования захваченного здания крымского парламента?"

Наливайченко говорит, что освобождение админзданий относится к полномочиям МВД, а не СБУ.

Адвокат: "Почему в первые два дня не был назначен руоковдитель АТЦ?"

Наливайченко говорит, что такие назначения входят в компетенцию президента.

Бойцы "Альфы" с новоназначенным руководителем, например, в Киеве перекрывали аэропорты, чтобы не высадились российские десантники, а также делали все, чтобы российский вертолетный десант не высадился с Януковичем на Банковой.

Свидетель говорит, что нужно было вводить военное положение.

13:45 23 февраля Янукович находился в Украине, в АРК, говорит Сердюк и спрашивает, почему свидетель не пытался отменить постановление ВР о самоустранении президента, зная, где он находится.

Наливайченко говорит, что тогда не знал точно, где находился Янукович.

Он вспоминает, что после своего назначения стал возрождать СБУ и противостоять российской агрессии. Тогда он начал заменять руководителей подразделений СБУ, в том числе и в Крыму.

Сердюк спрашивает, почему Наливайченко лично не поехал в Крым, когда был захвачен ВС АРК и почему его не разблокировали сотрудники СБУ.

Наливайченко говорит, что украинских подразделений почти не оставалось в Крыму, а те, кто был в Киеве, пошли на допросы после Майдана. Те, кто был назначен Януковичем, почти все перешли на сторону России, а новые люди в СБУ первыми погибли "в борьбе с российскими оккупантами".

"Ежедневно мы получали информацию от разведки о подготовке вторжения России по всей границе - от Харьковской области до Одесской. В этом была большая опасность. Первые возрожденные спецподразделения СБУ бросились на защиту границ, никто не сидел в кабинетах", - вспоминает Наливайченко.

13:36 Сердюк показывает постановление ГПУ о задержании Януковича от 26 февраля и говорит, что 25 февраля было возбуждено дело. Он спрашивает, на каком основании свидетель с Аваковым и спецподразделениями пытался 24 февраля задержать Януковича.

Наливайченко говорит, что был уверен, что Янукович должен понести наказание за гибель людей, за расстрелы. Также понести ответственность должны были коллаборанты. Среди правовых оснований он называет совокупность преступлений Януковича и свои личные убеждения: "Янукович должен отвечать за преступления... Если бы я во время Революции Достоинства увидел вашего подзащитного, я бы сделал все возможное, чтобы задержать его и вызвать милицию! Потому что я тогда делал заявления об убийствах людей, исчезновениях!"

Сердюк говорит, что виновниками расстрела были Турчинов, Аваков, Пашинский и другие.

Он спрашивает, кто давал приказ вооруженным подразделения "Альфы" отправиться вместе со свидетелем в госрезиденцию.

Наливайченко говорит, что тогда ездил в качестве нардепа и таких приказов не отдавал.

13:34 Сердюк: Почему не стали ждать окончания соглашения об урегулировании кризиса от 22 февраля, а проголосовали за самоустранение Януковича?

Свидетель говорит, что действовал по личным убеждениям и по закону.

Сердюк просит снова показать фрагмент из программы Шустера, потому что следующий блок вопросов будет касаться визита свидетеля с Аваковым в Крым.

Включают видео, на котором Наливайченко говорит, что ездил в Крым вместе с Аваковым, и что с ними была "Альфа".

13:30 Сердюк говорит, что на Майдане пострадало много людей с обеих сторон и спрашивает, почему не пострадал ни один нардеп, ни один руководитель Майдана.

Прокурор просит снять этот вопрос, как не касающийся этого пооцесса.

Свидетель говорит, что готов ответить.

Он вспоминает, что 20.02.2014 пришел в 8 утра в ВР, в комитет на Садовой и сам увидел из окна переодетых в черное спезназовцев, которым раздавали оружие.

"А титушкам тоже давали каски, дрючки и так далее. Я сразу пошел на Майдан. Я был с людьми! Опасность грозила каждому!" - говорит Наливайченко.

"Я пешком спустился на Майдан, видел выстрелы, видел спезназовцев, видел тех, кто отказался стрелять и садился просто на пол! Почему не расстреляли меня, я не знаю. Были поданы портреты на расстрел. Например, Дмитрия Яроша", - вспоминает Наливайченко.

