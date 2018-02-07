 "Будьте ответственными, позаботьтесь о самом дорогом!", - МВД запустило серию комиксов о важности ремней безопасности. ИЛЛЮСТРАЦИИ

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
На странице Министерства внутренних дел в Facebook уже опубликована первая история: "Водитель Тарас за рулем уже 15 лет. Сегодня он должен везти в роддом беременную жену. Врачи обещают, что завтра их будет уже трое. Поэтому, первым делом, пристегнул свое счастье ремнем безопасности. "
Такие истории будут появляться ежедневно. Изображение дополняет статистика о пренебрежении собственной безопасностью.
Как видим, в Украине самый низкий в Европе размер штрафа - всего 2 евро. Также больше всех украинские водители чувствуют себя «беспечными ангелами» - согласно инфографике, пристегивается меньше 15%.
Поруч не завадило б давати і розмір зарплат в ЄС і у нас.
Нашим летчикам они не помогут.
Летают как угорелые, обгоняют через сплошные, пешеходов никогда не пропустят, постоянно сигналят, зато с ремешком))
Ждьом-сссс....
Тільки грошове покарання змушує...