 Более 200 украинских моряков задержаны и осуждены в Греции, - представитель омбудсмена Чаплыга

"Сейчас у нас есть информация, что речь идет приблизительно о 200 людях", - цитирует представителя омбудсмена Михаила Чаплыгу Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, моряков подозревают или уже осудили в Греции за незаконное пересечение границы и перемещение нелегальных мигрантов. Чаплыга отметил, что сложно проходила коммуникация с греческой стороной относительно личностей этих моряков, обвинений, выдвинутых в их адрес, их конкретного местонахождения и соблюдения их прав.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 115 украинцев арестованы или осуждены в Греции по обвинению в перевозке нелегальных мигрантов, - МИД

"Факты, которые сегодня собраны, говорят о том, что в большом количестве случаев мы не можем ставить под сомнение, во всяком случае, формально, решения греческих судов, но речь идет о том, что сталкиваемся с фактами непредоставления переводчика, адвоката", - добавил представитель омбудсмена.

То есть, пояснил он, речь идет, в первую очередь, о нарушении права украинцев на защиту, так как государственные адвокаты, предоставляемые греческой стороной, не в полной мере выполняют свои обязанности.

Также читайте: Россия до сих пор не дает согласие на посещение похищенных украинских пограничников, - Лутковская

По словам представителя омбудсмена, сроки заключения в Греции несоразмерно длительные - 100, 200, более 300 лет лишения свободы.

Кроме того, проблемным является вопрос условий пребывания украинцев в местах несвободы и перевода из одного места содержания в другое, что осложняет коммуникацию. "Речь идет о праве на справедливый суд, праве на защиту от пыток, право на переводчика", - пояснил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Афинах напали на украинское посольство. Сожжено несколько автомобилей, - МИД. ФОТО (обновлено)

Чаплыга сообщил, что в январе офис украинского омбудсмена обратился к греческим коллегам с предложением совместного посещения украинцев.

Он проинформировал также о намерении провести рабочую встречу по этому вопросу с представителями Министерства иностранных дел и Министерства юстиции Украины, чтобы, в частности, обсудить сроки, к которым были приговорены украинцы, и рассмотреть возможность отбывания наказания на территории Украины в соответствии с Конвенцией.