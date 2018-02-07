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 Политика Украины
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 Гриневич готова возглавить группу для обсуждения с Будапештом "Закона об образовании", - Боднар. ФОТОрепортаж

14 февраля в Ужгороде пройдут консультации с венгерской общиной и Министерством образования.

Об этом шла речь во время встречи  Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньера, замминистра иностранных дел Василия Боднара с руководителями Закарпатья, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Закарпатской ОГА.

Гриневич готова возглавить группу для обсуждения с Будапештом Закона об образовании, - Боднар 01
Гриневич готова возглавить группу для обсуждения с Будапештом Закона об образовании, - Боднар 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховный комиссар ОБСЕ Заньер подтвердил понимание необходимости изучения государственного языка всеми гражданами Украины, - Боднар

Гриневич готова возглавить группу для обсуждения с Будапештом Закона об образовании, - Боднар 03
Гриневич готова возглавить группу для обсуждения с Будапештом Закона об образовании, - Боднар 04

В частности, Ламберто Заньер отметил, что новый закон об образовании требует общения с общественностью, надлежащего разъяснения, чтобы все споры по нему не были политизированы.

Закон должен быть сбалансирован и должен обеспечивать право на обучение на родном языке представителей национальных меньшинств в то же время обеспечивать изучение государственного языка на должном уровне. Важно донести это до граждан, чтобы предотвратить попытки политизировать эти вопросы и создать новые проблемы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобразования готово продлить до 2023 года переходный период для имплементации языковой статьи закона "Об образовании", - Гриневич

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе также активно участвует в этом процессе, в частности, организуя круглые столы переговоров по этому вопросу с участием представителей национальных меньшинств. Один из таких состоится в ближайшее время в Ужгороде.

"Для того, чтобы правильно доносить содержание отдельных статей Закона об образовании, мы имеем выводы Венецианской комиссии, 14 февраля у нас будут консультации с венгерской общиной и Министерством образования. Все замечания, предложения и возможности имплементации, воплощения будут обсуждаться во время этой встречи", - об этом сообщил присутствовавший на встрече заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар. По его словам, ведомство готово к сотрудничеству с ОБСЕ и коммуникации с венгерской общиной, а министр Лилия Гриневич готова возглавлять группу для обсуждения с Будапештом вопросов, которые вызывают беспокойство.

Также читайте: Применение нового закона об образовании в Украине допустимо только по согласованию с венграми Закарпатья, - Сийярто

По мнению главы ОГА Геннадия Москаля, следует разрешить обучение в средней школе на родном языке для автохтонных национальных меньшинств, которые являются носителями языков стран Евросоюза, которых немного в Украине.

Источник: https://censor.net.ua/n3048979
 
 
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господа властьимущие, вчера, сегодня посмотрел новости и мне стало грустно как вы далеки от понимания реальной ситуации. Все в телевизоре старательно делают вид, что все впорядке, типа жизнь идет своим чередом и в общем гуд. Я вам скажу так, перестаньте прикидываться шлангами и убеждайте своего патрона шоколадного писать заяву по собственному, пока еще есть время решить все демократическими методами как оно должно быть. Если вам не доходит и вы все готовы отдать за то, чтобы продолжать воровать - тогда увольте, не ждите снисхождения и понимания от нас - простого, доведенного до отчаяния, злого, нищего, без надежды на будущее народа, вы просто его не заслуживаете.
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Закон должен быть сбалансирован и должен обеспечивать право на обучение на родном языке представителей национальных меньшинств в то же время обеспечивать изучение государственного языка на должном уровне. Источник: https://censor.net.ua/n3048979
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. Угорці свій закон з нами погоджували і забезпечили вивчення предметів українською мовою? А приклад Польщі з її антибандерівським законом? Розмовляти звичайно треба, але попередити про подвійне громадянство і те, що вони втратять наполягаючи на вивченні дисциплін лише угорською.
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Ничего это не даст. Иоббик Орбан неоднократно заявлял, что ему будет все равно, что скажет венецианская комиссия, все равно будет давить на Украину. Поэтому на них вообще не нужно обращать внимание и не прогибаться. ОБСЕшник сказал, что граждане обязательно должны знать госязык, по отношению к венгерской общине нарушений нет
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГриневич готова возглавить группу для обсуждения с Будапештом "Закона об образовании", - Боднар. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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