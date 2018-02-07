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 Политика Украины, Общество
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Все про:безопасность (606) дороги (1560) МВД (7443) ПДД (258)

 "Будьте ответственными, позаботьтесь о самом дорогом!", - МВД запустило серию комиксов о важности ремней безопасности. ИЛЛЮСТРАЦИИ

Министерство внутренних дел ежедневно будет публиковать истории из жизни о важности ремня безопасности.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

На странице Министерства внутренних дел в Facebook уже опубликована первая история: "Водитель Тарас за рулем уже 15 лет. Сегодня он должен везти в роддом беременную жену. Врачи обещают, что завтра их будет уже трое. Поэтому, первым делом, пристегнул свое счастье ремнем безопасности. "

Будьте ответственными, позаботьтесь о самом дорогом!, - МВД запустило серию комиксов о важности ремней безопасности 01

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Такие истории будут появляться ежедневно. Изображение дополняет статистика о пренебрежении собственной безопасностью.

Будьте ответственными, позаботьтесь о самом дорогом!, - МВД запустило серию комиксов о важности ремней безопасности 02
Будьте ответственными, позаботьтесь о самом дорогом!, - МВД запустило серию комиксов о важности ремней безопасности 03

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Будьте ответственными, позаботьтесь о самом дорогом!, - МВД запустило серию комиксов о важности ремней безопасности 04

Источник: https://censor.net.ua/n3048982
 
 
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Молодцы ,это действительно полезно и необходимо для водителей и их пассажиров , но и скажу ,что вам полиции пока, что нужно давать ремня , ведь вы ещё молоды и зелены ,как структура "Будьте ответственными, позаботьтесь о самом дорогом!", - МВД запустило серию комиксов о важности ремней безопасности - Цензор.НЕТ 9949
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Цензор, давай меняй название на да, нынешнее не соотвеиствует сущности
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вы даже не представляете сколько раз была написана эта фраза))
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Волонтеры кампании «За безопасные дороги» составили интересную инфографику, показывающую размер штрафа за непристегнутый ремень безопасности в разных европейских странах, а также, какой процент водителей выполняет требования здравого смысла и закона.
Как видим, в Украине самый низкий в Европе размер штрафа - всего 2 евро. Также больше всех украинские водители чувствуют себя «беспечными ангелами» - согласно инфографике, пристегивается меньше 15%.
"Будьте ответственными, позаботьтесь о самом дорогом!", - МВД запустило серию комиксов о важности ремней безопасности - Цензор.НЕТ 2211
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"всего 2 евро"
Поруч не завадило б давати і розмір зарплат в ЄС і у нас.
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Половиа комментаторов - отъявленные стукачи.Причем не гнушаются стучать друг а друга и псевдопатриоты и псевдоботы
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Рома 3 на 2 не делится кого конкретно имеешь в виду и куда они стучат и какие на это основания и где "Будьте ответственными, позаботьтесь о самом дорогом!", - МВД запустило серию комиксов о важности ремней безопасности - Цензор.НЕТ 4553 свечка
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Здрасьте, как это не делится? 1.5 получится.
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Это квадро патриоты в стерео наушниках в ботах
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Додам що серед них є і такі собі "передовики производства".
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По правде не помню точно,в бундесе кажется порядка 30-40 евро. Не критично, но все ездят пристегнутыми. куда бОльший эффект дает бипер, который начинает зудеть до не могу при начале движения. Верный путь к шизофрении "Будьте ответственными, позаботьтесь о самом дорогом!", - МВД запустило серию комиксов о важности ремней безопасности - Цензор.НЕТ 3248
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Ремни, как и подушки - это для нормальных людей, соблюдающих скоростной режим.
Нашим летчикам они не помогут.
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В Грузии за ремни подняли штрафы, так они теперь набрасывают ремень на пузо, а иногда даже защелкнут)
Летают как угорелые, обгоняют через сплошные, пешеходов никогда не пропустят, постоянно сигналят, зато с ремешком))
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Ты чучело кацапское,ты когда последний раз в Грузии было?
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Хорошо на моцоцыкле, ремень на джинсах застегнул - и поехал "Будьте ответственными, позаботьтесь о самом дорогом!", - МВД запустило серию комиксов о важности ремней безопасности - Цензор.НЕТ 8771
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За не пристёгнутый ремень штраф должен быть не менее 50 евро.И штрафовать должны нещадно
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Не хочуть люди дбати про свою безпеку.
Тільки грошове покарання змушує...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Будьте ответственными, позаботьтесь о самом дорогом!", - МВД запустило серию комиксов о важности ремней безопасности. ИЛЛЮСТРАЦИИ
 
 
 
 
 
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