13:28 Также к доказательствам он относит различные письма, и то, что изымали у арестованных сотрудников ФСБ.

Один сотрудник СБУ, например, возил по Киеву помощника Суркова, добавляет свидетель и говорит, что антитеррорситчиеский центр СБУ во время расстрелов на Майдане 18-19 февраля 2014 года был отдан под руководство РФ.

Сердюк спрашивает, кто в Киеве сопровождал ЦРУ.

Наливайченко говорит, что никто.

Суд просит перейти ближе к сути дела.

13:24 На вопрос о Яроше свидетель говорит, что он возгалвлял общественную организацию "Тризуб", и что познакомились они в 2010 или в 2011 году.

Он отмечает, что Ярош не призывал к свержению власти в стране, говорит, что тот помогал Майдану и не убегал в дни расстрелов.

"Я на Майдане никогда не видел оружия, и сам был без оружия", - вспоминает Наливайченко.

Он говорит, что почти каждую ночь против Майдана выставляли спецназ "Беркут", и что среди них были переодетые российские спецназовцы, которые российские шевроны закрывали украинскими.

"И не случайно сюда приезжали группы ФСБ!" - добавляет он.

Сердюк спрашивает о наличии доказательств этого.

Наливайченко говорит, что таковые имеются - например письмо, которое им самим подписано.

13:20 Сердюк демонстрирует приказ Марчука 1994 года, где говорится о профнепригодности Наливайченко.

Наливайченко говорит, что после того, как вернулся из Москвы, сам написал заявление о своем увольнении: "Мое решение было уйти из тех спецслужб, которые тогда существовали".

Сердюк напоминает, что уголовное дело в отношении Наливайченко было закрыто из-за допуска агентов ЦРУ к закрытым материалам.

Наливайченко говорит, что считает США партнерами.

"Именно при помощи США построен антитеррористический полигон. Сотрудничество с США было и есть необходимым. А дело, о которым вы говорите, было потому, что я был в оппозиции, потому что выступал против пребывания ЧФ РФ в Крыму, это была месть от ФСБ", - поясняет экс-глава СБУ, добавляя, что у ЦРУ не было кабинетов в СБУ.

Сердюк: "Почему вы решили, что ФСБ плохие, а ЦРУ хорошие и с ними можно сотрудничать?"

Судья снимает вопрос.

13:13 К допросу приступают адвокаты.

Они спрашивают, почему в 1993 году свидетель остался в России и закончил институт КГБ Андропова.

Наливайченко: "Я был отправлен туда слушателем. Я решил его оставить без диплома и в 1993-м вернулся к пятилетней дочери".

Адвокат Сердюк: "Какие профессиональные навыки способствовали вашему назначению?"

Наливайченко говорит, что это была декагебизация, расследование геноцида карательными органами СССР, закрытие сепаратистких организаций и так далее.

О своем увольнении в 2015 году он говорит, что был уволен из-за желания привлечь к ответственности бывшее руководство ГПУ, а также потому что боролся с коррупцией в высших органах власти. Это было политическое решение Порошенко, подчеркивает Наливайченко.

13:08 Наливайченко: Вторжение в Крым, в Донецк и Луганск совершили войска РФ. Со стороны Белгорода были вторжения военных вертолетов. С 24 февраля в Киеве, Виннице, Одессе и так далее действовали диверсионные группы из контрактников ВС РФ. Были аресты.

"Аресты, наличка, взрывчатка, оружие, свидетельствовали об агрессии со стороны РФ", - говорит он.

"Оккупация проводилась в основном силами ЧФ в количестве 24 тысяч человек. Второе - контрактниками. Третье - коллаборантами. Еще одна составляющая - сепаратисткие организации, которые выступили пятой колоной", - продолжает он.

С 24 февраля СБУ начало собирать доказательства оккупации, которые передавались в том числе постпреду Украины в ООН Сергееву. Об обращении Януковича к Путину свидетель узнал от Сергеева и после заседания Совбеза ООН.

"Это было письмо от гражданина Януковича, который призывал войска агрессора на нашу территорию. Это письмо и лягло в основу тех двух резолюций ООН, которые признают Россию агрессором, - говорит Наливайченко. - Для того, чтобы попробовать создать впечатление, что это внутренний конфликт или что-то еще, а не российская агрессия - вот для чего было это письмо".

