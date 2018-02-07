EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 За рубежом
  494  13
Все про:Косово (175) Сербия (194) Черногория (119) стратегия (101) Евросоюз (11680) Могерини (316)

 Чтобы вступить в Евросоюз, Сербии нужно нормализовать отношения с Косово, - Могерини о стратегии расширения ЕС

Шесть стран Западных Балкан, которые не входят в Европейский союз, могут присоединиться к содружеству "при жизни нашего поколения".

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини во время оглашения о новой стратегии интеграции балканского региона.

"Сегодня это понятно и это послание - мы разделяем общее будущее внутри нашего Европейского союза... Давайте привлечем Западные Балканы в ЕС не в далеком будущем, а в нашем поколении", - сказала Могерини в Страсбурге.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сербия и Черногория могут к 2025 году вступить в ЕС, - еврокомиссар Хан

Стратегия, обнародованная Европейской комиссией 6 февраля, предусматривает усиление сотрудничества ЕС с Албанией, Боснией и Герцеговиной, Косово, Македонией, Черногорией и Сербией. Согласно документу, Европейская комиссия считает, что последние две страны до 2025 года могут стать членами ЕС, если выполнят все требования.

Сербия, в частности, должна завершить подготовку "всеобъемлющего, юридически обязательного договора о нормализации" отношений с Косово.

Также читайте: Евросоюз выделил 17 млн евро на украинские научные проекты

В то же время, согласно документу, Албания, Босния и Герцеговина, Косово и Македония должны достаточно хорошо продвинуться на пути к членству в ЕС до 2025 года.

Новая стратегия ЕС сосредоточена на укреплении верховенства права, безопасности и миграции, социально-экономическом развитии, связи между транспортом и энергией, отношениях в сфере цифровых технологий и развития примирения и добрососедских отношений между шестью балканскими странами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Могерини намерена в марте посетить Украину, чтобы обсудить реформы, Крым и Россию, - журналист Йозвяк

Напомним, сербского политика Оливера Ивановича расстреляли 16 января 2018 года в Косово. Убийство произошло в тот день, когда Белград и Приштина начали переговоры по нормализации отношений после перерыва, который длился больше года. Делегация Сербии отказалась от участия в предстоящем раунде диалога с косовско-албанскими властями в Брюсселе.

Источник: https://censor.net.ua/n3048977
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Как мы эту проблему переживем . Ума не приложу .
 показать весь комментарий
 
В Ваших словах звучит какая то безнадёжность и заплакать захотелось ,Дон, Вы лучше задумайтесь вот о чём, мол почему Китай ни куда не хочет и не собирается, а вот потому, что он выработал стратегию стать супер державой и наоборот нам запустить в страну капитал и инвестиции и сегодня по сути процветает, Чтобы вступить в Евросоюз, Сербии нужно нормализовать отношения с Косово, - Могерини о стратегии расширения ЕС - Цензор.НЕТ 7700 хотя в 90 над ним все прикалывались
 показать весь комментарий
 
Украина - не Китай. И никогда не будет Китаем. А вот на уровне Польши (по значению в будущем ЕС) - вполне.
 показать весь комментарий
 
В списке стран кандидатов для вхождения в ЕС до 2025 года Украины к сожалению нет
 показать весь комментарий
 
Сколько нэньки ждать членства в Ес? Я даже до столько сосчитать не могу.
 показать весь комментарий
 
Чтобы вступить в Евросоюз, Сербии нужно нормализовать отношения с Косово??

Т е признать отторжение Косово. Потерю своей исторической территории. Ну и ну! А потом ЕС развалится, и ни Косово, ни ЕС.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЧтобы вступить в Евросоюз, Сербии нужно нормализовать отношения с Косово, - Могерини о стратегии расширения ЕС
 
 
 
 
 
 вверх