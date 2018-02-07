EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины
  1986  14
Все про:Греция (469) моряки (202) омбудсмен (303) Чаплыга (1)

 Более 200 украинских моряков задержаны и осуждены в Греции, - представитель омбудсмена Чаплыга

Украине следует обратить внимание на судьбу украинцев, удерживаемых в Греции - подчеркивают в офисе уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

"Сейчас у нас есть информация, что речь идет приблизительно о 200 людях", - цитирует представителя омбудсмена Михаила Чаплыгу Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, моряков подозревают или уже осудили в Греции за незаконное пересечение границы и перемещение нелегальных мигрантов. Чаплыга отметил, что сложно проходила коммуникация с греческой стороной относительно личностей этих моряков, обвинений, выдвинутых в их адрес, их конкретного местонахождения и соблюдения их прав.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 115 украинцев арестованы или осуждены в Греции по обвинению в перевозке нелегальных мигрантов, - МИД

"Факты, которые сегодня собраны, говорят о том, что в большом количестве случаев мы не можем ставить под сомнение, во всяком случае, формально, решения греческих судов, но речь идет о том, что сталкиваемся с фактами непредоставления переводчика, адвоката", - добавил представитель омбудсмена.

То есть, пояснил он, речь идет, в первую очередь, о нарушении права украинцев на защиту, так как государственные адвокаты, предоставляемые греческой стороной, не в полной мере выполняют свои обязанности.

Также читайте: Россия до сих пор не дает согласие на посещение похищенных украинских пограничников, - Лутковская

По словам представителя омбудсмена, сроки заключения в Греции несоразмерно длительные - 100, 200, более 300 лет лишения свободы.

Кроме того, проблемным является вопрос условий пребывания украинцев в местах несвободы и перевода из одного места содержания в другое, что осложняет коммуникацию. "Речь идет о праве на справедливый суд, праве на защиту от пыток, право на переводчика", - пояснил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Афинах напали на украинское посольство. Сожжено несколько автомобилей, - МИД. ФОТО (обновлено)

Чаплыга сообщил, что в январе офис украинского омбудсмена обратился к греческим коллегам с предложением совместного посещения украинцев.

Он проинформировал также о намерении провести рабочую встречу по этому вопросу с представителями Министерства иностранных дел и Министерства юстиции Украины, чтобы, в частности, обсудить сроки, к которым были приговорены украинцы, и рассмотреть возможность отбывания наказания на территории Украины в соответствии с Конвенцией.

Источник: https://censor.net.ua/n3048978
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Греки ще за Трою мають відповісти, яку спалили, "аки таті".
 показать весь комментарий
 
 
"По словам представителя омбудсмена, сроки заключения в Греции несоразмерно длительные - 100, 200, более 300 лет лишения свободы."

Это по совокупности преступлений, что ли?
Что такого натворили эти моряки на такие дикие сроки?

Вот у нас за измену Родины 8 лет дают всего...самый гуманный суд в мире.
 показать весь комментарий
 
 
"Речь идет о праве на справедливый суд, праве на защиту от пыток, право на переводчика", - Источник: https://censor.net.ua/n3048978
Тобто європейська країна застосовує тортури? А підняти це питання у Європарламенту не пробували? А ми ще боїмося впроваджувати свої закони і дивимося на реакцію сусідів!
 показать весь комментарий
 
 
Моряки тут не причём, виновато руководство и в частности капитан ,так как на корабле дисциплина жёсткая и приказы не обсуждаются даже на гражданском судне всё строго , как говорится "куда ты денешься с подводной лодки" , греки не выё будьте человеками и войдите в положение рядового матроса ,который вынужден подчиняться пусть даже и недалёкому начальству
 показать весь комментарий
 
Каждый головой должен думать, а не бездумно выполнять чужие приказы. На Нюрнбергском трибунале судили только лишь вот таких "невиновных", выполнявших чужие приказы и по этой причине рассчитывающих, что за все ответит начальство.
 показать весь комментарий
 
И что ты предлагаешь арестовать капитана привязать его к рупке или позвонить в греческую полицию, а вдруг это приказ из Киева типа так надо и потом будешь оправдываться в лукьянинском сизо , да они вообще имели право считать, что делают бравое дело, ну допустим их нае-л капитан и они поверили,расскажи где ты работаешь и какая у тебя профессия и я тебе приведу аналогичный пример,разумеется если над тобой есть руководство Более 200 украинских моряков задержаны и осуждены в Греции, - представитель омбудсмена Чаплыга - Цензор.НЕТ 9190
 показать весь комментарий
 
как будто рядовой моряк не знает, что еду перевозить мигранот ов или контрабанду...
 показать весь комментарий
 
Содют. Поинтересуйтесь историей с разработчиками АРМЫ (игра военная), которых несколько месяцев мурыжили, считая шпионами
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБолее 200 украинских моряков задержаны и осуждены в Греции, - представитель омбудсмена Чаплыга
 
 
 
 
 
 вверх