13:05 Свидетель говорит, что в Севастопольском СБУ проводились сборы совместно с ФСБ, где им ставили ультиматум - переходить на службу в ФСБ. По его словам, проводил их руководитель тогдашнего СБУ Петр Зима, который сейчас работает в ФСБ.

Наливайченко утверждает, что у ФСБ были данные о всех офицерах милиции и СБУ, прокурорах: "И даже родственники арестовывались, захватывались. И мы их часто освобождали".

Он говорит, что на его приказ выйти на материковую часть вышло около 20 процентов личного состава СБУ.

"Это мало. Руководство предало и дало им приказ оставаться. Там прибывал Янукович и Якименко, они отдавали приказы, которые потиворечили тем, которые давала тогда уже легитимная власть Украины. Это был сознательный выбор каждого", - вспоминает экс-глава СБУ.

12:55 Адвокат Сердюк просит предоставить письмо с подписью Януковича, которым он санкционировал визит этих трех групп ФСБ: "Вы говорите, что было распоряжение Януковича, дайте доказательство! Не нужно выдумки путать с фактами!"

Наливайченко говорит, что админздания и воинские части в Крыму захватывали российские военные и группы ГРУ ГШ РФ. А ФСБ тогда занималась тем, что вербовала сотрудников украинской спецслужбы.

12:48 "Оккупация началась 20 февраля 2014 года", - говорит Наливайченко и добавляет, что руководитство СБУ в Крыму перешло тогда под прямое распоряжение ФСБ, а руководитель СБУ в Крыму, который был назначен Януковичем, и сейчас работает в ФСБ.

Админздания в Крыму были захвачены российским спецназом, диверсантами, им милиция местная передала свое оружие, вспоминает он.

"Янукович сдал и Крым, и Украину сознательно. Давление на него не оказывалось!" - подчеркивает экс-глава СБУ и показывает рассекреченное письмо, где он сообщал, что Россия готовила оккупацию, и что без согласия Януковича ее не могло быть.

По его словам, в декабре 2013-го группы офицеров ФСБ приезжали в Украину трижды: "Они приезжали с разрешения Януковича. Пребывали в центральном аппарате СБУ... Они уже тогда готовили на нашей территории российскую агрессию. Это было при прямом указе тогдашнего президента Януковича и главы СБУ Якименко".

12:40 Наливайченко: "С первого дня назначения я зашел в СБУ, оно было пустым, руководства не было, руководителей подразделений, в том числе контраразведки, не было!"

Он говорит, что начали собирать тогда информацию об оккупации в первую очередь с помощью контрразведки.

"Еще в 2009 году соглашение с ФСБ РФ о том, что они могут пребывать Украине, я разорвал! С приходом Януковича в 2010 году они начали подготовку к оккупации", - вспоминает он, добавляя, что на руководящие должности в СБУ назначались люди, которые сотрудничали со спецслужбами России.

"В начале марта 2014-го начались первые аресты и задержания офицеров и агентов спецслужб РФ. От них мы получали первую информацию о спецоперации, о тех, кто в СБУ перешел на сторону России", - вспоминает свидетель.

"Контразведка и арестованные сотрудники российских спецслужб - это были два основных источника информации", - добавляет Наливайченко.

12:35 Наливайченко рассказывает, что дал свидетельства прокуратуре АРК о тех событиях.

"В ночь с 22 на 23 февраля я уже видел в Крыму российскую военную технику. Я подвтерждаю, что я тогда с Аваковым побывал в госрезиденции около Ялты, где должен был пребывать Янукович. Его там не было. Тогда уже была начата полномасштабная оккупация. Якименко уже бежал из Киева, и его первый заместитель, они бежали на российские военные базы. Они выступили коллаборантами! Эти свидетельства задокументированы и переданы в органы", - говорит Наливайченко.

Адвокаты говорят, что в программе Шустер.LIVE он сообщал, что поехал в Крым с Аваковым, чтобы задержать Януковича. Они просят просмотреть это видео.

Судья просит прокурора продолжить допрос.

12:32 Наливайченко: "Мое убеждение, что Янукович и тогда и сейчас должен был ответить за преступления против человечества, за расстрелы людей, за допуск российских спецслужб".

