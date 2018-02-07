 Гриневич готова возглавить группу для обсуждения с Будапештом "Закона об образовании", - Боднар. ФОТОрепортаж

Об этом шла речь во время встречи Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньера, замминистра иностранных дел Василия Боднара с руководителями Закарпатья, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Закарпатской ОГА.





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В частности, Ламберто Заньер отметил, что новый закон об образовании требует общения с общественностью, надлежащего разъяснения, чтобы все споры по нему не были политизированы.

Закон должен быть сбалансирован и должен обеспечивать право на обучение на родном языке представителей национальных меньшинств в то же время обеспечивать изучение государственного языка на должном уровне. Важно донести это до граждан, чтобы предотвратить попытки политизировать эти вопросы и создать новые проблемы.

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Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе также активно участвует в этом процессе, в частности, организуя круглые столы переговоров по этому вопросу с участием представителей национальных меньшинств. Один из таких состоится в ближайшее время в Ужгороде.

"Для того, чтобы правильно доносить содержание отдельных статей Закона об образовании, мы имеем выводы Венецианской комиссии, 14 февраля у нас будут консультации с венгерской общиной и Министерством образования. Все замечания, предложения и возможности имплементации, воплощения будут обсуждаться во время этой встречи", - об этом сообщил присутствовавший на встрече заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар. По его словам, ведомство готово к сотрудничеству с ОБСЕ и коммуникации с венгерской общиной, а министр Лилия Гриневич готова возглавлять группу для обсуждения с Будапештом вопросов, которые вызывают беспокойство.

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По мнению главы ОГА Геннадия Москаля, следует разрешить обучение в средней школе на родном языке для автохтонных национальных меньшинств, которые являются носителями языков стран Евросоюза, которых немного в Украине.