 "Будьте ответственными, позаботьтесь о самом дорогом!", - МВД запустило серию комиксов о важности ремней безопасности. ИЛЛЮСТРАЦИИ

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

На странице Министерства внутренних дел в Facebook уже опубликована первая история: "Водитель Тарас за рулем уже 15 лет. Сегодня он должен везти в роддом беременную жену. Врачи обещают, что завтра их будет уже трое. Поэтому, первым делом, пристегнул свое счастье ремнем безопасности. "

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Такие истории будут появляться ежедневно. Изображение дополняет статистика о пренебрежении собственной безопасностью.





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