Сердюк говорит, что это заявление неправдивое: "За расстрелы Майдана и другие преступления должны отвечать те, кто руководил Майданом. Свидетель входит в эту группу!"

12:28 Наливайченко о побеге Януковича говорит: "Сейчас известно уже. Тогда не было известно. Он сначала был в Харькове, потом в Донецке, потом в Крыму. Крым он покинул при помощи российских оккупационных войск".

Свидетель вспоминает, что когда был с Аваковым в Крыму, к ним вернулись два сотрудника Управления госохраны в ночь на 24 февраля. Они сообщили, что Янукович поставил их перед выбором - ехать с ним или остаться в Украине.

12:25 Свидетель отмечает, что с Януковичем у него были исключительно служебные отношения.

Отвечая на вопрос прокурора, он говорит, что на него не оказывается давление со стороны ГПУ или власти.

О постановлении о самоустранении Януковича Наливайченко говорит, что голосовал за него, как депутат ВР, и этому предшествовали преступления против людей: "Ответственность за эти преступления лежат на Януковиче и его ближайшем окружении".

После 22.02.14 свидетель не пытался связаться с Януковичем, а Янукович не пытался связаться с ним.

Он говорит, что ему неизвестно об угрозах жизни Януковича, которые бы вынуждали его бежать.

12:21 Вызывают свидетеля Валентина Наливайченко.

12:20 "Нужно выяснить, что это за большая группа поддержки. Мы впервые такое видим", - настаивает Сердюк. - Мы видим, что на него оказывается давление со стороны ГПУ, его вызывают на какие-то пояснения, он сам об этом заявлял. Поэтому нужно выяснить, что это за люди!"

Адвокат Кравченко говорит, что это бесполезная трата времени.

Судьи отказывают адвокатам в удовлетворении ходатайства.

12:18 Защита просит приобщить к делу новое доказательство.

Судьи приобщают.

Адвокат Сердюк просит уточнить, кто эти пять человек, которые зашли в зал (включая Лубкивского), чтобы понять, что никто из них не проходит свидетелем по данному делу. Прокурор говорит, что среди присутствующих нет свидетелей.

Сердюк отмечает, что свидетелей защиты также нет среди новоприбывших, но он настаивает, что необходимо выяснить их личности.

Судья Девятко говорит, что у него нет оснований выяснять их личности, потому что это открытый процесс и среди них нет несовершеннолетних.

Сердюк продолжает настаивать, что среди этих людей могут быть люди, которые оказывают давление.

Судья просит назвать конкретную норму в УПК, которая позволяет требовать у присутствующих документы. Сердюк говорит, что такой нормы права нет, однако нужно сделать скидку на то, что они пришли вместе с Наливайченко.

12:10 Зашли судьи.

В зале уже присутствуют помощники и советники Наливайченко, в частности Маркиян Лубкивский.

11:28 Защита: "Сергеев провел 24 февраля пресс-конференцию, на которой сообщил о смене власти в Украине. По чьему распоряжению?"

Свидетель: "Постоянное представительство может это делать исключительно по согласованию с МИДом".

Допрос окончен. Следующим, в 12:00, будет приглашен свидетель Валентин Наливайченко. Объявляется получасовой перерыв.

11:25 Прокурор Кравченко обращается к суду с протестом касательно вопросов адвокатов.

Игорь Федоренко говорит, что имеет право на подобные вопросы.

"Я к суду обращаюсь, а вы здесь никто!" - говорит Кравченко.

Адвокаты просят суд сделать замечание прокурору.

Судья Девятко выносит предупреждение прокурору Кравченко: "Прокурор не может оскорблять сторону защиты, равно как и сторона защиты - прокуроров".

Кравченко просит вынести предупреждение и адвокатам: "Сколько раз они нас оскорбляли!"

"Присядьте, прокурор, этот спор здесь не уместен", - говорит судья Девятко.

11:18 Адвокаты спрашивают, как в дело попала стенограмма закрытого заседания Совбеза ООН.

Свидетель говорит, что не знает.

О заявлении с подписью и без свидетель говорит, что среди членов ООН обычно распространяется только текстовое заявление, без подписи. Но на видео Чуркин показывал обращение с подписью. "Я считаю, что оба документа с подписью и без, равнозначны!"

