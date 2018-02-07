 НАБУ опубликовало оперативную съемку обысков в Администрации морских портов Украины. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, в трехминутном ролике, опубликованном на сайте НАБУ, зафиксированы следственные действия НАБУ и САП в рамках расследования уголовного производства по факту завладения более 247 млн грн ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) и задержание экс-главы этого предприятия.

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Среди подозреваемых – четыре бывших должностных лица госпредприятия: руководитель АМПУ в 2014-2017 годах, заместитель главы АМПУ в 2015-2017 годах, начальник отдела закупок в 2015-2018 годах и заместитель главы по финансам в 2015-2016 годах.

Кроме того, подозрения вручили действующему руководителю одесского филиала Администрации морских портов, директору и бенефициару коммерческого предприятия и представителю нерезидента (предприятия-участника коррупционной схемы).

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