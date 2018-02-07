 Чтобы вступить в Евросоюз, Сербии нужно нормализовать отношения с Косово, - Могерини о стратегии расширения ЕС

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини во время оглашения о новой стратегии интеграции балканского региона.

"Сегодня это понятно и это послание - мы разделяем общее будущее внутри нашего Европейского союза... Давайте привлечем Западные Балканы в ЕС не в далеком будущем, а в нашем поколении", - сказала Могерини в Страсбурге.

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Стратегия, обнародованная Европейской комиссией 6 февраля, предусматривает усиление сотрудничества ЕС с Албанией, Боснией и Герцеговиной, Косово, Македонией, Черногорией и Сербией. Согласно документу, Европейская комиссия считает, что последние две страны до 2025 года могут стать членами ЕС, если выполнят все требования.

Сербия, в частности, должна завершить подготовку "всеобъемлющего, юридически обязательного договора о нормализации" отношений с Косово.

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В то же время, согласно документу, Албания, Босния и Герцеговина, Косово и Македония должны достаточно хорошо продвинуться на пути к членству в ЕС до 2025 года.

Новая стратегия ЕС сосредоточена на укреплении верховенства права, безопасности и миграции, социально-экономическом развитии, связи между транспортом и энергией, отношениях в сфере цифровых технологий и развития примирения и добрососедских отношений между шестью балканскими странами.

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Напомним, сербского политика Оливера Ивановича расстреляли 16 января 2018 года в Косово. Убийство произошло в тот день, когда Белград и Приштина начали переговоры по нормализации отношений после перерыва, который длился больше года. Делегация Сербии отказалась от участия в предстоящем раунде диалога с косовско-албанскими властями в Брюсселе.