"Никакой разницы между этими двумя документами для ООН нет. Текст распространялся в системе ООН, а фотокопия была показана Чуркиным и позже была распространена как официальный документ. И нам все эти документы и копии дал Секретариат ООН", - поясняет Цимбалюк.

11:15 "Понимали ли вы, что решение ВР о самоустранении президента носит антиконституционный характер?!" - спрашивает Сердюк.

Свидетель: "Мне нужно увидеть текст этого постановления, чтобы ответить на этот вопрос".

"Это постановление, о котором информировало постоянное представительство ООН!" - говорит Сердюк.

Он начинает зачитывать постановление и спрашивает: "Почему вы дезинформировали общество и не сообщили, что оно противоречит Конституции?"

"Мы не дезинформировали! Мы сообщили мировому сообществу, что такое постановление принято", - говорит свидетель.

11:13 "Где в этом тексте агрессия иди призыв к введению войск?!" - спрашивает Сердюк.

Свидетель: "Там есть призыв введения иностранных войск на территорию суверенного государства".

Адвокаты спрашивают о том, почему в деле есть несколько писем Януковича - с подписями и без.

"Кто совершил подлог?!" - спрашивает Сердюк.

Судья Девятко снимает вопрос как такой, который содержит ложь. Судья говорит, что сначала был текст, а потом этот же текст с подписью.

"И свидетель уже ответил на этот вопрос", - добавляет он.

11:08 "Простая логика: чтобы ввести войска, нужно попытаться это легитимизировать. И именно этот документ, по мнению России, должен был легитимизировать. Если вас удовлетворит такой ответ", - поясняет Цимбалюк.

Сердюк: "А известно ли вам, что обращение, которое показал Чуркин, не содержит в себе призыв ввести войска?"

Свидетель: "А можно прочитать?"

Сердюк зачитывает обращение.

11:05 Адвокат Биленко: "На каком основании члены Совбеза ООН на закрытом заседании вводились в заблуждение?"

Судья Девятко: "Следующий вопрос".

Адвокат Сердюк: "Почему вы не информировали о заявлении Януковича".

Свидетель: "На тот момент Янукович самоустранился, и и.о. президента был Турчинов".

Сердюк: "Когда Чуркин показывал обращение, РФ признавала, что совершала агрессию в Украине?"

Свидетель: "Не припоминаю такого".

Сердюк: "Так почему вы решили, что Чуркин хотел легитимизировать вторжение и агрессию, если они этого не признавали?".

Свидетель: "Ну этот вопрос, наверное, к российским дипломатам".

11:00 "23 февраля вы сообщили, что и.о. президента назначен Александр Турчинов. На каком основании вы сделали вывод, что Януковича нет в стране, если он находился в Крыму, и об этом, в частности, свидетельствовали здесь, например, Аваков?" - спрашивает адвокат Биленко.

Цимбалюк говорит, что информацию получали из МИДа, и он не знает, кто именно передавал ее.

Адвокаты продолжают выяснять, какой информацией пользовались те или иные дипломаты, говоря о событиях на Майдане и в Крыму.

Свидетель говорит, что пользовались официальным документами.

10:52 Мы опиралась на официальные документы, которые на тот момент были у нас, продолжает Цимбалюк.

Сердюк: "Почему вы не сообщили об официальном обращении Януковича от 22 февраля?!"

Свидетель: "Я не понимаю, о каком заявлении идет речь".

10:48 На следующие вопросы адвокатов о том, почему постпредство не сообщало о заявлении Януковича, о том, что его преследовали и так далее, свидетель отвечает, что говорилась правда, и что политические заявления делал постпред Украины в ООН Сергеев.

10:45 "Поясните этот позорный факт! Президент обращается из официальной резиденции в Харькове, а вы сообщение мировому сообществу, что он самоустранился!" - не унимается Сердюк.

Прокурор Кравченко говорит, что это давление на свидетеля. И что необходимо переформулировать вопрос.

Сердюк: "Вы считает достоверной информацию, что местонахождение президента неустановлено в то время, когда он выступает из официальной резиденции? Ответьте да или нет!"

Судья снимает вопрос, поясняя, что свидетель уже на него ответил.

10:42 "От кого именно вы получили указание скрывать от мировой общественности информацию о событиях в Украине в феврале 2014 года", - спрашивает адвокат Биленко.

