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 НАБУ опубликовало оперативную съемку обысков в Администрации морских портов Украины. ВИДЕО

29 января НАБУ и САП задержали семь человек, которых подозревают в причастности к завладению средствами АМПУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в трехминутном ролике, опубликованном на сайте НАБУ, зафиксированы следственные действия НАБУ и САП в рамках расследования уголовного производства по факту завладения более 247 млн грн ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) и задержание экс-главы этого предприятия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ: В хищении 247 млн грн АМПУ подозреваются восемь человек, включая бывших и действующих руководителей предприятия

Среди подозреваемых – четыре бывших должностных лица госпредприятия: руководитель АМПУ в 2014-2017 годах, заместитель главы АМПУ в 2015-2017 годах, начальник отдела закупок в 2015-2018 годах и заместитель главы по финансам в 2015-2016 годах.

Кроме того, подозрения вручили действующему руководителю одесского филиала Администрации морских портов, директору и бенефициару коммерческого предприятия и представителю нерезидента (предприятия-участника коррупционной схемы).

Также читайте: НАБУ подозревает экс-руководство госпредприятий в разворовывании морского торгового флота: один человек задержан

Источник: https://censor.net.ua/n3048980
 
 
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