Свидетель: "Я такого указания не получал. Некорректный вопрос".

Защитники отмечают, что 22 февраля Янукович сделал заявление о том, что в стране переворот.

"Почему вы заявляли, что Янукович самоустранился?", - спрашивает адвокат Сердюк.

Свидетель говорит, что никогда не врал, и сейчас говорит только правду.

10:38 Адвокаты спрашивают Цимбалюка, должен ли он вернуться в Администрацию Президента после командировки из постпредства ООН.

Свидетель говорит, что это вопрос к отедлам кадров.

Адвокат Сердюк говорит, что дальнейшая карьера свидетеля зависит от государства и от АП, поэтому его показания в этом суде могут на это влиять: "Если его показания не устроят ГПУ, это может негативно влиять на его дальнейшую карьеру".

Свидетель: "Не вижу никакой связи".

10:35 "С какой целью демонстрировалось данное обращение, а ходатайство было зарегистрировано как официальный документ ООН?" - спрашивает прокурор Кравченко.

"С целью совершить попытку легитимизации вторжения России в Украину. Это привело к тому, что нам нужно было время объяснить все партнерам", - отвечает свидетель, упомянув о двух резолюциях ООН, которые признают агрессию со стороны РФ.

10:28 О заседании Совбеза ООН 3 марта говорит, что его инициатором стала РФ. "Самым главным была демонстрация письма Януковича в адрес президента РФ", - вспоминает Цимбалюк.

Он говорит, что по запросу ГПУ постпредство обратилось в Секретариат ООН, который передал делегации Украины все копии письма, тексты и зарегистрированные документы.

Он объясняет, что сначала был лишь текст заявления Януковича, и это сугубо технический вопрос. А потом, говорит он, была приобщена фотокопия с подписью Януковича: "Это равноценные документы для ООН".

10:25 О заседании Совбеза ООН 28 февраля он рассказывает, что инициатором стала Украина. Тогдашний постпред Сергеев попросил Литву созвать заседание, потому что сама Украина не могла. Заседание проходило в закрытом режиме.

На этом заседании представитель Украины сообщил о захвате админзданий в Крыму. Полной картины и понимания будущих действий у нас тогда не было, мы могли информировать только о факте вторжения, говорит Цимбалюк

Следующее заседание было проведено также по инициативе Украины, уже в открытом формате.

Никаких резолюций или решений тогда не принималось, говорит свидетель, поясняя, что без согласия РФ, которая является постоянным членом, никаких решений принять невозможно.

"Все государства поддержали территориальную целостность и суверенитет Украины", - добавляет он.

10:22 Цимбалюк говорит, что имело место незаконное вторжение российских войск на территорию АРК.

"Ни для кого не секрет, что это были подразделения РФ, без шевронов и опозновательных знаков", - говорит свидетель о тех людях, которые захватывали ВР АРК, военные части. Рассказывает, что приземлилось около 10 самолетов Ил и 14 вертолетов с российскими военными. По его словам, постпредставительство получало информацию из СМИ, потом из МИДа и частично из МВД.

Эти действия РФ являются нарушениями норм международного права, говорит свидетель. "Любая агрессия является нарушением норм международного права, был нарушен Большой договор о дружбе, Будапештский меморандум, Статут ООН, а для нас это один из самых важных документов. Это военная агрессия против нашей страны", - подчеркивает Цимбалюк.

10:16 Переходят к допросу свидетелей. Вызывают свидетеля Андрея Цимбалюка - действующего советника постоянного представительства Украины при ООН.

Прокуроры начинают допрос - о событиях в конце марта/начале апреля 2014-го в Крыму.

10:13 Прокурор Крым: "Создается впечатление, что у защиты не осталось больше аргументов для ходатайств, и они идут по второму кругу. Подобные заявления уже были не раз озвучены и отклонены судом".

Адвокат Сердюк: "Мы предлагаем судьям решить вопрос о самоотводе".

Судья Девятко: "Самоотвод или вы заявляете отвод?"

Сердюк: "Самоотвод".

"Адвокат в праве заявить об отводе, а мотивировать какими-то письмами о самоотводе - абсолютно нелогично и немотивированно", - говорит Крым.

Судья Девятко: "Я никогда не скрывал, что являюсь свидетели по этому делу. Я не вижу причин для самоотвода. Есть ли у вас основания для отвода?"

Сердюк : "На данный момент нет".

10:08 Адвокат Биленко ходатайствует о невозможности проведения суда.

Он объясняет, что 1 февраля был опубликован документ от ГПУ, в котором говорится, что есть производство в отношении трех судей Оболонского суда по делам автомайдана. Также вспоминают пост Ларисы Сарган, в котором она говорит, что судья Вовк "был на крючке" у ГПУ из-за уголовных дел.

Адвокат Сердюк говорит, что это факт давления на Оболонский суд.

"На одного из членов коллегии этого состава суда ГПУ завело дело. Это давление, - отмечает Сердюк. - ГПУ позволяет себе оказывать давление на суд. Это недопустимо!"

10:05 Зашли судьи.

10:02 В зале уже присутствуют адвокаты Игорь Федоренко, Виталий Сердюк, Андриана Фозекош и Богдан Биленко, прокуроры Руслан Кравченко и Максим Крым, а также представители СМИ.





Напомним, Януковичу инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).

31 января адвокаты Януковича не явились на заседание суда по ряду причин, из-за чего оно было перенесено на 7 февраля. При это сторона обвинения "расценила это как очередной срыв заседания".

На позапрошлом (31-м) заседании допросили народного депутата Украины, главу Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова и двух бывших сотрудников Управления государственной охраны.

24 января в качестве свидетелей были допрошены спикер ВР Андрей Парубий, экс-председатель Совета министров Крыма Анатолий Могилев и советник постоянного представительства Украины в ООН Дмитрий Кушнерук.

На 29-м заседании, 18 января, были допрошены 4 сотрудника УГО, которые охраняли Януковича и сопровождали его в момент бегства из Украины в феврале 2014 года.

17 января, показания в суде дали нынешний посол в Польше Андрей Дещица, замминистра иностранных дел Сергей Кислица и директор департамента противодействия угрозам РФ в Министерстве иностранных дел Украины Андрей Плахотнюк.

Также на данный момент уже допрошены народный депутат Украины Юлий Мамчур, командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, экс-замглавы АП Андрей Сенченко, заместитель начальника штаба ВМС Анатолий Бургомистренко и ряд других свидетелей.

На 21-м заседании, 11 декабря, в суде свидетельствовали Арсений Яценюк и Арсен Аваков. Кроме того, по просьбе обвиняемого в процесс вернулись его платные адвокаты Виталий Сердюк, Игорь Федоренко и Адриана Фозакош.

Ранее Янукович объявил, что не будет участвовать в судебном процессе по делу о государственной измене якобы из-за того, что итог данного процесса заранее предопределен, а также отозвал своих адвокатов. Обвиняемому государством был предоставлен бесплатный адвокат Виталий Мешечек.

Бесплатный адвокат беглого Януковича поддерживал ту же линию, что и платная защита: "Позиция предыдущих адвокатов правовая и правильная". Однако позже он заявил, что дело является слишком сложным, и 17 августа Оболонский райсуд Киева удовлетворил его самоотвод. 21 августа региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве определил новым адвокатом Виктора Януковича в деле о государственной измене Максима Герасько.



На 7-м заседании суда 15 августа был допрошен экс-постпред Украины при ООН Юрий Сергеев, который присутствовал на заседании Совбеза ООН 3 марта 2014 года, где ныне покойный постпред РФ при ООН Виталий Чуркин показал фотокопию письма Януковича Путину с просьбой ввести войска в Украину. По его показаниям, письмо Януковича Путину было не только зачитано в ООН: Россия дала ему официальный статус. Также Сергеев отметил: "Подпись Януковича была под письмом к Путину о введении российских войск в Украину".

21 сентября на 10-м заседании по делу беглого экс-Президента Януковича суд начал рассматривать доказательства стороны обвинения.

На 16-м заседании, суд отстранил второго бесплатного адвоката Максима Герасько от участия в деле о госизмене Януковича из-за его "крайней непрофессиональности".

На 17-м заседании, 26 октября, Януковичу был предоставлен третий по счету бесплатный адвокат - Игорь Ляшенко. На ознакомление с материалами дела суд выделил ему время до 4 декабря.